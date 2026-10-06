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    6 октября 2026, 17:58 • Новости дня

    Самолет ВВС Швеции провел над Черным морем шесть часов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Шведский разведывательный самолет Gulfstream S102B Korpen вернулся на базу у Бухареста после длительного патрулирования над Черным морем.

    Самолет шведских ВВС вылетел из международного аэропорта имени Анри Коанды под Бухарестом в 9:10 мск, направившись к акватории Черного моря, свидетельствуют данные РИА «Новости».

    Примерно в 10:00 мск воздушное судно вышло на заданный маршрут, выполняя многократные петли над акваторией.

    Спустя шесть часов разведки самолет покинул зону патрулирования, взяв курс на северо-запад, и вскоре пропал с радаров вблизи аэропорта вылета. Позже стало известно, что Gulfstream S102B Korpen приземлился у Бухареста.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник самолет-разведчик ВВС Швеции также заметили над водами Черного моря. В субботу полет над этой акваторией совершил американский самолет-разведчик.

    В прошлом месяце самолет ВМС США также устроил многочасовой полет над Черным морем.

    5 октября 2026, 21:31 • Новости дня
    Турция и Пакистан решили развернуть войска в Саудовской Аравии
    Турция и Пакистан решили развернуть войска в Саудовской Аравии
    @ REUTERS/Umit Bektas

    Tекст: Валерия Городецкая

    В рамках Мекканского оборонного пакта Турция и Пакистан приняли решение развернуть согласованные военные силы на территории Саудовской Аравии для укрепления коллективной безопасности.

    Экстренное заседание стратегического политического и оборонного комитета Мекканского альянса прошло в понедельник в Эр-Рияде. Стороны договорились немедленно приступить к практической реализации обязательств по коллективной обороне и развернуть войска на саудовской территории, передает РИА «Новости».

    Комитет назначил первым генеральным секретарем организации пакистанского генерал-лейтенанта в отставке Наумана Махмуда. Он займет этот пост сроком на три года.

    В совместном заявлении Турция и Пакистан решительно осудили попытки атак на Мекку и Медину, а также продолжающиеся нападения на экономические и гражданские объекты королевства. Безопасность каждой из трех стран была названа неотъемлемой частью коллективной безопасности альянса, что поможет совместно противостоять любым угрозам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Турция запланировала ратификацию Мекканского соглашения на октябрь.

    В середине сентября МИД Турции допустил военные действия Мекканского альянса против хуситов.

    Летом Саудовская Аравия, Турция и Пакистан договорились о совместной обороне.

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    5 октября 2026, 20:10 • Новости дня
    Польша объявила об увеличении численности войск на востоке страны

    Косиняк-Камыш: Польша начала увеличивать численность войск на востоке страны

    Tекст: Дарья Григоренко

    Власти Польши увеличивают военное присутствие и впервые размещают зенитные ракетные комплексы Patriot в Люблинском воеводстве, сообщил министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш.

    Польша наращивает численность войск на востоке страны в рамках плана по укреплению границы. В Люблинском воеводстве создаются новые подразделения в составе 18-й механизированной дивизии. В городе Билгорай будут дислоцированы мотострелковый батальон и подразделения ПВО, а в Лукуве – сформированы подразделения беспилотных систем с перспективой развертывания профильной бригады, пишет РИА «Новости».

    «Мы увеличиваем присутствие Войска польского в Люблинском воеводстве. Это инвестиция в безопасность жителей приграничных регионов и всей Польши», – заявил Косиняк-Камыш.

    Министр также сообщил о размещении зенитных ракетных комплексов Patriot в районе аэропорта Свидник. По его словам, батареи Patriot впервые появились в регионе для защиты воздушного пространства. Кроме того, власти выделили земли для расширения инфраструктуры Военно-воздушной академии в Демблине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу южнокорейские истребители FA-50GF начали охранять восточную границу Польши.

    В конце прошлого месяца глава МИД России Сергей Лавров напомнил о российской военной доктрине в ответ на планы Польши по ракетам Patriot.

    Летом в Польше сформировали новое военное подразделение для охраны восточной границы.

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    6 октября 2026, 17:38 • Видео
    Латвия доказала свою безнадежность

    Премьер-министр и победитель выборов Латвии Андрис Кулбергс запросил у Евросоюза дополнительное финансирование для противостояния с Россией. И этим доказал главное.

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    6 октября 2026, 15:40 • Новости дня
    Польша изучила возможность оснащения корейских истребителей европейским оружием

    Tекст: Дарья Григоренко

    Агентство по вооружению Польши проводит анализ возможности установки вооружения европейского производства на корейские боевые самолеты FA-50PL, сообщил портал Defence24.pl.

    Польское Агентство по вооружению проводит анализ возможности установки вооружения европейского производства на корейские самолеты FA-50PL, передает РИА «Новости».

    «В ответ на вопросы Defence24.pl Агентство по вооружению подтвердило, что проводит анализ относительно приобретения оружия европейского производства для польских боевых самолетов, в том числе будущего FA-50PL. Это не означает, однако, что решение о закупке конкретного типа или типа вооружения уже принято или включено в планы», – отмечает Defence24.pl.

    Ранее президент компании KAI Ким Чен Чхоль подтвердил, что легкий боевой самолет FA-50PL будет интегрирован с радарами AESA и современным вооружением класса «воздух-воздух». Ожидается, что это будут ракеты малой дальности AIM-9X Sidewinder, а также ракеты средней дальности AIM-120 AMRAAM.

    Польша закупила 48 самолетов FA-50 в двух модификациях: 12 FA-50GF и 36 FA-50PL.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Польша заказала 100 тыс. снарядов для истребителей FA-50.

    В марте прошлого года ВВС Филиппин сообщили о гибели экипажа истребителя FA-50.

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    6 октября 2026, 12:55 • Новости дня
    Франция испытала стратегическую баллистическую ракету

    Во Франции прошло испытание стратегической баллистической ракеты M51.3

    Tекст: Мария Иванова

    Во Франции проведено испытание стратегической баллистической ракеты M51.3 без ядерного заряда, сообщило министерство вооруженных сил страны.

    Министерство вооруженных сил Франции отчиталось о проведении испытания стратегической баллистической ракеты M51.3 без ядерного заряда, передает РИА «Новости».

    «Первый запуск стратегической баллистической ракеты M51 версии M51.3 был осуществлен во вторник с ракетоносной атомной подводной лодки», – отмечает издание 20 minutes.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Франция испытала зенитно-ракетный комплекс Rampart на вертолетоносце «Мистраль».

    В 2025 году страна успешно испытала новую ракету для исследований SyLEx.

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    6 октября 2026, 07:31 • Новости дня
    США и Австралия впервые испытали гиперзвуковую крылатую ракету HACM

    Американские ВВС провели первые летные испытания гиперзвуковой ракеты HACM

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военно-воздушные силы США провели совместно с Австралией первые летные испытания американской гиперзвуковой крылатой ракеты HACM, сообщает портал War Zone (TWZ) со ссылкой на представителя ВВС США.

    Военно-воздушные силы США совместно с Австралией провели первые летные испытания американской гиперзвуковой крылатой ракеты HACM, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал War Zone и представителя ВВС США.

    «ВВС США в сотрудничестве с Австралией провели летные испытания гиперзвуковой крылатой ракеты HACM», – заявил представитель американских Военно-воздушных сил.

    Австралийские военные сбросили испытательный экземпляр над определенным полигоном для сбора данных, необходимых для развития программы. Согласно информации Счетной палаты США, ракета состоит из ускорителя и ударной части с гиперзвуковым двигателем. Максимальная скорость изделия, а также точное место и дата испытаний не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон разрабатывает гиперзвуковую крылатую ракету HACM наряду с проектом ARRW. Вашингтон и Канберра заключили соглашение о сотрудничестве по созданию гиперзвукового оружия в 2007 году. Япония договорилась об использовании австралийских полигонов для испытаний собственных гиперзвуковых технологий.

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    6 октября 2026, 14:50 • Новости дня
    Минобороны: Су-57 может применять новые средства поражения

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Перспективные возможности, заложенные в комплекс авиационного вооружения истребителя Су-57, позволяют применять новые образцы средств поражения, сообщило Минобороны.

    Летный состав ВКС России проверил на заводе партию истребителей Су-57 в разных режимах и выполнил перебазирование самолетов на аэродром дислокации, указали в ведомстве, передает ТАСС.

    «Истребители поставлены в новом техническом облике, способствующем расширению выполняемых задач, а перспективные возможности, заложенные в комплекс авиационного вооружения, позволяют применять новые образцы средств поражения», – добавили в министерстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце ВКС получили партию истребителей Су-57 в новом облике.

    Позднее индийская корпорация HAL заявила о готовности производить истребители Су-57.

    В начале сентября российские истребители Су-57 и Як-130М прибыли на площадку салона в Египет.

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    6 октября 2026, 11:22 • Новости дня
    Уралвагонзавод провел испытания защищенной от дронов машины БРЭМ-80

    Уралвагонзавод завершил испытания модернизированной бронемашины БРЭМ-80

    Tекст: Мария Иванова

    Концерн «Уралвагонзавод» успешно завершил испытания модернизированной бронированной ремонтно-эвакуационной машины БРЭМ-80, оснащенной усиленной защитой от беспилотников и новой системой сцепки.

    Обновленная БРЭМ-80 прошла полный цикл испытаний, получив защиту от кумулятивных снарядов, осколков и дронов, а также радиосредства шестого поколения, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Уралвагонзавода.

    Ключевым новшеством стала механизированная сцепка, позволяющая эвакуировать поврежденную технику без выхода экипажа наружу. Ранее военнослужащим приходилось закреплять буксирные тросы под огнем противника, что создавало высокий риск для их жизней.

    Кроме того, машина оборудована сошником-бульдозером для расчистки проходов. Тяговые характеристики БРЭМ-80 позволяют буксировать несколько танков одновременно, включая тяжелые западные образцы бронетехники.

    «Опыт СВО показал, что эвакуация поврежденных машин – одна из самых опасных задач на передовой», – заявили в Уралвагонзаводе. Серийное производство обновленных машин уже началось, и они поставляются в войска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале «Уралвагонзавод» отправил войскам модернизированные БРЭМ-80.

    Ранее глава предприятия заявил о подъеме танкостроения в России.

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    6 октября 2026, 13:43 • Новости дня
    Артиллерия сорвала попытки прорыва малых групп ВСУ у водохранилища в ДНР

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские военнослужащие успешно пресекают попытки украинских формирований прорвать оборону в районе Краснооскольского водохранилища в ДНР, сообщил заместитель командира дивизиона 236-й гвардейской артиллерийской бригады 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Запад» с позывным Золотой.

    «Артиллерия в очередной раз доказывает свою стопроцентную эффективность. Мы работаем на системах 2С19 «Мста-С». Противник заходит малыми группами, но мы это все прекрасно видим с помощью наших «глаз», которые находятся в небе. Все попытки прорвать нашу оборону мы пресекаем», – заявил Золотой, передает ТАСС.

    Боец отметил, что артиллерия, беспилотные системы и перехватчики работают активно, не оставляя противнику шансов. Дивизион часто использует высокоточные боеприпасы, уничтожая бронетехнику с первого выстрела.

    Кроме того, группировка «Запад» наносит удары по местам дислокации ВСУ и пунктам управления беспилотниками. Несколько дней назад они уничтожили пункт управления БПЛА и склад боеприпасов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава ДНР Денис Пушилин сообщил об ожесточенных боях за Красный Лиман.

    В воскресенье российские войска разгромили украинский центр управления беспилотниками в республике.

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    6 октября 2026, 14:48 • Новости дня
    Минобороны: Войска получили более 1 млн средств поражения

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В сентябре российские войска получили свыше 1 млн средств поражения и более 10 тыс. единиц вооружения и техники, сообщил заместитель министра обороны Александр Санчик.

    «Согласно плану поставок, в войска направлены свыше миллиона средств поражения, включая широкую номенклатуру артиллерийских боеприпасов, авиационные ракеты и бомбы, боевые части к БПЛА, антидроновые патроны к штатному стрелковому вооружению военнослужащих и другие», – заявил Санчик, пишет ТАСС.

    Кроме того, в войска поступило более 10 тыс. единиц вооружения и техники. В их числе самолеты Су-57 и Су-35С, танки Т-90М, Т-80БВМ, Т-72Б3М, средства ПВО, бронеавтомобили, различные беспилотники и наземные робототехнические комплексы.

    Санчик также добавил, что в сентябре был спущен на воду строящийся для Северного флота тральщик «Семен Агафонов». В Минобороны подчеркнули, что новые партии танков поставляются с дополнительными комплексами защиты, разработанными с учетом опыта спецоперации на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Минобороны отчиталось о пятикратном росте поставок вооружений в войска.

    В апреле ведомство подготовило проект указа об упрощении экспорта вооружения.

    В прошлом году Минобороны рассказало о новой танковой тактике для прорыва обороны ВСУ.

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    6 октября 2026, 11:07 • Новости дня
    Парламент Литвы одобрил отмену запрета на размещение ядерного оружия

    Парламент Литвы в первом чтении одобрил отмену запрета на ядерное оружие

    Tекст: Мария Иванова

    Депутаты парламента Литвы в первом чтении проголосовали за исключение из конституции прибалтийской республики статьи, которая запрещает размещать на территории страны ядерное оружие.

    Инициативу поддержали 106 депутатов, против выступили 18, еще шесть воздержались, передает РИА «Новости».

    Второе, окончательное голосование должно состояться не ранее чем через три месяца. Для окончательного утверждения законопроекта его обязаны поддержать минимум 94 депутата из 141. По словам спикера сейма Юозаса Олекаса, окончательное решение планируется принять 12 января 2027 года.

    В начале июня газета Financial Times сообщала, что США обсуждают возможность размещения самолетов двойного назначения, способных наносить ядерные удары, в дополнительных европейских странах НАТО. В таком размещении заинтересованы Польша и государства Прибалтики.

    Москва неоднократно выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью и наращиванием сил альянса у западных границ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил о нацеливании российских сил на республику в случае появления там подобных вооружений.

    Литва ранее запланировала убрать из конституции запрет на размещение ядерного оружия.

    Летом Вильнюс и Рига согласились разместить ядерный арсенал НАТО на своих территориях.

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    6 октября 2026, 13:02 • Новости дня
    Студент из Ульяновской области ушел служить оператором робототехники

    Студент Тарабаев из Ульяновской области стал оператором робота-снабженца

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Студент колледжа агротехнологий и бизнеса УлГАУ Максим Тарабаев взял академический отпуск и отправился по контракту служить оператором наземного робототехнического комплекса в подразделении беспилотных систем.

    Житель Ульяновской области Максим Тарабаев, обучавшийся в колледже агротехнологий и бизнеса УлГАУ, решил не откладывать службу в армии и оформил академический отпуск, чтобы заключить контракт и поступить в подразделение беспилотных систем, где он управляет наземным робототехническим комплексом, доставляющим грузы бойцам на позиции, пишет канал «Герои спецоперации Z» в Max.

    По словам Тарабаева, к новой технике он привык достаточно быстро, а в воинском коллективе нашел главное – ощущение надежного плеча рядом и поддержку сослуживцев: «В принципе, тут и служба не очень тяжелая», – рассказал он, добавив, что впереди у его подразделения выполнение боевых задач.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в зоне спецоперации для беспилотников появились новые навигационные системы.

    В январе Минобороны создало особые условия для нового рода войск, связанного с беспилотными комплексами.

    В 2024 году экс-глава Нового Уренгоя решил отправиться в зону спецоперации по контракту.

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    6 октября 2026, 13:06 • Новости дня
    Минобороны Индии купило ракетные системы BrahMos на 68 млн долларов

    Минобороны Индии закупит системы BrahMos для кораблей ВМС на 68 млн долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Министерство обороны Индии заключило контракт на 68 млн долларов на поставку систем управления огнем и пусковых установок российско-индийского комплекса BrahMos для кораблей национальных военно-морских сил.

    Министерство обороны Индии подписало соглашение с компанией BrahMos Aerospace Private Limited на закупку пусковых установок и систем управления огнем ракетного комплекса BrahMos. Оборудование предназначено для установки на корабли индийских военно-морских сил, передает ТАСС со ссылкой на официальное сообщение на сайте правительства страны.

    Соответствующий документ был подписан во вторник в Нью-Дели. Общая стоимость контракта составляет 6,615 млрд индийских рупий, что в эквиваленте превышает 68 млн долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом ВМС Индии получили новейший стелс-фрегат, оснащенный ракетами BrahMos.

    В том же месяце Нью-Дели решил поставить эти ракеты Индонезии.

    В июне Индия запланировала оснастить ракетами BrahMos все новые боевые корабли.

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    6 октября 2026, 15:39 • Новости дня
    Британские консерваторы решили создать аналог «Железного купола»

    Telegraph: Британские консерваторы решили создать аналог «Железного купола»

    Tекст: Денис Тельманов

    Британские консерваторы планируют потратить 10 млрд фунтов стерлингов на создание собственной системы противовоздушной обороны, получившей название «Щит Британии», пишет газета Telegraph.

    Британская Консервативная партия обещает создать в стране систему противовоздушной обороны, аналогичную израильскому «Железному куполу», передает РИА «Новости». Проект получил название «Щит Британии» (Britannia Shield).

    «Британия будет защищена куполом по типу израильского «Железного купола» в рамках планов, которые представят консерваторы», – отмечает издание Telegraph.

    Стоимость высокотехнологичного комплекса оценивается в 10 млрд фунтов стерлингов, что эквивалентно 13,2 млрд долларов. Система будет включать радиолокационные станции для обнаружения угроз, вычислительные центры для расчета траекторий и пусковые установки с ракетами-перехватчиками.

    По данным СМИ, эта программа станет одной из крупнейших для Британии со времен холодной войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британское военное руководство заявило об уязвимости страны перед ракетными атаками.

    В США из-за проблем с финансированием под угрозой остановки оказалась разработка противоракетного щита «Золотой купол».

    Ранее Дональд Трамп пообещал развернуть над Соединенными Штатами аналогичную израильской систему ПРО.

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    6 октября 2026, 17:15 • Новости дня
    Минобороны Нидерландов признало ущерб армии от помощи Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство обороны Нидерландов признало, что военная поддержка Киева оказывает значительное негативное воздействие на национальные вооруженные силы и затрудняет выполнение целей НАТО.

    Оценка последствий приводится в письме военного ведомства в национальный парламент. Помощь Украине оказывает «вытесняющее воздействие» на боеготовность армии, сказано в нем, передает ТАСС.

    В документе отмечается, что министерство оценивает эти последствия как «значительные, но приемлемые». При этом ведомство не стало раскрывать данные о состоянии войск и уточнять, выполнение каких именно целей альянса задерживается из-за поддержки Киева. Отдельной методики оценки приемлемости таких последствий не существует.

    По прогнозу министерства, влияние на вооруженные силы продолжится и в 2027 году. В связи с этим поставки из собственных запасов сведены к минимуму, а основная часть помощи обеспечивается закупками на оборонном рынке. Ранее переданное имущество планируется восполнять по мере необходимости.

    Для смягчения последствий ведомство намерено ускорять закупки замещающего вооружения. В проекте бюджета на 2027 год из 3,1 млрд евро расходов, связанных с Украиной, 500 млн предусмотрены на замену переданного имущества, а 2,6 млрд евро предназначены для материальной помощи Киеву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом посол Нидерландов заявил об усталости страны от поддержки Украины.

    Власти королевства решили выделить полмиллиарда евро на вооружение для Киева.

    Весной Москва учла утечку нидерландского оружия к боевикам на Украине.

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    6 октября 2026, 17:11 • Новости дня
    Власти ЯНАО ввели выплату в 1 млн рублей за уничтожение вражеских БПЛА

    На Ямале ввели выплату в 1 млн рублей за каждый сбитый дрон противника

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Ямало-Ненецкого автономного округа установили вознаграждение в размере 1 млн рублей за уничтожение беспилотных летательных аппаратов противника на территории региона.

    Согласно постановлению правительства Ямала, выплата будет осуществляться в равных долях каждому резервисту из состава мобильной огневой группы, которая обеспечила «пресечение функционирования беспилотного летательного аппарата противника посредством его уничтожения», пишет ТАСС.

    Отмечается, что обязательным условием для получения денег является отсутствие повреждений инфраструктуры в результате атаки.

    Решение о назначении выплаты примет департамент региональной безопасности на основе данных военного комиссариата, предварительно рассмотренных региональным штабом Единого национального центра. Средства будут перечисляться окружным департаментом соцзащиты.

    Сейчас в регионе действует запрет на фото- и видеосъемку, а также на распространение в соцсетях и мессенджерах материалов, связанных с применением БПЛА и их последствиями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце власти Ямала объявили режим угрозы атаки беспилотников. Тогда же губернатор Пермского края сообщил о выплатах пострадавшим при атаке беспилотников на Пермь.

    В мае в Самарской области назначили выплаты семьям жертв атак украинских беспилотников.

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