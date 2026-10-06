Военные США опровергли крушение американского вертолета над Красным морем

CENTCOM опроверг сообщения о сбитом американском вертолете над Красным морем

Tекст: Тимур Шайдуллин

«Сообщения о том, что вертолет ВМС США был сбит над Красным морем, не являются правдой», – заявили во вторник в CENTCOM, передает РИА «Новости».

В сообщении также говорится, что вся американская авиация и личный состав на Ближнем Востоке находятся в безопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник сообщалось, что вертолет ВМС США пропал у берегов Саудовской Аравии после сигнала бедствия.

Ранее член экипажа американского военного вертолета пропал в Аравийском море.

До этого США нанесли серию ударов по Ирану за свой сбитый вертолет Apache.