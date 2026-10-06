Во Франции приостановили занятия в лицеях из-за протестов старшеклассников

Лекорню: В лицеях Франции приостановят занятия из-за протестов

Tекст: Дарья Григоренко

«Министр национального образования принял решение освободить время, начиная с завтрашнего утра, с четверга, с пятницы, полностью унифицировав расписания, чтобы дать возможность каждому руководству, каждому директору школы, уделить время внутренней демократии в стенах школы», – цитирует Лекорню РИА «Новости».

По словам премьера, власти фиксируют рост числа требований от старшеклассников, при этом они отличаются в разных учебных заведениях. Лекорню подчеркнул, что нельзя ограничиваться только «порицанием насилия» без продуктивной политической дискуссии.

Руководители учебных заведений уже получили распоряжение о перестройке расписания, им предстоит собрать информацию о требованиях протестующих и найти ответы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник правозащитники потребовали от Франции прекратить насилие против школьников.

Политик Жан-Люк Меланшон призвал усилить протесты.

Правоохранители задержали более 6 тыс. протестующих учеников.