ЕК предложила упразднить право вето стран ЕС по расширению и санкциям

Tекст: Дарья Григоренко

«Мы должны расширить количество сфер, где используется голосование квалифицированным большинством голосов, когда нормы ЕС это позволяют, чтобы одна страна более не могла блокировать необходимые решения», – приводит ТАСС слова Кос.

По словам еврокомиссара, изменения должны затронуть вопросы введения санкций, борьбы с уклонением от налогов и расширения объединения. Инициатива представлена в рамках подготовки Евросоюза к приему новых стран-членов и направлена на повышение эффективности работы ЕС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Еврокомиссия собралась лишить страны Евросоюза права вето по санкциям и обороне.

В августе сообщалось, что Еврокомиссия предложит отменить право вето при расширении объединения.

В апреле премьер-министр Польши Дональд Туск выразил сомнение в целесообразности отмены права вето в ЕС.