NYT: США перебросили ударные дроны в Колумбию и Эквадор

Tекст: Денис Тельманов

Американские военные переместили часть своего парка разведывательно-ударных беспилотников MQ-9 Reaper с африканского континента в страны Южной Америки, передает РИА «Новости». Этот шаг продиктован необходимостью борьбы с организованной преступностью.

«В связи с усилением борьбы администрации Трампа с латиноамериканскими картелями американские военные перебросили несколько беспилотников MQ-9 Reaper из Африки в Колумбию и Эквадор», – цитирует агентство публикацию The New York Times.

Журналисты отмечают, что стоимость одного такого аппарата, прозванного «охотником-убийцей», составляет порядка 50 млн долларов.

Точное количество переброшенной техники не раскрывается. При этом армия США испытывает дефицит этих дронов после потери около четверти парка во время конфликта с Ираном.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон рассматривал возможность переброски ударных беспилотников MQ-9 Reaper в Латинскую Америку.

Американские и эквадорские военные весной начали совместные боевые действия против наркокартелей.

Вооруженные силы США потеряли около четверти таких аппаратов в ходе конфликта с Ираном.