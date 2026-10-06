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    Рар: Задержание экс-главы разведки Германии Ханнинга – беспрецедентный скандал
    Кишинев анонсировал отказ от вин «Изабелла» и «Лидия» ради вступления в ЕС
    Путин: России нужны собственные современные источники накопления энергии
    Лихачев назвал объемы производства в московском кластере батарей для электромобилей
    Путин пообещал господдержку производителям энергоемких накопителей
    Собянин объявил о скором запуске гигафабрики аккумуляторов в Москве
    Семье погибшего командира батальона «Арбат» передали Золотую Звезду
    6 октября 2026, 17:11 • Новости дня

    Власти ЯНАО ввели выплату в 1 млн рублей за уничтожение вражеских БПЛА

    На Ямале ввели выплату в 1 млн рублей за каждый сбитый дрон противника

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Ямало-Ненецкого автономного округа установили вознаграждение в размере 1 млн рублей за уничтожение беспилотных летательных аппаратов противника на территории региона.

    Согласно постановлению правительства Ямала, выплата будет осуществляться в равных долях каждому резервисту из состава мобильной огневой группы, которая обеспечила «пресечение функционирования беспилотного летательного аппарата противника посредством его уничтожения», пишет ТАСС.

    Отмечается, что обязательным условием для получения денег является отсутствие повреждений инфраструктуры в результате атаки.

    Решение о назначении выплаты примет департамент региональной безопасности на основе данных военного комиссариата, предварительно рассмотренных региональным штабом Единого национального центра. Средства будут перечисляться окружным департаментом соцзащиты.

    Сейчас в регионе действует запрет на фото- и видеосъемку, а также на распространение в соцсетях и мессенджерах материалов, связанных с применением БПЛА и их последствиями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце власти Ямала объявили режим угрозы атаки беспилотников. Тогда же губернатор Пермского края сообщил о выплатах пострадавшим при атаке беспилотников на Пермь.

    В мае в Самарской области назначили выплаты семьям жертв атак украинских беспилотников.

    6 октября 2026, 12:28 • Новости дня
    Эксперт: Жесткий ответ ВС России на террористические атаки Украины не заставит ждать

    Эксперт Кнутов: Жесткий ответ ВС России на террористические атаки Украины не заставит ждать

    Эксперт: Жесткий ответ ВС России на террористические атаки Украины не заставит ждать
    @ mikhalkov_official

    Tекст: Олег Исайченко

    Армия России в ответ на террористические акции ВСУ продолжит поражать объекты военно-промышленного комплекса, энергетической инфраструктуры, а также логистические узлы на Украине, при этом наращивая как количество ударов, так и их эффективность. Об этом в разговоре с газетой ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Юрий Кнутов. В ночь на вторник противник предпринял попытку удара по Московскому региону.

    «Владимир Зеленский не способен переломить ситуацию в пользу Украины, поэтому стремится отыгрываться на мирном населении России. Отсюда налеты украинских БПЛА на Московский регион, удары по гражданской инфраструктуре и жилым домам. Фактически речь идет о тактике международных террористов», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    На этом фоне он упомянул: Зеленский впал в истерику, когда узнал, что FirePoint не может вовремя доделать баллистическую ракету FP-9, которая, по заявлениям, должна долететь до Москвы. «В рамках недавней поездки канцлера ФРГ Фридриха Мерца на Украину в немецкую делегацию входили представители крупнейших оборонных компаний. Они окажут содействие в доработке ракеты – в частности, в увеличении ее дальности до 1 тыс. км», – напомнил собеседник.

    По его мнению, все это свидетельствует о планах Киева усилить террористические акции. «Задача противника – вызвать панику и недовольство российских граждан, побудить их выходить на митинги и требовать подписания мира на условиях Украины и Запада», – считает аналитик. Он подчеркнул: ответ России на преступные действия ВСУ будет предельно жестким и не заставит себя ждать.

    «Наша армия продолжит поражать объекты военно-промышленного комплекса, энергетической инфраструктуры, обеспечивающей работу заводов ВПК, а также логистические узлы на Украине, при этом наращивая как количество ударов, так и их эффективность», – акцентировал Кнутов, упомянув сообщение Минобороны об усилении атак в ответ на угрозы Зеленского.

    Эксперт напомнил, что параллельно в России ведется разработка новых средств нанесения ударов по Западной Украине. «Увеличение производства таких дронов, как «Герань-5», а также их аналогов может позволить нам закрыть границу между Западной Украиной и Польшей, что сократит поставки оружия и комплектующих для беспилотников», – уточнил собеседник.

    В свою очередь военный блогер Юрий Подоляка назвал налет БПЛА «очередным обломом» Украины. По его мнению, целью противника был Московский НПЗ в Капотне, но ему не удалось прорваться. «Хочу отметить превосходную работу ПВО Московского региона, которая оказалась на высоте и не по зубам противнику», – написал он в своем Telegram-канале.

    Схожей точки зрения придерживается журналист Андрей Медведев. «Понятно, что массовым налетом дронов на столичный регион «великий полководец» Зеленский решил приподнять настроение жителям бывшей Украины. Дескать вот смотрите, мы шо можем, всех потужно победим. Ого-го, у нас дроны, у нас сила, за нами Европа. Короче, стандартный набор», – рассуждает он.

    Медведев обратил внимание на реакцию в украинском сегменте соцсетей – там царит «радостная перемога». «Но это смех хуторского дурачка на похоронах, причем на собственных, и пляшет он, дурачок этот, посреди пылающего хутора. Налет ничего не изменит, разве что мосты и прочая инфраструктура на Украине будет заканчиваться скорее», – подчеркнул журналист.

    Между тем военкор Александр Коц указал на выбор момента для атаки БПЛА на Московский регион: «американская сторона контактирует с Украиной и Россией и предлагает до конца октября технически в трехстороннем формате провести встречу», а вечером 5 октября на Москву полетели 650 дронов. «На Банковой почему-то полагают: чем больше дыма над Подмосковьем к моменту встречи, тем громче можно торговаться. МИД России еще 3 октября предупредил: «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжат наносить массированные удары возмездия». А Минобороны обещает их усилить. Ждем», – написал он.

    В ночь на вторник российские силы ПВО уничтожили 868 беспилотников. Как сообщили в Минобороны, БПЛА были перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.

    В Подмосковье в результате атаки погибли два человека, девять пострадали, заявил губернатор Андрей Воробьев. При разборе завалов разрушенного частного дома в Барыбино под Домодедово спасатели нашли тело 71-летнего мужчины. Находившаяся в доме женщина получила ранения. Также подтверждена гибель 20-летнего мужчины в поселке Радумля Солнечногорского округа.

    Повреждены 47 частных домов в семи муниципалитетах – Волоколамске, Ступино, Дмитрове, Наро-Фоминске, Серпухове, Домодедово и Истре. «В селе Лобаново в Домодедово повреждены четыре квартиры в многоквартирном доме: выбиты окна и остекление балконов. Люди не пострадали, эвакуация не потребовалась. Также повреждены окна расположенной рядом котельной», – рассказал Воробьев.

    Кроме того, повреждения получили два автомобиля в Истре и один в Ступино. В деревне Литвиново Солнечногорского округа произошло небольшое возгорание на территории склада – его уже потушили. Прокуратура Московской области открыла горячую линию для пострадавших при ночной атаке БПЛА в регионе. Для приема жалоб и оказания правовой помощи работает телефон: 7 (916) 240-31-28.

    На фоне атаки дронов Росавиация вводила ограничения в четырех московских аэропортах. Аэропорт Шереметьево сообщил, что пассажиры во вторник могут столкнуться с длительным ожиданием вылета. Им рекомендовали уточнять статус своих рейсов с помощью онлайн-табло, приложения, а также через call-центр или чат-бот перевозчика.

    Напомним, в минувшие выходные Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы усилят удары по военным и военно-промышленным объектам Украины после заявлений Владимира Зеленского. Тот пообещал в ответ на удары по предприятиям ВПК в Киеве, где производятся БПЛА и ракетное вооружение, а также по объектам инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ, усилить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ).

    Российское военное ведомство подчеркнуло, что наносит удары по Киеву и другим украинским регионам «именно в ответ на действия главаря киевского режима». «После сегодняшнего заявления Зеленского удары Вооруженных сил Российской Федерации по военным и военно-промышленным объектам, а также связанной с ними инфраструктуры в Киеве и в других областях Украины будут усилены. Населению Украины винить за это следует только главу киевского режима. Именно Зеленский несет за это полную личную и политическую ответственность», – говорилось в заявлении МО.

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    5 октября 2026, 21:31 • Новости дня
    Турция и Пакистан решили развернуть войска в Саудовской Аравии
    Турция и Пакистан решили развернуть войска в Саудовской Аравии
    @ REUTERS/Umit Bektas

    Tекст: Валерия Городецкая

    В рамках Мекканского оборонного пакта Турция и Пакистан приняли решение развернуть согласованные военные силы на территории Саудовской Аравии для укрепления коллективной безопасности.

    Экстренное заседание стратегического политического и оборонного комитета Мекканского альянса прошло в понедельник в Эр-Рияде. Стороны договорились немедленно приступить к практической реализации обязательств по коллективной обороне и развернуть войска на саудовской территории, передает РИА «Новости».

    Комитет назначил первым генеральным секретарем организации пакистанского генерал-лейтенанта в отставке Наумана Махмуда. Он займет этот пост сроком на три года.

    В совместном заявлении Турция и Пакистан решительно осудили попытки атак на Мекку и Медину, а также продолжающиеся нападения на экономические и гражданские объекты королевства. Безопасность каждой из трех стран была названа неотъемлемой частью коллективной безопасности альянса, что поможет совместно противостоять любым угрозам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Турция запланировала ратификацию Мекканского соглашения на октябрь.

    В середине сентября МИД Турции допустил военные действия Мекканского альянса против хуситов.

    Летом Саудовская Аравия, Турция и Пакистан договорились о совместной обороне.

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    6 октября 2026, 17:38 • Видео
    Латвия доказала свою безнадежность

    Премьер-министр и победитель выборов Латвии Андрис Кулбергс запросил у Евросоюза дополнительное финансирование для противостояния с Россией. И этим доказал главное.

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    5 октября 2026, 21:48 • Новости дня
    Минцифры предложило создать электронную почтовую систему на «Госуслугах»
    Минцифры предложило создать электронную почтовую систему на «Госуслугах»
    @ Ingram Images/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Минцифры подготовило проект положения об электронной почтовой системе для доставки юридически значимых сообщений гражданам и организациям через Госуслуги. Оператором должна стать «Почта России».

    Проект постановления правительства размещен на портале проектов нормативных актов. Создание системы предусмотрено принятым летом законом, который внес изменения в законодательство о почтовой связи, передает «Интерфакс».

    «Система станет официальным каналом для направления на Госуслуги юридически значимых сообщений гражданам и организациям», – пояснили в министерстве. Помимо таких сообщений, через систему планируется передавать сведения о почтовых отправлениях и денежных переводах на федеральный и региональные порталы государственных услуг. «Почта России» будет отвечать за создание, развитие и эксплуатацию системы.

    Пользоваться ею смогут органы власти, суды, правоохранительные структуры, государственные компании, организации с госучастием, граждане и юридические лица. Систему интегрируют с электронными почтовыми ящиками на Госуслугах. Порядок создания этих ящиков утвердят отдельно.

    За отправку ряда категорий сообщений предусмотрена плата, которую будут взимать с отправителей. В перечень включены уведомления, связанные с исполнением полномочий органов власти и ЦБ, деятельностью организаций с публичными полномочиями, госкорпораций и компаний с долей федерального участия более 50%.

    Платной также станет отправка сообщений в рамках судопроизводства, юридически значимой информации о сделках и сообщений, связанных с реализацией прав и обязанностей граждан и организаций во взаимодействии со структурами, выполняющими публичные функции.

    Получатели смогут отказаться от электронного формата. В этом случае сообщения будут доставлять на бумаге.

    В Минцифры объяснили, что сейчас ведомства и организации используют разные способы уведомления: личные кабинеты на Госуслугах, электронную почту и специализированные сервисы. «Системы разрознены, отследить факт доставки и прочтения сообщения не всегда просто», – отметили в ведомстве. По замыслу министерства, новая система объединит доставку юридически значимых сообщений и позволит фиксировать факт их получения.

    Если постановление утвердят, оно вступит в силу 1 марта 2027 года. Положения об использовании электронных почтовых ящиков начнут действовать с 1 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе на Госуслугах запланировали ввести «красную кнопку» для защиты от мошенников.

    В августе глава Минцифры Максут Шадаев исключил создание мессенджера на портале.

    Летом Госдума одобрила законопроект о поддержке «Почты России».

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    6 октября 2026, 15:31 • Новости дня
    Собянин объявил о скором запуске гигафабрики аккумуляторов в Москве

    Собянин: Гигафабрику аккумуляторов в Москве могут запустить до конца года

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Мэр столицы Сергей Собянин на совещании у президента Владимира Путина сообщил, что первая гигафабрика по производству аккумуляторов построена за 14 месяцев и может начать работу до конца года.

    Запуск предприятия ожидается в ближайшие месяцы, объект уже получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Сейчас на площадке идет комплектование и наладка оборудования, передает ТАСС.

    «Мы за полгода после вашего поручения проработали все проектные решения, и за четырнадцать месяцев эта фабрика построена», – заявил Собянин.

    Глава города пояснил, что гигафабрика войдет в состав нового столичного кластера электробатарей, который станет крупнейшим в стране. Всего в кластере будут работать два таких предприятия.

    Производимые аккумуляторы предназначены для обеспечения энергией беспилотников, велосипедов, центров обработки данных и других приборов. Соответствующее поручение было дано ранее на совещании по беспилотным системам в Самаре.

    На ваш взгляд
    На каких автомобилях будет ездить большинство людей в России через 10 лет?




    Результаты

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин открыл комплекс производства электрических батарей в Московском регионе.

    Ранее мэр столицы сообщил о создании в городе 250 высокотехнологичных предприятий. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал запуск производства электрических батарей.

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    6 октября 2026, 15:18 • Новости дня
    Путин: России нужны собственные современные источники накопления энергии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    России необходимы собственные и современные источники накопления энергии для развития электротранспорта и других перспективных направлений, заявил президент Владимир Путин.

    России нужны собственные и современные источники накопления энергии для развития электротранспорта и других перспективных направлений, заявил Путин в ходе церемонии открытия по видеосвязи Первого комплекса в кластере производства электрических батарей, передает РИА «Новости».

    «Они применяются для выпуска различной продукции гражданского и специального назначения, в том числе это автономные системы, робототехника, экологически чистые электрические виды транспорта. Для развития этих перспективных направлений нам необходимы собственные современные источники накопления энергии», – заявил Путин и добавил, что отечественные системы накопления энергии пользуются все большим спросом.

    Московский кластер электробатарей расположен на площади около 200 тыс. кв. м, в него входят два автоматизированных завода полного цикла: «Рэнера» и «Инэсис». Их суммарная мощность достигает 33 млн аккумуляторных ячеек в год, что позволит закрыть почти 70% потребности российского рынка в аккумуляторах для электротранспорта. На предприятиях создано более 2,1 тыс. рабочих мест.

    Завод «Рэнера», совместный проект правительства Москвы и Росатома, рассчитан на выпуск 18 млн ячеек в год, или 50 тыс. готовых батарей. «Инэсис» сможет производить около 15 млн компактных ячеек ежегодно. Продукция кластера предназначена для электротранспорта, спецтехники, речных судов и роботизированных комплексов, средств индивидуальной мобильности, а также для резервного питания промышленных объектов, дата-центров и больниц.

    На ваш взгляд
    На каких автомобилях будет ездить большинство людей в России через 10 лет?




    Результаты

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Владимир Путин заявил о планах обеспечить спрос на аккумуляторы к 2030 году.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал совещание главы государства по высокотехнологичной энергетике. Он сообщил о запуске российским лидером производства электрических батарей.

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    6 октября 2026, 15:26 • Новости дня
    Лихачев назвал объемы производства в московском кластере батарей для электромобилей

    Росатом: Кластер электробатарей сможет оснащать до 50 тыс. электромобилей в год

    Лихачев назвал объемы производства в московском кластере батарей для электромобилей
    @ Росатом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что открытый с участием президента Владимира Путина новый московский кластер сможет производить батареи для 50 тыс. электромобилей в год.

    «Одна ячейка в секунду – такая производительность этой линии, 18 млн ячеек в год. До 50 тыс., скажем, электромобилей может быть оснащено батареями в течение года», – заявил Лихачев во время церемонии запуска, передает РИА «Новости».

    По его словам, заявленные объемы обеспечат значительную долю российского рынка. Глава корпорации подчеркнул, что потребность в этом сегменте будет полностью закрываться мощностями новой производственной площадки в столице.

    Московский кластер электробатарей расположен на площади около 200 тыс. кв. м, в него входят два автоматизированных завода полного цикла: «Рэнера» и «Инэсис». Их суммарная мощность достигает 33 млн аккумуляторных ячеек в год, что позволит закрыть почти 70% потребности российского рынка в аккумуляторах для электротранспорта. На предприятиях создано более 2,1 тыс. рабочих мест.

    Завод «Рэнера», совместный проект правительства Москвы и Росатома, рассчитан на выпуск 18 млн ячеек в год, или 50 тыс. готовых батарей. «Инэсис» сможет производить около 15 млн компактных ячеек ежегодно. Продукция кластера предназначена для электротранспорта, спецтехники, речных судов и роботизированных комплексов, средств индивидуальной мобильности, а также для резервного питания промышленных объектов, дата-центров и больниц.

    На ваш взгляд
    На каких автомобилях будет ездить большинство людей в России через 10 лет?




    Результаты

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Лихачев заявил о кардинальном изменении картины мировой атомной энергетики благодаря Росатому.

    В воскресенье глава госкорпорации рассказал об ожидании решения Намибии по урановому проекту. Ранее президент России встретился с Алексеем Лихачевым.

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    5 октября 2026, 21:56 • Новости дня
    Правительство постановило закрыть аэродром Остафьево

    Мишустин подписал постановление о закрытии аэродрома Остафьево

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о закрытии для обслуживания воздушных судов аэродрома Остафьево.

    Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. «Правительство Российской Федерации постановляет… закрыть для обслуживания воздушных судов аэродром Остафьево. Закрыть воздушный грузо-пассажирский постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации на аэродроме Остафьево», – говорится в документе.

    Постановление вступает в силу 5 октября 2026 года.

    Аэродром начал действовать в 1934 году. В 1995-м было учреждено базировавшееся на нем авиапредприятие «Газпром авиа». В 2000 году аэродром открыли для пассажирских перевозок, а с января 2024 года он был исключен из реестра аэродромов государственной авиации. В декабре 2025 года имущественный комплекс аэропорта приобрели власти Москвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Росавиация сообщила о временном закрытии аэропорта Геленджика. В июле ведомство рассказало о временном закрытии аэропорта в Краснодаре.

    В феврале россияне сообщили о хаосе и закрытии аэропортов в Эмиратах.

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    6 октября 2026, 15:32 • Новости дня
    Путин пообещал господдержку производителям энергоемких накопителей

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Владимир Путин пообещал оказать всестороннюю государственную поддержку отрасли производства эффективных систем накопления электроэнергии.

    Технологическое лидерство невозможно без эффективных систем накопления энергии, поэтому государство окажет поддержку развитию этой отрасли, заявил российский лидер, пишет ТАСС.

    «Технологическое лидерство невозможно без успешного развития энергетики и создания современных энергоемких накопителей», – подчеркнул Путин.

    Он обратил особое внимание госкорпораций, технологических компаний и стартапов на необходимость непрерывного совершенствования технологий и широкого внедрения новых разработок. Глава государства добавил, что производителям уже предоставляются значимые преференции для запуска производств, прежде всего в налоговой сфере.

    Московский кластер электробатарей расположен на площади около 200 тыс. кв. м, в него входят два автоматизированных завода полного цикла: «Рэнера» и «Инэсис». Их суммарная мощность достигает 33 млн аккумуляторных ячеек в год, что позволит закрыть почти 70% потребности российского рынка в аккумуляторах для электротранспорта. На предприятиях создано более 2,1 тыс. рабочих мест.

    Завод «Рэнера», совместный проект правительства Москвы и Росатома, рассчитан на выпуск 18 млн ячеек в год, или 50 тыс. готовых батарей. «Инэсис» сможет производить около 15 млн компактных ячеек ежегодно. Продукция кластера предназначена для электротранспорта, спецтехники, речных судов и роботизированных комплексов, средств индивидуальной мобильности, а также для резервного питания промышленных объектов, дата-центров и больниц.

    На ваш взгляд
    На каких автомобилях будет ездить большинство людей в России через 10 лет?




    Результаты

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Путин открыл комплекс производства электрических батарей в Московской области.

    Глава государства заявил о планах обеспечить спрос на аккумуляторы к 2030 году.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал запуск производства электрических батарей.

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    5 октября 2026, 20:57 • Новости дня
    Депутат Рады назвал политику конфронтации с Россией «смертью» для Украины

    Депутат Дмитрук: Политика эскалации конфликта с Россией означает смерть Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что политика Украины по эскалации конфликта с Россией и обслуживание интересов стран Запада ведут к гибели украинского государства.

    «Наш национальный интерес не может строиться на прямом противостоянии интересам России и Белоруссии. Для Украины, находящейся рядом с этими государствами, такая политика означает продолжение конфронтации и войны – означает смерть», – написал он в своем Telegram-канале, передает ТАСС.

    Политик отметил, что главным национальным интересом Украины должны стать дипломатия и мир, но вместо пустых заявлений требуются конкретные действия со стороны действующих политиков и Верховной рады. «Сегодня Украина преследует национальные интересы кого угодно – Британии, США, ЕС, – но только не свои собственные!» – добавил Дмитрук.

    Депутат подчеркнул, что первым национальным интересом на международном уровне должно быть добрососедство с Москвой и Минском, а внутренним – жизнь граждан. По его словам, страна ежедневно страдает от разрушенной инфраструктуры, экономического упадка и отключений света, последствия которых будут ощущаться миллионами людей долгие годы. Война сама по себе не может быть интересом государства, заключил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу депутат Рады Артем Дмитрук обвинил коллег по парламенту в нежелании достичь мира с Россией.

    В прошлом месяце депутат украинского парламента призвал Владимира Зеленского срочно договариваться о мире в Москве.

    В прошлом году Дмитрук заявлял о катастрофе для Вооруженных сил Украины под Красноармейском.

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    6 октября 2026, 18:27 • Новости дня
    Семье погибшего командира батальона «Арбат» передали «Золотую Звезду»

    Замминистра обороны Евкуров передал Звезду Героя семье командира Гаспаряна

    Семье погибшего командира батальона «Арбат» передали «Золотую Звезду»
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров передал медаль «Золотая Звезда» Героя России семье погибшего в зоне спецоперации на Украине командира батальона «Арбат» Айка Гаспаряна.

    В церемонии награждения в Министерстве обороны приняли участие отец бойца Арсен Гаспарян и его невеста Виктория, которым вручили медаль и грамоту. На встрече также присутствовали представители добровольческой бригады «Арбат», передает ТАСС со ссылкой на Союз армян России.

    Участники мероприятия поддержали инициативу о проведении соревнований по стрельбе имени Гаспаряна.

    Командир отдельного батальона спецназначения Добровольческого корпуса, состоявший в совете и правлении Союза армян России, погиб в зоне спецоперации в феврале. В октябре у него должен родиться сын.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале командир батальона «Арбат» Гаспарян погиб при выполнении задания.

    В августе прошлого года глава подразделения Саркисян погиб во время атаки смертника в Москве.

    В начале прошлого года создатель батальона пострадал при взрыве в жилом комплексе «Алые паруса».

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    5 октября 2026, 21:28 • Новости дня
    Назначен новый гендиректор авиакомпании Red Wings

    Новым гендиректором авиакомпании Red Wings стал Игорь Ивлиев

    Tекст: Валерия Городецкая

    Новым генеральным директором авиакомпании Red Wings назначен Игорь Ивлиев, который ранее занимал должность коммерческого директора компании.

    Прежний генеральный директор Александр Лебедев перейдет на работу в госкорпорацию «Ростех», сообщили РИА «Новости» в авиакомпании. «Игорь Валентинович имеет большой опыт работы в авиационной отрасли, работал в авиакомпаниях и аэропортах в Российской Федерации и за рубежом», – заявили в Red Wings.

    Лебедев руководил авиакомпанией с июня 2025 года. За это время Red Wings нарастила пассажиропоток на международных направлениях, открыла 18 новых маршрутов и перевезла более 2 млн пассажиров на российских самолетах.

    Отмечается, что Ивлиев продолжит развитие компании и подготовку к вводу в эксплуатацию новых российских самолетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого месяца Red Wings запланировала начать полеты в египетский Борг-эль-Араб.

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    5 октября 2026, 22:03 • Новости дня
    Новак и Текслер обсудили ситуацию с топливом в Челябинской области

    Tекст: Вера Басилая

    Вице-премьер Александр Новак и губернатор Челябинской области Алексей Текслер обсудили вопросы спроса и предложения на топливном рынке региона.

    Новак провел встречу с главой Челябинской области, в ходе которой обсуждался топливный рынок в регионе, следует из сообщения правительства в Max. Отмечается, что стороны уделили внимание текущему балансу спроса и предложения на региональном рынке.

    Особый акцент был сделан на бесперебойном обеспечении топливом всех потребителей, включая сельхозпроизводителей во время сезонных работ.

    Кроме того, участники встречи проанализировали регуляторные меры федеральных и региональных властей, а также нефтяных компаний, направленные на поддержание приемлемых цен. Была подчеркнута важность непрерывного мониторинга рынка, оперативной реакции на изменения конъюнктуры и предотвращения необоснованного роста стоимости топлива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу вице-премьер Александр Новак заявил об отсутствии дефицита дизельного топлива в России.

    Ранее он допустил частичное открытие экспорта дизельного топлива из России.

    Также Новак поручил усилить контроль за ценами на топливо в регионах.

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    5 октября 2026, 21:52 • Новости дня
    СК завел уголовное дело после истязания детей в лагере в Самарской области

    Tекст: Дарья Григоренко

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту истязания двух детей в досугово-оздоровительном учреждении в Самарской области, сообщили в пресс-службе ведомства.

    «Следственными органами СК России по Самарской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 156 УК РФ (неисполнение обязанности по воспитанию несовершеннолетнего) и статьей 117 УК РФ (истязание)», – сообщила пресс-служба СК, передает РИА «Новости».

    Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования дела.

    Ранее в социальных сетях появилось видео из детского лагеря «Дружные ребята» в Сызрани. На кадрах воспитатель тапком, а затем рукой бьет двух братьев с расстройством аутистического спектра. В пресс-службе администрации города сообщили, что ситуация находится на контроле властей, а трудовой договор с воспитателем расторгнут.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле воспитательницу из Северодвинска обвинили в истязании детей в яслях.

    В марте инвалида и мать отправили под суд за истязание детей в Подмосковье.

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    5 октября 2026, 19:55 • Новости дня
    Защита обжаловала заочный арест экс-главы Минкомсвязи Никифорова

    Tекст: Дарья Григоренко

    Защита бывшего главы Минкомсвязи Николая Никифорова обжаловала его заочный арест по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

    Мещанский районный суд Москвы зарегистрировал апелляционную жалобу на арест Никифорова в понедельник, 5 октября, передает РИА «Новости» со ссылкой на картотеку судебных дел.

    Никифорову вменяется мошенничество в особо крупном размере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце суд заочно арестовал экс-министра связи Никифорова. МВД объявило его в розыск.

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    5 октября 2026, 20:02 • Новости дня
    Шохин рассказал о первостепенных задачах на посту бизнес-омбудсмена

    Шохин назвал работу с регионами первой задачей бизнес-омбудсмена

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что одной из первых задач на новом посту бизнес-омбудсмена станет взаимодействие с регионами.

    Новый уполномоченный по защите прав предпринимателей намерен заняться согласованием с губернаторами кандидатур региональных омбудсменов, передает РИА «Новости».

    «И сейчас мы быстро, буквально с колес, даже не дожидаясь решения организационных и финансовых вопросов, начнем согласовывать с губернаторами назначения уполномоченных в тех случаях, когда они подвисли в воздухе», – заявил Шохин.

    Он пояснил, что региональные уполномоченные не могут быть назначены без утверждения федеральным омбудсменом, и таких случаев накопилось достаточно много. По договоренности с властями региональные представители продолжат занимать государственные должности.

    Такая конфигурация позволит уполномоченным выступать с законодательными инициативами в субъектах и приостанавливать на полгода действие муниципальных актов, ущемляющих интересы бизнеса, добавил глава РСПП.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент России Владимир Путин назначил Александра Шохина уполномоченным по правам бизнеса.

    Летом бывший бизнес-омбудсмен Борис Титов назвал регионы России с самым активным китайским бизнесом.

    Весной пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил о планах сменить формат работы института по защите прав предпринимателей.

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