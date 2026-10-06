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    Путин: России нужны собственные современные источники накопления энергии
    Лихачев назвал объемы производства в московском кластере батарей для электромобилей
    Путин пообещал господдержку производителям энергоемких накопителей
    Собянин объявил о скором запуске гигафабрики аккумуляторов в Москве
    Семье погибшего командира батальона «Арбат» передали Золотую Звезду
    6 октября 2026, 17:08 • Новости дня

    Роспотребнадзор рассказал об эпидситуации по гриппу в Москве

    Роспотребнадзор: Ситуация с гриппом в Москве соответствует сезону

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Эпидемиологическая ситуация по гриппу в Москве на неделе с 28 сентября по 4 октября соответствует сезону, сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.

    В ведомстве рассказали, что заболеваемость гриппом среди населения снизилась по сравнению с предыдущей неделей. Эпидемические пороги не превышены ни по совокупному населению, ни в отдельных возрастных группах.

    «Эпидемиологическая ситуация по ОРВИ и гриппу, а также проведение прививочной кампании против гриппа находятся на постоянном контроле Управления Роспотребнадзора по городу Москве», – говорится в Telegram-канале ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в России замедлилось распространение ковида и гриппа.

    В понедельник директор НИИ гриппа Дмитрий Лиознов назвал ситуацию по заболеваемости стабильной.

    На прошлой неделе Роспотребнадзор рассказал о ходе вакцинации от гриппа в России.

    5 октября 2026, 22:15 • Новости дня
    Ученые выявили реакцию человеческого тела на семидневное голодание

    Семидневное голодание привело к изменениям на молекулярном уровне

    Ученые выявили реакцию человеческого тела на семидневное голодание
    @ Thomas Eisenhuth/dpa-Zentralbild/Global Look Press

    Семидневное голодание сопровождается изменениями, которые выходят далеко за пределы сжигания жира. Исследователи обнаружили масштабную перестройку уровня белков, связанных с работой разных органов. Наиболее заметными эти изменения становились примерно после трех суток без пищи.

    Ученые Лондонского университета королевы Марии и Норвежской школы спортивных наук проследили за состоянием 12 здоровых добровольцев, которые в течение недели пили только воду, сообщает ScienceDaily.

    Участники ежедневно находились под наблюдением специалистов. До начала голодания, во время него и после возвращения к обычному питанию исследователи измеряли содержание около 3 тыс. белков в крови. Эти молекулы выполняют множество задач, от построения тканей до передачи сигналов между клетками, поэтому изменения их уровня помогают оценить реакцию организма на отсутствие пищи.

    В первые два-три дня организм постепенно переключался с глюкозы на жировые запасы как основной источник энергии. За неделю добровольцы потеряли в среднем 5,7 кг. При этом сокращалась как жировая, так и безжировая масса, к которой относятся мышцы и другие ткани, содержащие много воды.

    Через три дня после возобновления питания большая часть утраченной безжировой массы восстановилась. Снижение жировой массы сохранялось, а общий вес участников оставался ниже исходного.

    Однако главным результатом стали изменения на молекулярном уровне. Примерно после трех суток без еды ученые начали фиксировать выраженные сдвиги в содержании белков. За период голодания существенно изменился уровень около трети изученных молекул. По оценке исследователей, выявленная картина указывала на согласованную реакцию основных органов.

    Некоторые изменения нельзя было объяснить одним лишь снижением веса. В частности, ученые обнаружили сдвиги в уровне белков, связанных со структурной поддержкой нервных клеток мозга. Схожие закономерности наблюдались у разных участников.

    «Впервые мы можем увидеть, что происходит на молекулярном уровне во всем организме, когда мы голодаем», – заявила директор Института исследований точного здравоохранения Лондонского университета королевы Марии Клаудия Лангенберг.

    Исследователи также сопоставили результаты измерений с генетическими данными крупных популяционных исследований. Это позволило предположить, какие последствия для здоровья могут иметь обнаруженные изменения. Однако сами молекулярные сдвиги еще не означают доказанной пользы для человека.

    В перспективе ученые рассчитывают определить механизмы, которые можно воспроизвести с помощью лечения, не требующего длительного отказа от еды. Такой подход мог бы помочь людям, для которых голодание небезопасно или невозможно из-за состояния здоровья.

    Авторы отдельно обращают внимание на продолжительность эксперимента. Участники полностью отказывались от пищи на несколько дней, поэтому результаты нельзя автоматически переносить на интервальное голодание с короткими перерывами между приемами еды. Исследование под наблюдением специалистов также не доказывает безопасность самостоятельного недельного голодания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом диетолог призвал россиян есть хлеб. В июле специалист назвал опасные в жару продукты. В феврале эксперт рассказал о вреде блинов с икрой на Масленицу.

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    6 октября 2026, 12:28 • Новости дня
    Эксперт: Жесткий ответ ВС России на террористические атаки Украины не заставит ждать

    Эксперт Кнутов: Жесткий ответ ВС России на террористические атаки Украины не заставит ждать

    Эксперт: Жесткий ответ ВС России на террористические атаки Украины не заставит ждать
    @ mikhalkov_official

    Tекст: Олег Исайченко

    Армия России в ответ на террористические акции ВСУ продолжит поражать объекты военно-промышленного комплекса, энергетической инфраструктуры, а также логистические узлы на Украине, при этом наращивая как количество ударов, так и их эффективность. Об этом в разговоре с газетой ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Юрий Кнутов. В ночь на вторник противник предпринял попытку удара по Московскому региону.

    «Владимир Зеленский не способен переломить ситуацию в пользу Украины, поэтому стремится отыгрываться на мирном населении России. Отсюда налеты украинских БПЛА на Московский регион, удары по гражданской инфраструктуре и жилым домам. Фактически речь идет о тактике международных террористов», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    На этом фоне он упомянул: Зеленский впал в истерику, когда узнал, что FirePoint не может вовремя доделать баллистическую ракету FP-9, которая, по заявлениям, должна долететь до Москвы. «В рамках недавней поездки канцлера ФРГ Фридриха Мерца на Украину в немецкую делегацию входили представители крупнейших оборонных компаний. Они окажут содействие в доработке ракеты – в частности, в увеличении ее дальности до 1 тыс. км», – напомнил собеседник.

    По его мнению, все это свидетельствует о планах Киева усилить террористические акции. «Задача противника – вызвать панику и недовольство российских граждан, побудить их выходить на митинги и требовать подписания мира на условиях Украины и Запада», – считает аналитик. Он подчеркнул: ответ России на преступные действия ВСУ будет предельно жестким и не заставит себя ждать.

    «Наша армия продолжит поражать объекты военно-промышленного комплекса, энергетической инфраструктуры, обеспечивающей работу заводов ВПК, а также логистические узлы на Украине, при этом наращивая как количество ударов, так и их эффективность», – акцентировал Кнутов, упомянув сообщение Минобороны об усилении атак в ответ на угрозы Зеленского.

    Эксперт напомнил, что параллельно в России ведется разработка новых средств нанесения ударов по Западной Украине. «Увеличение производства таких дронов, как «Герань-5», а также их аналогов может позволить нам закрыть границу между Западной Украиной и Польшей, что сократит поставки оружия и комплектующих для беспилотников», – уточнил собеседник.

    В свою очередь военный блогер Юрий Подоляка назвал налет БПЛА «очередным обломом» Украины. По его мнению, целью противника был Московский НПЗ в Капотне, но ему не удалось прорваться. «Хочу отметить превосходную работу ПВО Московского региона, которая оказалась на высоте и не по зубам противнику», – написал он в своем Telegram-канале.

    Схожей точки зрения придерживается журналист Андрей Медведев. «Понятно, что массовым налетом дронов на столичный регион «великий полководец» Зеленский решил приподнять настроение жителям бывшей Украины. Дескать вот смотрите, мы шо можем, всех потужно победим. Ого-го, у нас дроны, у нас сила, за нами Европа. Короче, стандартный набор», – рассуждает он.

    Медведев обратил внимание на реакцию в украинском сегменте соцсетей – там царит «радостная перемога». «Но это смех хуторского дурачка на похоронах, причем на собственных, и пляшет он, дурачок этот, посреди пылающего хутора. Налет ничего не изменит, разве что мосты и прочая инфраструктура на Украине будет заканчиваться скорее», – подчеркнул журналист.

    Между тем военкор Александр Коц указал на выбор момента для атаки БПЛА на Московский регион: «американская сторона контактирует с Украиной и Россией и предлагает до конца октября технически в трехстороннем формате провести встречу», а вечером 5 октября на Москву полетели 650 дронов. «На Банковой почему-то полагают: чем больше дыма над Подмосковьем к моменту встречи, тем громче можно торговаться. МИД России еще 3 октября предупредил: «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжат наносить массированные удары возмездия». А Минобороны обещает их усилить. Ждем», – написал он.

    В ночь на вторник российские силы ПВО уничтожили 868 беспилотников. Как сообщили в Минобороны, БПЛА были перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.

    В Подмосковье в результате атаки погибли два человека, девять пострадали, заявил губернатор Андрей Воробьев. При разборе завалов разрушенного частного дома в Барыбино под Домодедово спасатели нашли тело 71-летнего мужчины. Находившаяся в доме женщина получила ранения. Также подтверждена гибель 20-летнего мужчины в поселке Радумля Солнечногорского округа.

    Повреждены 47 частных домов в семи муниципалитетах – Волоколамске, Ступино, Дмитрове, Наро-Фоминске, Серпухове, Домодедово и Истре. «В селе Лобаново в Домодедово повреждены четыре квартиры в многоквартирном доме: выбиты окна и остекление балконов. Люди не пострадали, эвакуация не потребовалась. Также повреждены окна расположенной рядом котельной», – рассказал Воробьев.

    Кроме того, повреждения получили два автомобиля в Истре и один в Ступино. В деревне Литвиново Солнечногорского округа произошло небольшое возгорание на территории склада – его уже потушили. Прокуратура Московской области открыла горячую линию для пострадавших при ночной атаке БПЛА в регионе. Для приема жалоб и оказания правовой помощи работает телефон: 7 (916) 240-31-28.

    На фоне атаки дронов Росавиация вводила ограничения в четырех московских аэропортах. Аэропорт Шереметьево сообщил, что пассажиры во вторник могут столкнуться с длительным ожиданием вылета. Им рекомендовали уточнять статус своих рейсов с помощью онлайн-табло, приложения, а также через call-центр или чат-бот перевозчика.

    Напомним, в минувшие выходные Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы усилят удары по военным и военно-промышленным объектам Украины после заявлений Владимира Зеленского. Тот пообещал в ответ на удары по предприятиям ВПК в Киеве, где производятся БПЛА и ракетное вооружение, а также по объектам инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ, усилить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ).

    Российское военное ведомство подчеркнуло, что наносит удары по Киеву и другим украинским регионам «именно в ответ на действия главаря киевского режима». «После сегодняшнего заявления Зеленского удары Вооруженных сил Российской Федерации по военным и военно-промышленным объектам, а также связанной с ними инфраструктуры в Киеве и в других областях Украины будут усилены. Населению Украины винить за это следует только главу киевского режима. Именно Зеленский несет за это полную личную и политическую ответственность», – говорилось в заявлении МО.

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    6 октября 2026, 17:38 • Видео
    Латвия доказала свою безнадежность

    Премьер-министр и победитель выборов Латвии Андрис Кулбергс запросил у Евросоюза дополнительное финансирование для противостояния с Россией. И этим доказал главное.

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    6 октября 2026, 15:09 • Новости дня
    Путин открыл комплекс производства электрических батарей в Московской области

    Путин принял участие в открытии московского кластера электробатарей

    Путин открыл комплекс производства электрических батарей в Московской области
    @ Росатом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин принял участие в открытии первого комплекса в кластере производства электрических батарей в Московской области.

    В мероприятии также приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор Росатома Алексей Лихачев, сообщает РИА «Новости».

    «Сегодня предлагаю обсудить вопрос, который имеет большое значение для укрепления технологического суверенитета России, для становления отраслей современной экономики, для повышения качества жизни людей и для решения экологических задач», – сказал глава государства в ходе открытия.

    Московский кластер электробатарей расположен на площади около 200 тыс. кв. м, в него входят два автоматизированных завода полного цикла: «Рэнера» и «Инэсис». Их суммарная мощность достигает 33 млн аккумуляторных ячеек в год, что позволит закрыть почти 70% потребности российского рынка в аккумуляторах для электротранспорта. На предприятиях создано более 2,1 тыс. рабочих мест.

    Завод «Рэнера», совместный проект правительства Москвы и Росатома, рассчитан на выпуск 18 млн ячеек в год, или 50 тыс. готовых батарей. «Инэсис» сможет производить около 15 млн компактных ячеек ежегодно. Продукция кластера предназначена для электротранспорта, спецтехники, речных судов и роботизированных комплексов, средств индивидуальной мобильности, а также для резервного питания промышленных объектов, дата-центров и больниц.

    На ваш взгляд
    На каких автомобилях будет ездить большинство людей в России через 10 лет?




    Результаты

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал запуск Владимиром Путиным производства электрических батарей.

    В тот же день Сергей Собянин сообщил о создании в Москве 250 высокотехнологичных предприятий.

    В конце прошлого месяца президент встретился с главой Росатома Алексеем Лихачевым.

    Комментарии (12)
    6 октября 2026, 15:31 • Новости дня
    Собянин объявил о скором запуске гигафабрики аккумуляторов в Москве

    Собянин: Гигафабрику аккумуляторов в Москве могут запустить до конца года

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Мэр столицы Сергей Собянин на совещании у президента Владимира Путина сообщил, что первая гигафабрика по производству аккумуляторов построена за 14 месяцев и может начать работу до конца года.

    Запуск предприятия ожидается в ближайшие месяцы, объект уже получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Сейчас на площадке идет комплектование и наладка оборудования, передает ТАСС.

    «Мы за полгода после вашего поручения проработали все проектные решения, и за четырнадцать месяцев эта фабрика построена», – заявил Собянин.

    Глава города пояснил, что гигафабрика войдет в состав нового столичного кластера электробатарей, который станет крупнейшим в стране. Всего в кластере будут работать два таких предприятия.

    Производимые аккумуляторы предназначены для обеспечения энергией беспилотников, велосипедов, центров обработки данных и других приборов. Соответствующее поручение было дано ранее на совещании по беспилотным системам в Самаре.

    На ваш взгляд
    На каких автомобилях будет ездить большинство людей в России через 10 лет?




    Результаты

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин открыл комплекс производства электрических батарей в Московском регионе.

    Ранее мэр столицы сообщил о создании в городе 250 высокотехнологичных предприятий. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал запуск производства электрических батарей.

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    6 октября 2026, 10:49 • Новости дня
    В Приангарье сняли с наблюдения 60% контактировавших с больной пневмонией

    Роспотребнадзор снял с наблюдения 60% контактировавших с больной в Приангарье

    В Приангарье сняли с наблюдения 60% контактировавших с больной пневмонией
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Медицинское наблюдение завершено в отношении большинства людей, контактировавших с заразившейся пневмонией неизвестного происхождения жительницей Иркутской области.

    Решение о завершении комплекса профилактических мероприятий принято после получения результатов исследований, передает ТАСС.

    «В связи с имеющейся информацией, результатами лабораторных тестов и состоянием здоровья медицинское наблюдение в отношении 60% контактных завершено», – сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

    Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Иркутске и Шелехове оценивается как спокойная. По результатам анализов у контактных лиц выявлено два случая COVID-19 и два случая риновирусной инфекции, других возбудителей не обнаружено.

    В Иркутской области еженедельно регистрируется около 16 тыс. случаев ОРВИ, что на 12,6% ниже эпидемического порога. Среди циркулирующих вирусов преобладает риновирус, также отмечены первые случаи гриппа А (H1N1). Ситуация остается на контроле ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник ведомство назвало санитарную обстановку в Иркутской области спокойной.

    В воскресенье у сотрудницы противочумного института в Иркутске выявили неизвестную пневмонию.

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    6 октября 2026, 05:36 • Новости дня
    ПВО с вечера понедельника сбила 650 летевших в сторону Московского региона БПЛА
    ПВО с вечера понедельника сбила 650 летевших в сторону Московского региона БПЛА
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    С вечера понедельника сбито 650 летевших в сторону Московского региона беспилотников, 105 – на подлете к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «В период с 20.30 5 октября до пяти утра 6 октября в сторону Московского региона летели 650 БПЛА. Большая часть из них уничтожена силами ПВО на дальних рубежах. 105 беспилотников уничтожены на подлете к Москве», – написал мэр в «Максе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 93.

    С начала сентября в сторону столицы было направлено почти 10 тыс. дронов.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    6 октября 2026, 04:30 • Новости дня
    Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 93
    Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 93
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    С начала суток силы противовоздушной обороны уничтожили 93 беспилотных летательных аппарата, направлявшихся к Москве, следует из сообщения мэра столицы Сергея Собянина.

    «Уничтожены еще 15 БПЛА, летевших на Москву», – сообщил Собянин в «Максе».

    Позднее мэр опубликовал еще несколько сообщений, в которых говорилось, что ПВО сбила соответственно 11, 18, 9, 15 и 12 БПЛА.

    На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее ПВО уничтожила еще 13 летевших на Москву беспилотников.

    В понедельник Собянин отметил, что с начала сентября в сторону столицы было направлено почти 10 тыс. дронов.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    6 октября 2026, 02:36 • Новости дня
    ПВО уничтожила летевшие на Москву беспилотники
    ПВО уничтожила летевшие на Москву беспилотники
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Система противовоздушной обороны сбила 13 беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «Системой ПВО Минобороны уничтожены 13 беспилотников, летевших на Москву», – сообщил Сергей Собянин в «Максе».

    В настоящее время на месте падения обломков находятся сотрудники экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Собянин сообщил, что с 1 сентября по 5 октября в сторону Москвы летело 9994 беспилотника.

    Силы ПВО уничтожили девять летевших на столицу беспилотников.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    5 октября 2026, 20:38 • Новости дня
    Синоптик рассказал о причинах завершения сухой осени в Москве

    Синоптик Голубев: Уход антициклона стал причиной окончания сухой осени в Москве

    Tекст: Денис Тельманов

    Период теплой погоды в столичном регионе завершился из-за перестройки воздушных потоков и смещения антициклона, рассказал начальник краткосрочных прогнозов Гидрометцентра Александр Голубев.

    Продолжительный период без осадков завершился из-за смены атмосферных процессов, передает РИА «Новости». «Сухая осень в Московском регионе закончилась из-за антициклона, который удерживался около недели над европейской территорией России», – пояснил специалист.

    По словам метеоролога, воздушные потоки постепенно меняют направление. Теперь вместо антициклона, обеспечивавшего тепло, по северу европейской части страны будут проходить циклоны. Основной удар атмосферного фронта примут на себя Мурманск, Карелия и Архангельск.

    Столице достанутся лишь южные участки этого фронта. Во вторник в регионе ожидаются небольшие осадки, поскольку город окажется на окраине циклона. Его центр в ближайшие два дня расположится над Баренцевым морем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптики спрогнозировали превышение климатической нормы октября на полтора градуса.

    Ранее метеорологи назвали сроки выпадения первого снега в столице.

    На следующей неделе воздух в Москве прогреется до 15 градусов тепла.

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    6 октября 2026, 08:21 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили 29 летевших на Москву беспилотников
    Силы ПВО уничтожили 29 летевших на Москву беспилотников
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об уничтожении еще десяти беспилотников, направлявшихся в сторону столицы. Ранее сообщалось о ликвидации 19 беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону Москвы.

    «Уничтожены еще десять беспилотников, летевших на Москву», – заявил Собянин в Max.

    Он добавил, что в настоящее время на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник ПВО уничтожила 19 летевших на Москву беспилотников. ПВО сбила еще несколько аппаратов. В понедельник Собянин сообщил, что с первого сентября по пятое октября в сторону Москвы летело почти 10 тыс. дронов.

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    5 октября 2026, 20:25 • Новости дня
    Пожарные спасли ребенка из горящей квартиры в Новой Москве

    Tекст: Денис Тельманов

    Московские спасатели успешно эвакуировали взрослого и ребенка с балкона загоревшейся квартиры, расположенной в Новомосковском административном округе, сообщили в столичном МЧС.

    Возгорание произошло в жилом доме на Прокшинском проспекте, где вспыхнули мебель и личные вещи жильцов, передает РИА «Новости». «Столичные огнеборцы спасли двух человек при пожаре в Новомосковском административном округе… С помощью спасательного устройства с балкона спасены два человека, в том числе один ребенок», – рассказали в столичном МЧС.

    В ведомстве добавили, что прибывшие пожарно-спасательные подразделения оперативно ликвидировали возгорание. В результате происшествия никто не пострадал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле столичные спасатели вывели 11 жильцов из горящей многоэтажки на Криворожской улице.

    Весной в деревне Сосенки Новой Москвы при возгорании частных домов погибли два человека. В апреле во время пожара в Новомихалковском проезде сотрудники МЧС спасли шестерых человек.

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    6 октября 2026, 14:57 • Новости дня
    Врачи рассказали о последствиях ночного сна на одном боку

    Терапевт Бурнацкая предупредила о риске болей в шее из-за сна на одном боку

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Терапевт Светлана Бурнацкая заявила, что привычка спать всю ночь на одном боку может привести к болям в плече и перенапряжению шеи из-за неправильной организации спального места.

    Врач отметила, что спать в одной позе естественно, однако иногда это вызывает онемение руки, боль в плече или ощущение «перекошенности» тела, пишет «Лента.ру».

    По словам эксперта, главной причиной дискомфорта становится не сама поза, а неправильно подобранная подушка или наличие сопутствующих заболеваний. Слишком высокая или низкая подушка создает неестественный угол для головы, что усиливает нагрузку на мышцы шеи, плечи и таз.

    Кроме того, положение тела влияет на пациентов с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью. Сон на левом боку снижает количество эпизодов рефлюкса, тогда как положение на правом боку может провоцировать ночную изжогу.

    «Строго запрещать здоровому человеку спать на одном боку оснований нет. Реальная проблема возникает, лишь когда человек постоянно лежит в неудобной позе и из-за этого перегружает одни и те же мышцы, суставы или мягкие ткани», – заключила Бурнацкая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году эксперты выяснили, как сказываются на здоровье труд и физическая активность. А биофизик Белозерова рассказала, как неправильный прикус мешает спать.

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    6 октября 2026, 13:39 • Новости дня
    Семья решила захоронить прах Кашпировского в Москве и на Украине
    Семья решила захоронить прах Кашпировского в Москве и на Украине
    @ Zamir Usmanov/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Племянник Анатолия Кашпировского Юрий Мамаев сообщил, что тело умершего психотерапевта кремируют, а прах захоронят на Троекуровском кладбище в Москве и на Украине.

    Часть праха планируется отправить на Украину для захоронения рядом с матерью, а вторую часть предадут земле на Троекуровском кладбище в Москве, сказал Мамаев РИА «Новости».

    «Предполагается, что тело дяди будет кремировано, часть отправится на Украину, часть будет захоронена, действительно, как и предполагалось, на Троекуровском кладбище, предположительно, рядом с могилой Сергея Доренко», – рассказал Мамаев.

    Прощание с психотерапевтом состоится 8 октября в Большом зале Троекуровского кладбища. Сам Кашпировский завещал после смерти кремировать свое тело.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник директор Кашпировского заявил о закрытом формате похорон.

    В воскресенье в окружении психотерапевта назвали дату и место прощания.

    Сын покойного отказался приезжать на траурную церемонию.

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    5 октября 2026, 21:45 • Новости дня
    Синоптик спрогнозировал потепление в Москве к концу недели

    Синоптик Шувалов: К концу недели в Москве ожидается потепление до 20 градусов

    Tекст: Вера Басилая

    В конце рабочей недели в Москве ожидается возвращение теплой погоды, температура воздуха может подняться до 20 градусов тепла, сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

    Шувалов заявил, что в конце этой рабочей недели, в четверг и в пятницу, столбики термометров поднимутся до плюс 15 – плюс 20 градусов, передает РИА «Новости».

    Он также добавил, что в эти дни в столице осадков не ожидается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник синоптик Голубев рассказал о причинах завершения сухой осени в Москве.

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    6 октября 2026, 13:14 • Новости дня
    Представителей России за рубежом проинформировали об атаке на Москву

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия проинформировала свои представительства при международных организациях об атаке беспилотников на Москву и Подмосковье в ночь на 6 октября, заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

    Представительства России при международных организациях проинформированы об атаке украинских беспилотников на московский регион, сообщил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

    «Наши представители в международных организациях информированы о совершенных киевским режимом преступлениях на данном треке», – заявил Мирошник.

    По его словам, по мере поступления проверенной информации данные будут дополняться фотографиями и видеозаписями, пишет РИА «Новости».

    Мэр столицы Сергей Собянин ранее сообщил, что с вечера понедельника до утра вторника к московскому региону летели 650 беспилотников, большинство из которых были сбиты на дальних подступах, 105 – на подлете к Москве.

    Губернатор Московской области Андрей Воробьев уточнил, что ночью ПВО и средства РЭБ уничтожили и подавили 185 беспилотников в 16 муниципалитетах региона. В результате атаки два человека погибли, девять получили ранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число погибших при атаке БПЛА в Подмосковье увеличилось до двух человек.

    При атаке беспилотников в Подмосковье повреждены жилые дома.

    ПВО с вечера понедельника сбила 650 летевших в сторону Московского региона БПЛА.

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