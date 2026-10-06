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    6 октября 2026, 16:39 • Новости дня

    Из-за вспышки Эболы в Конго более 1,9 тыс. детей остались сиротами

    ЮНИСЕФ: В ДР Конго свыше 1,9 тыс. детей осиротели из-за лихорадки Эбола

    Tекст: Валерия Городецкая

    Свыше 1,9 тыс. детей в восточной части Демократической Республики Конго стали сиротами или были разлучены с семьями из-за лихорадки Эбола, сообщил Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

    «По состоянию на 28 сентября были выявлены 1 581 такой ребенок в провинции Итури и еще 322 в провинции Северное Киву», – заявили в пресс-службе фонда, добавив, что фактические цифры, вероятно, выше, передает ТАСС.

    Директор ЮНИСЕФ по чрезвычайным операциям Лючия Эльми после посещения города Буниа отметила появление беспризорников на улицах городов. Она подчеркнула, что для детей Эбола может запустить стремительную цепную реакцию тяжелых последствий, когда после болезни или смерти родителя ребенок остается без опеки и подвергается воздействию вируса.

    Детский фонд ООН запросил 150,8 млн долларов на борьбу с заболеванием, из которых для реагирования в ДРК требуется 113,4 млн. На данный момент мобилизовано лишь 40,1 млн долларов. Устранение дефицита необходимо для снижения риска распространения вируса в 11 соседних странах.

    По данным властей ДРК, лабораторно подтверждены 8 544 случая заболевания, умерли 4 114 человек, летальность составила 48,2%. Вспышка началась 15 мая в ДРК и Уганде и стала второй по смертоносности в истории наблюдений в Африке. В Уганде она завершилась в июле. Во вторник о первом случае заражения объявила Кения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник число случаев заражения Эболой в Конго превысило 8,5 тыс. человек.

    В пятницу стало известно, что число жертв эпидемии в ДР Конго превысило 4 тыс.

    В прошлом месяце число заболевших в республике достигло 6 тыс.

    5 октября 2026, 16:48 • Новости дня
    Путин заявил, что отказавшиеся от ИИ ученики показали более высокие результаты

    Путин заявил о лучшей успеваемости отказавшихся от ИИ школьников

    Путин заявил, что отказавшиеся от ИИ ученики показали более высокие результаты
    @ РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин сообщил, что отказавшиеся от использования искусственного интеллекта ученики показывают лучшие результаты в учебе.

    Школьники, которые не применяют искусственный интеллект во время учебы, демонстрируют более высокие образовательные результаты, отметил российский лидер, передает РИА «Новости».

    «Исследования… показали, я сейчас только что сказал, те, кто не используют искусственный интеллект, показали даже лучшие результаты в области математики, письма и чтения», – сказал Путин на встрече с педагогами – лауреатами всероссийских профессиональных конкурсов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Минпросвещения назвало главный вызов при использовании искусственного интеллекта в школах.

    В четверг Путин призвал выработать правила использования подобных технологий.

    В прошлом месяце он предупредил об опасностях искусственного интеллекта.

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    4 октября 2026, 20:16 • Новости дня
    Пропавшие в Красноярском крае девочки вернулись домой

    Две пропавшие в Красноярском крае девочки вернулись домой

    Tекст: Дарья Григоренко

    Две девочки девяти и 13 лет, об исчезновении которых в красноярском селе Чулым стало известно ранее, самостоятельно вернулись домой, сообщили в ГУ МВД по региону.

    Две девочки девяти и 13 лет, которые ранее пропали в селе Чулым Красноярского края, благополучно вернулись домой, передает ТАСС со ссылкой на региональное управление МВД.

    «Во время поисковых мероприятий в вечернее время с наступлением темноты девочки сами пришли домой», – сообщили в ведомстве.

    Их жизни и здоровью ничего не угрожает. В настоящее время инспекторы по делам несовершеннолетних устанавливают причины самовольного ухода детей. Ранее для поиска школьниц были созданы специальные группы из полицейских, спасателей и волонтеров, ориентировки передали наружным нарядам, а территорию вокруг их дома тщательно обследовали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Красноярском крае пропали две девочки.

    В марте водолазы нашли тело второго пропавшего в Звенигороде ребенка.

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    6 октября 2026, 17:38 • Видео
    Латвия доказала свою безнадежность

    Премьер-министр и победитель выборов Латвии Андрис Кулбергс запросил у Евросоюза дополнительное финансирование для противостояния с Россией. И этим доказал главное.

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    3 октября 2026, 22:35 • Новости дня
    Шуваев сообщил о трех раненых ВСУ детях и взрослых в Белгородской области

    В Белгородской области дронами ВСУ ранены дети и взрослые

    Tекст: Катерина Туманова

    Вечером субботы ВСУ целенаправленно ударили по жилым районам и центру города, стремясь причинить максимальный ущерб гражданскому населению и дестабилизировать обстановку, пострадали шесть человек, в том числе трое детей, сообщил губернатор региона Александр Шуваев.

    «В детскую областную клиническую больницу доставлены: девочка четырёх лет и мальчик одиннадцати лет с осколочными ранениями ног, а также 16-летний юноша с проникающими ранениями грудной клетки и живота. Состояние юноши оценивается как тяжёлое», – написал он в Max-канале.

    Шуваев добавил, что в больницу бригады скорой медицинской помощи доставили троих взрослых с различными травмами, двое из которых находятся в тяжёлом состоянии.

    Кроме того, в результате детонаций БПЛА загорелись квартира в многоквартирном доме и шесть автомобилей. Пожарные ликвидировали все очаги возгорания. Также повреждены пять частных домов и два многоквартирных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу, 3 октября, человек погиб при атаке дронов в Белгородской области. Ребенок получил ранение при детонации беспилотника под Шебекино, а также мирный житель был ранен при атаке дрона на город.

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    4 октября 2026, 01:49 • Новости дня
    Мирошник уличил комиссаров ООН в трусости и лживых отчетах об ударах ВСУ

    Мирошник уличил комиссаров ООН в трусости и лживых отчетах о ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил о трусости сотрудников Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), которые боятся посещать места ударов ВСУ и множат предвзятые доклады.

    Дипломат отметил, что сотрудники ведомства ООН постоянно находят отговорки, чтобы не проверять факты нарушений международного права со стороны Киева.

    «Это, бесспорно, предвзятость УВКПЧ и методик, которые они, к сожалению, выработали для себя. И они за ними прячутся. А когда встает вопрос: «езжайте, проверяйте», – там возникает 150 тыс. условий, которые они начинают выдвигать», – заявил Мирошник РИА «Новости».

    Представитель МИД добавил, что в управлении отказываются ехать на места ударов через Москву, требуя организовать поездку из Киева.

    По его мнению, такие политические зацепки позволяют создавать односторонние доклады, далекие от реальности.

    Ранее Мирошник раскритиковал доклад ООН о сексуальном насилии на Украине, назвав его тиражированием фейков и свидетельством кризиса международной системы защиты прав человека.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мирошник высмеял показную озабоченность Запада ситуацией в Алешках. Эксперт допустил суд над Украиной из-за обвинений в адрес России по Буче. Постпред при ООН Небензя сообщал, что ООН проигнорировала запросы России о списках погибших в Буче.


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    5 октября 2026, 03:59 • Новости дня
    Guardian: В школах Британии совершают тысячи преступлений сексуального характера

    Tекст: Антон Антонов

    Полиция Англии и Уэльса в период с 2021 по 2025 год ежедневно регистрировала в среднем около пяти преступлений сексуального характера в отношении детей до 12 лет на территории или вблизи школ, пишет Guardian.

    В расследовании Guardian отмечается, что каждый год в полицию поступают заявления о тысячах преступлений сексуального характера против детей в возрасте до 13 лет. В их числе почти 2 тыс. изнасилований и покушений на изнасилование, при этом более трети жертв в этих случаях – дети младше 13 лет.

    Всего в период с 2021 по 2025 год было зафиксировано не менее 8,5 тыс. подобных правонарушений в школах и их окрестностях. Большинство из них, как предполагается, совершаются сверстниками.

    Девочки становятся жертвами сексуального насилия чаще, чем мальчики: около двух третей зарегистрированных преступлений касались несовершеннолетних женского пола.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правоохранительные органы Британии выявили масштабную преступную сеть, участники которой совершали сексуальные преступления против партнеров и делились материалами на закрытом интернет-форуме.

    В середине июня власти Великобритании запустили национальное расследование случаев сексуального насилия над несовершеннолетними.

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    4 октября 2026, 07:30 • Новости дня
    Богатейший африканец захотел превратить нетронутое побережье Ламу в нефтецентр

    Богатый африканец захотел превратить побережье Ламу в нефтецентр

    Tекст: Катерина Туманова

    Богатейший африканец Алико Данготе захотел обустроить нефтяной центр на Ламу – древнем острове и старейшем городе народа суахили в Индийском океане у побережья Кении, который внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, пишет WSJ.

    Предлагаемый нефтеперерабатывающий завод обещает рабочие места и энергетическую безопасность, но владельцы отелей и защитники окружающей среды опасаются, что затея угрожает тому, что делает Ламу уникальным местом, пишет Wall Street Journal (WSJ).

    На протяжении семи веков невысокая береговая линия Старого города Ламу, омываемая бирюзовыми водами кенийского побережья, привлекала как торговцев, так и спекулянтов.

    Но мало кто хотел оставить столь заметный след на его покрытом мангровыми лесами побережье, как самый богатый человек Африки, нигерийский нефтяной магнат Алико Данготе.

    Власти Кении поддержали строительство нефтеперерабатывающего центра, который создаст 60 тыс. рабочих мест и укрепит энергетическую безопасность государства. Завод позволит снизить зависимость Восточной Африки от поставок нефтепродуктов из стран Персидского залива, добавляет РБК.

    WSJ отмечает, что политическая поддержка строительства НПЗ усилилась на фоне последствий конфликта США и Ирана для мирового энергетического рынка.

    Однако экологи обеспокоены тем, что на Ламу приходится почти 70% мангровых лесов Кении. Исследования правительства допускали, что при развитии экономического коридора более трети этих лесов, жизненно важных для флоры, фауны и людей, будут утрачены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ближневосточный кризис вызвал бум строительства нефтепроводов. Ливия предложила российским компаниям инвестировать в местные НПЗ. Саудовская Аравия и Индия договорились построить два НПЗ.

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    5 октября 2026, 14:59 • Новости дня
    Врач назвала неожиданные причины неразборчивого почерка у школьников

    Невролог Степаненко связала плохой почерк у детей с дисграфией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Врач-невролог Наталья Степаненко объяснила, что неразборчивый почерк у детей может быть признаком дисграфии или нарушений зрительно-пространственного восприятия.

    Невролог Наталья Степаненко пояснила, что плохой почерк может свидетельствовать о дисграфии или проблемах с координацией, пишет «Газета.Ru».

    На нарушения указывает то, что ребенок пишет слишком медленно, теряет строку, путает направление букв и избегает заданий, связанных с письмом.

    Тревожным сигналом является разрыв между устной и письменной речью, когда мысли формулируются легко, но записать их не получается. «Такие трудности могут быть связаны с дисграфией, особенностями зрительно-пространственного восприятия или координации. Это не означает, что ребенок ленится или недостаточно старается», – отметила врач.

    Врач подчеркнула, что дисграфия – это нарушение, при котором письмо дается с трудом, несмотря на нормальный интеллект. Если ошибки не проходят после дополнительных занятий, необходимо обратиться к логопеду или неврологу. При этом не каждый неразборчивый почерк является симптомом болезни: иногда дети просто не успели освоить навык, устают или торопятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дисграфия часто становится причиной сопротивления ребенка учебе.

    Сенатор Игорь Мурог назвал рукописные практики важным условием развития когнитивных способностей школьников.

    Специалисты выявили задержку речевого развития у 85% российских детей.

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    5 октября 2026, 18:05 • Новости дня
    Военный самолет с 32 пассажирами разбился в Нигерии

    Tекст: Денис Тельманов

    В нигерийском штате Ондо разбился военный самолет ATR-42, на борту которого находились 32 человека, пишет газета Vanguard со ссылкой на официального представителя ВВС Нигерии Эхимена Эджодаме.

    Самолет военно-воздушных сил Нигерии ATR-42 потерпел крушение в штате Ондо, передает ТАСС. Авиакатастрофа произошла недалеко от населенного пункта Игбокода. На борту воздушного судна находились 32 человека, включая 25 пассажиров и семь членов экипажа. В настоящее время их судьба остается неизвестной.

    На месте падения самолета продолжаются поисково-спасательные работы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре учебно-тренировочный самолет британских ВВС разбился в Уэльсе.

    В августе у военного аэродрома на Аляске рухнуло пассажирское воздушное судно Cessna 441.

    В июне оба пилота пакистанских ВВС погибли при падении учебного самолета у города Мардан.

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    5 октября 2026, 21:52 • Новости дня
    СК завел уголовное дело после истязания детей в лагере в Самарской области

    Tекст: Дарья Григоренко

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту истязания двух детей в досугово-оздоровительном учреждении в Самарской области, сообщили в пресс-службе ведомства.

    «Следственными органами СК России по Самарской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 156 УК РФ (неисполнение обязанности по воспитанию несовершеннолетнего) и статьей 117 УК РФ (истязание)», – сообщила пресс-служба СК, передает РИА «Новости».

    Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования дела.

    Ранее в социальных сетях появилось видео из детского лагеря «Дружные ребята» в Сызрани. На кадрах воспитатель тапком, а затем рукой бьет двух братьев с расстройством аутистического спектра. В пресс-службе администрации города сообщили, что ситуация находится на контроле властей, а трудовой договор с воспитателем расторгнут.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле воспитательницу из Северодвинска обвинили в истязании детей в яслях.

    В марте инвалида и мать отправили под суд за истязание детей в Подмосковье.

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    5 октября 2026, 18:58 • Новости дня
    Путин отметил роль участников спецоперации в патриотическом воспитании детей

    Путин: Участники СВО активно работают в системе патриотического воспитания

    Tекст: Дарья Григоренко

    Участники спецоперации на Украине становятся наставниками для школьников и активно участвуют в патриотическом воспитании, заявил президент Владимир Путин.

    «Участники специальной военной операции со своей стороны также продолжают эту миссию: становятся наставниками для школьников, подростков, молодых ребят, активно работают в системе образования, патриотического воспитания, во многих других сферах», – заявил Путин в ходе вручения государственных наград педагогам, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Путин вручил госнаграды воспитавшим героев СВО учителям.

    Президент высоко оценил работу преподавателей в приграничных регионах.

    В среду глава государства поздравил российских педагогов с наступающим Днем учителя.

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    5 октября 2026, 15:30 • Новости дня
    Путин призвал обеспечить детям в России равные возможности для образования

    Путин заявил о необходимости равных возможностей для образования детей в России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Каждый ребенок в России должен иметь равные возможности для получения качественного образования вне зависимости от региона, заявил президент Владимир Путин.

    «Ставим перед собой задачу, чтобы у каждого ребенка в мегаполисе, в малом городе, в северном или дальневосточном поселке были равные возможности для качественного образования. И совместная работа государства и бизнеса делают нашу общую цель реальной», – заявил глава государства, его слова приводит Кремль в Max.

    Соответствующее заявление Путин сделал в ходе открытия по видео-конференц-связи образовательного комплекса «Точка роста» в Якутии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Путин по видеосвязи открыл образовательный комплекс в Якутии.

    В прошлом месяце президент назвал российское культурное образование одним из лучших в мире.

    Он охарактеризовал московскую систему школьного образования как эталон для России.

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    5 октября 2026, 15:57 • Новости дня
    Путин назвал подрастающее поколение самым главным, что есть у России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин заявил, что подрастающее поколение является самым главным, что есть у России.

    Об этом он сказал, принимая участие по видеосвязи в открытии образовательного комплекса «Точка будущего» в Якутии, передает РИА «Новости». Новый комплекс президент назвал зримым примером участия российского бизнеса в развитии отечественной системы образования.

    «Абсолютно правильно, справедливо, что ведущие отечественные компании вкладываются в самое главное, что у нас есть – в подрастающее поколение. Строят новые школы, современные лаборатории, запускают программы для учителей и талантливых детей, формируют эффективные партнерства с университетами», – заявил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Путин по видеосвязи открыл образовательный комплекс в Якутии. Президент дал старт его работе.

    Летом глава государства заявил о необходимости использовать опыт советской системы образования.

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    5 октября 2026, 21:16 • Новости дня
    Президент Нигерии подтвердил крушение военного самолета с 32 людьми на борту

    Глава Нигерии Тинубу подтвердил крушение военного самолета с 32 людьми на борту

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Нигерии Бола Тинубу подтвердил крушение самолета военно-воздушных сил страны ATR-42, на борту которого находились 32 человека.

    Бола Тинубу выразил соболезнования семьям 25 пассажиров и семи членов экипажа, погибших при крушении самолета ВВС страны ATR-42. Катастрофа произошла близ военно-морской базы в районе Игбокода штата Ондо, передает ТАСС.

    «Это тяжелый момент для наших ВС и всей нации. Военнослужащие наших ВВС каждый день рискуют своими жизнями ради безопасности Нигерии», – говорится в заявлении президента.

    Бола Тинубу подчеркнул, что командующий ВВС уже доложил ему о случившемся. Президент отдал приказ военно-воздушным силам Нигерии незамедлительно начать расследование причин падения самолета, чтобы предотвратить подобные происшествия в дальнейшем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник военный самолет с 32 пассажирами разбился в Нигерии.

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    5 октября 2026, 15:54 • Новости дня
    Путин пообещал поддержать инициативы бизнеса по развитию образования

    Путин пообещал поддержать инициативы российского бизнеса в сфере образования

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин на открытии образовательного комплекса в Якутии заявил, что государство будет поддерживать инициативы отечественного бизнеса по развитию образования.

    Ведущие российские компании активно вкладываются в подрастающее поколение, строят новые школы и современные лаборатории, запускают программы для учителей и детей, заявил Путин, пишет РИА «Новости».

    «Важно, что это не разовые акции, а системная, осознанная работа. Мы это видим, ценим и, безусловно, будем поддерживать такие инициативы», – заявил президент на открытии образовательного комплекса «Точка будущего Якутия».

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее отмечал, что этот современный комплекс был построен на средства отечественных предпринимателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Путин призвал обеспечить детям в России равные возможности для образования.

    Глава государства по видеосвязи открыл образовательный комплекс в Якутии.

    В прошлом месяце президент назвал взносы бизнеса в бюджет добровольной инициативой.

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    5 октября 2026, 11:31 • Новости дня
    При крушении вертолета в Зимбабве погиб африканский миллионер Чивайо

    Tекст: Вера Басилая

    В Зимбабве потерпел крушение вертолет, на борту которого находились восемь человек, включая местного мультимиллионера Уикнелла Чивайо, все они погибли, сообщила газета Daily Mirror.

    Вертолет упал на ферму в провинции Восточный Машоналенд через 40 минут после взлета, передает «360» со ссылкой на Daily Mirror.

    В результате авиакатастрофы погибли два пилота и шесть пассажиров. Среди них был известный бизнесмен Уикнелл Чивайо и его супруга.

    Отмечается, что Чивайо заработал состояние на госконтрактах в сфере энергетики и медицины, его неоднократно обвиняли в коррупции и связях с лидерами африканских стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе четыре человека погибли при крушении вертолета в Канаде.

    В прошлом месяце вокалист бразильского дуэта Rick & Renner погиб при крушении вертолета.

    Летом пилот погиб при крушении вертолета на востоке Германии.

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