Саудовская Аравия возобновила прокачку нефти по трубопроводу «Восток – Запад»

Tекст: Тимур Шайдуллин

«Трубопровод «Восток – Запад», подвергшийся массированной атаке, сейчас работает. Сегодня по нему прокачивается около 5,8 млн баррелей нефти», – цитирует министра ТАСС со ссылкой на The National.

Издание напомнило, что работа магистрали пропускной способностью 7 млн баррелей в сутки была остановлена в сентябре из-за атаки йеменских мятежников-хуситов. Подачу восстановили, чтобы компенсировать перебои в поставках на мировые рынки из-за ситуации в Ормузском проливе.

Глава Минэнерго подчеркнул важность устойчивых цепочек поставок. Наличие нескольких логистических вариантов стало одним из ключевых факторов, позволивших Эр-Рияду справиться с кризисом, добавил он.

Министр также отметил, что 70% работников жизненно важных отраслей составляют саудовцы. По его словам, локализация придает экономике гибкость и способность справляться со сбоями. Он призвал страны региона опираться на собственные силы в обеспечении энергией, медикаментами и продовольствием.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник хуситы атаковали аэропорты и НПЗ в Саудовской Аравии.

В прошлом месяце Эр-Рияд возобновил экспорт нефти по атакованному маршруту.

Удары по Саудовской Аравии остановили работу ключевого нефтепровода.