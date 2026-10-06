Полиция применила слезоточивый газ на демонстрации учащихся в Париже

Tекст: Дарья Григоренко

Столкновения начались во время многотысячной манифестации школьников и студентов в Париже, сообщает РИА «Новости». Акция, в которой участвуют несколько тысяч человек, была организована по призыву профсоюзов учащихся. Изначально мирная демонстрация двигалась в сторону площади Нации, однако затем обстановка накалилась.

Протестующие начали бросать мусорные баки в сопровождавших колонну сотрудников полиции. В ответ полицейские применили шумовые гранаты и слезоточивый газ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник протестующие в Париже подожгли дверь лицея с учениками внутри.

В воскресенье из-за протестов во Франции закрыли более 400 школ.

В пятницу школьники устроили хаос по всей стране.