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    6 октября 2026, 16:45 • Новости дня

    Песков отреагировал на слова Трампа по эпидситуации в Иркутской области

    Песков поприветствовал слова Трампа об эпидситуации в Иркутской области

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что предложение взаимной помощи со стороны других стран является позитивным моментом, комментируя слова американского лидера Дональда Трампа об эпидемиологической ситуации в Иркутской области.

    «Хорошо, когда взаимная помощь предлагается», – заявил Песков, отвечая на вопрос о реакции Кремля на предложение Вашингтона, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Дональд Трамп предложил России помощь США при возможной вспышке чумы.

    Дмитрий Песков переадресовал вопросы об эпидемиологической ситуации в Иркутске в Роспотребнадзор.

    В Приангарье сняли с наблюдения 60% контактировавших с больной пневмонией.

    4 октября 2026, 10:31 • Новости дня
    Медведев заявил об угрозе космической войны из-за «киевского придурка»
    Медведев заявил об угрозе космической войны из-за «киевского придурка»
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил о риске космической войны в случае попыток блокировки спутниковой группировки «Рассвет» по просьбе «киевского придурка».

    «Блокировка российской спутниковой группировки «Рассвет» по просьбе киевского придурка означает только ее уничтожение. А оно приведет к полноценной космической войне», – написал политик в своем Telegram-канале.

    Политик выразил надежду, что американская сторона осознает возможные последствия. По его словам, в таком случае низкоорбитальные спутники Starlink могут быть уничтожены, так как космическое пространство требует взаимной вежливости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский попросил президента США Дональда Трампа заблокировать российскую спутниковую систему связи «Рассвет» и ввести санкции против ее разработчиков.

    На прошлой неделе компания «Бюро 1440» приступила к разработке нового поколения спутников для «Рассвета».

    В июле данная компания вывела на орбиту вторую партию космических аппаратов связи.

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    4 октября 2026, 14:25 • Новости дня
    Демократы США разработали план отката реформ Трампа
    Демократы США разработали план отката реформ Трампа
    @ Bonnie Cash/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Конгрессмен Джейми Раскин и другие демократы в США готовят пакет законопроектов и этических норм, которые должны ослабить расширенные при Дональде Трампе президентские полномочия после его ухода из Белого дома.

    Демократы в Конгрессе и союзные им юристы разрабатывают инициативы, призванные не допустить сохранения усиленных при президенте Дональде Трампе полномочий главы государства, пишет The Washington Post. Они рассчитывают, что эти изменения будут отменены уже после того, как Трамп покинет пост.

    Глава демократов в юридическом комитете Палаты представителей Джейми Раскин представил проекты законов, запрещающие президенту получать платежи от иностранных правительств без согласия Конгресса, заключать денежные сделки с собственным государством и проводить масштабные перестройки Белого дома без общественного обсуждения. «У нас впереди огромная задача реконструкции, – заявил Раскин. – Мы должны пройтись по каждому ведомству и каждой сфере, чтобы решить, что мы сохраняем, а что создаем заново».

    Другие законодатели предлагают ограничить право президента объявлять чрезвычайное положение, которым Трамп пользовался для введения тарифов, ускорения высылок и направления гвардии, а также запретить вводить тарифы под предлогом чрезвычайной ситуации без одобрения Конгресса. Сенатор Крис Мерфи внес законопроект No Political Enemies Act, запрещающий преследовать граждан и организации за их высказывания, а бывший мэр Чикаго и потенциальный кандидат в президенты Рам Эмануэл выдвинул общегосударственный этический пакет, включающий обязательный «слепой траст» для состоятельных чиновников и запрет на торговлю акциями и прием иностранных даров.

    Надправительственная организация Partnership for Public Service предложила усилить защиту госслужащих, чтобы будущие президенты не могли массово увольнять чиновников, как это делали Трамп и его союзники, а влиятельные эксперты предупреждают о соблазне для демократов использовать расширенные полномочия в ответных целях. По данным опроса Pew, около 78% американцев выражают тревогу по поводу роста президентской власти, однако противники реформ, включая консервативную Heritage Action, уверены, что демократы не откажутся от дополнительных рычагов влияния, если вернутся во власть.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале президент США Дональд Трамп в обращении к Конгрессу обошел тему отношений с Россией, сосредоточившись на внутренней политике и безопасности. В прошлом году Бюджетное управление Конгресса США не исключило, что Трамп может изъять российские активы в пользу Украины. В 2025 году издание The Washington Post сообщило, что ударом по Ирану Трамп поставил на карту свои президентские полномочия.

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    6 октября 2026, 17:38 • Видео
    Латвия доказала свою безнадежность

    Премьер-министр и победитель выборов Латвии Андрис Кулбергс запросил у Евросоюза дополнительное финансирование для противостояния с Россией. И этим доказал главное.

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    5 октября 2026, 10:19 • Новости дня
    Фил Коллинз задумал песню «Толстые люди с оружием» о США
    Фил Коллинз задумал песню «Толстые люди с оружием» о США
    @ SCHEFFEN/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Британский музыкант Фил Коллинз в эфире шоу Piers Morgan Uncensored резко высказался о президенте США Дональде Трампе и рассказал, что планирует написать песню об Америке под названием «Толстые люди с оружием».

    Британский рок-музыкант Фил Коллинз в интервью шоу Piers Morgan Uncensored заявил, что крайне низкого мнения о президенте США Дональде Трампе, раскритиковав его манеру поведения и сравнив с предыдущими главами Белого дома, за несколько недель до включения в Зал славы рок-н-ролла как сольного исполнителя, сообщает Fox News Digital. «Вся его манера отталкивает. Даже когда он говорит, что ничего не сделал. Я думаю, что президенты исторически были красноречивыми и элегантными… ты чувствуешь, что, даже если не согласен с ними, все равно их уважаешь. Но когда такой человек, как Трамп, настолько мерзок, в итоге начинаешь испытывать к нему неприязнь», – сказал Коллинз.

    Высказывания Коллинза прозвучали на фоне широкой дискуссии о том, как музыканты используют свою популярность для критики Трампа и США в целом: некоторые эксперты по связям с общественностью в беседе с Fox News Digital ранее предупреждали, что артисты рискуют потерять часть аудитории, когда переходят от нападок на конкретных политиков к отрицательным высказываниям об американском обществе.

    Говоря о творческих планах, Коллинз рассказал, что сохранил для будущей песни о США провокационную строчку и собирается в какой-то момент развить ее в полноценный текст. По его словам, у него «есть песня, которая ждет, чтобы ее написали», с рабочим названием «Толстые люди с оружием», и он просто записал эту фразу, чтобы не забыть.

    Музыкант также выразил опасения, что Трамп может попытаться остаться у власти дольше двух сроков, хотя сам при этом назвал себя «неполитическим человеком». Он отметил, что его не удивит попытка Трампа «переписать правило о двух сроках», тогда как сам Трамп еще в августе заявил журналистам, что с удовольствием баллотировался бы вновь, но «закон очень строг» и Двадцать вторая поправка к Конституции США запрещает избираться президентом более двух раз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом в США предложили собрать российских и украинских музыкантов для совместного выступления.

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    4 октября 2026, 16:14 • Новости дня
    Трамп объявил о создании американских «Сил суперинтеллекта»
    Трамп объявил о создании американских «Сил суперинтеллекта»
    @ Molly Riley/White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп объявил о формировании специальной структуры для обеспечения американского лидерства в сфере разработки и внедрения искусственного интеллекта.

    Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social сообщил о формировании структуры для обеспечения американского лидерства в сфере разработки сверхинтеллекта, передает РИА «Новости». «В соответствии с указом о суперинтеллекте,... я объявляю о создании «Сил суперинтеллекта» (SIF)», – написал американский лидер.

    По словам Трампа, руководить новой организацией будут директор национальной разведки США Джей Клейтон, комиссар Федеральной торговой комиссии Эндрю Фергюсон и другие чиновники. Структура займется координацией взаимодействия правительства с потребителями, общественными и религиозными группами, а также профильными компаниями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре президент США Дональд Трамп анонсировал формирование Сил искусственного интеллекта для сохранения технологического преимущества страны.

    Позже глава Белого дома подписал указ об использовании термина «суперинтеллект» вместо «искусственный интеллект» в официальных документах.

    Руководители крупнейших американских технологических компаний поддержали смену названия для избежания негативных ассоциаций у общества.

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    6 октября 2026, 05:36 • Новости дня
    Трамп допустил уничтожение Лос-Анджелеса Ираном
    Трамп допустил уничтожение Лос-Анджелеса Ираном
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время выступления перед сторонниками заявил о возможности уничтожения Лос-Анджелеса и Сан-Диего в связи с конфликтом с Ираном.

    «Они могут уничтожить город, пусть уничтожат Лос-Анджелес, пусть уничтожат Сан-Диего. Это очень небольшая цена, которую приходится платить, и все это очень скоро закончится», – заявил Трамп, передает ТАСС.

    По словам американского лидера, уничтожение этих городов станет «небольшой ценой за обеспечение безопасности мира и нашей страны».

    Трамп добавил, что конфликт скоро завершится.

    «По сути, все уже почти закончилось, хотя они, возможно, еще немного затянут ситуацию», – сказал политик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник американские бомбардировщики покинули Британию. Трамп пояснял, что для самолетов ВВС США существовала угроза в Британии.

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    5 октября 2026, 00:50 • Новости дня
    Жителей Вашингтона на русском базаре угостили пельменями

    Tекст: Антон Антонов

    У русского православного собора святого Иоанна Предтечи в Вашингтоне в нескольких километрах от Белого дома в воскресенье состоялся традиционный русский базар, который собрал сотни прихожан и гостей, среди них звучали русский, английский, сербский, грузинский и другие языки, сообщают информационные агентства.

    Протоиерей Виктор Потапов пояснил, что базар ежегодно проводится в начале октября и служит возможностью рассказать о православии тем, кто прежде о нем не слышал, передает РИА «Новости».

    «Во время базара мы открываем двери нашего храма и каждый час проводим тур для гостей и рассказываем им о православии. Наши американские соседи и друзья видят, какую красоту наша православная церковь создала своим искусством, своим пением, иконописью», – рассказал он.

    По словам священника, после таких экскурсий некоторые гости начинают чаще приходить на богослужения и принимают крещение. Одним из тех, кто пришел к православию благодаря просветительской деятельности прихода, стал Питер Норрис, который теперь отвечает за интернет-трансляции богослужений и базара и отмечает, что храм несет веру всем заинтересованным и помогает бедным, а базар поддерживает эти направления служения.

    Отец Виктор уточнил, что средства, собранные во время праздника, идут на ежедневную приходскую деятельность, помощь нуждающимся приходам и отдельным людям в США и России, а также на духовную миссию Русской Зарубежной Церкви в Иерусалиме. Он добавил, что организаторы стремятся знакомить соседей с русской культурой, приглашая танцоров и музыкантов, а в этом году программа включала выступления сербских, грузинских и венгерских коллективов наряду с ансамблями русской музыки и детскими танцевальными группами.

    По данным издания, базар сопровождали и небольшие протестные группы, которые под видом поддержки Украины через громкоговорители пытались помешать выступлениям на сцене, тогда как в соборе в это время служили молебен о мире на Украине.

    Гостям предлагали различные блюда: пельмени, голубцы, шашлык, бефстроганов, домашнюю выпечку, чай из самовара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в США фиксируется рост числа переходов американцев, в том числе молодых мужчин, в Русскую православную церковь.

    СМИ сообщают о заметной тенденции перехода молодых западных верующих в православие русской традиции.

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    6 октября 2026, 09:35 • Новости дня
    Трамп отменил налог на дизель

    Трамп отменил федеральный налог на дизельное топливо из-за кризиса в США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп подписал указ о широкой продаже предназначенного для сельского хозяйства дизельного топлива без уплаты федерального налога, возложив ответственность за топливный кризис на Украину.

    Американским властям пришлось отказаться от федерального налога на дизельное топливо на фоне кризиса. Глава государства прямо на сцене во время митинга в штате Небраска подписал указ, разрешающий широкую продажу красного дизеля, передает РИА «Новости».

    «Я объявляю о беспрецедентном шаге, направленном на снижение цен», – заявил Трамп.

    Американский лидер объяснил, что красное дизельное топливо ранее было разрешено использовать только для сельскохозяйственной, строительной и специальной техники. Краситель добавлялся исключительно для контроля при проверках на дорогах. Отмена налога позволит водителям большегрузных машин экономить до 100 долларов на одной заправке, что в перспективе приведет к снижению цен на продукты.

    Накануне Трамп возложил ответственность за кризис с топливом и нехватку нефтеперерабатывающих мощностей на власти Украины и руководство штата Калифорния. По его словам, атаки украинских войск причиняют ущерб и усугубляют ситуацию на фоне закрывающихся в США заводов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Трамп обвинил Украину в росте цен на бензин в США.

    В субботу американский лидер отказался от идеи запретить экспорт дизельного топлива. В пятницу он сообщил о согласии Европы высвободить запасы дизеля.

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    4 октября 2026, 05:50 • Новости дня
    В Минске рассказали об особенностях дипломатии с Москвой и США

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков заявил, что белорусская сторона выстраивает отношения с американцами исключительно на основе взаимных интересов и не наносят ущерба стратегическому партнерству с Россией и Китаем.

    «Диалог с американской стороной идет, как он идет и с Российской Федерацией. Но хочу сказать сразу, что наше общение с американцами строится только на решении вопросов, важных для нас, и где-то важных также для американцев», – сказал дипломат РИА «Новости».

    Он добавил, что общение с США ведется за счет отношений с ближайшими союзниками, в первую очередь с Россией и Китаем.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что взаимодействие Москвы и Минска не зависит от контактов Белоруссии с США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии объяснил диалог с США отсутствием враждебных намерений к Москве, а также опроверг отдаление Белоруссии от России.

    В августе президент Белоруссии Лукашенко заявил об успешном сдерживании потенциальных противников Москвы и Минска.

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    3 октября 2026, 21:36 • Новости дня
    Трамп опубликовал номер телефона сенатора ради отмены перевода часов

    Трамп опубликовал телефон сенатора Коттона ради закона о летнем времени

    Tекст: Мария Иванова

    Президент США Дональд Трамп разместил в соцсети Truth Social номер телефона республиканца Тома Коттона с призывом звонить законодателю, чтобы убедить его поддержать отмену перехода на зимнее время.

    Глава вашингтонской администрации подчеркнул, что сенатор от штата Арканзас задерживает утверждение важной инициативы о сохранении в Соединенных Штатах летнего времени. Для одобрения документа в Сенате не хватает лишь голоса Коттона, передает ТАСС.

    «Никто в стране не хочет переводить часы дважды в год», – заявил Трамп.

    Американский лидер предложил всем желающим звонить по указанному сотовому номеру с просьбой поддержать законопроект. В настоящее время абонентов, набирающих опубликованный номер, сразу переводят на голосовую почту.

    В большинстве штатов стрелки часов переводят осенью на час назад, а весной – вперед, однако эта практика не является обязательной для всех американских территорий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Минск сообщил о подготовке встречи Александра Лукашенко и Дональда Трампа.

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    3 октября 2026, 22:23 • Новости дня
    Медведев заявил о стремлении стран к ядерному оружию из-за США

    Tекст: Катерина Туманова

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил о резком росте числа государств, желающих получить ядерное оружие из-за агрессивных действий США в Иране.

    «Достаточно вспомнить, к чему привела военная агрессия, о которой мы сейчас говорим. Ведь формальным поводом для нее стала так называемая иранская ядерная программа – доказательств ее военного характера никто так и не привел. Но если раньше разговоры о ядерном оружии носили абсолютно условный или абстрактный характер, то я уверен: после произошедшего значительное число стран, в том числе ближневосточных, будут стремиться обзавестись ядерным оружием», – заявил он в интервью Гостелерадио Ирана, транскрипт которого представлен на сайте политика.

    Объяснению этому Медведев видит в том, что только этот вид оружия способен  предотвратить глобальный конфликт, что недвусмысленно показали последние события.

    «Такова цена безрассудной политики Соединенных Штатов на этом направлении», – отметил Медведев.

    Напомним, в конце февраля США и Израиль нанесли серию ударов по иранской территории, что спровоцировало ответные действия Тегерана. Несмотря на подписанный летом меморандум о прекращении огня, стороны продолжили взаимные атаки, и конфликт до сих пор остается неразрешенным.

    При этом Медведев назвал использование Ираном Ормузского пролива «термоядерным» оружием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, меджлис Ирана намерен рассмотреть срочный выход из ДНЯО. Президент Латвии заявил о готовности разместить ядерное оружие. Президент Ирана Пезешкиан заявлял о готовности страны отказаться от запасов обогащенного урана.

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    5 октября 2026, 20:48 • Новости дня
    Трамп обвинил Украину в росте цен на бензин в США
    Трамп обвинил Украину в росте цен на бензин в США
    @ Graeme Sloan-Pool/CNP/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что попытки украинской армии наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам приводят к повышению стоимости автомобильного топлива на американском рынке.

    Попытки украинских войск наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам напрямую оборачиваются подорожанием автомобильного топлива для американских потребителей, заявил глава Белого дома в Truth Social, пишет РИА «Новости».

    «Причиной роста цен на бензин является уже не Ормузский пролив, поскольку рекордные объемы нефти вывозятся оттуда почти ежедневно, а «НПЗ» – российские заводы атакуются Украиной», – написал президент США.

    Глава американского государства добавил, что в то же время американские нефтеперерабатывающие предприятия закрываются по вине представителей Демократической партии в так называемых «синих» штатах, приведя в качестве примера Калифорнию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце аналитики исключили вероятность прекращения украинских ударов по российским предприятиям по требованию Трампа.

    В марте американские СМИ сообщили о том, что почти половина жителей США винят главу государства в росте цен на топливо.

    В феврале президент отметил успешное продвижение процесса урегулирования на Украине.

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    4 октября 2026, 03:03 • Новости дня
    Axios: Власти США выдворили двух иранских дипломатов из страны

    Tекст: Катерина Туманова

    Два члена иранской делегации покинули территорию США после отказа своевременно выполнить требование Госдепа об отъезде по завершении мероприятий в рамках Генеральной Ассамблеи ООН.

    Американские власти выдворили на родину двух иранских дипломатов, которые проигнорировали требование Госдепа немедленно покинуть страну, выдвинутое в понедельник в адрес миссии Ирана при ООН, узнал портал Axios.

    «Госсекретарь Рубио настроен серьезно. Еще двух членов иранской делегации заметили в Нью-Йорке спустя время после окончания Генеральной Ассамблеи ООН. Теперь их выдворили из страны», – сообщил представитель американского ведомства.

    В пятницу иранскому представительству сообщили об осведомленности Вашингтона о нахождении делегатов в Нью-Йорке. После повторного предупреждения один дипломат уехал в пятницу вечером, а второй отправился домой утром в субботу.

    Данная ситуация стала очередным признаком напряженности в отношениях между государствами. Инцидент произошел на фоне провала дипломатических усилий и растущей вероятности возобновления боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская сторона передала Ирану ответ по деблокаде Ормузского пролива. До этого президент США отверг семидневный план Тегерана.

    Военные Ирана получили разведданные США о намерении начать новую войну.


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    4 октября 2026, 11:33 • Новости дня
    Американский самолет-разведчик пролетел возле границы с Калининградской областью

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский самолет-разведчик пролетел вблизи российской границы, совершив маневр над польским городом Сейна недалеко от Калининградской области.

    Американский самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II пролетел в десятках километров от границы Польши с Калининградской областью, передает РИА «Новости». Воздушное судно вылетело из Румынии и проследовало на северо-запад, пересекая воздушное пространство Румынии, Венгрии, Словакии и Польши.

    Около 10:54 по московскому времени самолет находился почти над польским городом Сейна, расположенным вблизи российской границы. По состоянию на 11:05 мск он направился на северо-восток, пролетая над Литвой. Bombardier ARTEMIS II был переоборудован американской компанией Leidos из бизнес-джета под нужды радиолокационной разведки.

    В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это «сдерживанием России». В Москве неоднократно выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ подчеркивали, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО на равноправной основе, при условии отказа Запада от милитаризации континента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце сентября американский самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II подлетел к Калининградской области со стороны Балтийского моря.

    Двумя днями ранее этот же борт почти три часа совершал облет территории вокруг данного российского региона.

    В середине сентября сразу четыре разведывательных борта Североатлантического альянса курсировали вблизи государственных границ России.

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    4 октября 2026, 20:37 • Новости дня
    Маск заявил о переименовании подразделения SpaceXAI из-за указа Трампа

    Tекст: Дарья Григоренко

    Владелец американской компании SpaceX Илон Маск подтвердил переименование подразделения по искусственному интеллекту SpaceXAI после указа президента США Дональда Трампа.

    Подразделение SpaceXAI сменит название в связи с указом Трампа о «суперинтеллекте», передает РИА «Новости».

    «Да, мы сделаем такое изменение», – заявил Маск, комментируя вопрос одного из пользователей о возможности переименования подразделения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье президент США Дональд Трамп объявил о создании американских «Сил суперинтеллекта».

    В тот же день владелец SpaceX Илон Маск предложил называть искусственный интеллект суперинтеллектом.

    В четверг решение Трампа переименовать ИИ привело к рекордной скупке доменов в Словении.

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    6 октября 2026, 00:57 • Новости дня
    Трамп подтвердил угрозу для американских бомбардировщиков в Британии

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп подтвердил, что бомбардировщики ВВС США были выведены с британской базы Фэрфорд из-за некой угрозы.

    Отвечая в Белом доме на вопрос журналиста, была ли угроза самолетам, Трамп сказал: «Да, думаю, можно так сказать». По словам Трампа, самолеты «улетели не случайно», передает РИА «Новости».

    Американский лидер уточнил, что бомбардировщики переместили «не слишком далеко», но конкретного нового места их базирования раскрывать не стал.

    Президент США также отказался отвечать на вопрос о возможной причастности Ирана к ситуации. На просьбу журналистов пояснить, мог ли Тегеран ввезти беспилотники на территорию Британии, Трамп ответил: «Я не могу вам этого сказать. Если они это сделали, им придется очень тяжело».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США вывели все бомбардировщики B-1 с британской авиабазы RAF Fairford из-за угрозы теракта.

    При этом глава Госдепа Марко Рубио назвал переброску самолетов плановой ротацией.

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