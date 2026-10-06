Премьер Литвы поручил подготовиться к постоянной дислокации войск США

Премьер Литвы Синкявичюс поручил подготовиться к постоянной дислокации войск США

Tекст: Дарья Григоренко

«Я поручил министерству национальной обороны подготовиться, представить страну, представить возможности и условия, при которых мы могли бы принять постоянно дислоцированные американские войска», – заявил Синкявичюс, передает РИА «Новости» со ссылкой на телерадиокомпанию LRT.

Заявление прозвучало после того, как президент США Дональд Трамп допустил возможность создания постоянной военной базы в Литве.

По словам премьер-министра, этот вопрос обсуждался в середине сентября во время визита специального посланника президента США Джона Коула. «Мы были бы заинтересованы в постоянном размещении американских войск в Литве, мы готовы предоставить американской стороне наилучшие возможные условия, и я рад, что президент Трамп не исключает такой возможности», – добавил Синкявичюс.

В настоящее время американские военные находятся в Литве на ротационной основе, сменяясь каждые девять месяцев. С 2019 года в стране размещался батальон численностью около тысячи человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Синкявичюс пообещал оплатить расходы постоянной базы США. В понедельник Трамп не исключил ее создания в Литве.

В августе бундесвер заказал строительство крупной военной базы в республике.