Полиция поймала седьмого подозреваемого в подготовке теракта на авиабазе Фэрворд

Британские правоохранительные органы продолжают расследование инцидента вокруг военной авиабазы Фэрфорд. Очередной задержанный оказался гражданином Британии, передает ТАСС со ссылкой на контртеррористическую полицию и корпорацию Би-би-си.
Молодой человек стал седьмым фигурантом дела о подготовке атаки. Шестеро других подозреваемых ранее были отпущены под залог.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце сентября британская полиция ввела режим чрезвычайной ситуации возле военного аэродрома Фэрфорд.
Ранее правоохранительные органы отпустили под залог шестого подозреваемого.
Из-за угрозы масштабной атаки Соединенные Штаты передислоцировали с данного объекта стратегические бомбардировщики B-1.