Президент Латвии поручил премьер-министру сформировать новый кабмин

Президент Латвии Ринкевичс поручил премьеру Кулбергсу сформировать новый кабмин

Tекст: Дарья Григоренко

«Мы договорились, что действующий премьер-министр станет и кандидатом на пост премьера. Он проведет переговоры с избранными в Сейм политическими силами о коалиции», – заявил Ринкевичс, передает ТАСС со ссылкой на портал LSM.

Глава государства отметил, что письменное распоряжение о выдвижении Кулбергса он сможет издать после 3 ноября, когда будут официально утверждены полномочия нового созыва Сейма и нынешнее правительство сложит полномочия. Однако это не мешает уже сейчас в полную силу работать над формированием правительства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник депутаты «Русского союза Латвии» пообещали защищать права русских в Сейме.

В воскресенье на парламентских выборах Латвии победила партия премьер-министра Кулбергса.

В пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на обвинения Латвии в попытке дестабилизировать голосование.