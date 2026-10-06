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    6 октября 2026, 16:15 • Новости дня

    Губернатор Калифорнии оценил слова Трампа об уничтожении Лос-Анджелеса

    Губернатор Калифорнии Ньюсом: Слова Трампа об уничтожении Лос-Анджелеса опасны

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что комментарии президента США Дональда Трампа о возможном уничтожении Лос-Анджелеса и Сан-Диего в ходе конфликта с Ираном являются опасными.

    Ньюсом заявил, что слова лидера США о том, что Лос-Анджелес и Сан-Диего могут быть уничтожены в ходе конфликта с Ираном, опасны. «После того, как он отправил нацгвардию и морпехов занять Калифорнию, Дональд Трамп теперь говорит, что нашим врагам стоит «уничтожить» Лос-Анджелес и Сан-Диего. Он... опасен», – цитирует губернатора Калифорнии РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Трамп допустил уничтожение Лос-Анджелеса Ираном.

    В августе он объявил о переговорах США и Ирана.

    Летом президент США пригрозил уничтожить Иран.

    4 октября 2026, 14:25 • Новости дня
    Демократы США разработали план отката реформ Трампа
    Демократы США разработали план отката реформ Трампа
    @ Bonnie Cash/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Конгрессмен Джейми Раскин и другие демократы в США готовят пакет законопроектов и этических норм, которые должны ослабить расширенные при Дональде Трампе президентские полномочия после его ухода из Белого дома.

    Демократы в Конгрессе и союзные им юристы разрабатывают инициативы, призванные не допустить сохранения усиленных при президенте Дональде Трампе полномочий главы государства, пишет The Washington Post. Они рассчитывают, что эти изменения будут отменены уже после того, как Трамп покинет пост.

    Глава демократов в юридическом комитете Палаты представителей Джейми Раскин представил проекты законов, запрещающие президенту получать платежи от иностранных правительств без согласия Конгресса, заключать денежные сделки с собственным государством и проводить масштабные перестройки Белого дома без общественного обсуждения. «У нас впереди огромная задача реконструкции, – заявил Раскин. – Мы должны пройтись по каждому ведомству и каждой сфере, чтобы решить, что мы сохраняем, а что создаем заново».

    Другие законодатели предлагают ограничить право президента объявлять чрезвычайное положение, которым Трамп пользовался для введения тарифов, ускорения высылок и направления гвардии, а также запретить вводить тарифы под предлогом чрезвычайной ситуации без одобрения Конгресса. Сенатор Крис Мерфи внес законопроект No Political Enemies Act, запрещающий преследовать граждан и организации за их высказывания, а бывший мэр Чикаго и потенциальный кандидат в президенты Рам Эмануэл выдвинул общегосударственный этический пакет, включающий обязательный «слепой траст» для состоятельных чиновников и запрет на торговлю акциями и прием иностранных даров.

    Надправительственная организация Partnership for Public Service предложила усилить защиту госслужащих, чтобы будущие президенты не могли массово увольнять чиновников, как это делали Трамп и его союзники, а влиятельные эксперты предупреждают о соблазне для демократов использовать расширенные полномочия в ответных целях. По данным опроса Pew, около 78% американцев выражают тревогу по поводу роста президентской власти, однако противники реформ, включая консервативную Heritage Action, уверены, что демократы не откажутся от дополнительных рычагов влияния, если вернутся во власть.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале президент США Дональд Трамп в обращении к Конгрессу обошел тему отношений с Россией, сосредоточившись на внутренней политике и безопасности. В прошлом году Бюджетное управление Конгресса США не исключило, что Трамп может изъять российские активы в пользу Украины. В 2025 году издание The Washington Post сообщило, что ударом по Ирану Трамп поставил на карту свои президентские полномочия.

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    5 октября 2026, 10:19 • Новости дня
    Фил Коллинз задумал песню «Толстые люди с оружием» о США
    Фил Коллинз задумал песню «Толстые люди с оружием» о США
    @ SCHEFFEN/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Британский музыкант Фил Коллинз в эфире шоу Piers Morgan Uncensored резко высказался о президенте США Дональде Трампе и рассказал, что планирует написать песню об Америке под названием «Толстые люди с оружием».

    Британский рок-музыкант Фил Коллинз в интервью шоу Piers Morgan Uncensored заявил, что крайне низкого мнения о президенте США Дональде Трампе, раскритиковав его манеру поведения и сравнив с предыдущими главами Белого дома, за несколько недель до включения в Зал славы рок-н-ролла как сольного исполнителя, сообщает Fox News Digital. «Вся его манера отталкивает. Даже когда он говорит, что ничего не сделал. Я думаю, что президенты исторически были красноречивыми и элегантными… ты чувствуешь, что, даже если не согласен с ними, все равно их уважаешь. Но когда такой человек, как Трамп, настолько мерзок, в итоге начинаешь испытывать к нему неприязнь», – сказал Коллинз.

    Высказывания Коллинза прозвучали на фоне широкой дискуссии о том, как музыканты используют свою популярность для критики Трампа и США в целом: некоторые эксперты по связям с общественностью в беседе с Fox News Digital ранее предупреждали, что артисты рискуют потерять часть аудитории, когда переходят от нападок на конкретных политиков к отрицательным высказываниям об американском обществе.

    Говоря о творческих планах, Коллинз рассказал, что сохранил для будущей песни о США провокационную строчку и собирается в какой-то момент развить ее в полноценный текст. По его словам, у него «есть песня, которая ждет, чтобы ее написали», с рабочим названием «Толстые люди с оружием», и он просто записал эту фразу, чтобы не забыть.

    Музыкант также выразил опасения, что Трамп может попытаться остаться у власти дольше двух сроков, хотя сам при этом назвал себя «неполитическим человеком». Он отметил, что его не удивит попытка Трампа «переписать правило о двух сроках», тогда как сам Трамп еще в августе заявил журналистам, что с удовольствием баллотировался бы вновь, но «закон очень строг» и Двадцать вторая поправка к Конституции США запрещает избираться президентом более двух раз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом в США предложили собрать российских и украинских музыкантов для совместного выступления.

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    5 октября 2026, 19:17 • Видео
    Прогноз разведки ФРГ: Россия добивает Украину

    Главе германской разведки (БНД) Мартин Егер высказался о планах России на конфликт с Украиной. Параллельно канцлер Германии Фридрих Мерц побывал в Киеве, как бы пытаясь помешать этим планам. А что за планы?

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    4 октября 2026, 16:14 • Новости дня
    Трамп объявил о создании американских «Сил суперинтеллекта»
    Трамп объявил о создании американских «Сил суперинтеллекта»
    @ Molly Riley/White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп объявил о формировании специальной структуры для обеспечения американского лидерства в сфере разработки и внедрения искусственного интеллекта.

    Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social сообщил о формировании структуры для обеспечения американского лидерства в сфере разработки сверхинтеллекта, передает РИА «Новости». «В соответствии с указом о суперинтеллекте,... я объявляю о создании «Сил суперинтеллекта» (SIF)», – написал американский лидер.

    По словам Трампа, руководить новой организацией будут директор национальной разведки США Джей Клейтон, комиссар Федеральной торговой комиссии Эндрю Фергюсон и другие чиновники. Структура займется координацией взаимодействия правительства с потребителями, общественными и религиозными группами, а также профильными компаниями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре президент США Дональд Трамп анонсировал формирование Сил искусственного интеллекта для сохранения технологического преимущества страны.

    Позже глава Белого дома подписал указ об использовании термина «суперинтеллект» вместо «искусственный интеллект» в официальных документах.

    Руководители крупнейших американских технологических компаний поддержали смену названия для избежания негативных ассоциаций у общества.

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    6 октября 2026, 05:36 • Новости дня
    Трамп допустил уничтожение Лос-Анджелеса Ираном
    Трамп допустил уничтожение Лос-Анджелеса Ираном
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время выступления перед сторонниками заявил о возможности уничтожения Лос-Анджелеса и Сан-Диего в связи с конфликтом с Ираном.

    «Они могут уничтожить город, пусть уничтожат Лос-Анджелес, пусть уничтожат Сан-Диего. Это очень небольшая цена, которую приходится платить, и все это очень скоро закончится», – заявил Трамп, передает ТАСС.

    По словам американского лидера, уничтожение этих городов станет «небольшой ценой за обеспечение безопасности мира и нашей страны».

    Трамп добавил, что конфликт скоро завершится.

    «По сути, все уже почти закончилось, хотя они, возможно, еще немного затянут ситуацию», – сказал политик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник американские бомбардировщики покинули Британию. Трамп пояснял, что для самолетов ВВС США существовала угроза в Британии.

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    6 октября 2026, 09:35 • Новости дня
    Трамп отменил налог на дизель

    Трамп отменил федеральный налог на дизельное топливо из-за кризиса в США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп подписал указ о широкой продаже предназначенного для сельского хозяйства дизельного топлива без уплаты федерального налога, возложив ответственность за топливный кризис на Украину.

    Американским властям пришлось отказаться от федерального налога на дизельное топливо на фоне кризиса. Глава государства прямо на сцене во время митинга в штате Небраска подписал указ, разрешающий широкую продажу красного дизеля, передает РИА «Новости».

    «Я объявляю о беспрецедентном шаге, направленном на снижение цен», – заявил Трамп.

    Американский лидер объяснил, что красное дизельное топливо ранее было разрешено использовать только для сельскохозяйственной, строительной и специальной техники. Краситель добавлялся исключительно для контроля при проверках на дорогах. Отмена налога позволит водителям большегрузных машин экономить до 100 долларов на одной заправке, что в перспективе приведет к снижению цен на продукты.

    Накануне Трамп возложил ответственность за кризис с топливом и нехватку нефтеперерабатывающих мощностей на власти Украины и руководство штата Калифорния. По его словам, атаки украинских войск причиняют ущерб и усугубляют ситуацию на фоне закрывающихся в США заводов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Трамп обвинил Украину в росте цен на бензин в США.

    В субботу американский лидер отказался от идеи запретить экспорт дизельного топлива. В пятницу он сообщил о согласии Европы высвободить запасы дизеля.

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    3 октября 2026, 21:56 • Новости дня
    Медведев раскрыл детали российской дипломатической помощи Ирану

    Медведев рассказал о блокировке Россией антииранских резолюций в Совбезе ООН

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев раскрыл детали дипломатической поддержки Ирана, включающей блокировку невыгодных резолюций в ООН.

    По словам Медведева, помощь Ирану со стороны России в условиях конфликта заключалась в дипломатических усилиях и блокировке невыгодных резолюций в Совете безопасности ООН, передает РИА «Новости».

    «Во-первых, наши дипломатические усилия были высоко оценены руководством Исламской Республики Иран. Это было действительно необходимо – и политические заявления, и в некоторых случаях прямая блокировка резолюций (Совбеза) ООН, которые выводили бы в легальную плоскость удары международного сообщества по Ирану. Что это, если не прямая помощь?» – заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью иранскому телевидению.

    Зампред подчеркнул, что Москва и Тегеран поддерживают стратегические партнерские отношения, однако не образуют военный блок. Он также напомнил, что Россия в настоящее время проводит специальную военную операцию, и производимое вооружение направляется в первую очередь на нужды фронта.

    Кроме того, страны активно развивают сотрудничество в оборонной сфере и области высоких технологий, включая искусственный интеллект. Медведев также сообщил, что благодаря российским инвестициям Иран добывает около 7% от общего объема своей нефти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал Ормузский пролив «термоядерным» оружием Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг посол Ирана поблагодарил Россию за позицию по убийству Хаменеи.

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    4 октября 2026, 00:05 • Новости дня
    Медведев назвал ничего не стоящими извинения Киева перед Ираном

    Tекст: Катерина Туманова

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал безобразным террористическим актом удар Украины по иранскому торговому судну в Каспийском море.

    Медведев прокомментировал атаку Украины 25 июля на иранское судно в Каспийском море, отметив, что, по его мнению, Киев понимает только силу.

    «То, что произошло, – это совершенно безобразный акт, террористический акт, направленный против иранского торгового судна. Мы решительно осудили это. Я знаю, что Украина принесла извинения Исламской Республике Иран. Но не верьте им. Их извинения ничего не стоят. Они понимают только силу», – сказал Медведев в интервью Гостелерадио Ирана, транскрипт которого представлен на сайте политика.

    Он добавил, что странам Каспийского региона необходимо принять дипломатические и правовые меры для обеспечения безопасности. И напомнил о специальной конвенции о статусе Каспийского моря, которая ожидает ратификации парламентом Ирана. Медведев подчеркнул важность укрепления собственной безопасности в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Ирана сообщал, что при атаке иранского торгового судна в Каспийском море один моряк погиб и один пострадал. Посол Ирана в Москве Казем Джалали сообщал, что Киев пообещал не повторять подобные удары, однако компенсация за инцидент до сих пор не выплачена.

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    3 октября 2026, 21:38 • Новости дня
    Медведев назвал использование Ираном Ормузского пролива «термоядерным» оружием

    Tекст: Мария Иванова

    Иран сумел эффективно ответить на угрозы США, использовав Ормузский пролив в качестве «термоядерного» оружия, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    «Вне контекста ядерного оружия Иран неплохо позиционировал себя и ответил на угрозы американцев, используя другое оружие, которое я бы назвал термоядерным. Я имею в виду Ормузский пролив», – заявил Медведев в интервью Гостелерадио Исламской Республики Иран, пишет ТАСС.

    Отвечая на вопрос о мерах, которые Ирану стоило бы предпринять для повышения сдерживающих возможностей в ответ на угрозу применения ядерного оружия, Медведев отметил, что советы давать проще, чем их исполнять.

    Он подчеркнул, что любые конфликты завершаются переговорами и дипломатическим урегулированием. Президент Ирана Масуд Пезешкиан продемонстрировал готовность к такому процессу, добавил Медведев. Россия готова способствовать дипломатическому урегулированию, где это возможно, заключил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Дональд Трамп отверг предложение Ирана об открытии Ормузского пролива.

    В среду глава иранского МИД получил ответ США по Ормузскому проливу.

    Переговоры США и Ирана зашли в тупик.

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    3 октября 2026, 17:09 • Новости дня
    В Британии освободили шестого подозреваемого в теракте у авиабазы Фэрфорд

    Полиция Британии отпустила шестого задержанного после инцидента у базы Фэрфорд

    Tекст: Мария Иванова

    Контртеррористическая полиция Британии отпустила под залог 25-летнего мужчину с двойным ирано-британским гражданством, который был задержан по подозрению в подготовке теракта возле базы Королевских ВВС Фэрфорд.

    Мужчину задержали в районе Вестминстер в Лондоне в четверг, передает РИА «Новости».

    Об инциденте у авиабазы Фэрфорд стало известно 27 сентября. Правоохранительные органы задержали пятерых британских граждан по подозрению в причастности к террористической деятельности и преступлениям со взрывчаткой, в понедельник их также освободили под залог.

    База Фэрфорд является единственной в Европе, где приземляются американские стратегические бомбардировщики. В марте британские власти разрешили США использовать объект для операций против Ирана. При этом глава МИД Ирана Аббас Аракчи отверг причастность своей страны к событиям на авиабазе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Иран выразил протест Британии из-за обвинений в диверсии на авиабазе.

    Тегеран отверг причастность к инциденту на военном объекте.

    В понедельник в Британии связали задержанных у базы ВВС с Ираном.

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    4 октября 2026, 05:50 • Новости дня
    В Минске рассказали об особенностях дипломатии с Москвой и США

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков заявил, что белорусская сторона выстраивает отношения с американцами исключительно на основе взаимных интересов и не наносят ущерба стратегическому партнерству с Россией и Китаем.

    «Диалог с американской стороной идет, как он идет и с Российской Федерацией. Но хочу сказать сразу, что наше общение с американцами строится только на решении вопросов, важных для нас, и где-то важных также для американцев», – сказал дипломат РИА «Новости».

    Он добавил, что общение с США ведется за счет отношений с ближайшими союзниками, в первую очередь с Россией и Китаем.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что взаимодействие Москвы и Минска не зависит от контактов Белоруссии с США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии объяснил диалог с США отсутствием враждебных намерений к Москве, а также опроверг отдаление Белоруссии от России.

    В августе президент Белоруссии Лукашенко заявил об успешном сдерживании потенциальных противников Москвы и Минска.

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    3 октября 2026, 21:36 • Новости дня
    Трамп опубликовал номер телефона сенатора ради отмены перевода часов

    Трамп опубликовал телефон сенатора Коттона ради закона о летнем времени

    Tекст: Мария Иванова

    Президент США Дональд Трамп разместил в соцсети Truth Social номер телефона республиканца Тома Коттона с призывом звонить законодателю, чтобы убедить его поддержать отмену перехода на зимнее время.

    Глава вашингтонской администрации подчеркнул, что сенатор от штата Арканзас задерживает утверждение важной инициативы о сохранении в Соединенных Штатах летнего времени. Для одобрения документа в Сенате не хватает лишь голоса Коттона, передает ТАСС.

    «Никто в стране не хочет переводить часы дважды в год», – заявил Трамп.

    Американский лидер предложил всем желающим звонить по указанному сотовому номеру с просьбой поддержать законопроект. В настоящее время абонентов, набирающих опубликованный номер, сразу переводят на голосовую почту.

    В большинстве штатов стрелки часов переводят осенью на час назад, а весной – вперед, однако эта практика не является обязательной для всех американских территорий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Минск сообщил о подготовке встречи Александра Лукашенко и Дональда Трампа.

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    3 октября 2026, 22:23 • Новости дня
    Медведев заявил о стремлении стран к ядерному оружию из-за США

    Tекст: Катерина Туманова

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил о резком росте числа государств, желающих получить ядерное оружие из-за агрессивных действий США в Иране.

    «Достаточно вспомнить, к чему привела военная агрессия, о которой мы сейчас говорим. Ведь формальным поводом для нее стала так называемая иранская ядерная программа – доказательств ее военного характера никто так и не привел. Но если раньше разговоры о ядерном оружии носили абсолютно условный или абстрактный характер, то я уверен: после произошедшего значительное число стран, в том числе ближневосточных, будут стремиться обзавестись ядерным оружием», – заявил он в интервью Гостелерадио Ирана, транскрипт которого представлен на сайте политика.

    Объяснению этому Медведев видит в том, что только этот вид оружия способен  предотвратить глобальный конфликт, что недвусмысленно показали последние события.

    «Такова цена безрассудной политики Соединенных Штатов на этом направлении», – отметил Медведев.

    Напомним, в конце февраля США и Израиль нанесли серию ударов по иранской территории, что спровоцировало ответные действия Тегерана. Несмотря на подписанный летом меморандум о прекращении огня, стороны продолжили взаимные атаки, и конфликт до сих пор остается неразрешенным.

    При этом Медведев назвал использование Ираном Ормузского пролива «термоядерным» оружием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, меджлис Ирана намерен рассмотреть срочный выход из ДНЯО. Президент Латвии заявил о готовности разместить ядерное оружие. Президент Ирана Пезешкиан заявлял о готовности страны отказаться от запасов обогащенного урана.

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    4 октября 2026, 04:58 • Новости дня
    Британия заподозрила Иран в причастности к инциденту на авиабазе Фэрфорд

    Telegraph: Британия заподозрила Иран в теракте на авиабазе

    Tекст: Катерина Туманова

    Власти Британии заподозрили Иран в причастности к инциденту на авиабазе Фэрфорд и рассматривают возможность введения новых санкций, пишет The Telegraph.

    Британское правительство считает, что Иран сыграл свою роль в инциденте на базе ВВС Фэрфорд, которую также используют американские войска для нанесения ударов по Ирану, передает источник The Telegraph.

    Министр обороны Уэс Стритинг выступил с этим заявлением в конце недели, в течение которой полиция арестовала, а затем отпустила под залог 25-летнего гражданина Британии и Ирана в связи с предполагаемым террористическим заговором.

    Заговор, по версии следствия, был направлен против авиабазы RAF Fairford. Кроме того, обвинения в подготовке террористического акта против еврейской общины в Манчестере предъявили двум иранским мигрантам, прибывшим на небольших лодках.

    «После того, как мы изучим данные, мы очень тщательно рассмотрим, какой может быть соответствующий и соразмерный ответ», – заявил министр.

    Он добавил, что расследование продолжается, проверяется ряд версий, но ситуация крайне серьезная.

    Хотя министр отказался вдаваться в подробности возможных ответных мер, правительство может рассмотреть вопрос о введении дополнительных санкций против Тегерана. В том числе ограничения могут коснуться любых лиц, непосредственно связанных с инцидентом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Британии связали задержанных у базы ВВС с Ираном, 
    который выразил протест Британии из-за обвинений в диверсии. Тегеран отверг причастность к инциденту на военном объекте. 

    Министерство обороны Британии ранее подтверждало использование местной инфраструктуры для проведения специальных оборонительных операций против Ирана.

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    3 октября 2026, 21:55 • Новости дня
    Медведев: Путин высоко ценил Хаменеи

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил, что посетил церемонию прощания с верховным лидером Ирана Али Хаменеи по личному поручению президента Владимира Путина.

    «Президент нашей страны высоко ценил погибшего в результате атаки лидера Ирана. С этим и был связан мой визит», – заявил Медведев в интервью Гостелерадио Исламской Республики Иран.

    Политик добавил, что принял участие в траурных мероприятиях в Тегеране в соответствии с полученным от главы государства поручением, передает ТАСС.

    Зампредседателя Совбеза посетил церемонию прощания с политиком. Медведев возглавил российскую делегацию в Иране 3 июля. В ее состав также вошли министр энергетики Сергей Цивилев, заместитель главы МИД Георгий Борисенко и посол в республике Алексей Дедов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг посол Ирана поблагодарил Россию за позицию по убийству Хаменеи.

    Летом в столице Ирана прошла коллективная молитва.


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    3 октября 2026, 20:24 • Новости дня
    Второй за день нефтяной танкер пострадал от взрыва в Ормузском проливе

    Tasnim: В Ормузском проливе на втором за день нефтяном танкере произошел взрыв

    Tекст: Мария Иванова

    В Ормузском проливе произошел взрыв на еще одном нефтяном танкере после отключения им систем слежения, сообщает иранское агентство Tasnim.

    «Нефтяной танкер во время входа в Ормузский пролив отключил системы слежения… После чего на танкере произошел взрыв», – приводит сообщение агентства РИА «Новости».

    По данным иранской стороны, судно нарушило правила прохождения через пролив.

    Отмечается, что это уже второй инцидент в субботу в данном районе. Ранее со ссылкой на британскую Организацию морской торговли сообщалось об ударе «неизвестным снарядом» по другому танкеру у берегов Омана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу танкер получил повреждения при обстреле в Ормузском проливе.

    В четверг судно загорелось после попадания снаряда в этом же районе.

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