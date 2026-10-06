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    6 октября 2026, 16:04 • Новости дня

    Прокуратура Берлина завела 12,5 тыс. дел из-за конфликта на Ближнем Востоке

    DPA: Прокуратура Берлина завела 12,5 тыс. дел из-за конфликта на Ближнем Востоке

    Tекст: Денис Тельманов

    В столице Германии за три года открыли почти 12,5 тыс. уголовных дел, связанных с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке, пишет агентство DPA.

    За три года после обострения ситуации на Ближнем Востоке правоохранители Берлина открыли почти 12,5 тыс. уголовных дел, передает агентство DPA со ссылкой на данные прокуратуры, передает ТАСС.

    По состоянию на 1 октября 2026 года расследование завершено по более чем 7 тыс. эпизодов. Согласно статистике, около 1,9 тыс. инцидентов расцениваются как преступления на почве антисемитизма.

    Свыше 9,2 тыс. разбирательств напрямую касаются ситуации в секторе Газа. Более трех тысяч из них связаны с правонарушениями на массовых митингах.

    Большая часть обвинений касается использования символики запрещенных организаций, разжигания межнациональной розни и нападений на полицию. При этом в 5,5 тыс. случаев личности нарушителей установить не удалось.

    Уполномоченная по борьбе с антисемитизмом Яна Бертольд заявила: «После резкого всплеска преступности в столице Германии число правонарушений стабилизировалось, однако остается на стабильно высоком уровне».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция Германии зафиксировала резкий рост числа антисемитских правонарушений.

    В первой половине текущего года власти Британии зарегистрировали почти 2 тыс. случаев проявления ненависти к евреям.

    На фоне беспорядков во Франции израильский юрист Ицхак Лакс призвал европейских евреев готовиться к переезду в Израиль.

    6 октября 2026, 11:29 • Новости дня
    Экс-глава разведки Германии Ханнинг арестован по делу о шпионаже
    Экс-глава разведки Германии Ханнинг арестован по делу о шпионаже
    @ Michael Kappeler/DPA/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Бывший президент Федеральной разведслужбы Германии Август Ханнинг был задержан по подозрению в получении и возможной передаче секретной информации иностранным государствам.

    Бывший президент Федеральной разведслужбы Германии (БНД) Август Ханнинг был арестован по подозрению в шпионаже и разглашении государственных тайн, сообщает издание Sueddeutsche Zeitung.

    По данным издания, уже после ухода из БНД Ханнинг в течение нескольких лет получал секретную информацию из службы от своего бывшего руководителя аппарата. Следствие проверяет, мог ли он передавать эти сведения иностранным государствам, что может сделать это дело одним из крупнейших случаев шпионажа в истории ФРГ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник немецкая разведка ФРГ предсказала скорое военное поражение Украины от России. В августе в Германии по подозрению в шпионаже на оборонном предприятии задержали гражданина Украины. В марте немецкие власти арестовали гражданку Румынии по обвинению в шпионаже в пользу России.

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    5 октября 2026, 19:49 • Новости дня
    Вагенкнехт назвала Мерца лучшим канцлером Украины

    Вагенкнехт потребовала отставки Мерца после его обещания миллиардов Киеву

    Вагенкнехт назвала Мерца лучшим канцлером Украины
    @ IMAGO/Rolf-Peter Stoffels/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Основатель партии BSW («Союз социальной справедливости и экономического благоразумия») Сара Вагенкнехт призвала канцлера Германии Фридриха Мерца уйти в отставку из-за его визита на Украину и обещания многомиллиардной помощи Киеву.

    Вагенкнехт подвергла резкой критике решение Мерца нанести необъявленный визит в Киев, передает ТАСС. «Это просто уму непостижимо! В то время как Германия все глубже погружается в экономический и энергетический кризис, а федеральное правительство душит немцев бюджетными сокращениями, Мерц едет в Киев и вновь обещает Украине многомиллиардную помощь. На пенсиях, уходе за больными, поддержке семей и здравоохранении приходится экономить, но для коррумпированной клики (Владимира) Зеленского средства, судя по всему, безграничны», – заявила политик на своей странице в соцсети.

    Она отметила, что Мерц стал самым непопулярным канцлером всех времен, и 90% немцев недовольны его работой. Вагенкнехт уверена, что тот, кто разбазаривает деньги за рубежом и игнорирует интересы собственного населения, должен немедленно уйти в отставку.

    Партия BSW требует больше не выделять деньги немецких налогоплательщиков Украине. Вместо этого Вагенкнехт призывает к снижению нагрузки на граждан и прекращению антисоциальных планов сокращения расходов. Она также назвала Мерца «лучшим канцлером, который когда-либо был у Украины».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Мерц в Киеве пообещал продолжить поставки оружия на Украину.

    В тот же день он заявил, что Берлин зимой соберет «коалицию желающих» по Украине.

    В воскресенье Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи на 1,3 млрд евро.

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    5 октября 2026, 19:17 • Видео
    Прогноз разведки ФРГ: Россия добивает Украину

    Главе германской разведки (БНД) Мартин Егер высказался о планах России на конфликт с Украиной. Параллельно канцлер Германии Фридрих Мерц побывал в Киеве, как бы пытаясь помешать этим планам. А что за планы?

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    5 октября 2026, 21:31 • Новости дня
    Турция и Пакистан решили развернуть войска в Саудовской Аравии
    Турция и Пакистан решили развернуть войска в Саудовской Аравии
    @ REUTERS/Umit Bektas

    Tекст: Валерия Городецкая

    В рамках Мекканского оборонного пакта Турция и Пакистан приняли решение развернуть согласованные военные силы на территории Саудовской Аравии для укрепления коллективной безопасности.

    Экстренное заседание стратегического политического и оборонного комитета Мекканского альянса прошло в понедельник в Эр-Рияде. Стороны договорились немедленно приступить к практической реализации обязательств по коллективной обороне и развернуть войска на саудовской территории, передает РИА «Новости».

    Комитет назначил первым генеральным секретарем организации пакистанского генерал-лейтенанта в отставке Наумана Махмуда. Он займет этот пост сроком на три года.

    В совместном заявлении Турция и Пакистан решительно осудили попытки атак на Мекку и Медину, а также продолжающиеся нападения на экономические и гражданские объекты королевства. Безопасность каждой из трех стран была названа неотъемлемой частью коллективной безопасности альянса, что поможет совместно противостоять любым угрозам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Турция запланировала ратификацию Мекканского соглашения на октябрь.

    В середине сентября МИД Турции допустил военные действия Мекканского альянса против хуситов.

    Летом Саудовская Аравия, Турция и Пакистан договорились о совместной обороне.

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    6 октября 2026, 14:30 • Новости дня
    Рар: Задержание экс-главы разведки Германии Ханнинга – беспрецедентный скандал
    Рар: Задержание экс-главы разведки Германии Ханнинга – беспрецедентный скандал
    @ Thomas Koehler/photothek/imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Дело о потенциальной госизмене экс-главы немецкой разведки Августа Ханнинга может стать беспрецедентным. В истории объединенной Германии еще не было случая, чтоб в шпионском скандале фигурировал настолько высокопоставленный бывший разведчик, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар.

    «Если подтвердятся подозрения в шпионаже в отношении экс-главы Федеральной разведывательной службы (BND) Августа Ханнинга, это станет беспрецедентным по своим масштабам скандалом вокруг немецких спецслужб», – отметил германский политолог Александр Рар. «В истории объединенной Германии еще не было предполагаемого случая государственной измены, в котором фигурировал бы настолько высокопоставленный бывший разведчик», – добавил собеседник.

    Спикер напомнил, что для BND это уже второй серьезный инцидент за последние несколько лет. «В настоящее время бывшего руководителя одного из подразделений службы обвиняют в шпионаже в пользу России. Речь идет об утечке совершенно секретной информации о кибероперациях разведки», – указал собеседник.

    «Я лично знал Ханнинга, работал с ним в рамках своей общественной и научной деятельности в Германском совете внешней политики, когда Ханнинг трудился в администрации канцлера Гельмута Коля. Потом он возглавлял BND. Я встретил Ханнинга последний раз десять лет назад в Берлине, когда он уже вышел на пенсию и работал свободным консультантом для немецких фирм» – добавил Рар.

    Во вторник прокуратура Германии сообщила об аресте бывшего главы Федеральной разведывательной службы (BND) Августа Ханнинга. Ему предъявлены обвинения в предполагаемом шпионаже против ФРГ, разглашении госсекретов, попытке госизмены и работе в качестве агента секретной службы другой страны, сообщает издание Tagesschau. Ханнинг возглавлял агентство с декабря 1998 года по ноябрь 2005 года, после чего перешел в Федеральное министерство внутренних дел, где работал госсекретарем до ноября 2009 года.

    В рамках дела также арестован бывший высокопоставленный сотрудник BND Манфред Д., который с 2012 года по март 2026 года занимал должность начальника штаба у нескольких сменяющих друг друга руководителей службы и имел доступ к большому количеству секретных документов.

    По версии следствия, Манфред предоставил Ханнингу за деньги около 2 тыс. документов, включая секретные файлы. О преступлении фигуранты договорились в 2010 году и продолжали свою деятельность, по крайней мере, до середины 2022 года.

    Большинство материалов представляет собой данные с оперативных совещаний BND, на которых руководители силовых ведомств еженедельно обмениваются информацией. Документы представляют собой крайне секретные отчеты, например, об иранской ядерной программе и российской армии.

    Источники в силовых структурах указывают, что документы также содержат информацию от зарубежных партнерских ведомств. Süddeutsche Zeitung сообщает, что среди переданных материалов были разведывательные доклады, предназначенные для канцелярии германской армии.

    Полиция задержала 80-летнего Ханнинга в его доме в Нордвальде недалеко от города Мюнстер. Манфред был задержан в Баварии. Правоохранительные органы провели обыски в домах обоих подозреваемых, а также в Берлине.

    В настоящее время в Высшем региональном суде Берлина продолжается рассмотрение дела Карстена Л., экс-главы одного из отделов BND, обвиняемого в передаче секретной информации сотрудникам ФСБ. По версии следствия, данные поставлялись через его предполагаемого сообщника – 31-летнего гражданина Германии Артура Э.

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    5 октября 2026, 22:07 • Новости дня
    Хуситы заявили о захвате дома главы руководящего совета Йемена

    Движение «Ансар Алла» заявило о захвате дома главы Йемена в провинции Таиз

    Tекст: Вера Басилая

    Шиитское военно-политическое движение «Ансар Алла» сообщило о захвате двух районов в провинции Таиз и установлении контроля над домом главы руководящего президентского совета Йемена Рашада аль-Алими.

    В сообщении в Telegram-канале вооруженных сил хуситов указывается, что формирования сил противника были выбиты из районов Аль-Маафир и Аль-Мавасит, передает РИА «Новости».

    Район Аль-Мавасит является родиной Рашада аль-Алими, который руководит территориями, контролируемыми международно признанным правительством. Телеканал Al Masirah продемонстрировал кадры захвата многоэтажного дома руководителя, на крыше которого бойцы вывесили йеменский флаг.

    В минувшие выходные правительство Йемена объявило о старте масштабной операции по возвращению занятых хуситами районов около Баб-эль-Мандебского пролива. В понедельник проправительственная армия сообщила о взятии под контроль крупнейших городов Зубаб и Моха.

    В понедельник армия Йемена выбила хуситов из портового города Моха.

    Правительственные силы отбили район около Баб-эль-Мандебского пролива.

    В воскресенье власти страны объявили о начале военной операции против повстанцев.

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    6 октября 2026, 12:02 • Новости дня
    Саудовские союзники отбили у хуситов Моху и подошли к проливу Баб-эль-Мандеб

    Йеменские войска заявили о возвращении Мохи и Дхубаба у Баб-эль-Мандеба

    Саудовские союзники отбили у хуситов Моху и подошли к проливу Баб-эль-Мандеб
    @ Southern Giants Brigades/Handout/REUTERS

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент Йемена Рашад аль-Алими объявил о начале операции «Рассвет Йемена», в ходе которой просаудовские силы заявили об освобождении Мохи и других позиций у стратегического пролива Баб-эль-Мандеб.

    Силы международно признанного правительства Йемена, опирающиеся на поддержку Саудовской Аравии, заявили, что в понедельник вернули под контроль портовый город Моха на Красном море и район Дхубаб с ключевыми высотами у пролива Баб-эль-Мандеб в западной провинции Таиз, передает The War Zone со ссылкой на агентство Saba. «Силы, при поддержке с воздуха, смогли захватить Аль-Моху после столкновений с террористическими милициями хуситов, контролировавшими город с начала сентября», – сообщило агентство, отметив потери и пленение хуситов.

    Алими назвал контрнаступление «Рассвет Йемена» и заявил в соцсети X, что его целью являются восстановление государственных институтов, освобождение столицы Саны и «завершение переворота» хуситов, выразив уверенность, что «Йемен пойдет к новому рассвету свободы, мира и стабильности». Представитель саудовской коалиции Турки аль-Малики сообщил, что для поддержки йеменских войск задействовано около ста истребителей, обеспечивающих воздушную защиту района Баб-эль-Мандеб и наносящих удары по сотням целей хуситов.

    На фоне эскалации Центр координации гуманитарных операций, связанный с хуситами, подтвердил рост числа саудовских авиаударов и пригрозил ответом, предупредив авиакомпании, что воздушное пространство Саудовской Аравии, за исключением районов над Меккой и Мединой, якобы небезопасно. Независимый аналитик Йемена Мухаммед аль-Баша заявил, что с высокой степенью уверенности считает освобожденным аэропорт Дхубаб, что, по его оценке, перерезало маршрут снабжения хуситов между Мохой и Баб-эль-Мандебом.

    Публикуемые кадры показывают, как предполагаемые просаудовские бойцы переезжают и расстреливают бегущих хуситов, что движение хуситов назвало военным преступлением. Государственный департамент США на фоне обострения боев предупредил американцев в Саудовской Аравии о риске ударов беспилотников и ракет и призвал граждан США сохранять бдительность и следовать предупреждениям саудовской гражданской обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник хуситы нанесли удары по саудовским войскам в Йемене. В понедельник хуситы атаковали аэропорты и нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии. С воскресенья силы Йемена при поддержке саудовской коалиции начали наступление на позиции хуситов.

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    6 октября 2026, 08:08 • Новости дня
    Хуситы нанесли удары по саудовским войскам в Йемене

    Хуситы нанесли удары по скоплениям саудовских войск в Йемене

    Tекст: Мария Иванова

    Йеменские мятежники-хуситы из движения «Ансар Аллах» заявили о нанесении ударов по позициям и скоплениям войск Саудовской Аравии в йеменских провинциях Эль-Джауф и Мариб.

    «В течение последних часов вооруженные силы [хуситов] нанесли десятки ударов по позициям саудовских войск к востоку от провинции Эль-Джауф. <…> Кроме того, наши войска провели операции по нанесению ударов по скоплениям саудовских войск <…> в провинции Мариб», – заявил военный представитель движения Яхья Сариа.

    По его словам, в результате операций противник понес потери в живой силе, а часть военной техники была уничтожена. Сариа добавил, что действия хуситов заставили часть формирований коалиции отступить в провинции Таиз, передает ТАСС.

    Накануне председатель йеменского Президентского руководящего совета Рашад Мухаммед аль-Алими объявил о начале масштабной военной операции «Рассвет Йемена» по освобождению Саны от мятежников.

    Правительственные войска при поддержке авиации аравийской коалиции смогли выбить хуситов из района Зубаб и восстановить контроль над Баб-эль-Мандебским проливом. В операции задействованы 100 истребителей коалиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник хуситы призвали авиакомпании облетать Саудовскую Аравию.

    В воскресенье они заявили, что вынудили саудовские истребители F-15 покинуть небо над Таизом.

    Мятежники сообщили об ударах по объектам Aramco в Эр-Рияде и Хурайсе.

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    5 октября 2026, 17:37 • Новости дня
    Хуситы призвали авиакомпании облетать Саудовскую Аравию

    SABA: Хуситы призвали авиакомпании облетать Саудовскую Аравию

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Координационный центр гуманитарных операций йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» призвал авиакомпании не летать над Саудовской Аравией.

    «В результате саудовской агрессии против нашей страны с использованием авиации, а также из стремления обеспечить безопасность гражданской авиации и сохранить жизни людей Координационный центр гуманитарных операций выпускает предупреждение для всех авиакомпаний, работающих в воздушном пространстве Саудовской Аравии, поскольку оно небезопасно», – говорится в заявлении, которое опубликовало агентство SABA, передает ТАСС.

    В центре также подчеркнули, что воздушное пространство королевства «станет театром военных действий» для сил мятежников, а структуры хуситов после этого заявления снимают с себя ответственность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье хуситы заявили, что вынудили саудовские истребители F-15 покинуть небо над Таизом.

    В тот же день они сообщили об ударах по объектам компании Aramco в Эр-Рияде и Хурайсе. Саудовская Аравия назвала эти утверждения ложью.

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    5 октября 2026, 23:45 • Новости дня
    Хуситы объявили небо Саудовской Аравии зоной военной операции
    Хуситы объявили небо Саудовской Аравии зоной военной операции
    @ Andrew Surma/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Воздушное пространство над Саудовской Аравией, за исключением районов над Меккой и Мединой, стало зоной военной операции, заявил военный представитель шиитского военно-политического движения «Ансар Алла» (хуситы) Яхья Сариа.

    «Мы предупреждаем все международные авиакомпании, использующие воздушное пространство Саудовской Аравии, о недопустимости продолжения полетов. Воздушное пространство Саудовской Аравии является зоной наших операций, за исключением священного воздушного пространства Мекки и Медины», – заявил Сариа в эфире телеканала Al Masirah.

    Представитель хуситов подчеркнул, что после опубликованного предупреждения движение снимает с себя ответственность за последствия игнорирования требований о прекращении использования воздушного пространства Саудовской Аравии, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, хуситы заявили, что провели три масштабные атаки на территории Саудовской Аравии, атаковав аэропорты и НПЗ.

    Координационный центр гуманитарных операций йеменского мятежного движения призвал авиакомпании не летать над Саудовской Аравией.

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    6 октября 2026, 13:10 • Новости дня
    Кремль отверг обвинения разведки ФРГ в ведении «теневой войны»
    Кремль отверг обвинения разведки ФРГ в ведении «теневой войны»
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Москва расценивает слова главы Федеральной разведывательной службы Германии Мартина Йегера о ведении «теневой войны» против ФРГ как безосновательные обвинения, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Как абсолютно безосновательные, не имеющие под собой никакой реальной аргументации обвинения. Так мы к этому и относимся. Слышали это уже неоднократно», – заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос об оценке Кремлем заявлений Йегера, передает РИА «Новости».

    Ранее глава немецкой разведки заявил, что Германия рискует оказаться втянутой в вооруженный конфликт с Россией, и обвинил Москву в гибридных атаках.

    При этом Йегер признал, что его ведомство не наблюдает признаков подготовки нападения со стороны России, однако отметил, что НАТО «не может позволить себе расслабиться».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава разведки ФРГ заявил о риске конфликта с Россией.

    В августе МВД Германии заявило о «гибридной атаке» нового уровня в аэропорту Лейпцига.

    В прошлом году Германия намеревалась разрешить разведке ФРГ диверсии за рубежом.

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    6 октября 2026, 10:29 • Новости дня
    Отказы от военной службы в Германии втрое превысили уровень 2025 года

    В Германии за восемь месяцев втрое выросло число отказов от службы

    Отказы от военной службы в Германии втрое превысили уровень 2025 года
    @ Karl-Heinz Spremberg/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Молодые люди в Германии стали значительно чаще подавать заявления об отказе от военной службы, и за первые восемь месяцев года их число более чем втрое превысило показатель всего 2025 года, сообщила медиакомпания Deutsche Welle.

    За первые восемь месяцев текущего года в Германии было подано столько заявлений об отказе от военной службы, что их общее количество более чем втрое превысило уровень за весь 2025 год, указало издание DW.

    Отмечается, что чаще всего об отказе служить в армии стали заявлять молодые жители Германии, а одним из факторов увеличения числа таких обращений названа начавшаяся рассылка анкет Министерством обороны ФРГ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе власти Германии решили превратить порт Бремерхафен в крупный логистический узел НАТО. В прошлом месяце бундесвер принял решение о принудительной отправке части военных в литовскую бригаду. Летом во Франкфурте-на-Майне рекордный рост числа заявлений об отказе от военной службы в ФРГ был зафиксирован.

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    5 октября 2026, 23:35 • Новости дня
    Хуситы атаковали аэропорты и НПЗ в Саудовской Аравии
    Хуситы атаковали аэропорты и НПЗ в Саудовской Аравии
    @ Mohammed/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Шиитское движение «Ансар Алла» (хуситы) провело три масштабные атаки на территории Саудовской Аравии, атаковав аэропорты и НПЗ, сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа.

    «Мы провели три крупные операции с использованием большого количества баллистических и крылатых ракет, а также беспилотников», – заявил Сариа в эфире телеканала Al Masirah.

    По его словам, целью первой операции стал аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде, в результате удара было прервано авиасообщение. Второй удар пришелся по нефтеперерабатывающему заводу компании Aramco в Рабихе, где возник пожар, передает РИА «Новости».

    Третья операция была направлена на аэропорт в городе Абха, авиабазу в Хамис-Мушейте и военный лагерь Аль-Акифа в провинции Асир, а также на другие важные объекты в Наджране и Джизане.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник хуситы призвали авиакомпании облетать Саудовскую Аравию.

    В воскресенье движение заявило об ударах по объектам Saudi Aramco в Эр-Рияде и Хурайсе.

    Саудовская Аравия назвала ложью заявления хуситов об ударе по Эр-Рияду.

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    5 октября 2026, 18:34 • Новости дня
    Снаряды поразили три судна в Ормузском проливе

    UKMTO: Снаряды поразили три судна в Ормузском проливе

    Tекст: Денис Тельманов

    Неизвестные снаряды поразили нефтяной танкер, газовоз и еще одно коммерческое судно в районе Ормузского пролива, сообщило Управление морских торговых операций Британии (UKMTO).

    Ведомство зафиксировало обстрел трех коммерческих судов в Ормузском проливе за последние двое суток, передает РИА «Новости». «UKMTO с опозданием получило сообщение об инциденте в Ормузском проливе. Как сообщил достоверный источник, нефтяной танкер был поражен неизвестными снарядами», – говорится в заявлении UKMTO.

    Кроме того, атаке подвергся газовоз, следовавший в направлении Персидского залива. Еще одно судно получило повреждения выше ватерлинии в результате попадания неизвестного снаряда в воскресенье.

    По предварительным данным, во всех трех случаях никто из членов экипажа не пострадал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне неизвестный снаряд поразил машинное отделение следовавшего через Ормузский пролив танкера.

    Второго октября выходящее из Персидского залива судно подверглось обстрелу. Днем ранее коммерческий танкер загорелся после попадания снаряда.

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    5 октября 2026, 20:04 • Новости дня
    Армия Йемена выбила хуситов из портового города Моха

    Saba: Армия Йемена выбила хуситов из портового города Моха

    Tекст: Денис Тельманов

    Выступающие за международно признанное правительство Йемена вооруженные силы освободили стратегически важный населенный пункт Моха на побережье Красного моря спустя почти месяц после его потери, сообщило агентство Saba.

    Войска вернули контроль над городом Моха на юго-западе страны, передает РИА «Новости». Этот портовый населенный пункт находился под властью мятежников-хуситов с 10 сентября.

    Йеменское государственное агентство новостей Saba привело подробности военной операции. «Силы «Щит нации» и бригады «Гиганты» при поддержке сил народного ополчения установили контроль над городом Моха в западной части провинции Таиз после ожесточенных боев с террористическими формированиями хуситов», – говорится в заявлении.

    Известно, что освобожденный город располагается в 74 км к северу от Баб-эль-Мандебского пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре хуситы установили контроль над городом Моха. Позже правительственные силы Йемена уничтожили военную технику мятежников в этом районе.

    Накануне глава руководящего президентского совета страны Рашад аль-Алими объявил о начале масштабной военной операции.

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    5 октября 2026, 17:54 • Новости дня
    Неизвестные попытались сжечь силовые кабели в Берлине

    Полиция Берлина сообщила о попытке поджога силовых кабелей в районе Марцан

    Tекст: Денис Тельманов

    В берлинском районе Марцан ранним утром злоумышленники попытались уничтожить силовые кабели, сообщила местная полиция.

    Правоохранительные органы Берлина зафиксировали инцидент с попыткой уничтожения инфраструктуры в районе Марцан, передает РИА «Новости». Злоумышленники заложили предметы под электрические провода и подожгли их.

    «Сегодня ранним утром неизвестные попытались поджечь силовые кабели в районе Марцан», – отмечается в официальном сообщении ведомства.

    В результате действий нарушителей пострадала лишь внешняя оболочка проводов. Кратковременные перебои в подаче электричества были оперативно устранены.

    Расследованием происшествия занялось специализированное подразделение уголовной полиции столицы Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре экстренные службы обезвредили самодельные ракетные установки на трансформаторной подстанции в Бранденбурге.

    В июле леворадикальная организация Kommando Angry Birds повредила сигнальные кабели железной дороги между Кельном и Дюссельдорфом.

    В начале года анархистская группировка «Вулкан» взяла на себя ответственность за масштабный поджог кабельного моста в Берлине.

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