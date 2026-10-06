Ле Пен пообещала сократить расходы Франции на 140 млрд евро

Ле Пен представила план снижения долга Франции за счет урезания взносов ЕС

Tекст: Игорь Иножарский

Марин Ле Пен обнародовала в Париже экономическую платформу, в которой предложила сократить иммиграцию, уменьшить взносы Франции в бюджет Евросоюза и урезать регулирование, добившись, по ее расчетам, 140 млрд евро чистой экономии за пятилетний президентский срок, передает Politico.

«Если французы не выберут политический разворот, Франция направится к дефолту», – заявила Ле Пен, добавив, что при завышенных ставках заимствований «государство и социальная система рухнут». Она предложила референдум по введению бюджетного «золотого правила» – ежегодному снижению долга до уровня 60% ВВП, а также заявила о намерении ввести накопительный компонент в пенсионную систему.

По плану Ле Пен, сокращение иммиграции должно дать 15 млрд евро экономии в первый год ее возможного президентства и 14 млрд во второй, реорганизация системы соцстраха – 36,7 млрд за пять лет, а упорядочение пенсионной системы – до 20 млрд. Она рассчитывает урезать взносы Франции в бюджет ЕС на 19,5 млрд евро, включая 11,1 млрд уже в 2027 году, при этом депутат Жан-Филипп Танжи пообещал добиваться не только скидок, но и отмены целых программ. На презентации присутствовал глава партии Жордан Барделла, который вновь отверг обвинения в антисемитских высказываниях в юности и заявил в адрес издания Mediapart: «Я не буду обвинять вас в извращенности, пусть судят другие, но похоже, ваша маленькая операция не производит впечатления на страну».

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник рост госдолга Франции усилил риски нового кризиса еврозоны. На прошлой неделе партия Ле Пен добилась исторического результата на выборах в Сенат Франции. В прошлом месяце опрос предсказал выход Марин Ле Пен во второй тур выборов президента Франции.