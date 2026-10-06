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    6 октября 2026, 15:39 • Новости дня

    Британские консерваторы решили создать аналог «Железного купола»

    Telegraph: Британские консерваторы решили создать аналог «Железного купола»

    Tекст: Денис Тельманов

    Британские консерваторы планируют потратить 10 млрд фунтов стерлингов на создание собственной системы противовоздушной обороны, получившей название «Щит Британии», пишет газета Telegraph.

    Британская Консервативная партия обещает создать в стране систему противовоздушной обороны, аналогичную израильскому «Железному куполу», передает РИА «Новости». Проект получил название «Щит Британии» (Britannia Shield).

    «Британия будет защищена куполом по типу израильского «Железного купола» в рамках планов, которые представят консерваторы», – отмечает издание Telegraph.

    Стоимость высокотехнологичного комплекса оценивается в 10 млрд фунтов стерлингов, что эквивалентно 13,2 млрд долларов. Система будет включать радиолокационные станции для обнаружения угроз, вычислительные центры для расчета траекторий и пусковые установки с ракетами-перехватчиками.

    По данным СМИ, эта программа станет одной из крупнейших для Британии со времен холодной войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британское военное руководство заявило об уязвимости страны перед ракетными атаками.

    В США из-за проблем с финансированием под угрозой остановки оказалась разработка противоракетного щита «Золотой купол».

    Ранее Дональд Трамп пообещал развернуть над Соединенными Штатами аналогичную израильской систему ПРО.

    5 октября 2026, 21:31 • Новости дня
    Турция и Пакистан решили развернуть войска в Саудовской Аравии
    Турция и Пакистан решили развернуть войска в Саудовской Аравии
    @ REUTERS/Umit Bektas

    Tекст: Валерия Городецкая

    В рамках Мекканского оборонного пакта Турция и Пакистан приняли решение развернуть согласованные военные силы на территории Саудовской Аравии для укрепления коллективной безопасности.

    Экстренное заседание стратегического политического и оборонного комитета Мекканского альянса прошло в понедельник в Эр-Рияде. Стороны договорились немедленно приступить к практической реализации обязательств по коллективной обороне и развернуть войска на саудовской территории, передает РИА «Новости».

    Комитет назначил первым генеральным секретарем организации пакистанского генерал-лейтенанта в отставке Наумана Махмуда. Он займет этот пост сроком на три года.

    В совместном заявлении Турция и Пакистан решительно осудили попытки атак на Мекку и Медину, а также продолжающиеся нападения на экономические и гражданские объекты королевства. Безопасность каждой из трех стран была названа неотъемлемой частью коллективной безопасности альянса, что поможет совместно противостоять любым угрозам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Турция запланировала ратификацию Мекканского соглашения на октябрь.

    В середине сентября МИД Турции допустил военные действия Мекканского альянса против хуситов.

    Летом Саудовская Аравия, Турция и Пакистан договорились о совместной обороне.

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    6 октября 2026, 06:10 • Новости дня
    Британия пригрозила выслать 27 израильских дипломатов из Лондона

    Ynet: Власти Британии пригрозили выдворением 27 дипломатов Израиля

    Британия пригрозила выслать 27 израильских дипломатов из Лондона
    @ TOLGA AKMEN/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Британский посол Саймон Уолтерс заявил израильским официальным лицам, что ответом на закрытие британского консульства в Восточном Иерусалиме может стать высылка 27 израильских дипломатов из посольства в Лондоне, сообщает Ynet.

    «Британский посол Саймон Уолтерс передал официальным лицам в Израиле сообщение, что если решение министра иностранных дел Гидеона Саара о закрытии британского консульства в Восточном Иерусалиме, где работают 27 британских дипломатов, не будет отменено, ответом станет высылка 27 израильских дипломатов из посольства в Лондоне», – говорится в публикации портала Ynet.

    Британское консульство в Восточном Иерусалиме обслуживает палестинское население, и в нем работают 27 британских дипломатов, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал Британию «первой исламской республикой с ядерным оружием».

    В пятницу Израиль обвинил Британию во вмешательстве в выборы.

    В воскресенье Партия зеленых Британии приравняла сионизм к расизму.

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    5 октября 2026, 19:17 • Видео
    Прогноз разведки ФРГ: Россия добивает Украину

    Главе германской разведки (БНД) Мартин Егер высказался о планах России на конфликт с Украиной. Параллельно канцлер Германии Фридрих Мерц побывал в Киеве, как бы пытаясь помешать этим планам. А что за планы?

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    5 октября 2026, 18:13 • Новости дня
    Беженца осудили на 20 лет за подготовку атаки на посольство Израиля в Британии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Центральный уголовный суд Лондона приговорил 34-летнего беженца из Кувейта Абдуллу Сабаха Аль-Бадри к 20 годам тюремного заключения за подготовку вооруженного нападения на израильскую дипломатическую миссию.

    Осужденный 28 апреля прошлого года пытался проникнуть на территорию дипломатического представительства Израиля в престижном районе Кенсингтон. Мужчину, вооруженного двумя ножами, задержали сотрудники полиции, отвечающие за безопасность миссий, передает ТАСС со ссылкой на Скотленд-Ярд.

    Мотивом для преступления послужило желание отомстить за действия властей Израиля в секторе Газа. При задержании у беженца обнаружили предсмертную записку, в которой он заявлял о готовности умереть за Аллаха.

    По данным правоохранительных органов, злоумышленник прибыл в Британию на надувной лодке из Франции в апреле 2025 года и рассчитывал получить статус беженца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Британии освободили шестого подозреваемого в теракте у авиабазы Фэрфорд.

    В апреле Москва осудила нападение на посольство ОАЭ в Дамаске.

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    6 октября 2026, 00:57 • Новости дня
    Трамп подтвердил угрозу для американских бомбардировщиков в Британии

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп подтвердил, что бомбардировщики ВВС США были выведены с британской базы Фэрфорд из-за некой угрозы.

    Отвечая в Белом доме на вопрос журналиста, была ли угроза самолетам, Трамп сказал: «Да, думаю, можно так сказать». По словам Трампа, самолеты «улетели не случайно», передает РИА «Новости».

    Американский лидер уточнил, что бомбардировщики переместили «не слишком далеко», но конкретного нового места их базирования раскрывать не стал.

    Президент США также отказался отвечать на вопрос о возможной причастности Ирана к ситуации. На просьбу журналистов пояснить, мог ли Тегеран ввезти беспилотники на территорию Британии, Трамп ответил: «Я не могу вам этого сказать. Если они это сделали, им придется очень тяжело».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США вывели все бомбардировщики B-1 с британской авиабазы RAF Fairford из-за угрозы теракта.

    При этом глава Госдепа Марко Рубио назвал переброску самолетов плановой ротацией.

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    5 октября 2026, 19:38 • Новости дня
    Британская полиция задержала 12 участников акции против нелегалов

    В английском Госпорте задержали 12 человек на митинге против мигрантов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Сотрудники полиции графства Гэмпшир и острова Уайт задержали 12 человек после столкновений на протестной акции против прибытия судов с нелегальными беженцами в городе Госпорт.

    Массовые протесты начались в Госпорте 4 октября после прибытия двух лодок с беженцами. Местные жители попытались перекрыть дороги, чтобы заблокировать вывоз прибывших иностранцев, сообщает РИА «Новости».

    «Двенадцать человек были задержаны и остаются под стражей после инцидента с нарушением общественного порядка в Госпорте в воскресенье», – говорится в заявлении полиции.

    В ходе столкновений пострадали несколько сотрудников правоохранительных органов, им оказали медицинскую помощь на месте. Спустя некоторое время автобусы с мигрантами смогли выехать в Дувр в сопровождении полиции. Иностранцев поместят в центры временного содержания для оформления документов.

    Аналогичная акция против прибытия нелегалов через пролив Ла-Манш прошла в городе в конце сентября, тогда полиция задержала шесть человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Британии прошли протесты из-за прибытия 149 нелегалов.

    Возвращение в Евросоюз назвали причиной возможного роста миграции в страну.

    В прошлом месяце в Британии также вспыхнули протесты из-за прибытия лодки с нелегальными мигрантами.

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    5 октября 2026, 19:26 • Новости дня
    Российские войска поразили в порту Южный сухогруз с обеспечением для ВСУ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вооруженные силы России поразили в порту Южный Одесской области сухогруз, который доставлял обеспечение для Вооруженных сил Украины, сообщило Министерство обороны.

    «Сегодня днем Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по портовой инфраструктуре Украины и морским судам, задействованным в доставке военных грузов на Украину», – говорится в сообщении ведомства в социальной сети Max.

    В результате ударов был поражен сухогруз с грузами для украинской армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Вооруженные силы России поразили четыре перевозивших оружие для ВСУ сухогруза.

    В субботу российские военные поразили сухогруз с военным имуществом для ВСУ в Одессе.

    В пятницу стало известно, что армия России за неделю поразила 17 таких сухогрузов.

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    5 октября 2026, 20:10 • Новости дня
    Польша объявила об увеличении численности войск на востоке страны

    Косиняк-Камыш: Польша начала увеличивать численность войск на востоке страны

    Tекст: Дарья Григоренко

    Власти Польши увеличивают военное присутствие и впервые размещают зенитные ракетные комплексы Patriot в Люблинском воеводстве, сообщил министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш.

    Польша наращивает численность войск на востоке страны в рамках плана по укреплению границы. В Люблинском воеводстве создаются новые подразделения в составе 18-й механизированной дивизии. В городе Билгорай будут дислоцированы мотострелковый батальон и подразделения ПВО, а в Лукуве – сформированы подразделения беспилотных систем с перспективой развертывания профильной бригады, пишет РИА «Новости».

    «Мы увеличиваем присутствие Войска польского в Люблинском воеводстве. Это инвестиция в безопасность жителей приграничных регионов и всей Польши», – заявил Косиняк-Камыш.

    Министр также сообщил о размещении зенитных ракетных комплексов Patriot в районе аэропорта Свидник. По его словам, батареи Patriot впервые появились в регионе для защиты воздушного пространства. Кроме того, власти выделили земли для расширения инфраструктуры Военно-воздушной академии в Демблине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу южнокорейские истребители FA-50GF начали охранять восточную границу Польши.

    В конце прошлого месяца глава МИД России Сергей Лавров напомнил о российской военной доктрине в ответ на планы Польши по ракетам Patriot.

    Летом в Польше сформировали новое военное подразделение для охраны восточной границы.

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    6 октября 2026, 07:31 • Новости дня
    США и Австралия впервые испытали гиперзвуковую крылатую ракету HACM

    Американские ВВС провели первые летные испытания гиперзвуковой ракеты HACM

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военно-воздушные силы США провели совместно с Австралией первые летные испытания американской гиперзвуковой крылатой ракеты HACM, сообщает портал War Zone (TWZ) со ссылкой на представителя ВВС США.

    Военно-воздушные силы США совместно с Австралией провели первые летные испытания американской гиперзвуковой крылатой ракеты HACM, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал War Zone и представителя ВВС США.

    «ВВС США в сотрудничестве с Австралией провели летные испытания гиперзвуковой крылатой ракеты HACM», – заявил представитель американских Военно-воздушных сил.

    Австралийские военные сбросили испытательный экземпляр над определенным полигоном для сбора данных, необходимых для развития программы. Согласно информации Счетной палаты США, ракета состоит из ускорителя и ударной части с гиперзвуковым двигателем. Максимальная скорость изделия, а также точное место и дата испытаний не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон разрабатывает гиперзвуковую крылатую ракету HACM наряду с проектом ARRW. Вашингтон и Канберра заключили соглашение о сотрудничестве по созданию гиперзвукового оружия в 2007 году. Япония договорилась об использовании австралийских полигонов для испытаний собственных гиперзвуковых технологий.

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    6 октября 2026, 01:43 • Новости дня
    Британский писатель Джеффри Арчер умер в возрасте 86 лет

    Tекст: Антон Антонов

    Британский писатель и бывший политический деятель Джеффри Арчер, автор романов «Ни пенсом больше, ни пенсом меньше» и «Каин и Авель», скончался в возрасте 86 лет, сообщает LBC со ссылкой на издательский дом HarperCollins.

    Смерть наступила в понедельник вечером, за день до запланированного выхода новой книги писателя «Адам и Ева», сообщает LBC.

    Тираж романов Арчера в мире превысил 300 млн экземпляров. В 2013 году у него диагностировали онкологическое заболевание, после чего автор перенес операцию по удалению простаты.

    С 1969 по 1974 год Арчер был членом парламента, а в 1980-х годах занимал должность заместителя председателя Консервативной партии Британии. Его политическая карьера завершилась из-за скандала, связанного с инвестиционной схемой, в 1986 году.

    В 1980-х годах он попытался возродить свою карьеру, получив должность заместителя председателя Консервативной партии. Однако его карьера в политике закончилась после того, как в 1986 году его поймали на оплате услуг проститутки.

    В 2000 году писателя приговорили к четырем годам тюрьмы за лжесвидетельство во время суда о клевете.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сенегальский писатель и бывший министр Шейх Хамиду Кане умер в возрасте 98 лет.

    Венгерский прозаик и эссеист Петер Надаш ушел из жизни в августе.

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    6 октября 2026, 11:22 • Новости дня
    Уралвагонзавод провел испытания защищенной от дронов машины БРЭМ-80

    Уралвагонзавод завершил испытания модернизированной бронемашины БРЭМ-80

    Tекст: Мария Иванова

    Концерн «Уралвагонзавод» успешно завершил испытания модернизированной бронированной ремонтно-эвакуационной машины БРЭМ-80, оснащенной усиленной защитой от беспилотников и новой системой сцепки.

    Обновленная БРЭМ-80 прошла полный цикл испытаний, получив защиту от кумулятивных снарядов, осколков и дронов, а также радиосредства шестого поколения, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Уралвагонзавода.

    Ключевым новшеством стала механизированная сцепка, позволяющая эвакуировать поврежденную технику без выхода экипажа наружу. Ранее военнослужащим приходилось закреплять буксирные тросы под огнем противника, что создавало высокий риск для их жизней.

    Кроме того, машина оборудована сошником-бульдозером для расчистки проходов. Тяговые характеристики БРЭМ-80 позволяют буксировать несколько танков одновременно, включая тяжелые западные образцы бронетехники.

    «Опыт СВО показал, что эвакуация поврежденных машин – одна из самых опасных задач на передовой», – заявили в Уралвагонзаводе. Серийное производство обновленных машин уже началось, и они поставляются в войска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале «Уралвагонзавод» отправил войскам модернизированные БРЭМ-80.

    Ранее глава предприятия заявил о подъеме танкостроения в России.

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    6 октября 2026, 12:55 • Новости дня
    Франция испытала стратегическую баллистическую ракету

    Во Франции прошло испытание стратегической баллистической ракеты M51.3

    Tекст: Мария Иванова

    Во Франции проведено испытание стратегической баллистической ракеты M51.3 без ядерного заряда, сообщило министерство вооруженных сил страны.

    Министерство вооруженных сил Франции отчиталось о проведении испытания стратегической баллистической ракеты M51.3 без ядерного заряда, передает РИА «Новости».

    «Первый запуск стратегической баллистической ракеты M51 версии M51.3 был осуществлен во вторник с ракетоносной атомной подводной лодки», – отмечает издание 20 minutes.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Франция испытала зенитно-ракетный комплекс Rampart на вертолетоносце «Мистраль».

    В 2025 году страна успешно испытала новую ракету для исследований SyLEx.

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    6 октября 2026, 11:07 • Новости дня
    Парламент Литвы одобрил отмену запрета на размещение ядерного оружия

    Парламент Литвы в первом чтении одобрил отмену запрета на ядерное оружие

    Tекст: Мария Иванова

    Депутаты парламента Литвы в первом чтении проголосовали за исключение из конституции прибалтийской республики статьи, которая запрещает размещать на территории страны ядерное оружие.

    Инициативу поддержали 106 депутатов, против выступили 18, еще шесть воздержались, передает РИА «Новости».

    Второе, окончательное голосование должно состояться не ранее чем через три месяца. Для окончательного утверждения законопроекта его обязаны поддержать минимум 94 депутата из 141. По словам спикера сейма Юозаса Олекаса, окончательное решение планируется принять 12 января 2027 года.

    В начале июня газета Financial Times сообщала, что США обсуждают возможность размещения самолетов двойного назначения, способных наносить ядерные удары, в дополнительных европейских странах НАТО. В таком размещении заинтересованы Польша и государства Прибалтики.

    Москва неоднократно выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью и наращиванием сил альянса у западных границ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил о нацеливании российских сил на республику в случае появления там подобных вооружений.

    Литва ранее запланировала убрать из конституции запрет на размещение ядерного оружия.

    Летом Вильнюс и Рига согласились разместить ядерный арсенал НАТО на своих территориях.

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    6 октября 2026, 15:40 • Новости дня
    Польша изучила возможность оснащения корейских истребителей европейским оружием

    Tекст: Дарья Григоренко

    Агентство по вооружению Польши проводит анализ возможности установки вооружения европейского производства на корейские боевые самолеты FA-50PL, сообщил портал Defence24.pl.

    Польское Агентство по вооружению проводит анализ возможности установки вооружения европейского производства на корейские самолеты FA-50PL, передает РИА «Новости».

    «В ответ на вопросы Defence24.pl Агентство по вооружению подтвердило, что проводит анализ относительно приобретения оружия европейского производства для польских боевых самолетов, в том числе будущего FA-50PL. Это не означает, однако, что решение о закупке конкретного типа или типа вооружения уже принято или включено в планы», – отмечает Defence24.pl.

    Ранее президент компании KAI Ким Чен Чхоль подтвердил, что легкий боевой самолет FA-50PL будет интегрирован с радарами AESA и современным вооружением класса «воздух-воздух». Ожидается, что это будут ракеты малой дальности AIM-9X Sidewinder, а также ракеты средней дальности AIM-120 AMRAAM.

    Польша закупила 48 самолетов FA-50 в двух модификациях: 12 FA-50GF и 36 FA-50PL.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Польша заказала 100 тыс. снарядов для истребителей FA-50.

    В марте прошлого года ВВС Филиппин сообщили о гибели экипажа истребителя FA-50.

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    6 октября 2026, 12:47 • Новости дня
    Британия обвинила братьев Тейт в вовлечении женщин в порноиндустрию

    Tекст: Игорь Иножарский

    Британские власти обвинили Эндрю и Тристана Тейт в использовании модели «lover boy» для заманивания женщин в Румынию с целью создания порнографии, следует из судебных документов в США.

    Следователи полиции Бедфордшира утверждают, что братья обещали женщинам романтические отношения, чтобы уговорить их переехать в Румынию, где принуждали сниматься в порнографии, сообщает Sky News.

    Эндрю и Тристан Тейт были арестованы в Майами в июле по запросу Британии, которая требует их экстрадиции по обвинениям в изнасилованиях, нападениях и содействии торговле людьми. Судья Лорен Луис отказала им в освобождении под залог. Дата слушаний по экстрадиции пока не назначена.

    Братья отрицают вину. Их адвокат Джозеф Макбрайд заявил, что «ни один американский суд не должен выдавать человека иностранному государству на основании слов тайных обвинителей», поскольку британская сторона не раскрыла имена жертв.

    В Британии братьям Тейт предъявлено 59 обвинений, касающихся четырех предполагаемых жертв в период с 2010 по 2017 год. В Румынии с 2022 года против них также ведется расследование по делу о торговле людьми.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Британия запросила экстрадицию арестованных в США братьев Тейт. СМИ отмечали, что этот процесс станет испытанием отношений между США и Британией. В прошлом году румынская полиция лишила водительских прав Эндрю Тейта.

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    6 октября 2026, 13:43 • Новости дня
    Артиллерия сорвала попытки прорыва малых групп ВСУ у водохранилища в ДНР

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские военнослужащие успешно пресекают попытки украинских формирований прорвать оборону в районе Краснооскольского водохранилища в ДНР, сообщил заместитель командира дивизиона 236-й гвардейской артиллерийской бригады 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Запад» с позывным Золотой.

    «Артиллерия в очередной раз доказывает свою стопроцентную эффективность. Мы работаем на системах 2С19 «Мста-С». Противник заходит малыми группами, но мы это все прекрасно видим с помощью наших «глаз», которые находятся в небе. Все попытки прорвать нашу оборону мы пресекаем», – заявил Золотой, передает ТАСС.

    Боец отметил, что артиллерия, беспилотные системы и перехватчики работают активно, не оставляя противнику шансов. Дивизион часто использует высокоточные боеприпасы, уничтожая бронетехнику с первого выстрела.

    Кроме того, группировка «Запад» наносит удары по местам дислокации ВСУ и пунктам управления беспилотниками. Несколько дней назад они уничтожили пункт управления БПЛА и склад боеприпасов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава ДНР Денис Пушилин сообщил об ожесточенных боях за Красный Лиман.

    В воскресенье российские войска разгромили украинский центр управления беспилотниками в республике.

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