Аэропорт Абха в Саудовской Аравии приостановил работу

Tекст: Валерия Городецкая

Воздушная гавань прекратила принимать и отправлять самолеты в период с 14:50 до 18:00 по московскому времени, передает ТАСС. Несколько рейсов, направлявшихся в Абху, были вынуждены развернуться и взять курс на аэродромы вылета после нахождения в зоне ожидания.

Информация о временном закрытии была доведена до сведения всех пользователей воздушного пространства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник при атаке хуситов на аэропорты в Саудовской Аравии пострадали три человека.

В понедельник они нанесли удар по местным аэропортам и нефтеперерабатывающим заводам.

Летом повстанцы атаковали ракетами и дронами аэропорт в городе Абха.