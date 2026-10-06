Путин: Энергия является базовым ресурсом экономики

Tекст: Тимур Шайдуллин

Российский лидер подчеркнул важность развития собственных современных источников накопления энергии, пишет ТАСС. «Энергия – это базовый ресурс экономики, потому требуется шире внедрять аккумуляторные системы в электросетевой комплекс, особенно на территориях, где наблюдается дефицит энергоресурсов», – заявил Путин.

Московский кластер электробатарей расположен на площади около 200 тыс. кв. м, в него входят два автоматизированных завода полного цикла: «Рэнера» и «Инэсис». Их суммарная мощность достигает 33 млн аккумуляторных ячеек в год, что позволит закрыть почти 70% потребности российского рынка в аккумуляторах для электротранспорта. На предприятиях создано более 2,1 тыс. рабочих мест.

Завод «Рэнера», совместный проект правительства Москвы и Росатома, рассчитан на выпуск 18 млн ячеек в год, или 50 тыс. готовых батарей. «Инэсис» сможет производить около 15 млн компактных ячеек ежегодно. Продукция кластера предназначена для электротранспорта, спецтехники, речных судов и роботизированных комплексов, средств индивидуальной мобильности, а также для резервного питания промышленных объектов, дата-центров и больниц.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник глава государства заявил о планах обеспечить спрос на аккумуляторы к 2030 году.

Ранее во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал совещание Владимира Путина по высокотехнологичной энергетике. Песков сообщил о запуске президентом производства электрических батарей.