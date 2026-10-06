При атаке хуситов на аэропорты в Саудовской Аравии пострадали три человека

В Саудовской Аравии три человека пострадали при атаке на аэропорты

Tекст: Игорь Иножарский

Аэропорт короля Абдаллы в Джизане и аэропорт Наджрана подверглись нападениям. Пострадавшие получили легкие ранения, также зафиксирован материальный ущерб, пишет Al Jazeera.

«Специализированные бригады отреагировали на атаки сразу после их возникновения», – заявило Управление гражданской авиации Саудовской Аравии. В ведомстве добавили, что продолжают оценивать ущерб и принимают меры для защиты пассажиров и персонала.

В ответ на эскалацию конфликта коалиция во главе с Саудовской Аравией уничтожила платформу для запуска баллистических ракет в Сане и склад с 20 ракетами в провинции Саада. Кроме того, правительственные войска Йемена при поддержке Эр-Рияда выбили хуситов из портового города Моха на Красном море.

На этом фоне Саудовская Аравия, Турция и Пакистан договорились об активации мер коллективного сдерживания. Министр обороны королевства Халид бен Салман подчеркнул, что страны подтвердили солидарность и единство в противостоянии ударам по территории страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник хуситы нанесли удары по саудовским войскам в Йемене. В понедельник они атаковали аэропорты и нефтеперерабатывающие заводы в королевстве. В воскресенье Саудовская Аравия назвала ложью заявления повстанцев об ударе по Эр-Рияду.