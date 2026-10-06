Биржевые цены на газ в Европе приблизились к 900 долларам

Биржевые цены на газ в Европе ускорили рост до 4% и превысили 887 долларов

Tекст: Мария Иванова

Ноябрьские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF в Нидерландах ускорили темпы роста во время дневных торгов. Стоимость тысячи кубометров увеличилась на 4,1% по сравнению с расчетной ценой предыдущего дня и превысила отметку 887 долларов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

Торги во вторник открылись на уровне 860,7 доллара. К утру котировки поднялись до 871,8 доллара, а во второй половине дня достигли 887,2 доллара. Накануне торги закрылись на расчетной цене 852,3 доллара за тысячу кубометров.

Резкое удорожание энергоносителей в европейских странах спровоцировал конфликт на Ближнем Востоке. С весны стоимость газа демонстрирует высокую волатильность: в марте она увеличилась почти на 60%, а по итогам сентября средняя цена достигла 897,1 доллара, прибавив 20% к августовскому уровню.

Устойчиво высокие цены на европейских газовых хабах наблюдались в течение 2021 и 2022 годов. Исторический рекорд был зафиксирован в начале весны 2022 года, когда котировки достигли 3892 долларов за тысячу кубометров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник стоимость газа на европейских биржах приблизилась к 872 долларам.

В понедельник биржевая цена выросла до 875 долларов.

В пятницу цены опустились ниже 850 долларов.