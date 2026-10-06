Минобороны: Су-57 может применять новые средства поражения

Летный состав ВКС России проверил на заводе партию истребителей Су-57 в разных режимах и выполнил перебазирование самолетов на аэродром дислокации, указали в ведомстве, передает ТАСС.
«Истребители поставлены в новом техническом облике, способствующем расширению выполняемых задач, а перспективные возможности, заложенные в комплекс авиационного вооружения, позволяют применять новые образцы средств поражения», – добавили в министерстве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце ВКС получили партию истребителей Су-57 в новом облике.
Позднее индийская корпорация HAL заявила о готовности производить истребители Су-57.
В начале сентября российские истребители Су-57 и Як-130М прибыли на площадку салона в Египет.