Сенат США заблокировал поддержанный Трампом закон об отмене перевода часов

Fox News: В Сенате США забуксовал закон об отмене перевода часов

Tекст: Игорь Иножарский

Инициатива, которая позволила бы штатам не переводить часы дважды в год, пользуется популярностью у избирателей и президента, а летом Палата представителей США приняла соответствующий законопроект, пишет Fox News.

Однако в Сенате документ вызвал раскол обеих партий. Сенатор-республиканец Том Коттон пообещал блокировать любые попытки ускорить принятие закона. В ответ Трамп опубликовал личный номер телефона Коттона в своей соцсети Truth Social, призвав жителей Арканзаса оказать давление на законодателя.

«Почти все хотят, чтобы был принят закон «О защите солнечного света», кроме Тома Коттона», – заявил Трамп.

Коттон в ответ напомнил, что Конгресс уже вводил постоянное летнее время в 1970-х годах, но быстро отменил его из-за того, что зимой дети были вынуждены ходить в школу в темноте. Отношение к инициативе зависит от географии: западные штаты опасаются слишком поздних восходов, тогда как прибрежные регионы, такие как Флорида и Вашингтон, поддерживают отказ от перевода часов.

Кроме того, в Сенате отмечают нехватку времени для рассмотрения документа из-за более приоритетных вопросов, включая финансирование правительства и закон о национальной обороне.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент США Дональд Трамп опубликовал личный номер телефона сенатора Тома Коттона, чтобы заставить его поддержать отмену перевода часов. Летом сенаторы США договорились с Трампом о новых санкциях. Сенат заблокировал резолюцию об ограничении военных полномочий Трампа.