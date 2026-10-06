Израиль был готов сбить лайнер Flydubai

CBS News: Израиль был готов сбить пассажирский рейс Flydubai

Tекст: Игорь Иножарский

Израильские военные были готовы сбить пассажирский самолет Flydubai с более чем 150 гражданами Израиля на борту, если бы он продолжил курс к стране после нападения на капитана в кабине, сообщили два израильских источника, знакомых с инцидентом, телеканалу CBS News, передает Israel National News.

По данным источников, в Израиле действует давний протокол на случай захвата пассажирского лайнера и попытки использовать его для крупной атаки. После резкого снижения высоты примерно на 14 тыс. футов ВВС Израиля безуспешно пытались связаться с экипажем, был активирован командный комитет, создан центр управления, подняты истребители и закрыто воздушное пространство. Позже истребители отозвали, когда стало ясно, что самолет развернулся в сторону Саудовской Аравии примерно в 400 милях от Израиля, при этом саудовские ВВС также подняли свои самолеты.

Источники отметили, что если бы рейс 1073 продолжил движение к Израилю и вошел в заранее определенную зону, израильские истребители были бы готовы войти в воздушное пространство Иордании для визуальной проверки. Пилоты максимально приблизились бы к лайнеру, осмотрели кабину и салон и передали бы данные в ВВС и комитет; в случае подтверждения захвата решение о возможном уничтожении самолета при угрозе крупного удара по целям вроде башен Азриэли или аэропорта Бен-Гурион должен был бы принять премьер-министр Нетаньяху после консультаций с министром обороны Израэлем Кацем.

Израильский чиновник сообщил CBS News, что второй пилот, гражданин Омана Хамам аль Хамами, во время допроса в Объединенных Арабских Эмиратах якобы признался, что планировал атаку еще до трудоустройства в Flydubai и намеревался направить самолет на аэропорт Бен-Гурион. По предварительным данным израильского расследования, попытка захвата рассматривается как одиночная атака, однако следствие продолжается и отрабатывает все возможные версии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье издание сообщило, что второй пилот рейса Flydubai заранее планировал таран аэропорта Бен-Гурион. В среду газета передала, что израильтяне с песнями встретили пассажиров экстренно севшего рейса Flydubai. В тот же день власти Израиля признали инцидент на борту этого самолета терактом.