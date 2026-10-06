Французская полиция применила слезоточивый газ против протестующих школьников

BFMTV: В ходе протестов во Франции задержали более 6 тыс. школьников

Tекст: Мария Иванова

Манифестации школьников и студентов проходят во вторник в разных городах Франции по призыву профсоюзов. Как сообщил телеканал BFMTV, столкновения между полицией и протестующими произошли в Париже, Страсбурге и Лионе.

По данным телеканала, протестующие в Страсбурге начали забрасывать правоохранителей различными предметами. Люди в черном пытались выстроить баррикады из мусорных баков, в ответ полиция применила силу. Столичные правоохранители применили в отношении толпы слезоточивый газ, отмечает РИА «Новости».

Старшеклассники во Франции уже вторую неделю протестуют против перегруженного расписания, нехватки учителей и других проблем в сфере образования. Некоторые акции сопровождаются беспорядками. Согласно последним данным, были задержаны более 6 тыс. человек, большинство из которых несовершеннолетние.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник дипмиссия США предупредила американцев о массовых беспорядках во Франции.

Лидер левой партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон призвал усилить школьные протесты в стране.

Во вторник правоохранительные органы задержали более 6 тыс. бастующих французских школьников.