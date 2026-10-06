Макрон назвал испытание стратегической ракеты M51.3 посланием миру

Tекст: Дарья Григоренко

«Сегодня мы стали сильнее, и я думаю, что послание было услышано повсюду – громко и четко. Оно должно было быть услышано», – приводит слова Макрона РИА «Новости».

Президент Франции назвал испытание «техническим успехом» и отметил, что подобными технологиями обладают очень немногие государства.

«Чтобы быть свободными, нужно внушать страх. А чтобы внушать страх, нужно быть сильными», – заявил Макрон.

Он также пообещал удвоить оборонный бюджет Франции в течение следующих десяти лет. Ранее министерство обороны страны провело пуск ракеты M51.3 без ядерного заряда с подводной лодки Vigilant.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Франция испытала стратегическую баллистическую ракету. В понедельник Bloomberg отметил, что годы правления Эммануэля Макрона превратили Францию в «слабое звено» Европы. В прошлом месяце президент Франции назвал цены на топливо в стране невыносимыми.