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    6 октября 2026, 14:27 • Новости дня

    Дмитриев возложил ответственность за цены на электроэнергию в ЕС на русофобов

    Дмитриев назвал фон дер Ляйен и Каллас ответственными за энергокризис в ЕС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев возложил ответственность за рост цен на электроэнергию в Европе на председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и других политиков.

    «Урсула, Кая и другие русофобы несут прямую ответственность за рост счетов за электроэнергию для европейцев», – заявил он в соцсети X, передает ТАСС.

    Дмитриев добавил, что энергетическое цунами в Евросоюзе только начинается.

    Ранее фон дер Ляйен заявила, что цены на газ в странах ЕС с начала года выросли на 140%. При этом Еврокомиссия продолжает настаивать на полном отказе от российского газа до конца 2027 года и намерена взять под свой контроль процесс импорта газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник фон дер Ляйен анонсировала отказ Евросоюза от российского газа до конца года.

    В сентябре Дмитриев допустил энергетические локдауны в ЕС. В августе он заявил о столкновении ЕС с кризисом из-за отказа от российского газа.

    5 октября 2026, 19:06 • Новости дня
    Еврокомиссия предупредила Евросоюз о «тяжелой зиме»

    ЕК: Евросоюз ждет суровая зима в условиях высоких цен на энергоресурсы

    Еврокомиссия предупредила Евросоюз о «тяжелой зиме»
    @ Kristian Tuxen Ladegaard Berg/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Евросоюзе ожидается суровая зима на фоне высоких цен на энергоносители, заявила представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.

    «ЕС движется к очень тяжелой зиме с точки зрения цен на энергоресурсы», – заявила Итконен, передает ТАСС. Представитель ЕК поддержала решение стран ЕС и Группы семи о продаже 50 млн баррелей нефти и 50 млн баррелей дизельного топлива из стратегических запасов. По ее словам, это поможет стабилизировать цены для европейских граждан и бизнеса.

    Решение о высвобождении запасов было принято под давлением США, которые требовали выделить до 120 млн баррелей дизеля. Вашингтон угрожал запретом на экспорт американского дизельного топлива, если союзники не примут меры для снижения цен на мировом рынке. Эксперты отмечают, что запрет на экспорт мог бы спровоцировать физический дефицит горючего в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Германия отказалась продавать дизель из запасов ЕС по требованию США.

    В четверг ЕС в ответ на ультиматум США отказался продавать дизель без рекомендации МЭА.

    В прошлом месяце премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о неконкурентоспособности Европы при нынешних ценах на энергоносители.

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    5 октября 2026, 18:17 • Новости дня
    Глава Saudi Aramco заявил о «пугающе низких» мировых запасах нефти

    Bloomberg: Глава Saudi Aramco заявил о «пугающе низких» мировых запасах нефти

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Генеральный директор саудовской компании Saudi Aramco Амин ан-Насер сообщил, что уровень мировых запасов нефти сократился до пугающего минимума из-за проблем с судоходством в Ормузском проливе.

    По его словам, сложившаяся ситуация создает серьезный риск ухудшения обстановки на рынках в случае, если движение судов в Ормузском проливе не будет возобновлено, пишет Bloomberg.

    «Пока Ормузский пролив не будет полностью открыт и не восстановится доверие, суровая реальность такова, что давление на оба конца цепочки поставок будет усиливаться», – заявил ан-Насер, передает ТАСС.

    По его словам, потребление растет, и странам потребуются еще большие объемы поставок в течение следующих двух лет для восстановления запасов. Это может спровоцировать дополнительный спрос в размере не менее 2 млн баррелей в сутки.

    До начала конфликта между США и Ираном мировые запасы нефти составляли около 10 млрд баррелей, а в настоящее время они сократились до менее чем 6 млрд, при этом около 10% из них практически недоступны из-за технических ограничений. При этом производители из стран Персидского залива уже смогли довести объемы поставок почти до довоенного уровня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник страны G7 на фоне нехватки сырья заявили об ожиданиях распродажи запасов, что снизило цены на нефть.

    Сообщалось, что экспорт нефти с Ближнего Востока превысил довоенные показатели.

    Цена нефти марки Brent поднялась выше 103 долларов за баррель.

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    5 октября 2026, 19:17 • Видео
    Прогноз разведки ФРГ: Россия добивает Украину

    Главе германской разведки (БНД) Мартин Егер высказался о планах России на конфликт с Украиной. Параллельно канцлер Германии Фридрих Мерц побывал в Киеве, как бы пытаясь помешать этим планам. А что за планы?

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    5 октября 2026, 18:53 • Новости дня
    Волонтера с гражданством России и ФРГ приговорили к семи годам тюрьмы в Латвии

    Tекст: Денис Тельманов

    Латвийский суд приговорил волонтера Сергея Никитина с российским и немецким гражданством к семи годам тюрьмы за перевозку гуманитарного груза для домов престарелых, сообщила латвийская журналистка Алла Березовская.

    Задержание произошло на латвийско-российской границе в сентябре 2025 года при перевозке гуманитарного груза, передает РИА «Новости». Мужчина вез костыли, ходунки и подгузники для взрослых, собранные в Германии для российских домов престарелых. Несмотря на порядок в документах, служба безопасности Латвии обвинила его в помощи российской армии.

    «Судья Лейтане оглашает приговор Сергею Никитину: именем латвийской республики, рассмотрев обвинение, постановляю признать Никитина виновным в совершении преступления по статье 77.2 и приговорить к семи годам лишения свободы и одному году пробации. В срок засчитать 13 месяцев, проведанных в Рижской центральной тюрьме», – сообщила Березовская.

    Сам осужденный вину не признает, настаивая на мирном характере помощи. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе текущего года Россия осудила десятилетний приговор латвийского суда 71-летнему правозащитнику Александру Гапоненко.

    Прошлой осенью суд в Вентспилсе приговорил россиянина Сергея Хроменкова к году тюрьмы за публикацию видеороликов в поддержку российских военных.

    Двумя годами ранее суд в Риге назначил таксисту Сергею Сидорову семь лет лишения свободы по делу о шпионаже.


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    5 октября 2026, 18:19 • Новости дня
    Польша отказалась эвакуировать своих дипломатов из Киева

    МИД Польши отказался эвакуировать дипломатов из Киева

    Tекст: Дарья Григоренко

    Польша не станет эвакуировать своих дипломатов из Киева и других представительств на территории Украины, заявил представитель польского внешнеполитического ведомства.

    «Польские дипломаты продолжат работать как в Киеве, так и в других представительствах на территории Украины. У нас нет намерения их эвакуировать», – заявил источник РИА «Новости» в МИД Польши.

    Ранее в Министерстве иностранных дел России предупредили, что иностранные граждане и дипломаты, остающиеся в Киеве, осознанно подвергают свои жизни смертельной опасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков возложил на иностранные государства решение о работе их дипломатов в Киеве.

    В пятницу западные страны начали подготовку к переносу посольств из украинской столицы.

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    5 октября 2026, 19:00 • Новости дня
    Литовских школьников решили обязать изучать произведения Тараса Шевченко

    Минобразования Литвы: Произведения Тараса Шевченко станут обязательными в школах

    Tекст: Дарья Григоренко

    В школах Литвы со следующего учебного года введут обязательное изучение произведений украинского писателя Тараса Шевченко, сообщили в министерстве образования, науки и спорта балтийской республики.

    Министерство образования, науки и спорта Литвы приняло решение сделать произведения классика украинской литературы Тараса Шевченко обязательными для изучения в школах, пишет ТАСС со ссылкой на сайт ведомства.

    В этом учебном году произведения Шевченко были включены в расширенный курс литовской литературы в качестве рекомендуемых, однако со следующего года они станут обязательными.

    В министерстве отметили, что Шевченко является «автором европейского уровня эпохи романтизма». Ведомство также напомнило, что поэта связывают с Вильнюсом исторические узы, так как он прожил в этом городе несколько лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Литва решила исключить Ломоносова и Державина из программы русских школ.

    В июле прошлого года сообщалось, что Вильнюс проигрывает битву с русским языком.

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    5 октября 2026, 17:54 • Новости дня
    Неизвестные попытались сжечь силовые кабели в Берлине

    Полиция Берлина сообщила о попытке поджога силовых кабелей в районе Марцан

    Tекст: Денис Тельманов

    В берлинском районе Марцан ранним утром злоумышленники попытались уничтожить силовые кабели, сообщила местная полиция.

    Правоохранительные органы Берлина зафиксировали инцидент с попыткой уничтожения инфраструктуры в районе Марцан, передает РИА «Новости». Злоумышленники заложили предметы под электрические провода и подожгли их.

    «Сегодня ранним утром неизвестные попытались поджечь силовые кабели в районе Марцан», – отмечается в официальном сообщении ведомства.

    В результате действий нарушителей пострадала лишь внешняя оболочка проводов. Кратковременные перебои в подаче электричества были оперативно устранены.

    Расследованием происшествия занялось специализированное подразделение уголовной полиции столицы Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре экстренные службы обезвредили самодельные ракетные установки на трансформаторной подстанции в Бранденбурге.

    В июле леворадикальная организация Kommando Angry Birds повредила сигнальные кабели железной дороги между Кельном и Дюссельдорфом.

    В начале года анархистская группировка «Вулкан» взяла на себя ответственность за масштабный поджог кабельного моста в Берлине.

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    5 октября 2026, 21:04 • Новости дня
    Мерц и Макрон предложили Евросоюзу создать инструмент для торговых войн

    Handelsblatt: Мерц и Макрон предложили ЕС создать инструмент для торговых войн

    Tекст: Дарья Григоренко

    Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон направили в Еврокомиссию предложение о создании нового экономического инструмента для масштабных ответных мер в случае введения против Евросоюза пошлин или санкций, пишет газета Handelsblatt.

    Как пишет Handelsblatt со ссылкой на письмо Макрона и Мерца на имя главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, инициатива направлена на усиление полномочий Еврокомиссии в условиях возможного экономического давления на объединение. Ответные меры могут включать как исключение отдельных компаний с европейского рынка, так и санкции против целых государств, передает РИА «Новости».

    Источники в немецком правительстве подчеркнули, что механизм должен обеспечить равенство сил. Хотя власти Германии заявляют, что проект не направлен против конкретных стран, речь идет прежде всего о возможности противостоять США и Китаю.

    Авторы идеи указали на торговый дефицит Евросоюза с Китаем в размере миллиарда евро в день и уязвимость Европы перед тактикой введения пошлин, которую применял Дональд Трамп. Кроме того, план предусматривает контроль за поставщиками для снижения зависимости европейской промышленности от китайских редкоземельных металлов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Мерц призвал страны Евросоюза увеличить финансовую поддержку Киева.

    В начале года издание Financial Times спрогнозировало большие потери ЕС и Британии в торговой войне с США.

    В прошлом году Евросоюз предложил Вашингтону взаимно обнулить пошлины.

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    5 октября 2026, 21:40 • Новости дня
    Президент Румынии выдвинул на пост премьер-министра госсекретаря МИД

    Глава Румынии Дан выдвинул на пост премьер-министра госсекретаря МИД Никулеску

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Румынии Никушор Дан предложил на должность премьер-министра кандидатуру 55-летнего госсекретаря (заместителя министра) МИД Луку Никулеску.

    Глава государства выдвинул на пост премьер-министра Никулеску по итогам консультаций с лидерами парламентских партий, передает ТАСС. «У меня есть гарантия, что правительство во главе с Лукой Никулеску сохранит прозападную ориентацию Румынии, а также будет уважать финансовые цели, все обязательства, которые взяла на себя Румыния», – заявил Дан во время трансляции на сайте президентской администрации.

    Это четвертая попытка президента назначить премьера, способного заручиться поддержкой большинства в парламенте. Ранее два кандидата не получили доверия парламентариев, а еще один снял свою кандидатуру до голосования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье объем ставок на имя будущего премьера Румынии достиг 4,5 млн долларов.

    В сентябре кандидат в премьеры Румынии предрек приход к власти правых.

    В августе румынская оппозиция начала сбор подписей для импичмента президента Дана.

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    5 октября 2026, 17:42 • Новости дня
    Бастрыкин поручил расследовать повреждение памятника советским солдатам в Латвии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку осквернению памятника советским солдатам в Латвии.

    Глава СК Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства дать правовую оценку факту повреждения памятника и совместно с МИД установить обстоятельства произошедшего, передает РИА «Новости».

    Ранее депутат думы латвийского города Елгава Андрей Пагор сообщил, что неизвестные повредили надгробие на братском захоронении в волости Даугмалес, где покоятся 73 воина Красной армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле председатель СК Александр Бастрыкин поручил расследовать снос памятника советским солдатам в Эстонии.

    В мае он поручил возбудить дело из-за осквернения монумента в Австрии.

    В 2025 году Бастрыкин распорядился завести дело после осквернения памятника советскому воину в Чехии.

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    5 октября 2026, 20:37 • Новости дня
    Вильнюс и Варшава наметили план эвакуации населения через госграницу

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Литвы и Польши приступили к обновлению планов эвакуации населения на случай экстремальных ситуаций, предполагающих создание альтернативных пунктов пересечения границы.

    Об этом стало известно по итогам совместной пресс-конференции министра внутренних дел Польши Марчина Кервиньского и главы литовского МВД Мартинаса Кателинаса в Вильнюсе, передает ТАСС.

    «Мы обсудили то, что надо сделать для установления альтернативных пунктов пересечения границы на случай экстремальных ситуаций, организации центров приема эвакуированных», – заявил польский министр. Он подчеркнул, что существующие планы нуждаются в обновлении, в том числе в территориальном аспекте, а также требуют унификации процедур пересечения границы.

    В свою очередь, Кателинас отметил, что в случае экстренной ситуации путь отступления в Европу для жителей Литвы, Латвии и Эстонии будет общим. По его словам, для этих стран останется единственный коридор, проходящий через территорию Польши.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году власти Литвы решили разработать план эвакуации населения на случай войны.

    В прошлом году руководство прибалтийских стран приступило к подготовке массового вывоза жителей.

    В августе текущего года литовские депутаты предложили ужесточить контроль за транзитом россиян в Калининград.

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    5 октября 2026, 21:21 • Новости дня
    Мерц назвал отсутствие нового бюджета ЕС самым выгодным сценарием для ФРГ

    Мерц: Отсутствие нового бюджета ЕС является самым выгодным сценарием для ФРГ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Канцлер Германии Фридрих Мерц допустил возможность отсутствия соглашения по бюджету Евросоюза на 2028-2034 годы, отметив, что этот вариант стал бы финансово самым выгодным для страны.

    Мерц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Литвы Миндаугасом Синкявичюсом отметил, что ФРГ выступает за то, чтобы завершить переговоры до конца этого года, пишет ТАСС.

    «Отсутствие нового финансового плана было бы для Германии финансово самым выгодным решением с большим отрывом. Но мы этого не хотим, так как это сильно ограничило бы дееспособность Европы. Мы не хотим, чтобы подобный сценарий реализовался – ни на внешнем уровне, ни внутри союза», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Мерц заявил о желании ускорить процесс вступления Украины в ЕС.

    В воскресенье АдГ раскритиковала визит Мерца в Киев на фоне нехватки средств в Германии.

    В тот же день почти половина граждан Германии признала экс-канцлера Ангелу Меркель эффективнее Мерца.

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    5 октября 2026, 20:10 • Новости дня
    Польша объявила об увеличении численности войск на востоке страны

    Косиняк-Камыш: Польша начала увеличивать численность войск на востоке страны

    Tекст: Дарья Григоренко

    Власти Польши увеличивают военное присутствие и впервые размещают зенитные ракетные комплексы Patriot в Люблинском воеводстве, сообщил министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш.

    Польша наращивает численность войск на востоке страны в рамках плана по укреплению границы. В Люблинском воеводстве создаются новые подразделения в составе 18-й механизированной дивизии. В городе Билгорай будут дислоцированы мотострелковый батальон и подразделения ПВО, а в Лукуве – сформированы подразделения беспилотных систем с перспективой развертывания профильной бригады, пишет РИА «Новости».

    «Мы увеличиваем присутствие Войска польского в Люблинском воеводстве. Это инвестиция в безопасность жителей приграничных регионов и всей Польши», – заявил Косиняк-Камыш.

    Министр также сообщил о размещении зенитных ракетных комплексов Patriot в районе аэропорта Свидник. По его словам, батареи Patriot впервые появились в регионе для защиты воздушного пространства. Кроме того, власти выделили земли для расширения инфраструктуры Военно-воздушной академии в Демблине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу южнокорейские истребители FA-50GF начали охранять восточную границу Польши.

    В конце прошлого месяца глава МИД России Сергей Лавров напомнил о российской военной доктрине в ответ на планы Польши по ракетам Patriot.

    Летом в Польше сформировали новое военное подразделение для охраны восточной границы.

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    6 октября 2026, 11:49 • Новости дня
    Евродепутат Картайзер предложил заменить Кошту на Зеленского

    Депутат ЕП Картайзер предложил заменить главу Евросовета Кошту Зеленским

    Tекст: Ольга Иванова

    Депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер предложил переименовать Европейский совет в «Украинский», а его председателя Антониу Кошту заменить на Владимира Зеленского.

    «Я предлагаю переименовать Европейский совет, собрание наших глав государств и правительств, в Украинский совет, а его председателя господина Кошту заменить Зеленским», – заявил Картайзер на пленарной сессии Европарламента, передает РИА «Новости».

    По его словам, Европейский совет пренебрегает проблемами европейцев, уделяя внимание Владимиру Зеленскому.

    Евродепутат отметил, что в проекте выводов предстоящего саммита ЕС вопросам конкурентоспособности посвящено 12 строк, миграционному кризису – одна, а Украине – 104 строки и еще 64 строки в разделе об обороне.

    «Итого 168 строк безусловной поддержки господина Зеленского и 13 строк повседневным заботам наших граждан», – добавил Картайзер. Он призвал Евросоюз перейти к дипломатическим усилиям по урегулированию конфликта и раскритиковал планы европейских стран сокращать социальные выплаты и пенсии.

    Саммит лидеров Евросоюза пройдет 15 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Европарламенте назвали причину падения поддержки Украины европейцами.

    Евродепутат Любош Блага назвал Владимира Зеленского фашистом.

    Депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер заявил о необходимости восстановления контактов с Россией.

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    6 октября 2026, 10:58 • Новости дня
    Politico: Поражение Санчеса на выборах в Испании грозит дестабилизацией ЕС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Поражение премьер-министра Испании Педро Санчеса на досрочных выборах грозит дестабилизировать Евросоюз, ослабив позиции социалистов и демократов в Брюсселе, сообщает Politico.

    Санчес, единственный левоцентристский лидер крупной страны ЕС, служит противовесом доминирующим в Европейском совете правоцентристам, пишет Politico. Испанские депутаты образуют крупнейшую национальную делегацию в группе социалистов и демократов (S&D) в Европарламенте, что позволяет Санчесу продвигать свои позиции.

    Смена правительства в Мадриде нарушит этот баланс. По данным опросов, на выборах, скорее всего, победит Народная партия, которая может сформировать коалицию с крайне правой партией Vox. Это ослабит неформальный альянс, на который опирается председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен для принятия законов.

    Без Санчеса социалисты могут занять более жесткую позицию в Европарламенте и даже отказаться поддерживать фон дер Ляйен, если она продолжит идти на уступки правым. Кроме того, выборы в Испании могут осложнить и замедлить переговоры по долгосрочному бюджету ЕС до конца года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер Испании назначил внеочередные всеобщие выборы. В конце лета он обвинил Россию и Израиль в создании миграционного кризиса. В июне испанский суд отдал жену премьера под суд по подозрению в коррупции.

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    6 октября 2026, 11:05 • Новости дня
    Фон дер Ляйен анонсировала отказ Евросоюза от российского газа до конца года

    Глава ЕК заявила о планах свести импорт российского газа к нулю до конца года

    Tекст: Мария Иванова

    Доля российского газа в импорте Евросоюза уже сократилась до 12%, Брюссель намерен довести этот показатель до нуля до конца года, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    «Сегодня наш импорт российского газа сократился с 45% до 12%. И мы сократим его до нуля к концу года», – заявила фон дер Ляйен во время выступления в Европарламенте, передает РИА «Новости».

    Она также отметила, что более 70% электроэнергии в странах ЕС сейчас вырабатывается за счет собственных «чистых» источников, к которым глава ЕК отнесла возобновляемую энергетику и атомные электростанции.

    В соответствии с планами Брюсселя, полный запрет на поставки российского сжиженного природного газа будет введен 1 января 2027 года, а импорт трубопроводного газа должен быть полностью прекращен осенью того же года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Еврокомиссия предупредила Евросоюз о предстоящей тяжелой зиме.

    В прошлом месяце отказ от российского газа спровоцировал экономический кризис в Германии.

    Новое правительство Венгрии подготовилось к отказу от российского топлива.

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