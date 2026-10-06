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    6 октября 2026, 14:21 • Новости дня

    Лавров: Подопечные НАТО отбились от рук и как хвост виляют собакой

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    НАТО отреагировало на жесткие заявления России и опровергло слова представителей стран Прибалтики об угрозах в адрес Калининградской области, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    После заявлений России, последовавших после угроз ряда членов Североатлантического альянса в адрес Калининградской области, НАТО отреагировало и опровергло высказывания своих отбившихся от рук подопечных, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    «Когда мы сделали очень четкое заявление в связи с угрозами со стороны балтийских и прочих членов НАТО, отбившихся от рук, напасть на Калининградскую область, когда мы сделали заявления в ответ на эти неприемлемые высказывания, тут же нас стали уверять, это делал и Марк Рютте – генеральный секретарь НАТО, и господин [Мэттью] Уитэкер – представитель США в Брюсселе при Североатлантическом альянсе, стали заверять, что никаких планов у НАТО нападать на Россию нет и быть не может. С одной стороны, хорошо, что отреагировали и опровергли своих подопечных, которые у них от рук отбились и уже начинают, как хвост вилять собакой», – заявил Лавров на пресс-конференции, передает ТАСС.

    При этом Лавров напомнил, что утверждения об оборонительном характере Североатлантического альянса «не спасли Югославию, Афганистан и Ливию», и сейчас натовцы пытаются распространить свое присутствие на Азию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Лавров сообщил, что президент Владимир Путин четко разъяснил последствия при нападении на Калининград.

    В этот же день итальянское издание оценило предупреждение России Западу. Ранее первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал учения НАТО у Калининградской области угрозой применения силы.

    3 октября 2026, 16:57 • Новости дня
    В туалетах финских депутатов нашли следы «российской угрозы»

    NZZ: Россию заподозрили в проникновении в дома депутатов парламента Финляндии

    В туалетах финских депутатов нашли следы «российской угрозы»
    @ Roni Rekomaa/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ) сообщила о возможной причастности России к случаям незаконного проникновения в дома финских парламентариев.

     По данным газеты, финские власти допускают причастность России к инцидентам с проникновением в дома депутатов. Неизвестные злоумышленники оставляли после себя включенный свет, открытые двери и несмытую в туалете мочу. При этом признаки взлома и кражи отсутствуют.

    «Кто из нас не забывал запереть дверь, смыть воду в туалете или выключить свет? И все же несколько финских парламентариев убеждены: кто-то проник в их дома», – говорится в материале, озаглавленном «Кремль под подозрением».

    Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо на вопрос о причастности Москвы заявил: «Это вполне возможно. Особенно в наше время, это вполне вероятно».

    Издание предполагает, что Россия якобы намерена «посеять хаос и повлиять на политику в Европе», а инциденты могут быть попыткой запугивания в преддверии парламентских выборов в следующем году.

    В четверг полиция Хельсинки начала расследование случаев незаконного проникновения в дома депутатов парламента, речь идет менее чем о 20 эпизодах. Спикер парламента Юсси Халла-ахо подтвердил, что депутаты жаловались на оставленные неизвестными следы присутствия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент Финляндии указал на стойкость россиян. В феврале 2026 года призывавший убивать российских военных финский депутат стал спикером парламента.

    Ранее руководитель делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявила, что европейские страны убеждают своих граждан в мифической «российской угрозе» и необходимости подготовки к войне против России.

    Президент Владимир Путин заявил, что Россия не собирается ни на кого нападать ни в 2029-м, ни в 2030-м, ни в 2050 году, но готова ответить в случае агрессии.

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    6 октября 2026, 09:40 • Новости дня
    Премьер Литвы пообещал оплатить расходы постоянной базы США

    Литва заявила о готовности финансировать постоянную военную базу США

    Премьер Литвы пообещал оплатить расходы постоянной базы США
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс заявил, что страна готова взять на себя все расходы по размещению в республике постоянной военной базы США после того, как президент Дональд Трамп допустил создание такого объекта.

    Миндаугас Синкявичюс написал во вторник в Facebook, что Литва готова покрыть все издержки, связанные с размещением на ее территории постоянной военной базы США, отметив, что нужно лишь политическое решение союзников о постоянной дислокации военных. Так он отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о рассмотрении идеи создания в Литве постоянной базы, передает LRT.

    «Партнерам достаточно принять политическое решение о постоянном размещении военных, а Литва готова покрыть связанные с этим финансовые расходы», – написал Синкявичюс. Он добавил, что рад серьезному отношению к идее базы и высоко оценил вклад союзников в безопасность республики, назвав дислоцированные в Литве подразделения США критически важной гарантией сдерживания и безопасности.

    Министр обороны Литвы Робертас Каунас также поблагодарил Дональда Трампа за отношение к Литве и пообещал прилагать усилия для появления постоянной американской базы. «Я действительно хочу поблагодарить президента США господина Трампа за по-настоящему рациональный и объективный взгляд на Литву, на наши усилия обеспечить безопасность не только Литвы, но и региона», – заявил Каунас в эфире радиостанции LRT, назвав слова Трампа позитивным сигналом, хотя решений пока нет.

    Каунас сообщил, что еще в конце сентября предлагал американской стороне создать в Литве постоянную базу и пообещал «приложить все усилия», чтобы эта идея рассматривалась и по ней были приняты решения. По данным агентства BNS, подразделения США с различной численностью ротационно размещаются в Литве с 2014 года, сменяя друг друга каждые девять месяцев; к концу октября в республику ожидается прибытие двух батальонов, что составляет более тысячи военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Дональд Трамп допустил создание постоянной военной базы США в Литве. В пятницу американские власти предварительно выбрали место для военной базы в Польше. В августе бундесвер заказал строительство крупной военной базы в Литве.

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    5 октября 2026, 19:17 • Видео
    Прогноз разведки ФРГ: Россия добивает Украину

    Главе германской разведки (БНД) Мартин Егер высказался о планах России на конфликт с Украиной. Параллельно канцлер Германии Фридрих Мерц побывал в Киеве, как бы пытаясь помешать этим планам. А что за планы?

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    5 октября 2026, 11:15 • Новости дня
    Захарова высмеяла сообщения о переброске войск Эстонии к российской границе

    Захарова высмеяла статью Financial Times о переброске войск Эстонии к границе

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова с иронией отреагировала на публикации в западной прессе об активной переброске эстонских войск к российским границам.

    «В КП (газете «Комсомольская правда») есть последняя страница, где публикуют фотографии девушек и анекдоты. Такую же рубрику нужно завести Financial Times для подобных новостей», – приводит слова Захаровой РИА «Новости».

    Ранее британская газета Financial Times сообщила, что Эстония начала строительство военных баз у российской границы, активно перебрасывает свои войска к российской границе в рамках программы активной обороны. Отмечалось, что военное командование республики строит новую базу в Нарве для размещения до тысячи солдат.

    Летом Таллин собрался строить в Нарве военный городок.

    Кабмин Эстонии утвердил выделение 17 млн евро на укрепление границы с Россией.

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    3 октября 2026, 17:39 • Новости дня
    Летавший у Калининградской области самолет-разведчик НАТО сел в Польше

    Летавший у Калининградской области самолет-разведчик НАТО приземлился в Польше

    Tекст: Вера Басилая

    Разведывательный самолет НАТО Saab 340B ISR, совершавший полет у границ Калининградской области, приземлился на территории Польши.

    Полет продлился примерно пять с половиной часов, после чего самолет совершил посадку в Польше. Самолет вылетел с польской военной базы около 10:55 мск. Находясь в воздушном пространстве Польши и Литвы, он несколько раз пролетал вдоль сухопутных границ Калининградской области, разворачиваясь над Балтийским морем. Примерно в 16:19 мск борт приземлился на территории Польши, передает РИА «Новости».

    Россия неоднократно заявляла о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. В альянсе расширение инициатив называют сдерживанием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу самолет-разведчик НАТО приблизился к границе Калининградской области.

    В четверг первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал угрозой применения силы учения НАТО вблизи региона.

    В тот же день помощник президента России Николай Патрушев пообещал альянсу быстрый ответ при атаке на Калининград.

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    4 октября 2026, 16:00 • Новости дня
    Рогов назвал отказ Украины от нейтрального статуса роковой ошибкой

    Рогов: Отказ Украины от нейтрального статуса стал роковой ошибкой

    Tекст: Дарья Григоренко

    Председатель комиссии ОП РФ по поддержке соотечественников и развитию общественной дипломатии Владимир Рогов заявил, что отказ Украины от нейтрального статуса привел страну к тотальной разрухе.

    «Отказ действующего в Киеве режима от нейтрального статуса и стремление включить Украину в НАТО было роковой ошибкой и сыграло с ней плохую шутку, которая привела страну к полному упадку и тотальной разрухе», – заявил Рогов РИА «Новости».

    Он напомнил, что в Декларации о государственном суверенитете Украина обязывалась быть постоянно нейтральным государством и не участвовать в военных блоках. Именно это положение было основой для признания независимости Украины в 1991 году, но теперь оно попрано властями во главе с Владимиром Зеленским, отметил Рогов.

    По его мнению, нейтральный статус Украины должен быть закреплен в конституции, чтобы избежать в будущем новых провокаций со стороны русофобских сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу зампред Совбеза Дмитрий Медведев перечислил условия мирного урегулирования на Украине.

    В четверг президент Владимир Путин назвал сохранение нейтрального статуса Украины целью России.

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    4 октября 2026, 12:47 • Новости дня
    Президент Финляндии заявил об отсутствии угрозы нападения России

    Стубб: Финляндия не ожидает нападения со стороны России

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Финляндии Александр Стубб в интервью испанской газете El Mundo заявил, что Хельсинки не ожидает нападения со стороны России и не видит никаких свидетельств такой угрозы.

    «Ожидаем ли мы, что Россия нападет? Ответ – нет», – заявил Стубб, подчеркнув, что свидетельств этому нет, передает ТАСС со ссылкой на El Mundo.

    По его словам, в Европе существует проблема с коммуникацией из-за того, что некоторые лидеры смешивают возможные сценарии с восприятием угрозы, действуя «алармистски».

    Он также напомнил, что у Финляндии самая длинная в ЕС граница с Россией. «Мы точно видим, что Россия собирается делать или нет. И конечно, мы сообщим, если заметим, что что-то меняется», – добавил Стубб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Дмитрий Медведев назвал слова о российской угрозе предлогом для выколачивания денег.

    В пятницу посольство России в США сообщило, что Запад разгоняет миф об «угрозе вторжения».

    До этого Стубб призвал страны Европы возобновить прямой диалог с Россией.

    Президент Владимир Путин заявил, что Россия не собирается ни на кого нападать ни в 2029-м, ни в 2030-м, ни в 2050 году, но готова ответить в случае агрессии.

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    4 октября 2026, 11:11 • Новости дня
    Партия за нормализацию отношений с Россией стала третьей на выборах в Латвии

    Tекст: Вера Басилая

    Партия «Суверенная власть»/«Объединение младолатышей», выступающая за нормализацию отношений с Россией и Белоруссией, занимает третье место по предварительным итогам обработки бюллетеней на выборах в сейм Латвии.

    Партия «Суверенная власть»/«Объединение младолатышей» набрала 11,73% голосов на выборах в сейм Латвии, сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики.

    На первом месте находится партия «Объединенный список» премьер-министра Андриса Кулбергса, набирающая 35,44% голосов. Второе место занимает «Латвия на первом месте», выступающая за традиционные ценности, с 13,1% голосов, передает РИА «Новости».

    Кроме того, в парламент проходят националистическое «Национальное объединение» (8,8%), в котором состоит глава МВД Янис Домбрава, ориентированная на либеральную молодежь партия «Прогрессивные» (7,8%) и «Новое единство» (6,32%). Остальные партии не смогли преодолеть 5-процентный барьер.

    Выборы в сейм Латвии состоялись 3 октября. По данным ЦИК, в голосовании приняли участие 797 тыс. избирателей, что составляет 51,22% от общего числа имеющих право голоса. В выборах участвовали 14 партий, претендующих на 100 депутатских мандатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс после выборов запросил у Европы деньги на защиту от России. В этот же день на парламентских выборах победила партия Кулбергса. В субботу явка на выборах в сейм Латвии составила 50,59%.

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    5 октября 2026, 14:07 • Новости дня
    Bloomberg раскрыл новый план обороны НАТО с ИИ

    НАТО разработала план обороны восточного фланга с применением ИИ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военное командование НАТО подготовило новый план обороны на восточном фланге с применением дронов и искусственного интеллекта, сообщает Bloomberg со ссылкой на документ.

    Военное руководство Североатлантического альянса разработало стратегию защиты восточных рубежей с использованием беспилотников и искусственного интеллекта, передает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

    Проект под названием «Теория победы» планируют представить главнокомандующему Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексусу Гринкевичу 12 октября.

    Официальный представитель генерала не стал детально комментировать инициативу, подчеркнув лишь оборонительный характер блока.

    «Теория победы главнокомандующего объединенными силами проста: сохранять преимущество НАТО», – заявил он. Цель новой концепции заключается в определении реакции на потенциальное вторжение на территорию альянса.

    Документ демонстрирует интеграцию традиционных вооружений с современными технологиями, появившимися за последние четыре года. Стратегия призывает страны-участницы увеличить инвестиции в оборону и сфокусироваться на противодействии гибридным угрозам. В случае нападения планируется использовать дешевые дроны, автономные системы и технологии выбора целей на базе искусственного интеллекта для быстрого поражения командных пунктов противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне заявил о разработке 4 тыс. страниц планов на случай кризисов на восточном фланге.

    Командующий ВВС США в Европе Джейсон Хайндс сообщил о внедрении новых инициатив альянса по защите от беспилотников.

    Североатлантический альянс подготовил детальную стратегию боевых действий с созданием автономной зоны для военной техники на границе с Россией.

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    5 октября 2026, 12:01 • Новости дня
    Лавров назвал неприемлемым размещение военной инфраструктуры НАТО в Афганистане

    Москва выступила против появления военной инфраструктуры НАТО в Афганистане

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва считает категорически недопустимым появление военных баз и иной инфраструктуры Североатлантического альянса на территории Афганистана, а также в соседних с ним государствах.

    Руководитель российского внешнеполитического ведомства поднял вопрос безопасности в регионе на открытии заседания московского формата консультаций по Афганистану на уровне спецпредставителей и старших должностных лиц, передает ТАСС.

    «Хотел бы вновь акцентировать категорическую неприемлемость размещения натовской военной инфраструктуры на территории Афганистана и соседних с ним государств под каким бы то ни было предлогом», – заявил Лавров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Лавров провел встречу с главой МИД Афганистана.

    В субботу спецпредставитель президента Замир Кабулов назвал задачи московского формата по урегулированию ситуации в этой стране.

    В прошлом году Афганистан пообещал Москве не пускать американских военных на авиабазу Баграм.

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    5 октября 2026, 14:27 • Новости дня
    Литва оценила строительство украинского завода боеприпасов в 93 млн евро

    BNS: Украина инвестирует 93 млн евро в строительство завода боеприпасов в Литве

    Tекст: Мария Иванова

    Инвестиции Украины в строительство завода по производству боеприпасов в Литве, соответствующих стандартам НАТО, составят более 93 млн евро.

    Министерство экономики и инноваций Литвы готовит правительственное постановление о признании строительства завода по производству натовских боеприпасов важным для обороны и безопасности проектом, передает ТАСС со ссылкой на агентство BNS.

    В середине августа литовское ведомство заключило инвестиционный договор с компанией Baltic Metal Foundry, которая является местным дочерним предприятием Днепровского энергомеханического завода. Общая стоимость реализации соглашения оценивается в 93,3 млн евро.

    В рамках проекта в Пренайском районе республики планируется построить цех сборки боеприпасов, а в промышленном парке города Алитус начнется выпуск металлических компонентов. При этом спецификация производимых снарядов не уточняется.

    Ожидается, что строительные работы стартуют в ближайшие месяцы. Запуск производства намечен на конец 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Литва сообщила о строительстве Украиной завода боеприпасов по стандартам НАТО.

    В 2024 году Вильнюс запланировал закупку кассетных боеприпасов для себя и Киева.

    Украина решила построить в Литве завод гексогеновых боеприпасов.

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    5 октября 2026, 08:31 • Новости дня
    Эстония начала строительство военных баз у российской границы

    FT: Власти Эстонии перешли к стратегии активной обороны у российской границы

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Эстонии в рамках стратегии «активной обороны» перебрасывают элитные подразделения ближе к российской границе, сообщила Financial Times со ссылкой на чиновников.

    Эстония начала переброску элитных подразделений ближе к российской границе в рамках перехода к стратегии «активной обороны», пишет Financial Times.

    Военнослужащие покидают главную базу страны в городе Тапа и отправляются на новые позиции на востоке. В частности, подразделение командира первой эстонской бригады полковника Тармо Кундлы переведут в город Йыхви в 50 км от российской границы, где возводятся масштабные объекты для размещения личного состава, отмечает РИА «Новости».

    По данным издания, в Нарве также строится военная база, рассчитанная на тысячу солдат. Как пояснили в эстонском министерстве обороны, сейчас власти находятся в процессе изменения всего военного устройства страны.

    При этом руководители разведывательных и военных ведомств Эстонии признают, что не видят стремления России к полномасштабному конфликту с НАТО. Ранее телерадиокомпания ERR также сообщала о планах Таллина закупить ракеты большой дальности, которые могут запускаться с систем залпового огня HIMARS.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Эстония подняла истребители НАТО из-за неопознанных дронов.

    Летом Британия развернула танки в Эстонии у российской границы.

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    6 октября 2026, 06:33 • Новости дня
    Минобороны Турции анонсировало учения НАТО в Черном море

    Противоминные учения НАТО с участием Украины решили провести в Черном море

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Турция примет международные противоминные военные учения НАТО Nusret с 6 по 16 октября в Эгейском и Черном морях, среди наблюдателей будут представители Украины, сообщили в министерстве обороны Турции.

    Министерство обороны Турции сообщило о проведении международных военных маневров Nusret-2026, передает РИА «Новости». «Учения Nusret-2026 пройдут в Измирском заливе и в районе Эрегли на Черном море с 6 по 16 октября при участии Турции и стран-союзников. От Турции в учениях примут участие командование ВМС, ВВС и береговой охраны», – заявили в ведомстве.

    Главная задача тренировок заключается в улучшении навыков планирования и проведения противоминных операций. Военные отработают совместные действия для повышения эффективности многонациональных сил.

    К маневрам привлекут 20 кораблей и пять самолетов. В них задействуют постоянную противоминную группу НАТО, а также специалистов из США, Болгарии, Румынии и других государств. За ходом учений будут следить 32 наблюдателя из 18 стран, включая представителей Азербайджана и Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Румыния, Болгария и Турция договорились совместно обеспечивать безопасность подводной инфраструктуры Черного моря. Российская сторона внимательно отслеживает регулярные военно-морские маневры Североатлантического альянса в регионе. Военные моряки из шести стран НАТО приступили к проведению международных учений с использованием автономных морских беспилотников.

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    6 октября 2026, 13:42 • Новости дня
    Лавров: Путин четко разъяснил, каким будет ответ при нападении на Калининград

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что руководство НАТО отвергло наличие планов конфликта с Москвой сразу после четкого предупреждения президента Владимира Путина об ответе на любую попытку атаковать Калининградскую область.

    Руководство Североатлантического альянса ранее заверило Москву в отсутствии планов нападения на Россию, сообщил глава МИД Сергей Лавров, передает РИА «Новости».

    На пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Восточного Тимора Бендиту Фрейташем российский министр напомнил, что ранее со стороны стран Балтии и других членов НАТО звучали угрозы в адрес Калининградской области. По его словам, президент Владимир Путин предельно четко дал понять, каким будет ответ Москвы в случае атаки на регион.

    «Он сказал, на Калининградскую область, на любую другую область Российской Федерации ответ будет одним», – подчеркнул министр.

    После этого заявления, отметил Лавров, генсек НАТО Марк Рютте и представитель США в Брюсселе при альянсе Уитакер стали уверять, что у блока нет и не может быть планов нападать на Россию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник зарубежная пресса оценила предупреждение России Западу по Калининграду. В четверг Москва назвала угрозой применения силы учения НАТО у границ региона.

    Помощник президента Николай Патрушев пообещал альянсу быстрый ответ при атаке на область.

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    6 октября 2026, 08:05 • Новости дня
    Румыния подняла испанские F-16 из-за дронов на границе

    Румыния подняла испанские F-18 из-за беспилотников у границы с Украиной

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Румыния в ночь на вторник подняла истребители F-18 из-за воздушной тревоги, связанной с группой дронов у румыно-украинской границы, сообщила пресс-служба Министерства обороны страны.

    Министерство обороны Румынии сообщило, что ночью радиолокационные системы зафиксировали две воздушные цели в украинском воздушном пространстве недалеко от речной границы. В связи с этим в небо были подняты два истребителя F-18 ВВС Испании, передает РИА «Новости».

    «В ночь с 5 на 6 октября радиолокационная система наблюдения Министерства национальной обороны обнаружила две воздушные цели, перемещавшиеся в украинском воздушном пространстве, вблизи речной границы с Румынией. С 57-й авиабазы имени Михаила Когэлничану взлетели два истребителя F-18 Воздушно-космических сил Испании, входящие в состав усиленной боевой службы воздушной полиции», – говорится в сообщении ведомства.

    Из-за инцидента в румынском уезде Тулча на час объявлялась воздушная тревога. В министерстве уточнили, что обнаруженные беспилотники не пересекали государственную границу Румынии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Бухарест поднимал в воздух четыре истребителя из-за воздушной цели в районе украинского города Вилково.

    Румынские военные задействовали самолеты F-16 и F-18 для мониторинга обстановки над дельтой Дуная.

    На приграничной территории страны нашли обломки беспилотников со взрывчаткой.

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    6 октября 2026, 11:07 • Новости дня
    Парламент Литвы одобрил отмену запрета на размещение ядерного оружия

    Парламент Литвы в первом чтении одобрил отмену запрета на ядерное оружие

    Tекст: Мария Иванова

    Депутаты парламента Литвы в первом чтении проголосовали за исключение из конституции прибалтийской республики статьи, которая запрещает размещать на территории страны ядерное оружие.

    Инициативу поддержали 106 депутатов, против выступили 18, еще шесть воздержались, передает РИА «Новости».

    Второе, окончательное голосование должно состояться не ранее чем через три месяца. Для окончательного утверждения законопроекта его обязаны поддержать минимум 94 депутата из 141. По словам спикера сейма Юозаса Олекаса, окончательное решение планируется принять 12 января 2027 года.

    В начале июня газета Financial Times сообщала, что США обсуждают возможность размещения самолетов двойного назначения, способных наносить ядерные удары, в дополнительных европейских странах НАТО. В таком размещении заинтересованы Польша и государства Прибалтики.

    Москва неоднократно выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью и наращиванием сил альянса у западных границ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил о нацеливании российских сил на республику в случае появления там подобных вооружений.

    Литва ранее запланировала убрать из конституции запрет на размещение ядерного оружия.

    Летом Вильнюс и Рига согласились разместить ядерный арсенал НАТО на своих территориях.

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