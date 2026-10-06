Посольство России осудило новые санкции Японии

Эксперт: Жесткий ответ ВС России на террористические атаки Украины не заставит ждать

Эксперт Кнутов: Жесткий ответ ВС России на террористические атаки Украины не заставит ждать

Tекст: Олег Исайченко

«Владимир Зеленский не способен переломить ситуацию в пользу Украины, поэтому стремится отыгрываться на мирном населении России. Отсюда налеты украинских БПЛА на Московский регион, удары по гражданской инфраструктуре и жилым домам. Фактически речь идет о тактике международных террористов», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

На этом фоне он упомянул: Зеленский впал в истерику, когда узнал, что FirePoint не может вовремя доделать баллистическую ракету FP-9, которая, по заявлениям, должна долететь до Москвы. «В рамках недавней поездки канцлера ФРГ Фридриха Мерца на Украину в немецкую делегацию входили представители крупнейших оборонных компаний. Они окажут содействие в доработке ракеты – в частности, в увеличении ее дальности до 1 тыс. км», – напомнил собеседник.

По его мнению, все это свидетельствует о планах Киева усилить террористические акции. «Задача противника – вызвать панику и недовольство российских граждан, побудить их выходить на митинги и требовать подписания мира на условиях Украины и Запада», – считает аналитик. Он подчеркнул: ответ России на преступные действия ВСУ будет предельно жестким и не заставит себя ждать.

«Наша армия продолжит поражать объекты военно-промышленного комплекса, энергетической инфраструктуры, обеспечивающей работу заводов ВПК, а также логистические узлы на Украине, при этом наращивая как количество ударов, так и их эффективность», – акцентировал Кнутов, упомянув сообщение Минобороны об усилении атак в ответ на угрозы Зеленского.

Эксперт напомнил, что параллельно в России ведется разработка новых средств нанесения ударов по Западной Украине. «Увеличение производства таких дронов, как «Герань-5», а также их аналогов может позволить нам закрыть границу между Западной Украиной и Польшей, что сократит поставки оружия и комплектующих для беспилотников», – уточнил собеседник.

В свою очередь военный блогер Юрий Подоляка назвал налет БПЛА «очередным обломом» Украины. По его мнению, целью противника был Московский НПЗ в Капотне, но ему не удалось прорваться. «Хочу отметить превосходную работу ПВО Московского региона, которая оказалась на высоте и не по зубам противнику», – написал он в своем Telegram-канале.

Схожей точки зрения придерживается журналист Андрей Медведев. «Понятно, что массовым налетом дронов на столичный регион «великий полководец» Зеленский решил приподнять настроение жителям бывшей Украины. Дескать вот смотрите, мы шо можем, всех потужно победим. Ого-го, у нас дроны, у нас сила, за нами Европа. Короче, стандартный набор», – рассуждает он.

Медведев обратил внимание на реакцию в украинском сегменте соцсетей – там царит «радостная перемога». «Но это смех хуторского дурачка на похоронах, причем на собственных, и пляшет он, дурачок этот, посреди пылающего хутора. Налет ничего не изменит, разве что мосты и прочая инфраструктура на Украине будет заканчиваться скорее», – подчеркнул журналист.

Между тем военкор Александр Коц указал на выбор момента для атаки БПЛА на Московский регион: «американская сторона контактирует с Украиной и Россией и предлагает до конца октября технически в трехстороннем формате провести встречу», а вечером 5 октября на Москву полетели 650 дронов. «На Банковой почему-то полагают: чем больше дыма над Подмосковьем к моменту встречи, тем громче можно торговаться. МИД России еще 3 октября предупредил: «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжат наносить массированные удары возмездия». А Минобороны обещает их усилить. Ждем», – написал он.

В ночь на вторник российские силы ПВО уничтожили 868 беспилотников. Как сообщили в Минобороны, БПЛА были перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.

В Подмосковье в результате атаки погибли два человека, девять пострадали, заявил губернатор Андрей Воробьев. При разборе завалов разрушенного частного дома в Барыбино под Домодедово спасатели нашли тело 71-летнего мужчины. Находившаяся в доме женщина получила ранения. Также подтверждена гибель 20-летнего мужчины в поселке Радумля Солнечногорского округа.

Повреждены 47 частных домов в семи муниципалитетах – Волоколамске, Ступино, Дмитрове, Наро-Фоминске, Серпухове, Домодедово и Истре. «В селе Лобаново в Домодедово повреждены четыре квартиры в многоквартирном доме: выбиты окна и остекление балконов. Люди не пострадали, эвакуация не потребовалась. Также повреждены окна расположенной рядом котельной», – рассказал Воробьев.

Кроме того, повреждения получили два автомобиля в Истре и один в Ступино. В деревне Литвиново Солнечногорского округа произошло небольшое возгорание на территории склада – его уже потушили. Прокуратура Московской области открыла горячую линию для пострадавших при ночной атаке БПЛА в регионе. Для приема жалоб и оказания правовой помощи работает телефон: 7 (916) 240-31-28.

На фоне атаки дронов Росавиация вводила ограничения в четырех московских аэропортах. Аэропорт Шереметьево сообщил, что пассажиры во вторник могут столкнуться с длительным ожиданием вылета. Им рекомендовали уточнять статус своих рейсов с помощью онлайн-табло, приложения, а также через call-центр или чат-бот перевозчика.

Напомним, в минувшие выходные Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы усилят удары по военным и военно-промышленным объектам Украины после заявлений Владимира Зеленского. Тот пообещал в ответ на удары по предприятиям ВПК в Киеве, где производятся БПЛА и ракетное вооружение, а также по объектам инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ, усилить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ).

Российское военное ведомство подчеркнуло, что наносит удары по Киеву и другим украинским регионам «именно в ответ на действия главаря киевского режима». «После сегодняшнего заявления Зеленского удары Вооруженных сил Российской Федерации по военным и военно-промышленным объектам, а также связанной с ними инфраструктуры в Киеве и в других областях Украины будут усилены. Населению Украины винить за это следует только главу киевского режима. Именно Зеленский несет за это полную личную и политическую ответственность», – говорилось в заявлении МО.