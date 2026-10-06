Против McDonald's подали иск в США из-за завышения цен с помощью ИИ

Согласно исковому заявлению, сеть нарушила антимонопольное законодательство США, вступив в сговор с франчайзи с целью установления цен на основе ИИ-анализа данных о миллионах ежедневных транзакций в 14 тыс. ресторанов по всей стране, пишет Reuters.
«Независимый бизнес должен самостоятельно определять цены», – говорится в иске.
McDonald's заявила, что обвинения носят спекулятивный характер и не соответствуют действительности, отмечает ТАСС.
В компании подчеркнули, что франчайзи самостоятельно формируют расценки, а использование аналитических инструментов является нормальной практикой в отрасли.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году против Google подали иск из-за доступа ИИ-помощника Gemini к письмам.
Десятки тысяч европейских отелей подали коллективный иск против Booking.com.