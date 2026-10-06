Молдавия назвала новую ЛЭП в честь Трампа

Об этом сообщило американское посольство в Кишиневе на своей странице в Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская), передает РИА «Новости».
Министерство энергетики Молдавии, Moldelectrica, Black & Veatch и посольство США запустили рабочую группу по проекту линии Стрэшень – Гутинашь. Ожидается, что после завершения строительства Молдавия сможет получать электроснабжение с европейских рынков.
Правительство США в сентябре 2017 года одобрило выделение 130 млн долларов для строительства ЛЭП в Молдавии. В конце сентября парламент Молдавии ввел режим чрезвычайного положения в энергетике на 60 дней, а президент Майя Санду предупредила о возможном дефиците энергоресурсов зимой.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Молдавия попросила четыре страны помочь с оплатой счетов за энергию.
Президент республики созвала Совбез из-за энергетического кризиса.
Кишинев намеревался выставить России счет от «Укрэнерго» за ремонт ЛЭП.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ