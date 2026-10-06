Хакеры взломали британский интернет-магазин одежды ASOS

Британия пригрозила выслать 27 израильских дипломатов из Лондона

Ynet: Власти Британии пригрозили выдворением 27 дипломатов Израиля

Tекст: Антон Антонов

«Британский посол Саймон Уолтерс передал официальным лицам в Израиле сообщение, что если решение министра иностранных дел Гидеона Саара о закрытии британского консульства в Восточном Иерусалиме, где работают 27 британских дипломатов, не будет отменено, ответом станет высылка 27 израильских дипломатов из посольства в Лондоне», – говорится в публикации портала Ynet.

Британское консульство в Восточном Иерусалиме обслуживает палестинское население, и в нем работают 27 британских дипломатов, передает РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал Британию «первой исламской республикой с ядерным оружием».

В пятницу Израиль обвинил Британию во вмешательстве в выборы.

В воскресенье Партия зеленых Британии приравняла сионизм к расизму.