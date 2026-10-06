Песков назвал поздравления близких главным для Путина в день рождения

Tекст: Ольга Иванова

Самым важным для российского лидера в день его рождения остается внимание семьи и друзей, передает РИА «Новости».

«День рождения – это всегда очень, очень такой личный праздник. И, конечно, главное, что для президента, это то, что его поздравляют все его родные и близкие, как все обычные люди», – сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля также добавил, что у президента редко получается сделать этот день полностью праздничным. Владимир Путин родился 7 октября 1952 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Сербии Александр Вучич поздравил российского лидера с предстоящим днем рождения.

В прошлом году президент Белоруссии Александр Лукашенко решил лично передать ему подарок.