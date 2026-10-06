Песков назвал поздравления близких главным для Путина в день рождения

Путин в День учителя вручил государственные награды педагогам-наставникам героев спецоперации на Украине, пишет РИА «Новости». Михайлов попросил президента рассмотреть кандидатуру майора Михайловского, полного кавалера ордена Мужества, к званию Героя России.
«Он настоящий герой. Он закончил школу, он закончил Рязанское училище, и потом он не остался в стороне. Он с группировкой войск был направлен на СВО, находился в глубоком тылу, мастерски руководил, давал указания личному составу, и, выполняя очередное задание, он вызвал огонь на себя, находясь далеко в тылу у врага», – заявил педагог.
Он сравнил поступок Михайловского с подвигом Героя Великой Отечественной войны: «Вы знаете, история Владимира напоминает мне историю советского летчика Маресьева, когда фашисты сбили его самолет, и он, несмотря ни на что, героически двигался к своим позициям».
Михайлов добавил, что для представления его воспитанника к высшей государственной награде была образована инициативная группа. «Мы собрали большой объем информации о Владимире для присвоения государственной награды. Но по объективным и субъективным причинам дело далеко не прошло», – пояснил свою просьбу учитель.
Михайлов был тренером по кикбоксингу детско-юношеской спортивной школы спорта, где учился Михайловский.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Путин вручил госнаграды воспитавшим героев СВО учителям. Он высоко оценил работу учителей в приграничных регионах.
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