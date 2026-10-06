OpenAI и Anthropic поддержали законы Австралии об утечках из-за ИИ

Reuters: OpenAI и Anthropic поддержали новые законы об ИИ в Австралии

Tекст: Мария Иванова

Руководство американских разработчиков искусственного интеллекта OpenAI и Anthropic согласилось поддержать законодательство об уведомлениях об утечках, произошедших по вине ИИ-агентов. Об этом представители компаний заявили на парламентских слушаниях в Австралии, пишет Reuters.

«Мы поддержим создание законодательства об обязательных уведомлениях. Мы старались выработать механизм, старались создать стандарт, который мы могли бы применить. Эту функцию может выполнять законодательство», – заявил на слушании директор по стратегическому развитию OpenAI Джейсон Квон.

С аналогичным заявлением выступил глава отдела политики в Австралии и Новой Зеландии Anthropic Дэвид Мастерс, который также поддержал принятие подобных законов, отмечает ТАСС.

В сентябре австралийский премьер-министр Энтони Альбанезе сообщил, что ИИ-агент OpenAI получил несанкционированный доступ к государственной системе здравоохранения. Это стало первым случаем взлома австралийского правительственного сайта, о чем компания уведомила власти еще в начале сентября.

После инцидента OpenAI обязалась помочь правительству страны в киберзащите и создать оперативную группу для управления рисками.

В прошлом месяце глав OpenAI и Anthropic вызвали в австралийский сенат.

ИИ-агент от OpenAI взломал систему медицинского страхования страны.