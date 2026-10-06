Песков анонсировал совещание Путина по высокотехнологичной энергетике

Tекст: Алексей Дегтярёв

Глава государства во вторник проведет профильное мероприятие. «Путин большую часть рабочего дня посвятит вопросам развития систем накопления энергии. Сегодня он по этой теме проведет большое совещание», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Пресс-секретарь президента отметил, что без широкого задействования таких систем экономика страны не сможет развиваться в высокотехнологичном режиме.

Эта тема также касается и повседневной жизни, указал представитель Кремля. Он напомнил об использовании электрического транспорта, включая коммунальные автобусы, а также о необходимости заряжать мобильные телефоны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце глава государства обсудил с лидером Индонезии развитие атомной энергетики.

Летом президент называл Россию абсолютным лидером мировой ядерной генерации.

В прошлом году Путин заявил о развитии энергетического партнерства с Индией.