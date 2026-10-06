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    6 октября 2026, 12:55 • Новости дня

    Франция испытала стратегическую баллистическую ракету

    Во Франции прошло испытание стратегической баллистической ракеты M51.3

    Tекст: Мария Иванова

    Во Франции проведено испытание стратегической баллистической ракеты M51.3 без ядерного заряда, сообщило министерство вооруженных сил страны.

    Министерство вооруженных сил Франции отчиталось о проведении испытания стратегической баллистической ракеты M51.3 без ядерного заряда, передает РИА «Новости».

    «Первый запуск стратегической баллистической ракеты M51 версии M51.3 был осуществлен во вторник с ракетоносной атомной подводной лодки», – отмечает издание 20 minutes.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Франция испытала зенитно-ракетный комплекс Rampart на вертолетоносце «Мистраль».

    В 2025 году страна успешно испытала новую ракету для исследований SyLEx.

    5 октября 2026, 21:31 • Новости дня
    Турция и Пакистан решили развернуть войска в Саудовской Аравии
    Турция и Пакистан решили развернуть войска в Саудовской Аравии
    @ REUTERS/Umit Bektas

    Tекст: Валерия Городецкая

    В рамках Мекканского оборонного пакта Турция и Пакистан приняли решение развернуть согласованные военные силы на территории Саудовской Аравии для укрепления коллективной безопасности.

    Экстренное заседание стратегического политического и оборонного комитета Мекканского альянса прошло в понедельник в Эр-Рияде. Стороны договорились немедленно приступить к практической реализации обязательств по коллективной обороне и развернуть войска на саудовской территории, передает РИА «Новости».

    Комитет назначил первым генеральным секретарем организации пакистанского генерал-лейтенанта в отставке Наумана Махмуда. Он займет этот пост сроком на три года.

    В совместном заявлении Турция и Пакистан решительно осудили попытки атак на Мекку и Медину, а также продолжающиеся нападения на экономические и гражданские объекты королевства. Безопасность каждой из трех стран была названа неотъемлемой частью коллективной безопасности альянса, что поможет совместно противостоять любым угрозам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Турция запланировала ратификацию Мекканского соглашения на октябрь.

    В середине сентября МИД Турции допустил военные действия Мекканского альянса против хуситов.

    Летом Саудовская Аравия, Турция и Пакистан договорились о совместной обороне.

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    6 октября 2026, 14:39 • Новости дня
    Макрон назвал испытание стратегической ракеты M51.3 посланием миру
    Макрон назвал испытание стратегической ракеты M51.3 посланием миру
    @ ariane.group

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Франции Эммануэль Макрон назвал тестовый пуск стратегической баллистической ракеты M51.3 «громким и четким посланием», которое должно внушать страх.

    «Сегодня мы стали сильнее, и я думаю, что послание было услышано повсюду – громко и четко. Оно должно было быть услышано», – приводит слова Макрона РИА «Новости».

    Президент Франции назвал испытание «техническим успехом» и отметил, что подобными технологиями обладают очень немногие государства.

    «Чтобы быть свободными, нужно внушать страх. А чтобы внушать страх, нужно быть сильными», – заявил Макрон.

    Он также пообещал удвоить оборонный бюджет Франции в течение следующих десяти лет. Ранее министерство обороны страны провело пуск ракеты M51.3 без ядерного заряда с подводной лодки Vigilant.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Франция испытала стратегическую баллистическую ракету. В понедельник Bloomberg отметил, что годы правления Эммануэля Макрона превратили Францию в «слабое звено» Европы. В прошлом месяце президент Франции назвал цены на топливо в стране невыносимыми.

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    5 октября 2026, 19:17 • Видео
    Прогноз разведки ФРГ: Россия добивает Украину

    Главе германской разведки (БНД) Мартин Егер высказался о планах России на конфликт с Украиной. Параллельно канцлер Германии Фридрих Мерц побывал в Киеве, как бы пытаясь помешать этим планам. А что за планы?

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    5 октября 2026, 20:13 • Новости дня
    На единственном атомном авианосце Франции «Шарль де Голль» произошел пожар

    Figaro: Пожар потушили на французском атомном авианосце «Шарль де Голль»

    На единственном атомном авианосце Франции «Шарль де Голль» произошел пожар
    @ Johan Nilsson/TT/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В ходе технического обслуживания на единственном атомном авианосце Франции «Шарль де Голль» произошел пожар, огонь успешно потушили, сообщила газета Figaro со ссылкой на морскую префектуру по Средиземному морю.

    Отмечается, что возгорание произошло в понедельник после «работ по газовой резке», передает РИА «Новости».

    В июле авианосец вернулся в порт Тулон после развертывания на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце на заводе на северо-западе Франции при взрыве и пожаре пострадал один человек.

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    6 октября 2026, 10:55 • Новости дня
    Меланшон призвал усилить школьные протесты во Франции

    Politico: Меланшон призвал к протестам в поддержку школьников по всей Франции

    Меланшон призвал усилить школьные протесты во Франции
    @ Abaca Press/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Лидер партии «Непокоренная Франция» и кандидат в президенты Жан-Люк Меланшон во вторник призвал сторонников выйти на общенациональные акции в поддержку учащихся, блокирующих лицеи по всей стране.

    Массовые студенческие и школьные протесты во Франции, начавшиеся в прошлом месяце из-за требований увеличить финансирование образования и улучшить условия труда, к этой неделе охватили, по оценке властей, от 400 до 500 лицеев, что составляет около 10% учебных заведений страны. Министр образования Эдуар Жеффре сообщил, что на прошлой неделе на 24 акциях фиксировались поджоги и акты вандализма, пишет Politico.

    В опубликованном в понедельник почти двадцатиминутном видео Меланшон отверг обвинения правительства и правых партий в подстрекательстве к насилию и обвинил полицию в жестком разгоне демонстраций. «Наша страна переживает самое мощное движение школьников и студентов с мая 1968 года», – заявил он и добавил, что политика экономии и сокращения бюджетов «привела систему образования почти к коллапсу». Канцелярия премьера Себастьена Лекорню утверждает, что «Непокоренная Франция» и ее союзники способствовали разрастанию протестов.

    Политик назвал обвинения в поощрении насилия «абсурдными», но видит в протестах шанс укрепить поддержку среди молодежи и выйти во второй тур президентских выборов. В своем блоге он написал, что власти «сделали ошибку», объявив его движение «дьяволом во плоти», поскольку это принесло ему «существенный всплеск популярности в лицеях». По данным опроса Cluster17, 47% французов младше 35 лет готовы проголосовать за Меланшона, а агрегатор опросов Politico показывает, что он незначительно опережает центристов в борьбе за выход во второй тур против лидера крайне правых Марин Ле Пен, хотя 73% избирателей в целом исключают для себя голосование за него.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник французская полиция задержала более 6 тыс. участников школьных протестов. В понедельник власти назвали число пострадавших во время столкновений между подростками и полицией. В тот же день сообщалось, что участники акций в ряде городов начали применять «коктейли Молотова».

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    5 октября 2026, 21:00 • Новости дня
    Во Франции украли одну из самых дорогих книг в мире весом более 200 кг

    Ici: Во Франции украли книгу весом 210 кг с обложкой работы Дали

    Tекст: Дарья Григоренко

    Из частного музея в коммуне Иссуар в центральной части Франции украли одну из самых дорогих и тяжелых книг в мире – «Апокалипсис» Жозефа Форе с обложкой работы Сальвадора Дали, сообщило радио Ici.

    Уникальное издание похитили в ночь на понедельник из городского центра современного искусства. Расследование обстоятельств кражи поручено жандармерии Клермон-Феррана, передает ТАСС со ссылкой на радио Ici.

    «Это грандиозное, мастерское произведение, не имеющее аналогов в мире. Этой ночью убили Францию, убили французское культурное наследие», – заявил основатель музея и владелец книги Кристиан Карутзос.

    Книга была создана в период с 1958 по 1961 год галеристом Жозефом Форе по благословению Папы Иоанна XXIII на основе «Откровения Иоанна Богослова». В создании произведения искусства принимали участие известные художники и писатели того времени, включая Сальвадора Дали, Жана Кокто, Бернара Бюффе и Осипа Цадкина.

    Как пишет региональная газета Ouest-France, общий вес книги составляет 210 кг, из которых 150 кг приходится на бронзовую обложку работы Дали. В 2003 году Карутзос приобрел ее на аукционе в Японии за несколько миллионов евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом прокуратура Франции запросила до восьми лет тюрьмы за похищение книг Александра Пушкина.

    В мае грабители французских музеев перешли к нападениям на посетителей.

    В прошлом году у бывшего главы УЕФА Мишеля Платини украли 20 трофеев.

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    5 октября 2026, 21:04 • Новости дня
    Мерц и Макрон предложили Евросоюзу создать инструмент для торговых войн

    Handelsblatt: Мерц и Макрон предложили ЕС создать инструмент для торговых войн

    Tекст: Дарья Григоренко

    Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон направили в Еврокомиссию предложение о создании нового экономического инструмента для масштабных ответных мер в случае введения против Евросоюза пошлин или санкций, пишет газета Handelsblatt.

    Как пишет Handelsblatt со ссылкой на письмо Макрона и Мерца на имя главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, инициатива направлена на усиление полномочий Еврокомиссии в условиях возможного экономического давления на объединение. Ответные меры могут включать как исключение отдельных компаний с европейского рынка, так и санкции против целых государств, передает РИА «Новости».

    Источники в немецком правительстве подчеркнули, что механизм должен обеспечить равенство сил. Хотя власти Германии заявляют, что проект не направлен против конкретных стран, речь идет прежде всего о возможности противостоять США и Китаю.

    Авторы идеи указали на торговый дефицит Евросоюза с Китаем в размере миллиарда евро в день и уязвимость Европы перед тактикой введения пошлин, которую применял Дональд Трамп. Кроме того, план предусматривает контроль за поставщиками для снижения зависимости европейской промышленности от китайских редкоземельных металлов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Мерц призвал страны Евросоюза увеличить финансовую поддержку Киева.

    В начале года издание Financial Times спрогнозировало большие потери ЕС и Британии в торговой войне с США.

    В прошлом году Евросоюз предложил Вашингтону взаимно обнулить пошлины.

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    5 октября 2026, 19:26 • Новости дня
    Российские войска поразили в порту Южный сухогруз с обеспечением для ВСУ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вооруженные силы России поразили в порту Южный Одесской области сухогруз, который доставлял обеспечение для Вооруженных сил Украины, сообщило Министерство обороны.

    «Сегодня днем Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по портовой инфраструктуре Украины и морским судам, задействованным в доставке военных грузов на Украину», – говорится в сообщении ведомства в социальной сети Max.

    В результате ударов был поражен сухогруз с грузами для украинской армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Вооруженные силы России поразили четыре перевозивших оружие для ВСУ сухогруза.

    В субботу российские военные поразили сухогруз с военным имуществом для ВСУ в Одессе.

    В пятницу стало известно, что армия России за неделю поразила 17 таких сухогрузов.

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    5 октября 2026, 21:08 • Новости дня
    Названо число пострадавших во время протестов во Франции школьников

    Глава Минобра Жеффре: В ходе протестов во Франции пострадали около 200 учеников

    Tекст: Дарья Григоренко

    С начала массовых протестных акций старшеклассников во Франции пострадали около 200 учеников, заявил министр национального образования Эдуар Жеффре.

    «С начала (акций) пострадали 190 учеников», – заявил министр, передает РИА «Новости». Основная часть травм, по его словам, связана либо с несчастными случаями в ходе манифестаций, либо с действиями зачинщиков беспорядков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник участники школьных протестов во Франции начали применять «коктейли Молотова».

    В воскресенье французский школьник сжег лицо женщине самодельным огнеметом.

    В пятницу МВД Франции сообщило о задержании более 5 тыс. школьников.

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    5 октября 2026, 20:10 • Новости дня
    Польша объявила об увеличении численности войск на востоке страны

    Косиняк-Камыш: Польша начала увеличивать численность войск на востоке страны

    Tекст: Дарья Григоренко

    Власти Польши увеличивают военное присутствие и впервые размещают зенитные ракетные комплексы Patriot в Люблинском воеводстве, сообщил министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш.

    Польша наращивает численность войск на востоке страны в рамках плана по укреплению границы. В Люблинском воеводстве создаются новые подразделения в составе 18-й механизированной дивизии. В городе Билгорай будут дислоцированы мотострелковый батальон и подразделения ПВО, а в Лукуве – сформированы подразделения беспилотных систем с перспективой развертывания профильной бригады, пишет РИА «Новости».

    «Мы увеличиваем присутствие Войска польского в Люблинском воеводстве. Это инвестиция в безопасность жителей приграничных регионов и всей Польши», – заявил Косиняк-Камыш.

    Министр также сообщил о размещении зенитных ракетных комплексов Patriot в районе аэропорта Свидник. По его словам, батареи Patriot впервые появились в регионе для защиты воздушного пространства. Кроме того, власти выделили земли для расширения инфраструктуры Военно-воздушной академии в Демблине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу южнокорейские истребители FA-50GF начали охранять восточную границу Польши.

    В конце прошлого месяца глава МИД России Сергей Лавров напомнил о российской военной доктрине в ответ на планы Польши по ракетам Patriot.

    Летом в Польше сформировали новое военное подразделение для охраны восточной границы.

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    6 октября 2026, 07:31 • Новости дня
    США и Австралия впервые испытали гиперзвуковую крылатую ракету HACM

    Американские ВВС провели первые летные испытания гиперзвуковой ракеты HACM

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военно-воздушные силы США провели совместно с Австралией первые летные испытания американской гиперзвуковой крылатой ракеты HACM, сообщает портал War Zone (TWZ) со ссылкой на представителя ВВС США.

    Военно-воздушные силы США совместно с Австралией провели первые летные испытания американской гиперзвуковой крылатой ракеты HACM, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал War Zone и представителя ВВС США.

    «ВВС США в сотрудничестве с Австралией провели летные испытания гиперзвуковой крылатой ракеты HACM», – заявил представитель американских Военно-воздушных сил.

    Австралийские военные сбросили испытательный экземпляр над определенным полигоном для сбора данных, необходимых для развития программы. Согласно информации Счетной палаты США, ракета состоит из ускорителя и ударной части с гиперзвуковым двигателем. Максимальная скорость изделия, а также точное место и дата испытаний не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон разрабатывает гиперзвуковую крылатую ракету HACM наряду с проектом ARRW. Вашингтон и Канберра заключили соглашение о сотрудничестве по созданию гиперзвукового оружия в 2007 году. Япония договорилась об использовании австралийских полигонов для испытаний собственных гиперзвуковых технологий.

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    6 октября 2026, 11:22 • Новости дня
    Уралвагонзавод провел испытания защищенной от дронов машины БРЭМ-80

    Уралвагонзавод завершил испытания модернизированной бронемашины БРЭМ-80

    Tекст: Мария Иванова

    Концерн «Уралвагонзавод» успешно завершил испытания модернизированной бронированной ремонтно-эвакуационной машины БРЭМ-80, оснащенной усиленной защитой от беспилотников и новой системой сцепки.

    Обновленная БРЭМ-80 прошла полный цикл испытаний, получив защиту от кумулятивных снарядов, осколков и дронов, а также радиосредства шестого поколения, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Уралвагонзавода.

    Ключевым новшеством стала механизированная сцепка, позволяющая эвакуировать поврежденную технику без выхода экипажа наружу. Ранее военнослужащим приходилось закреплять буксирные тросы под огнем противника, что создавало высокий риск для их жизней.

    Кроме того, машина оборудована сошником-бульдозером для расчистки проходов. Тяговые характеристики БРЭМ-80 позволяют буксировать несколько танков одновременно, включая тяжелые западные образцы бронетехники.

    «Опыт СВО показал, что эвакуация поврежденных машин – одна из самых опасных задач на передовой», – заявили в Уралвагонзаводе. Серийное производство обновленных машин уже началось, и они поставляются в войска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале «Уралвагонзавод» отправил войскам модернизированные БРЭМ-80.

    Ранее глава предприятия заявил о подъеме танкостроения в России.

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    6 октября 2026, 11:07 • Новости дня
    Парламент Литвы одобрил отмену запрета на размещение ядерного оружия

    Парламент Литвы в первом чтении одобрил отмену запрета на ядерное оружие

    Tекст: Мария Иванова

    Депутаты парламента Литвы в первом чтении проголосовали за исключение из конституции прибалтийской республики статьи, которая запрещает размещать на территории страны ядерное оружие.

    Инициативу поддержали 106 депутатов, против выступили 18, еще шесть воздержались, передает РИА «Новости».

    Второе, окончательное голосование должно состояться не ранее чем через три месяца. Для окончательного утверждения законопроекта его обязаны поддержать минимум 94 депутата из 141. По словам спикера сейма Юозаса Олекаса, окончательное решение планируется принять 12 января 2027 года.

    В начале июня газета Financial Times сообщала, что США обсуждают возможность размещения самолетов двойного назначения, способных наносить ядерные удары, в дополнительных европейских странах НАТО. В таком размещении заинтересованы Польша и государства Прибалтики.

    Москва неоднократно выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью и наращиванием сил альянса у западных границ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил о нацеливании российских сил на республику в случае появления там подобных вооружений.

    Литва ранее запланировала убрать из конституции запрет на размещение ядерного оружия.

    Летом Вильнюс и Рига согласились разместить ядерный арсенал НАТО на своих территориях.

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    6 октября 2026, 11:07 • Новости дня
    Рост долга Франции усилил риски нового кризиса еврозоны

    Tекст: Игорь Иножарский

    Глава Банка Франции Эмманюэль Мулен предупредил о необходимости «сделать все» для предотвращения долгового кризиса к выборам 2027 года на фоне скачка доходностей французских облигаций, пишет Politico.

    Доходность десятилетних гособлигаций Франции почти достигла 5%, а спред к бумагам Германии с середины сентября вырос с 0,55 до 1,45 процентного пункта – максимума с 2012 года, из-за чего участники рынков заговорили о риске полномасштабного долгового кризиса во второй экономике еврозоны, пишет Politico.

    Издание отмечает, что Франция не сводила бюджет без дефицита более 30 лет и с 2019 года нарушает лимит ЕС по дефициту из-за расходов на пенсии, перевооружение и «зеленый переход», а глава Банка Франции Эмманюэль Мулен предупредил, что «нужно сделать все», чтобы не допустить долгового кризиса к президентским выборам 2027 года.

    Рост премий за риск уже распространился на облигации Италии, Бельгии и Греции, а евро опустился к минимуму за 17 месяцев; при этом более половины долга Франции держат иностранные инвесторы, и выход таких игроков, как Sumitomo Mitsui DS Asset Management, повышает угрозу распродаж и заражения других стран еврозоны.

    Politico указывает, что рынки все настойчивее задаются вопросом, готов ли Европейский центробанк запустить инструмент TPI для скупки облигаций или приостановить ужесточение политики, однако экономист Allianz Global Investors Кристиан Шульц подчеркивает, что такая поддержка потребует серьезной бюджетной дисциплины и реформ, а эксперт Брукингского института Робин Брукс допускает, что в крайнем случае защита Франции станет для ЕЦБ ценой сохранения единой валюты, несмотря на сильное недовольство в Северной Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник агентство Bloomberg назвало Францию «слабым звеном» Европы из-за накапливающихся экономических проблем. В среду Le Monde сообщила об «историческом» падении покупательной способности французов на фоне инфляции. На прошлой неделе статистика Франции зафиксировала рост госдолга страны до рекордных 119% ВВП.

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    6 октября 2026, 10:40 • Новости дня
    В Израиле заявили о всплеске антисемитизма во Франции

    Tекст: Игорь Иножарский

    Израильский юрист и председатель организации Ofek Israeli Ицхак Лакс на фоне беспорядков и всплеска антисемитизма во Франции и других странах Европы призвал европейских евреев заранее готовиться к переезду в Израиль.

    Ицхак Лакс напомнил о недавней блокаде лицея в Карпантере на юге Франции, где, по сообщениям, молодые люди в масках размахивали палестинским флагом возле горящего мусорного контейнера и скандировали: «Кто эти евреи? Мы растопчем их!» и «Мы сожгли Израиль». Он связал это с продолжающейся волной так называемых студенческих протестов и предупредил, что евреи Франции и власти Израиля должны ясно услышать это предупреждение, пишет Israel National News.

    По данным Лакса, к началу недели во Франции полностью или частично приостановили занятия в 400-500 лицеях, часть из них была подожжена или подверглась вандализму, ранены около 78 работников образования и 600 сотрудников сил безопасности, тысячи человек задержаны. Он перечислил случаи нападений на учителя в Ла-Сьота, полицейского в Бельфоре и тяжёло травмированного молодого человека в Туре и заявил, что школы превратились из мест обучения в зоны насилия.

    Автор сравнил происходящее с «интифадой» с участием исламистских элементов, пришедших в Европу вместе с волной миграции после 2015 года, и напомнил, что только во Франции в 2025 году было зафиксировано 1320 антисемитских инцидентов, при этом число физических атак выросло. Он указал на решение Парижского административного суда по делу имама Махжуба Махжуби, призывавшего «бороться» с евреями, а также на приговор к пожизненному заключению двум сторонникам ИГ в Британии за подготовку нападения на марш против антисемитизма в Манчестере.

    Лакс привёл заявления европейских лидеров, включая слова канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что «еврейская жизнь в Германии больше не в безопасности», и на этом фоне обратился к евреям континента с беспрецедентным призывом. «В свете тяжёлых событий, нацеленных на евреев во Франции и по всей Европе, я обращаюсь к евреям Франции в частности и к евреям Британии и остальной Европы: срочно переезжайте в Израиль!» – написал он, добавив, что решать нужно, пока переезд остаётся свободным выбором.

    Председатель Ofek Israeli подчеркнул, что Израиль также сталкивается с угрозами, но остаётся суверенным еврейским государством, обязанным обеспечивать безопасность и будущее евреев. Он сообщил, что его организация совместно с Министерством алии и интеграции и национальными институтами Израиля готовит серии конференций по трудоустройству для потенциальных репатриантов в Париже, Марселе, Лионе и Лондоне и призвал израильские власти разработать комплексный план приёма массовой алии, включая жильё, работу, признание дипломов, языковые курсы и кураторство для каждой семьи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент Израиля обвинил мэра Нью-Йорка в антисемитизме. В феврале МИД России пытался убедить Израиль в опасности сноса мемориалов в Европе. В прошлом году лидер германского ХДС Фридрих Мерц заявил о невозможности хорошего будущего Германии без еврейской общины.

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    6 октября 2026, 15:40 • Новости дня
    Польша изучила возможность оснащения корейских истребителей европейским оружием

    Tекст: Дарья Григоренко

    Агентство по вооружению Польши проводит анализ возможности установки вооружения европейского производства на корейские боевые самолеты FA-50PL, сообщил портал Defence24.pl.

    Польское Агентство по вооружению проводит анализ возможности установки вооружения европейского производства на корейские самолеты FA-50PL, передает РИА «Новости».

    «В ответ на вопросы Defence24.pl Агентство по вооружению подтвердило, что проводит анализ относительно приобретения оружия европейского производства для польских боевых самолетов, в том числе будущего FA-50PL. Это не означает, однако, что решение о закупке конкретного типа или типа вооружения уже принято или включено в планы», – отмечает Defence24.pl.

    Ранее президент компании KAI Ким Чен Чхоль подтвердил, что легкий боевой самолет FA-50PL будет интегрирован с радарами AESA и современным вооружением класса «воздух-воздух». Ожидается, что это будут ракеты малой дальности AIM-9X Sidewinder, а также ракеты средней дальности AIM-120 AMRAAM.

    Польша закупила 48 самолетов FA-50 в двух модификациях: 12 FA-50GF и 36 FA-50PL.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Польша заказала 100 тыс. снарядов для истребителей FA-50.

    В марте прошлого года ВВС Филиппин сообщили о гибели экипажа истребителя FA-50.

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