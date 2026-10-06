Франция испытала стратегическую баллистическую ракету

В Израиле заявили о всплеске антисемитизма во Франции

Tекст: Игорь Иножарский

Ицхак Лакс напомнил о недавней блокаде лицея в Карпантере на юге Франции, где, по сообщениям, молодые люди в масках размахивали палестинским флагом возле горящего мусорного контейнера и скандировали: «Кто эти евреи? Мы растопчем их!» и «Мы сожгли Израиль». Он связал это с продолжающейся волной так называемых студенческих протестов и предупредил, что евреи Франции и власти Израиля должны ясно услышать это предупреждение, пишет Israel National News.

По данным Лакса, к началу недели во Франции полностью или частично приостановили занятия в 400-500 лицеях, часть из них была подожжена или подверглась вандализму, ранены около 78 работников образования и 600 сотрудников сил безопасности, тысячи человек задержаны. Он перечислил случаи нападений на учителя в Ла-Сьота, полицейского в Бельфоре и тяжёло травмированного молодого человека в Туре и заявил, что школы превратились из мест обучения в зоны насилия.

Автор сравнил происходящее с «интифадой» с участием исламистских элементов, пришедших в Европу вместе с волной миграции после 2015 года, и напомнил, что только во Франции в 2025 году было зафиксировано 1320 антисемитских инцидентов, при этом число физических атак выросло. Он указал на решение Парижского административного суда по делу имама Махжуба Махжуби, призывавшего «бороться» с евреями, а также на приговор к пожизненному заключению двум сторонникам ИГ в Британии за подготовку нападения на марш против антисемитизма в Манчестере.

Лакс привёл заявления европейских лидеров, включая слова канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что «еврейская жизнь в Германии больше не в безопасности», и на этом фоне обратился к евреям континента с беспрецедентным призывом. «В свете тяжёлых событий, нацеленных на евреев во Франции и по всей Европе, я обращаюсь к евреям Франции в частности и к евреям Британии и остальной Европы: срочно переезжайте в Израиль!» – написал он, добавив, что решать нужно, пока переезд остаётся свободным выбором.

Председатель Ofek Israeli подчеркнул, что Израиль также сталкивается с угрозами, но остаётся суверенным еврейским государством, обязанным обеспечивать безопасность и будущее евреев. Он сообщил, что его организация совместно с Министерством алии и интеграции и национальными институтами Израиля готовит серии конференций по трудоустройству для потенциальных репатриантов в Париже, Марселе, Лионе и Лондоне и призвал израильские власти разработать комплексный план приёма массовой алии, включая жильё, работу, признание дипломов, языковые курсы и кураторство для каждой семьи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент Израиля обвинил мэра Нью-Йорка в антисемитизме. В феврале МИД России пытался убедить Израиль в опасности сноса мемориалов в Европе. В прошлом году лидер германского ХДС Фридрих Мерц заявил о невозможности хорошего будущего Германии без еврейской общины.