Песков анонсировал серию международных телефонных разговоров Путина

В свой день рождения президент России планирует провести множество переговоров с иностранными лидерами, передает РИА «Новости».
«Завтра, например, у главы государства запланирована целая серия международных телефонных разговоров. Конечно же, в первую очередь, по случаю его дня рождения. Мы будем вас информировать об этом», – сказал Песков журналистам.
Владимир Путин родился 7 октября 1952 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Сербии Александр Вучич поздравил Владимира Путина с предстоящим днем рождения.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в прошлом году решил лично передать Путину подарок на его день рождения.
Также свыше 40 лидеров зарубежных стран, включая глав Китая, Индии, КНДР и стран СНГ, поздравили Путина с днем рождения в 2025 году.