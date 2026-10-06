  • Новость часаПутин открыл комплекс производства электрических батарей в Московской области
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    6 октября 2026, 12:51 • Новости дня

    Песков: Прямая линия и пресс-конференция Путина уже готовится

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Подготовка к ежегодной совмещенной прямой линии и пресс-конференции президента Владимира Путина уже началась, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Да, подготовка уже началась», – заявил Песков, передает РИА «Новости».

    Пресс-секретарь президента уточнил, что, как и в предыдущие годы, прямая линия и большая пресс-конференция пройдут в совмещенном формате. «Мы готовим так же, как это было в прошлом году, в предыдущие годы, совмещенный формат: это будет и прямая линия, и ежегодная большая пресс-конференция главы государства», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Песков сообщил о начале подготовки к прямой линии Путина.

    Нейросеть GigaChat помогала обрабатывать обращения граждан на прямую линию с президентом в 2025 году.

    Также в прошлом году Путин пообещал участнице прямой линии стажировку у Зарубина.

    5 октября 2026, 18:25 • Новости дня
    Путин поздравил Рязань с открытием филиала Национального центра «Россия»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин направил приветствие участникам церемонии открытия филиала Национального центра «Россия» в Рязанской области, отметив успешное развитие проекта.

    «Отрадно, что масштабный, содержательный проект по созданию филиалов Национального центра «Россия» развивается, и сегодня такое выставочное пространство открывается в Рязанской области», – говорится в телеграмме президента на сайте Кремля.

    Глава государства поздравил участников торжественного мероприятия и всех жителей региона с этим событием, подчеркнув, что регион по праву гордится своей историей, уникальными памятниками и традициями созидательного труда.

    Путин также отметил достижения Рязанской области в промышленности, сельском хозяйстве, образовании и других сферах, а также статус Рязани как столицы Воздушно-десантных войск. Он выразил уверенность, что филиал станет просветительской площадкой и точкой притяжения для жителей и гостей области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин даст старт строительству нового Национального центра «Россия».

    В прошлом году президент помог мальчику из Югры осуществить мечту и попасть в Национальный центр «Россия».

    Путин поздравил жителей ХМАО с открытием филиала центра.

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    6 октября 2026, 14:56 • Новости дня
    Путин заявил о планах обеспечить спрос на аккумуляторы к 2030 году

    Путин: Россия намерена наращивать производство отечественных аккумуляторных батарей

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия к 2030 году сможет самостоятельно обеспечивать внутренний спрос на аккумуляторные батареи, заявил президент Владимир Путин.

    «Ожидается, что к 2030 году после выхода новых предприятий на плановые мощности наша страна будет самостоятельно обеспечивать большую часть внутреннего спроса на аккумуляторы», – заявил Путин в ходе открытия первого комплекса в кластере производства электрических батарей.

    Глава государства также подчеркнул необходимость продолжения работы по совершенствованию технологий производства аккумуляторов и освоения новых областей их применения.

    Кроме того, Путин отметил важность формирования нормативной базы с едиными требованиями к качеству и безопасности систем накопления энергии, включая их повторное применение, передает РИА «Новости».

    Московский кластер электробатарей расположен на площади около 200 тыс. кв. м, в него входят два автоматизированных завода полного цикла: «Рэнера» и «Инэсис». Их суммарная мощность достигает 33 млн аккумуляторных ячеек в год, что позволит закрыть почти 70% потребности российского рынка в аккумуляторах для электротранспорта. На предприятиях создано более 2,1 тыс. рабочих мест.

    Завод «Рэнера», совместный проект правительства Москвы и Росатома, рассчитан на выпуск 18 млн ячеек в год, или 50 тыс. готовых батарей. «Инэсис» сможет производить около 15 млн компактных ячеек ежегодно. Продукция кластера предназначена для электротранспорта, спецтехники, речных судов и роботизированных комплексов, средств индивидуальной мобильности, а также для резервного питания промышленных объектов, дата-центров и больниц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал запуск Путиным производства электрических батарей.

    В мае Путин оценил работу в ЕАЭС по продвижению импортозамещения.

    В 2024 году было объявлено о планах запуска в России производства аккумуляторов и двигателей для электромобилей в 2025 году.

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    5 октября 2026, 19:17 • Видео
    Прогноз разведки ФРГ: Россия добивает Украину

    Главе германской разведки (БНД) Мартин Егер высказался о планах России на конфликт с Украиной. Параллельно канцлер Германии Фридрих Мерц побывал в Киеве, как бы пытаясь помешать этим планам. А что за планы?

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    5 октября 2026, 18:23 • Новости дня
    Учитель рассказал Путину о вызвавшем огонь на себя участнике СВО Михайловском

    Педагог попросил Путина присвоить ученику звание Героя России за подвиг на СВО

    Учитель рассказал Путину о вызвавшем огонь на себя участнике СВО Михайловском
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Учитель Василий Михайлов на встрече с президентом Владимиром Путиным рассказал о своем воспитаннике, участнике спецоперации на Украине Владимире Михайловском, который вызвал огонь врага на себя.

    Путин в День учителя вручил государственные награды педагогам-наставникам героев спецоперации на Украине, пишет РИА «Новости». Михайлов попросил президента рассмотреть кандидатуру майора Михайловского, полного кавалера ордена Мужества, к званию Героя России.

    «Он настоящий герой. Он закончил школу, он закончил Рязанское училище, и потом он не остался в стороне. Он с группировкой войск был направлен на СВО, находился в глубоком тылу, мастерски руководил, давал указания личному составу, и, выполняя очередное задание, он вызвал огонь на себя, находясь далеко в тылу у врага», – заявил педагог.

    Он сравнил поступок Михайловского с подвигом Героя Великой Отечественной войны: «Вы знаете, история Владимира напоминает мне историю советского летчика Маресьева, когда фашисты сбили его самолет, и он, несмотря ни на что, героически двигался к своим позициям».

    Михайлов добавил, что для представления его воспитанника к высшей государственной награде была образована инициативная группа. «Мы собрали большой объем информации о Владимире для присвоения государственной награды. Но по объективным и субъективным причинам дело далеко не прошло», – пояснил свою просьбу учитель.

    Михайлов был тренером по кикбоксингу детско-юношеской спортивной школы спорта, где учился Михайловский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Путин вручил госнаграды воспитавшим героев СВО учителям. Он высоко оценил работу учителей в приграничных регионах.

    Президент провел встречу с лауреатами конкурса «Учитель года».

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    5 октября 2026, 19:03 • Новости дня
    Путин процитировал стихотворение Тютчева о России
    Путин процитировал стихотворение Тютчева о России
    @ Кристина Соловьева/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин во время церемонии вручения государственных наград педагогам-наставникам героев специальной военной операции процитировал стихотворение Федора Тютчева о России.

    «Сразу же вспоминается то, что мы со школы благодаря таким, как вы, впитали, что называется, почти с молоком матери:

    «Умом – Россию не понять,
    Аршином общим не измерить.
    У ней особенная стать –
    В Россию надо просто верить», – продекларировал Путин, передает РИА «Новости».

    Глава государства подчеркнул, что эти строки закладываются в сознание россиян с детства и составляют основу национального мировоззрения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник учитель рассказал Путину о вызвавшем огонь на себя участнике СВО Михайловском.

    Президент заявил, что Россия гордится героями СВО.

    Путин вручил госнаграды воспитавшим героев СВО учителям.

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    6 октября 2026, 15:09 • Новости дня
    Путин открыл комплекс производства электрических батарей в Московской области

    Путин принял участие в открытии московского кластера электробатарей

    Путин открыл комплекс производства электрических батарей в Московской области
    @ Росатом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин принял участие в открытии первого комплекса в кластере производства электрических батарей в Московской области.

    В мероприятии также приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор Росатома Алексей Лихачев, сообщает РИА «Новости».

    «Сегодня предлагаю обсудить вопрос, который имеет большое значение для укрепления технологического суверенитета России, для становления отраслей современной экономики, для повышения качества жизни людей и для решения экологических задач», – сказал глава государства в ходе открытия.

    Московский кластер электробатарей расположен на площади около 200 тыс. кв. м, в него входят два автоматизированных завода полного цикла: «Рэнера» и «Инэсис». Их суммарная мощность достигает 33 млн аккумуляторных ячеек в год, что позволит закрыть почти 70% потребности российского рынка в аккумуляторах для электротранспорта. На предприятиях создано более 2,1 тыс. рабочих мест.

    Завод «Рэнера», совместный проект правительства Москвы и Росатома, рассчитан на выпуск 18 млн ячеек в год, или 50 тыс. готовых батарей. «Инэсис» сможет производить около 15 млн компактных ячеек ежегодно. Продукция кластера предназначена для электротранспорта, спецтехники, речных судов и роботизированных комплексов, средств индивидуальной мобильности, а также для резервного питания промышленных объектов, дата-центров и больниц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал запуск Владимиром Путиным производства электрических батарей.

    В тот же день Сергей Собянин сообщил о создании в Москве 250 высокотехнологичных предприятий.

    В конце прошлого месяца президент встретился с главой Росатома Алексеем Лихачевым.

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    5 октября 2026, 17:23 • Новости дня
    Путин назвал культурное многообразие общей силой народов России
    Путин назвал культурное многообразие общей силой народов России
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Единство народов России формировалось столетиями, а многообразие культур составляет основу страны и ее общую силу, заявил Владимир Путин на встрече с педагогами.

    «Изучая родные языки, изучая родную культуру, историю, мы будем как раз показывать то, что является достоянием археологической науки и исторической науки», – сказал Путин на встрече с педагогами.

    Он подчеркнул, что единство народов России формировалось на протяжении веков, передает ТАСС.

    «Это единство народов Российской Федерации складывалось веками. Это не какая-то новость», – сказал глава государства.

    Путин подчеркнул важность того, чтобы и сегодня рассказывать о значении культурного разнообразия России. «Нужно показывать и сегодня, что это многообразие нашей российской культуры составляет ее основу, фундамент. В этом наша общая сила», – заявил президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Путин отметил, что России сейчас особенно важно поддерживать единство народа. Глава государства назвал сбережение русского языка основой суверенного общества.

    В марте президент назвал единство и самобытность народов уникальностью страны.

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    5 октября 2026, 17:34 • Новости дня
    Путин назначил Шохина уполномоченным по правам бизнеса

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин подписал указ о назначении президента Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина своим уполномоченным по защите прав предпринимателей.

    Соответствующие документы опубликованы на официальном портале правовых актов. Отдельным указом учрежденная управделами президента автономная некоммерческая организация «Платформа для работы с обращениями предпринимателей» определена в качестве структуры, которая будет обеспечивать деятельность уполномоченного по правам бизнеса.

    Согласно опубликованным документам, до Нового года для новой организации должно быть выделено отдельное помещение, а также предусмотрена отдельная строка в федеральном бюджете для финансирования ее работы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин назвал снижение ключевой ставки ЦБ последним подарком бизнесу.

    В мае пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о решении назначить Шохина новым бизнес-омбудсменом России.

    Тогда же глава РСПП Шохин предложил четыре меры для стимулирования экономики.

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    5 октября 2026, 17:51 • Новости дня
    Путин вручил госнаграды воспитавшим героев СВО учителям

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин в День учителя вручил в Кремле государственные награды педагогам, воспитавшим героев специальной военной операции.

    Путин выразил учителям искреннюю благодарность, отметив их заслуги в воспитании силы духа героев спецоперации, передает РИА «Новости». «Хочу выразить вам, вашим коллегам, учителям и наставникам из всех регионов России искреннюю благодарность. С вами мы гордимся вашими учениками, как и всеми, кто отстаивает суверенитет, безопасность, национальные интересы нашей страны», – сказал Путин.

    Глава государства подчеркнул, что именно каждодневный труд педагогов, их внимание и честные беседы сформировали мировоззрение бойцов, их характер, силу духа и волю к победе.

    Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получил Василий Михайлов, тренер по кикбоксингу детско-юношеской спортивной школы поселка Марковский в Пермском крае. Елене Юсуфовой и Патимат Исаевой из Дагестана присвоены почетные звания «Заслуженный учитель РФ».

    Знаком отличия «За наставничество» отмечены учителя физкультуры Александр Захаров из Новосибирской области и Ирина Белякова из Ростова-на-Дону, преподаватель математики Татьяна Кислякова из Коми и учитель русского языка и литературы Ирина Сахарова из Новосибирской области.

    Такую же награду получили учитель начальных классов Вера Глебова, преподаватель тактико-специальной подготовки Новосибирского военного командного училища Василий Фрезе и учитель физики Нина Краюшкина из Красноярского края.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Владимир Путин оценил работу учителей в приграничных регионах.

    Глава государства провел встречу с лауреатами конкурса «Учитель года».

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о планах Путина наградить педагогов.

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    5 октября 2026, 18:38 • Новости дня
    Путин отметил роль современной школы в воспитании участников СВО

    Tекст: Елизавета Шишкова

    России удалось сохранить преемственность лучших традиций отечественной системы образования, и это доказали молодые участники спецоперации, заявил президент Владимир Путин.

    Глава государства подчеркнул, что многие участники спецоперации родились и выросли уже в современной России, пройдя обучение и воспитание в актуальной системе образования, пишет ТАСС.

    «Это говорит о том, что нам удалось сохранить преемственность самых лучших традиций отечественной педагогической школы, где всегда большое значение имело становление личности», – заявил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Путин вручил госнаграды воспитавшим героев спецоперации на Украине учителям.

    Президент оценил работу учителей в приграничных регионах. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о планах главы государства наградить в Кремле воспитавших героев педагогов в День учителя.

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    5 октября 2026, 17:04 • Новости дня
    Путин поддержал идею создания в России нейросети в сфере образования
    Путин поддержал идею создания в России нейросети в сфере образования
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин в ходе встречи с педагогами-лауреатами всероссийских профессиональных конкурсов одобрил идею создания в России образовательной нейросети.

    С предложением выступил победитель конкурса «Учитель года – 2026» Алексей Морозов. Он предложил разработать нейросеть, обученную на единых образовательных программах, учебниках и верифицированном контенте, которая помогала бы педагогам готовить презентации, медиаматериалы и цифровые приложения для уроков, передает РИА «Новости».

    «Идея абсолютно правильная. Нам нужно иметь единую платформу или единую информационную сеть, которая бы объединила все то, о чем Вы сейчас сказали… Поэтому я сразу говорю, я поддерживаю», – сказал Путин.

    Глава государства также попросил представителей правительства, курирующих сферу образования, обратить внимание на эту инициативу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент пообещал поддержать инициативы бизнеса по развитию образования.

    Он призвал обеспечить детям в России равные возможности в этой сфере.

    На прошлой неделе Путин ответил на вопрос, пользуется ли он нейросетями.

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    5 октября 2026, 16:57 • Новости дня
    Путин призвал задействовать ИИ для избавления учителей от рутины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин на встрече с лауреатами всероссийских профессиональных конкурсов заявил, что предстоит решить еще много вопросов, касающихся избавления учителей от рутины, и для этого необходимо задействовать искусственный интеллект.

    «Использование искусственного интеллекта и для того, чтобы помочь учителю в образовательном процессе, и для того, чтобы избавить учителя от рутины, о которой мы постоянно говорим, и неслучайно, потому что вопросов здесь еще очень много – вот это все нужно, безусловно, делать и использовать эти возможности, эти инструменты», – заявил Путин, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Путин заявил, что отказавшиеся от использования искусственного интеллекта ученики показали более высокие результаты. Он поблагодарил учителей за верность профессии и любовь к детям.

    Президент отметил, что без педагогов невозможны технологический суверенитет и безопасность России.

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    5 октября 2026, 17:36 • Новости дня
    Путин поддержал создание цифровой библиотеки языков народов России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин поддержал идею создания цифровой библиотеки, посвященной языкам народов России.

    «Ваше предложение, без всяких сомнений, будет поддержано», – заявил Путин в ходе встречи в режиме видеосвязи с педагогами – лауреатами всероссийских профессиональных конкурсов, передает РИА «Новости».

    С инициативой выступил «Учитель года» Глеб Фомин. Он предложил создать единую цифровую платформу, где преподаватели родных языков смогут размещать и использовать готовые уроки, аудио- и видеоматериалы, материалы по истории народов, игровые технологии и другой образовательный контент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале укрепление позиций русского языка было названо стратегической задачей.

    В прошлом году Путин поручил учредить День языков народов России.

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    5 октября 2026, 18:32 • Новости дня
    Путин заявил о мирном сосуществовании славян и угро-финнов

    Путин: Славянские и угро-финские племена жили вместе в согласии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Славянские и угро-финские племена в древности жили на территории современной России в мире и практически не воевали друг с другом, заявил президент Владимир Путин.

    «Славянские и угро-финские племена в древние времена жили вместе, практически бок о бок, фактически на одной территории», – заявил Путин на встрече с лауреатами педагогических конкурсов, передает ТАСС.

    Глава государства подчеркнул, что этот факт подтверждается историческими и археологическими исследованиями, которые проводились даже далеко к югу от Москвы.

    По его словам, данные о том, что изучение национальной культуры народов России не мешает единству многонациональной российской нации, абсолютно точно подтверждены реальными исследованиями в области археологии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Владимир Путин поддержал создание цифровой библиотеки языков народов России. Президент назвал культурное многообразие общей силой народов страны.

    В четверг глава государства назвал текущие события важнее исторических.

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    5 октября 2026, 18:41 • Новости дня
    Вучич поздравил Путина с предстоящим днем рождения

    Tекст: Дарья Григоренко

    Подавший в отставку с поста президента Сербии Александр Вучич направил президенту России Владимиру Путину поздравления по случаю предстоящего дня рождения.

    Сербский политик опубликовал обращение, приуроченное ко дню рождения главы российского государства 7 октября, пишет ТАСС. «Примите мои сердечные поздравления с днем рождения. Я высоко ценю слова поддержки, которые вы недавно адресовали мне лично, а также поддержку, которую Российская Федерация оказывает Республике Сербия и отстаиванию ее интересов в международных организациях», – отметил Вучич.

    Он также выразил уверенность в дальнейшем укреплении отношений между Россией и Сербией, отметив, что они основаны на взаимном уважении и традиционной дружбе двух стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Вучич пообещал сохранить традиционную дружбу Сербии с Россией.

    На прошлой неделе сербский лидер подал в отставку после звонка в Кремль.

    В прошлом месяце политик анонсировал роспуск парламента страны.

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    5 октября 2026, 19:27 • Новости дня
    Путин пообщался с наставниками героев спецоперации за бокалом шампанского
    Путин пообщался с наставниками героев спецоперации за бокалом шампанского
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин в День учителя пообщался в неформальной обстановке с педагогами, воспитавшими героев специальной военной операции.

    Глава государства встретился с преподавателями после торжественной церемонии вручения государственных наград в Кремле, передает РИА «Новости». Как отмечает агентство, общение с наставниками героев СВО прошло за бокалом шампанского. Путин поблагодарил учителей за работу и подчеркнул, что воспитание закладывает основу в жизни.

    «Самое главное – это воспитание. На вот на этой базе все остальное строится. Строится все: и знания, и отношение к окружающей жизни, к своей стране, к родителям, близким, к своим собственным детям, поэтому это, конечно, важнейшая составляющая вашей работы», – добавил Путин, передает Кремль в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Путин вручил госнаграды воспитавшим героев СВО учителям. Глава государства провел встречу с лауреатами конкурса «Учитель года».

    Кроме того, президент открыл образовательный комплекс в Якутии.

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