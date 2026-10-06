Британия обвинила братьев Тейт в вовлечении женщин в порноиндустрию

Tекст: Игорь Иножарский

Следователи полиции Бедфордшира утверждают, что братья обещали женщинам романтические отношения, чтобы уговорить их переехать в Румынию, где принуждали сниматься в порнографии, сообщает Sky News.

Эндрю и Тристан Тейт были арестованы в Майами в июле по запросу Британии, которая требует их экстрадиции по обвинениям в изнасилованиях, нападениях и содействии торговле людьми. Судья Лорен Луис отказала им в освобождении под залог. Дата слушаний по экстрадиции пока не назначена.

Братья отрицают вину. Их адвокат Джозеф Макбрайд заявил, что «ни один американский суд не должен выдавать человека иностранному государству на основании слов тайных обвинителей», поскольку британская сторона не раскрыла имена жертв.

В Британии братьям Тейт предъявлено 59 обвинений, касающихся четырех предполагаемых жертв в период с 2010 по 2017 год. В Румынии с 2022 года против них также ведется расследование по делу о торговле людьми.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Британия запросила экстрадицию арестованных в США братьев Тейт. СМИ отмечали, что этот процесс станет испытанием отношений между США и Британией. В прошлом году румынская полиция лишила водительских прав Эндрю Тейта.