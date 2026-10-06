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    6 октября 2026, 12:32 • Новости дня

    Ученые сообщили о приближении к Земле двух крупных облаков плазмы

    В ИКИ РАН предупредили о движении к Земле двух облаков солнечной плазмы

    Tекст: Мария Иванова

    В результате недавних вспышек на Солнце в сторону Земли выброшены как минимум два крупных облака плазмы, направление их движения будет уточнено в ближайшие часы.

    Два облака солнечной плазмы движутся к планете после вспышек предпоследнего класса мощности М, сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН в своем Telegram-канале.

    Всплеск солнечной активности, который начался вечером накануне, быстро усиливается. За последние три часа на Солнце произошли вспышки уровня M1.9 и M1.4, занявшие второе и третье места по силе среди событий осени 2026 года. Наиболее мощной остается вспышка M3.0 от 2 сентября.

    Космические телескопы зафиксировали выброс как минимум двух крупных облаков плазмы. В течение ближайших одного-двух часов ученые планируют уточнить направление их движения и оценить возможные риски для Земли.

    Несмотря на достижение самого сильного уровня активности за месяц, текущий уровень взрывов считается умеренным. Для достижения высшего класса мощности X сила вспышек должна возрасти примерно в пять раз, что может произойти уже сегодня, если выбросы энергии продолжатся в нынешнем темпе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник ученые сообщили о возможном переломе в активности Солнца.

    В понедельник на звезде была зафиксирована вспышка предпоследнего класса мощности. В тот же день завершилась вторая осенняя магнитная буря на Земле.

    4 октября 2026, 10:31 • Новости дня
    Медведев заявил об угрозе космической войны из-за «киевского придурка»
    Медведев заявил об угрозе космической войны из-за «киевского придурка»
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил о риске космической войны в случае попыток блокировки спутниковой группировки «Рассвет» по просьбе «киевского придурка».

    «Блокировка российской спутниковой группировки «Рассвет» по просьбе киевского придурка означает только ее уничтожение. А оно приведет к полноценной космической войне», – написал политик в своем Telegram-канале.

    Политик выразил надежду, что американская сторона осознает возможные последствия. По его словам, в таком случае низкоорбитальные спутники Starlink могут быть уничтожены, так как космическое пространство требует взаимной вежливости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский попросил президента США Дональда Трампа заблокировать российскую спутниковую систему связи «Рассвет» и ввести санкции против ее разработчиков.

    На прошлой неделе компания «Бюро 1440» приступила к разработке нового поколения спутников для «Рассвета».

    В июле данная компания вывела на орбиту вторую партию космических аппаратов связи.

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    4 октября 2026, 03:15 • Новости дня
    В России создали глобальную систему контроля космоса
    В России создали глобальную систему контроля космоса
    @ Минобороны России

    Tекст: Катерина Туманова

    Космические войска России развернули новую систему орбитального и радиолокационного контроля, обеспечивающую постоянный глобальный мониторинг ракетоопасных направлений.

    В Воздушно-космических силах страны заработала система орбитального и радиолокационного контроля ракетоопасных направлений, а также обеспечения глобального мониторинга космической обстановки, передает РИА «Новости».

    «В настоящее время в Космических войсках создана и функционирует эффективная система подготовки запуска и управления отечественными космическими аппаратами различного назначения, система орбитального и радиолокационного контроля ракетоопасных направлений, а также обеспечения глобального мониторинга космической обстановки», – сообщили в Минобороны.

    Главными задачами войск названы поддержание готовности систем предупреждения о ракетном нападении и управление российской орбитальной группировкой.

    Военные также осваивают новые образцы техники и реализуют график пусков межконтинентальных баллистических ракет.

    Ежегодно 4 октября Космические войска России отмечают профессиональный праздник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, космические войска в сентябре успешно запустили ракету «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк и вывели на орбиту новый космический аппарат. В августе ракета-носитель «Союз – 2.1б» успешно стартовала с Плесецка.

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    5 октября 2026, 19:17 • Видео
    Прогноз разведки ФРГ: Россия добивает Украину

    Главе германской разведки (БНД) Мартин Егер высказался о планах России на конфликт с Украиной. Параллельно канцлер Германии Фридрих Мерц побывал в Киеве, как бы пытаясь помешать этим планам. А что за планы?

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    3 октября 2026, 23:39 • Новости дня
    НАСА перенесла отстыковку Crew Dragon с космонавтом Федяевым от МКС

    НАСА сообщило о переносе отстыковки Crew Dragon от МКС

    Tекст: Катерина Туманова

    Экипаж миссии Crew 12, включая космонавта Андрея Федяева, завершает работу на орбитальной станции и готовится к безопасному приводнению у побережья Калифорнии в ближайшие дни, сообщили в НАСА.

    «После анализа погодных условий и условий приводнения у побережья Калифорнии НАСА и SpaceX планируют отстыковку миссии Crew-12 от Международной космической станции (МКС) не ранее 1:05 утра по восточному времени в среду, 7 октября», – сказано в сообщении.

    В НАСА уточнили, что 7 октября астронавты НАСА Джессика Мейр и Джек Хэтэуэй , астронавт ЕКА (Европейского космического агентства) Софи Адено и космонавт Роскосмоса Андрей Федяев должны приземлиться у побережья Калифорнии примерно в 11:25 утра в четверг, 8 октября.

    Точное время приводнения может немного измениться в зависимости от выбранного места возвращения.

    В воскресенье, четвертого октября, состоится официальная передача полномочий. Джессика Мейр уступит командование станцией космонавту Петру Дуброву в ходе торжественной церемонии.

    Ранее НАСА сообщало, что космонавты миссии NASA SpaceX Crew-12 вернутся с МКС после участия в исследованиях, направленных на улучшение жизни на Земле и подготовку людей к миссиям в дальний космос.

    Их возвращение планировалось на 5 октября, но было отложено из-за погодных условий. Команда Crew-12 работает на орбите с середины февраля текущего года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, космонавты на МКС приготовили ужин под руководством российских шеф-поваров. В сентябре космонавты Роскосмоса приняли участие в выборах в Госдуму с МКС. В июле космонавт Петр Дубров возглавил российский сегмент МКС.


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    3 октября 2026, 18:57 • Новости дня
    Пентагон занялся подготовкой бюджета США к окололунным сражениям

    Глава Пентагона заявил об оценке стоимости окололунных военных систем

    Tекст: Мария Иванова

    Министр обороны США Пит Хегсет сообщил, что американские вооруженные силы приступили к оценке вероятной стоимости создания окололунных и орбитальных военных средств.

    Вооруженные силы США изучают будущие потребности в окололунных, космических, подземных и подводных системах для подготовки бюджета к предстоящим конфликтам, пишет РИА «Новости».

    «Мы заглядываем в будущее на пять, 10, 15, 20 лет, чтобы узнать, что вам понадобится», – заявил Хегсет во время выступления в академии ВВС в штате Колорадо.

    Министр обороны добавил, что в рамках инициативы «Будущее ведения войны» Соединенные Штаты привлекли лучших специалистов индустрии. Это позволит эффективно решить вопросы разработки новых видов вооружений с учетом их влияния на бюджет.

    Ранее эксперты предупреждали, что подобные высказывания американских военных чиновников повышают риск начала конфликтов в космическом пространстве и на Земле. При этом Россия последовательно выступает за полный запрет на размещение оружия в космосе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Хегсет собрался поддержать боеспособность американской армии с помощью скрининга тестостерона.

    Ранее Соединенные Штаты признали наличие планов по размещению оружия в космическом пространстве.

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    4 октября 2026, 17:42 • Новости дня
    Российский космонавт Петр Дубров принял командование МКС

    Tекст: Ольга Иванова

    Российский космонавт Петр Дубров официально возглавил Международную космическую станцию, получив символический ключ от предыдущего командира, американского астронавта Джессики Меир.

    Российский космонавт Петр Дубров официально стал командиром Международной космической станции, сменив американку Джессику Меир, передает РИА «Новости». Церемония передачи полномочий состоялась в воскресенье, во время которой астронавт НАСА вручила новому руководителю символический ключ от орбитального комплекса.

    «Для меня сегодня это имеет особое значение, потому что 69 лет назад был запущен первый «Спутник»», – отметил Дубров в ходе мероприятия. Он также подчеркнул, что станция служит прекрасным примером успешного международного сотрудничества.

    После завершения официальной части экипаж миссии SpaceX Crew-12 приступит к подготовке к отстыковке корабля и возвращению на Землю. Ранее, в пятницу, к орбитальному комплексу успешно пристыковался корабль Crew Dragon миссии Crew-13. В состав прибывшей команды вошли россиянин Сергей Тетерятников, американские астронавты Джессика Уоткинс и Люк Делани, а также канадец Джошуа Кутрик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американское космическое агентство перенесло отстыковку корабля миссии Crew-12 на 7 октября.

    Ранее специалисты отложили старт миссии Crew-13 с космонавтом Сергеем Тетерятниковым на начало месяца из-за утечки в двигательной системе.

    Летом Петр Дубров получил командование российским сегментом орбитальной станции.

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    5 октября 2026, 20:38 • Новости дня
    Синоптик рассказал о причинах завершения сухой осени в Москве

    Синоптик Голубев: Уход антициклона стал причиной окончания сухой осени в Москве

    Tекст: Денис Тельманов

    Период теплой погоды в столичном регионе завершился из-за перестройки воздушных потоков и смещения антициклона, рассказал начальник краткосрочных прогнозов Гидрометцентра Александр Голубев.

    Продолжительный период без осадков завершился из-за смены атмосферных процессов, передает РИА «Новости». «Сухая осень в Московском регионе закончилась из-за антициклона, который удерживался около недели над европейской территорией России», – пояснил специалист.

    По словам метеоролога, воздушные потоки постепенно меняют направление. Теперь вместо антициклона, обеспечивавшего тепло, по северу европейской части страны будут проходить циклоны. Основной удар атмосферного фронта примут на себя Мурманск, Карелия и Архангельск.

    Столице достанутся лишь южные участки этого фронта. Во вторник в регионе ожидаются небольшие осадки, поскольку город окажется на окраине циклона. Его центр в ближайшие два дня расположится над Баренцевым морем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптики спрогнозировали превышение климатической нормы октября на полтора градуса.

    Ранее метеорологи назвали сроки выпадения первого снега в столице.

    На следующей неделе воздух в Москве прогреется до 15 градусов тепла.

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    5 октября 2026, 21:45 • Новости дня
    Синоптик спрогнозировал потепление в Москве к концу недели

    Синоптик Шувалов: К концу недели в Москве ожидается потепление до 20 градусов

    Tекст: Вера Басилая

    В конце рабочей недели в Москве ожидается возвращение теплой погоды, температура воздуха может подняться до 20 градусов тепла, сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

    Шувалов заявил, что в конце этой рабочей недели, в четверг и в пятницу, столбики термометров поднимутся до плюс 15 – плюс 20 градусов, передает РИА «Новости».

    Он также добавил, что в эти дни в столице осадков не ожидается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник синоптик Голубев рассказал о причинах завершения сухой осени в Москве.

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    5 октября 2026, 12:08 • Новости дня
    В Еврокомиссии допустили создание европейской сети спутников-шпионов

    The Times: Евросоюз может развернуть в космосе сеть спутников-шпионов

    Tекст: Мария Иванова

    Комиссар ЕС по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс заявил о возможности создания собственной сети спутников-шпионов, которой смогут пользоваться все страны Евросоюза.

    Евросоюз может развернуть в космосе собственную сеть разведывательных спутников, заявил комиссар ЕС по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс в интервью The Times.

    «Кубилюс предположил, что ЕС может развернуть свои собственные совместные спутники-шпионы», – отмечает издание.

    По словам Кубилюса, Евросоюзу целесообразно создать группировку спутников для обеспечения «лучшего покрытия», доступ к которой получат все страны-члены, указывает РИА «Новости».

    Газета напоминает, что Польша и Швеция недавно запустили проекты по созданию «мини-созвездий» разведывательных спутников. В ЕС идут дискуссии о том, должны ли разведданные оставаться у властей отдельных стран или их следует объединить на европейском уровне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Польша вывела на орбиту три разведывательных спутника.

    В прошлом месяце ЕС анонсировал поиск новых площадок для запуска космических аппаратов.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас призвала усилить военное использование космоса.

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    6 октября 2026, 05:30 • Новости дня
    ЮНИСЕФ предупредил об угрозе Эль-Ниньо для 347 млн детей

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Последствия сильного климатического явления Эль-Ниньо затронут более 347 млн детей в 100 странах мира, предупредил Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

    «Более 347 млн детей почти в ста странах и территориях столкнутся с необычно влажными или засушливыми условиями в период с октября по декабрь 2026 года из-за явления Эль-Ниньо, что увеличит риск экстремальных наводнений и засух с потенциально разрушительными последствиями», – заявили в ЮНИСЕФ, передает РИА «Новости».

    В организации подчеркнули, что природное явление может спровоцировать вынужденное переселение, недоедание, нехватку воды и вспышки заболеваний.

    Отмечается, что 1,1 млрд детей – почти половина всех детей мира – уже подвергаются воздействию как минимум трех одновременно возникающих климатических угроз, таких как засуха, экстремальная жара или наводнения, и ожидается, что Эль-Ниньо сделает эти потрясения еще более суровыми.

    По данным ЮНИСЕФ, с 2016 по 2023 год погодные бедствия ежедневно приводили к перемещению более 20 тыс. несовершеннолетних, и Эль-Ниньо может спровоцировать дальнейший рост числа таких случаев.

    Наибольшее количество детей, подверженных риску, проживает в Азиатско-Тихоокеанском регионе (190 млн), Восточной и Южной Африке (41 млн), Латинской Америке и Карибском бассейне (41 млн), Европе и Центральной Азии (22 млн), на Ближнем Востоке и в Северной Африке (20 млн), а также в Западной и Центральной Африке (20 млн).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце ученые предсказали гибель 450 тыс. человек к февралю из-за Эль-Ниньо.

    В августе климатологи предупредили о непредсказуемых глобальных последствиях этого явления.

    Также эксперты отмечали, что Эль-Ниньо может существенно удорожить кофе и какао в мире.

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    6 октября 2026, 08:30 • Новости дня
    Температура на территории России впервые за осень упала ниже минус 20 градусов

    Температура воздуха в Якутии впервые за осень опустилась ниже минус 20 градусов

    Tекст: Мария Иванова

    Впервые в этом осенне-зимнем сезоне температура воздуха в России опустилась ниже минус 20 градусов, достигнув минус 21,7 градуса в якутском поселке Депутатский.

    Также впервые за сезон температура на европейской территории страны преодолела 10-градусную отметку со знаком минус, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

    В Архангельской области столбики термометров опустились до минус 10,2 градуса, а в деревне Усть-Щугер в Республике Коми зафиксировали минус 10,6 градуса.

    По словам Леуса, мощная волна атлантического тепла принесет потепление на европейскую часть России, но в Якутии и Иркутской области 20-градусные морозы продолжат крепнуть.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник синоптики спрогнозировали потепление в Москве к концу недели.

    В пятницу они пообещали москвичам повышение температуры на следующей неделе.

    В конце прошлого месяца Гидрометцентр сообщал о погоде в столице в октябре.

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    5 октября 2026, 09:29 • Новости дня
    Новый газоанализатор на МКС взял под непрерывный контроль качество воздуха

    Роскосмос: На МКС доставили прибор для распознавания 35 микропримесей в воздухе

    Tекст: Мария Иванова

    Роскосмос сообщил о доставке на Международную космическую станцию прибора, способного непрерывно контролировать качество воздуха и автоматически распознавать 35 микропримесей.

    Грузовой корабль «Прогресс МС-35» доставил на МКС оборудование для эксперимента «Газоанализатор ФС», сообщил Роскосмос.

    Прибор осуществляет непрерывный мониторинг атмосферы станции, фиксируя как основные газы (кислород и водород), так и микропримеси, что позволяет своевременно выявлять превышение допустимых концентраций веществ.

    Работа газоанализатора основана на методе Фурье-спектроскопии. Устройство сканирует пробу воздуха и по уникальному спектру поглощения инфракрасного света определяет состав и количество присутствующих газов.

    Отмечается, что программное обеспечение прибора может автоматически распознать 35 микропримесей. При этом анализ интерферограммы, переданной на Землю, позволяет выявлять и другие составляющие атмосферы МКС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине сентября ракета вывела на орбиту корабль «Прогресс МС-35» с грузом для МКС.

    В августе Роскосмос заявил, что модули будущей российской станции отделят при сведении МКС с орбиты.

    В июле Роскосмос и НАСА договорились продлить работу МКС.

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    5 октября 2026, 06:24 • Новости дня
    Москвичам пообещали потепление и кратковременные дожди в понедельник

    Москвичам пообещали потепление

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Облачность с прояснениями, местами небольшой дождь и до плюс 14 градусов прогнозируют в Москве в понедельник, сообщается на сайте Гидрометцентра.

    В понедельник, 5 октября, в Москве ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдет небольшой дождь. Днем воздух прогреется до 12-14 градусов тепла, передает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.

    В ночь на вторник температура в столице может опуститься до плюс шести градусов. Ожидается юго-западный ветер со скоростью пять-десять метров в секунду. Атмосферное давление составит около 747 миллиметров ртутного столба.

    В Подмосковье в понедельник столбики термометров покажут от 10 до 15 градусов тепла. В ночные часы температура в области может снизиться до плюс четырех градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве на следующей неделе ожидается потепление до плюс 13-15 градусов.

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    5 октября 2026, 08:39 • Новости дня
    На «полюсе холода» Московского региона ночью отметили заморозки

    Температура в подмосковном поселке Черусти минувшей ночью опустилась ниже нуля

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Заморозки отмечались минувшей ночью в подмосковном поселке Черусти, который также считается неофициальным «полюсом холода» столичного региона, сообщили в Гидрометцентре.

    Температура воздуха на востоке Московской области преодолела нулевую отметку, передает ТАСС. В Гидрометцентре уточнили показатели метеостанций.

    «Минимальная температура минувшей ночи зафиксирована в поселке Черусти – минус 1,7 градуса», – сказал собеседник агентства. Этот населенный пункт традиционно демонстрирует самые низкие температурные значения в столичном регионе.

    В ночь на воскресенье, 4 октября, термометры там показывали минус 6,6 градуса. В самой Москве погода оставалась значительно теплее. Главная метеостанция на ВДНХ зафиксировала плюс 9,4 градуса, а в районе гостиницы «Балчуг» воздух прогрелся до 11,1 градуса. Предыдущая ночь в столице стала самой холодной за осень с показателем плюс два градуса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, москвичи пережили самую холодную ночь с начала мая.

    Ранее синоптики предупреждали о падении температуры в Подмосковье до отрицательных значений.

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    6 октября 2026, 12:15 • Новости дня
    В России представили мини-терминал для спутниковой связи

    «Бюро 1440» представило концепт терминала спутниковой связи «1440.МИНИ»

    Tекст: Мария Иванова

    Российская аэрокосмическая компания «Бюро 1440» представила концепт компактного абонентского терминала для низкоорбитальной спутниковой связи «1440.МИНИ».

    Устройство размером 30 на 30 см показали в рамках форума «Цифровые решения», передает ТАСС.

    «Ключевая особенность – малые габариты (300х300 мм) и небольшой вес, при которых терминал будет способен обеспечить сервис передачи данных на скорости порядка 100 Мбит/с», – сообщили в компании.

    Терминал разрабатывается как переносное средство связи для спасательных бригад, экипажей экстренных служб, геологических экспедиций и других сценариев.

    Также на форуме представили серийную модель терминала «1440.УЛЬТРА», способную обеспечить скорость передачи данных до 700 Мбит/с, и железнодорожный терминал «1440.ЗЕМЛЯ» для составов РЖД, рассчитанный на стабильную передачу данных при скорости до 400 км/ч.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе ВСУ пожаловались на проблемы с дронами из-за блокировки Starlink.

    Командиры ВСУ лишались управления из-за уничтожения терминалов Starlink.

    В мае российские войска уничтожили десятки укрытий противника и терминалы Starlink.

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    6 октября 2026, 06:43 • Новости дня
    Москвичам пообещали потепление и небольшой дождь

    Гидрометцентр: В Москве во вторник ожидаются дождь и до 16 градусов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Облачная погода, небольшой дождь и до плюс 16 градусов ожидаются в Москве во вторник, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

    Во вторник, 6 октября, в столичном регионе ожидается облачная погода с небольшими осадками, сообщает ТАСС. Днем воздух в городе прогреется до 14–16 градусов тепла.

    В ночь на среду температура в Москве может опуститься до семи градусов. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 7–12 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 743 миллиметров ртутного столба.

    В Московской области днем прогнозируется от 11 до 16 градусов тепла. Ночью столбики термометров в Подмосковье могут показать до шести градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне метеорологи спрогнозировали потепление в столице до 14 градусов.

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