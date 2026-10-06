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    6 октября 2026, 12:04 • Новости дня

    В НАТО заявили о необходимости готовиться к биологической войне

    В НАТО призвали разработать методы защиты от биологического оружия

    Tекст: Ольга Иванова

    Председатель Комитета начальников военно-медицинских служб НАТО бригадный генерал Петтер Иверсен заявил о необходимости подготовки альянса к ведению возможной биологической войны и милитаризации системы здравоохранения.

    «Здоровье населения и система здравоохранения могут стать новым полем боя для противника, не соблюдающего международные конвенции», – заявил Иверсен порталу Rapporteur.

    По его словам, удар может быть нанесен через кибератаки или подрыв доверия к системам здравоохранения. Генерал отметил, что Западу необходимо разрабатывать методы защиты населения от потенциального использования биологического оружия, передает ТАСС.

    Иверсен подчеркнул, что готовиться нужно к тяжелой пандемии в условиях сложной ситуации в сфере безопасности, а также указал на важность достижения Европой стратегической независимости в фармацевтике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший сотрудник СБУ сообщил о проектах Пентагона в биолабораториях на Украине.

    Разведка США стала союзником России в разоблачениях лабораторий Пентагона.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о доказательствах производства биологического оружия на украинской территории.

    6 октября 2026, 09:40 • Новости дня
    Премьер Литвы пообещал оплатить расходы постоянной базы США

    Литва заявила о готовности финансировать постоянную военную базу США

    Премьер Литвы пообещал оплатить расходы постоянной базы США
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс заявил, что страна готова взять на себя все расходы по размещению в республике постоянной военной базы США после того, как президент Дональд Трамп допустил создание такого объекта.

    Миндаугас Синкявичюс написал во вторник в Facebook, что Литва готова покрыть все издержки, связанные с размещением на ее территории постоянной военной базы США, отметив, что нужно лишь политическое решение союзников о постоянной дислокации военных. Так он отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о рассмотрении идеи создания в Литве постоянной базы, передает LRT.

    «Партнерам достаточно принять политическое решение о постоянном размещении военных, а Литва готова покрыть связанные с этим финансовые расходы», – написал Синкявичюс. Он добавил, что рад серьезному отношению к идее базы и высоко оценил вклад союзников в безопасность республики, назвав дислоцированные в Литве подразделения США критически важной гарантией сдерживания и безопасности.

    Министр обороны Литвы Робертас Каунас также поблагодарил Дональда Трампа за отношение к Литве и пообещал прилагать усилия для появления постоянной американской базы. «Я действительно хочу поблагодарить президента США господина Трампа за по-настоящему рациональный и объективный взгляд на Литву, на наши усилия обеспечить безопасность не только Литвы, но и региона», – заявил Каунас в эфире радиостанции LRT, назвав слова Трампа позитивным сигналом, хотя решений пока нет.

    Каунас сообщил, что еще в конце сентября предлагал американской стороне создать в Литве постоянную базу и пообещал «приложить все усилия», чтобы эта идея рассматривалась и по ней были приняты решения. По данным агентства BNS, подразделения США с различной численностью ротационно размещаются в Литве с 2014 года, сменяя друг друга каждые девять месяцев; к концу октября в республику ожидается прибытие двух батальонов, что составляет более тысячи военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Дональд Трамп допустил создание постоянной военной базы США в Литве. В пятницу американские власти предварительно выбрали место для военной базы в Польше. В августе бундесвер заказал строительство крупной военной базы в Литве.

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    5 октября 2026, 18:10 • Новости дня
    В Минздраве сообщили о выделении рекордной суммы на медицинскую реабилитацию

    Минздрав: На медицинскую реабилитацию выделят рекордные 100 млрд рублей

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Заместитель министра здравоохранения России Евгений Камкин сообщил, что в 2026 году на развитие медицинской реабилитации граждан за счет средств обязательного медицинского страхования направят около 100 млрд рублей.

    Около 2 млн граждан смогут пройти бесплатную реабилитацию в рамках программ обязательного медицинского страхования (ОМС), передает РИА «Новости».

    «Мы ожидаем, что в этом году на медицинскую реабилитацию будет направлена рекордная сумма из фонда обязательного медицинского страхования. Я думаю, что эта сумма составит около 100 млрд рублей», – заявил Камкин на сессии III Международного форума «Биопром».

    Международный форум «Биопром» проходит в Геленджике с 5 по 6 октября. Ключевой темой мероприятия заявлена «Экосистема высокого качества жизни».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Минздрав сообщил о росте финансирования лечения онкологии по ОМС.

    На прошлой неделе индивидуальные вакцины и клеточная терапия вошли в систему ОМС.

    В прошлом году россиянам гарантировали защиту прав при передаче функций страховщиков фонду ОМС.

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    5 октября 2026, 19:17 • Видео
    Прогноз разведки ФРГ: Россия добивает Украину

    Главе германской разведки (БНД) Мартин Егер высказался о планах России на конфликт с Украиной. Параллельно канцлер Германии Фридрих Мерц побывал в Киеве, как бы пытаясь помешать этим планам. А что за планы?

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    5 октября 2026, 23:11 • Новости дня
    Роспотребнадзор назвал санитарную обстановку в Иркутской области спокойной

    Tекст: Антон Антонов

    Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Иркутской области, где у женщины была выявлена пневмония неустановленной этиологии, остается спокойной, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

    «Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Иркутской области, городах Иркутск и Шелехов спокойная», – сказано в сообщении.

    По данным ведомства, исследования у лиц, контактировавших с заболевшей, показали по два случая COVID-19 и риновирусной инфекции. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что других возбудителей инфекционных болезней у контактных лиц не обнаружено, передает ТАСС.

    «В связи с имеющейся информацией, результатами лабораторных тестов и состоянием здоровья медицинское наблюдение в отношении 60% контактных завершено», – отметили в пресс-службе.

    «Завершается комплекс профилактических мероприятий и медицинское наблюдение за контактными лицами», – говорится в сообщении.

    По информации ведомства, уровень заболеваемости ОРВИ в Иркутской области на 12,6% ниже эпидемического порога и соответствует среднемноголетним показателям, отмечается циркуляция респираторных вирусов, характерных для данного периода года, в циркуляции преобладает риновирус, регистрируются и первые случаи гриппа, преимущественно А (H1N1). Еженедельно фиксируется около 16 тыс. случаев ОРВИ без роста показателей в последние две недели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал ориентироваться на заявления Роспотребнадзора по ситуации в Иркутской области.

    В воскресенье у сотрудницы противочумного института в Иркутске врачи выявили пневмонию неустановленной этиологии.

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    5 октября 2026, 20:28 • Новости дня
    Число случаев заражения Эболой в Конго превысило 8,5 тыс. человек

    Tекст: Денис Тельманов

    Количество инфицированных опасным вирусом Эбола в Демократической Республике Конго превысило 8,5 тыс. человек, сообщили в министерстве связи и по делам СМИ страны.

    «Меры реагирования продолжают приниматься в семи провинциях и 64 затронутых районах здравоохранения. По ситуации с Эболой на 3 октября: 8 544 подтвержденных случая, 4 114 умерших, 824 пациента в изоляции или госпитализированы», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.

    В министерстве также уточнили, что показатель летальности заболевания достиг 48,2%. При этом эффективность отслеживания контактов заболевших составляет 73,8%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале октября число жертв эпидемии в Демократической Республике Конго превысило 4 тыс. человек.

    Месяцем ранее Всемирная организация здравоохранения зафиксировала распространение вируса на новые территории страны. Для борьбы с инфекцией местные власти приступили к массовой вакцинации населения.

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    6 октября 2026, 06:33 • Новости дня
    Минобороны Турции анонсировало учения НАТО в Черном море

    Противоминные учения НАТО с участием Украины решили провести в Черном море

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Турция примет международные противоминные военные учения НАТО Nusret с 6 по 16 октября в Эгейском и Черном морях, среди наблюдателей будут представители Украины, сообщили в министерстве обороны Турции.

    Министерство обороны Турции сообщило о проведении международных военных маневров Nusret-2026, передает РИА «Новости». «Учения Nusret-2026 пройдут в Измирском заливе и в районе Эрегли на Черном море с 6 по 16 октября при участии Турции и стран-союзников. От Турции в учениях примут участие командование ВМС, ВВС и береговой охраны», – заявили в ведомстве.

    Главная задача тренировок заключается в улучшении навыков планирования и проведения противоминных операций. Военные отработают совместные действия для повышения эффективности многонациональных сил.

    К маневрам привлекут 20 кораблей и пять самолетов. В них задействуют постоянную противоминную группу НАТО, а также специалистов из США, Болгарии, Румынии и других государств. За ходом учений будут следить 32 наблюдателя из 18 стран, включая представителей Азербайджана и Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Румыния, Болгария и Турция договорились совместно обеспечивать безопасность подводной инфраструктуры Черного моря. Российская сторона внимательно отслеживает регулярные военно-морские маневры Североатлантического альянса в регионе. Военные моряки из шести стран НАТО приступили к проведению международных учений с использованием автономных морских беспилотников.

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    6 октября 2026, 13:42 • Новости дня
    Лавров: Путин четко разъяснил, каким будет ответ при нападении на Калининград

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что руководство НАТО отвергло наличие планов конфликта с Москвой сразу после четкого предупреждения президента Владимира Путина об ответе на любую попытку атаковать Калининградскую область.

    Руководство Североатлантического альянса ранее заверило Москву в отсутствии планов нападения на Россию, сообщил глава МИД Сергей Лавров, передает РИА «Новости».

    На пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Восточного Тимора Бендиту Фрейташем российский министр напомнил, что ранее со стороны стран Балтии и других членов НАТО звучали угрозы в адрес Калининградской области. По его словам, президент Владимир Путин предельно четко дал понять, каким будет ответ Москвы в случае атаки на регион.

    «Он сказал, на Калининградскую область, на любую другую область Российской Федерации ответ будет одним», – подчеркнул министр.

    После этого заявления, отметил Лавров, генсек НАТО Марк Рютте и представитель США в Брюсселе при альянсе Уитакер стали уверять, что у блока нет и не может быть планов нападать на Россию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник зарубежная пресса оценила предупреждение России Западу по Калининграду. В четверг Москва назвала угрозой применения силы учения НАТО у границ региона.

    Помощник президента Николай Патрушев пообещал альянсу быстрый ответ при атаке на область.

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    6 октября 2026, 06:25 • Новости дня
    Распространение ковида и гриппа в России замедлилось

    Роспотребнадзор сообщил о снижении недельной заболеваемости ОРВИ и ковидом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Свыше 688 тыс. случаев заболеваний ОРВИ, гриппом и COVID-19 зарегистрировано в РФ за последнюю неделю, это немного меньше, чем было неделей ранее, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

    В стране зафиксировано более 688 тыс. случаев заражения респираторными инфекциями, передает ТАСС. Эпидемиологическая обстановка демонстрирует небольшое улучшение.

    «На 40-й неделе 2026 года в России зарегистрировано свыше 688 тыс. случаев заболеваний ОРВИ, гриппом и COVID-19, что незначительно ниже показателя предыдущей недели. По результатам вирусологического мониторинга среди циркулирующих респираторных вирусов преобладают вирусы негриппозной этиологии – 98,5%, из них риновирусы – 53%, парагрипп – 14,5%, а также вирусы гриппа – 1,5%, среди которых есть находки A (H1N1), B и C», – рассказали в пресс-службе.

    К настоящему моменту прививки от гриппа сделали свыше 11,6 млн россиян. Врачи напомнили, что вакцинация остается наиболее надежным способом защиты, особенно для людей с хроническими болезнями, пожилых граждан и беременных женщин.

    Для профилактики заражения эксперты рекомендуют избегать массовых скоплений людей, регулярно проветривать комнаты и тщательно мыть руки. При появлении признаков недомогания следует остаться дома и вызвать врача.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, неделей ранее Роспотребнадзор зафиксировал в России 727 тыс. случаев заболевания ОРВИ и гриппом. К концу сентября прививку от инфекции сделали более 5 млн граждан. Глава ведомства Анна Попова объявила о полном обновлении состава вакцин в текущем сезоне.

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    6 октября 2026, 08:05 • Новости дня
    Румыния подняла испанские F-16 из-за дронов на границе

    Румыния подняла испанские F-18 из-за беспилотников у границы с Украиной

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Румыния в ночь на вторник подняла истребители F-18 из-за воздушной тревоги, связанной с группой дронов у румыно-украинской границы, сообщила пресс-служба Министерства обороны страны.

    Министерство обороны Румынии сообщило, что ночью радиолокационные системы зафиксировали две воздушные цели в украинском воздушном пространстве недалеко от речной границы. В связи с этим в небо были подняты два истребителя F-18 ВВС Испании, передает РИА «Новости».

    «В ночь с 5 на 6 октября радиолокационная система наблюдения Министерства национальной обороны обнаружила две воздушные цели, перемещавшиеся в украинском воздушном пространстве, вблизи речной границы с Румынией. С 57-й авиабазы имени Михаила Когэлничану взлетели два истребителя F-18 Воздушно-космических сил Испании, входящие в состав усиленной боевой службы воздушной полиции», – говорится в сообщении ведомства.

    Из-за инцидента в румынском уезде Тулча на час объявлялась воздушная тревога. В министерстве уточнили, что обнаруженные беспилотники не пересекали государственную границу Румынии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Бухарест поднимал в воздух четыре истребителя из-за воздушной цели в районе украинского города Вилково.

    Румынские военные задействовали самолеты F-16 и F-18 для мониторинга обстановки над дельтой Дуная.

    На приграничной территории страны нашли обломки беспилотников со взрывчаткой.

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    6 октября 2026, 11:07 • Новости дня
    Парламент Литвы одобрил отмену запрета на размещение ядерного оружия

    Парламент Литвы в первом чтении одобрил отмену запрета на ядерное оружие

    Tекст: Мария Иванова

    Депутаты парламента Литвы в первом чтении проголосовали за исключение из конституции прибалтийской республики статьи, которая запрещает размещать на территории страны ядерное оружие.

    Инициативу поддержали 106 депутатов, против выступили 18, еще шесть воздержались, передает РИА «Новости».

    Второе, окончательное голосование должно состояться не ранее чем через три месяца. Для окончательного утверждения законопроекта его обязаны поддержать минимум 94 депутата из 141. По словам спикера сейма Юозаса Олекаса, окончательное решение планируется принять 12 января 2027 года.

    В начале июня газета Financial Times сообщала, что США обсуждают возможность размещения самолетов двойного назначения, способных наносить ядерные удары, в дополнительных европейских странах НАТО. В таком размещении заинтересованы Польша и государства Прибалтики.

    Москва неоднократно выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью и наращиванием сил альянса у западных границ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил о нацеливании российских сил на республику в случае появления там подобных вооружений.

    Литва ранее запланировала убрать из конституции запрет на размещение ядерного оружия.

    Летом Вильнюс и Рига согласились разместить ядерный арсенал НАТО на своих территориях.

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    6 октября 2026, 14:21 • Новости дня
    Лавров: Подопечные НАТО отбились от рук и как хвост виляют собакой

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    НАТО отреагировало на жесткие заявления России и опровергло слова представителей стран Прибалтики об угрозах в адрес Калининградской области, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    После заявлений России, последовавших после угроз ряда членов Североатлантического альянса в адрес Калининградской области, НАТО отреагировало и опровергло высказывания своих отбившихся от рук подопечных, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    «Когда мы сделали очень четкое заявление в связи с угрозами со стороны балтийских и прочих членов НАТО, отбившихся от рук, напасть на Калининградскую область, когда мы сделали заявления в ответ на эти неприемлемые высказывания, тут же нас стали уверять, это делал и Марк Рютте – генеральный секретарь НАТО, и господин [Мэттью] Уитэкер – представитель США в Брюсселе при Североатлантическом альянсе, стали заверять, что никаких планов у НАТО нападать на Россию нет и быть не может. С одной стороны, хорошо, что отреагировали и опровергли своих подопечных, которые у них от рук отбились и уже начинают, как хвост вилять собакой», – заявил Лавров на пресс-конференции, передает ТАСС.

    При этом Лавров напомнил, что утверждения об оборонительном характере Североатлантического альянса «не спасли Югославию, Афганистан и Ливию», и сейчас натовцы пытаются распространить свое присутствие на Азию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Лавров сообщил, что президент Владимир Путин четко разъяснил последствия при нападении на Калининград.

    В этот же день итальянское издание оценило предупреждение России Западу. Ранее первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал учения НАТО у Калининградской области угрозой применения силы.

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    6 октября 2026, 11:20 • Новости дня
    Минздрав зарегистрировал препарат «Элефуза» для лечения агрессивного рака

    Минздрав зарегистрировал препарат для лечения рака молочной железы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министерство здравоохранения России зарегистрировало препарат «Элефуза» для лечения агрессивных форм рака молочной железы и яичников, сообщили в фармацевтической компании «Петровакс Фарм».

    «Минздрав России зарегистрировал оригинальный препарат «Элефуза» (МНН: фузулопариб) для терапии распространенного эпителиального рака яичников, рака маточной трубы, первичного перитонеального рака и метастатического HER2-негативного рака молочной железы у пациенток с мутациями BRCA1/2», – заявили в пресс-службе компании, передает РИА «Новости».

    Там пояснили, что регистрация селективного PARP-ингибитора позволит расширить возможности и доступность таргетной терапии этих агрессивных форм рака.

    Заведующая онкологическим отделением НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени В. И. Кулакова Минздрава Светлана Хохлова отметила, что даже после успешного первого этапа лечения около 70% больных раком яичников сталкиваются с рецидивом в течение трех лет. При повторных курсах химиотерапии примерно у 80% пациенток развивается резистентность к препаратам платины.

    По ее словам, появление еще одной опции расширяет возможности поддерживающей терапии и дает врачам дополнительный инструмент для длительного контроля заболевания.

    Препарат «Элефуза» разработан в сотрудничестве с китайскими партнерами. В рамках развития проекта предусмотрена локализация полного цикла производства на мощностях «Петровакс Фарм».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ученые нашли молекулу для предсказания эффективности лекарств от рака.

     Минздрав зарегистрировал первую отечественную вакцину от менингококка.

    Российские ученые нашли в цветах сакуры лекарство от рака.

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    6 октября 2026, 11:50 • Новости дня
    Метод нобелевских лауреатов помог найти вызывающие депрессию клетки мозга

    В России нашли отвечающие за депрессию клетки мозга

    Tекст: Мария Иванова

    Исследователи Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН определили клетки мозга животных, воздействие на которые вызывает депрессивноподобное поведение.

    Специалисты использовали метод оптогенетики, за который недавно была присуждена Нобелевская премия по медицине. В ходе экспериментов ученые применяли вирусные векторы для доставки светочувствительных элементов в нейроны гиппокампа, пишет ТАСС со ссылкой на издание «Наука в Сибири».

    При активации этих клеток светом животные дольше оставались неподвижными в стрессовых ситуациях, демонстрируя признаки депрессии. Метод позволяет управлять отдельными нейронами и направлен на поиск новых способов лечения заболеваний мозга.

    В издании добавили, что оптогенетические инструменты могут быть полезны в кардиологии, но пока не получили широкого распространения из-за сложности технологии и конкуренции с другими методами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в РАН назвали советских ученых родоначальниками оптогенетики. Российский ученый назвал эту технологию переворотом в науке.

    В понедельник были объявлены нобелевские лауреаты в области медицины за открытия в сфере оптогенетики.

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    6 октября 2026, 13:55 • Новости дня
    Лавров философски отнесся к планам обороны НАТО на восточном фланге

    Глава МИД Лавров философски оценил сообщения о новом плане обороны НАТО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что философски относится к информации о разработке Североатлантическим альянсом оборонительного плана на восточном фланге.

    Министр иностранных дел России прокомментировал сообщения о подготовке нового плана Североатлантического альянса, передает ТАСС.

    «Знаете, я как-то за этим слежу философски. Потому что сегодня они говорят одно, завтра другое», – сказал Лавров на пресс-конференции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник агентство Bloomberg раскрыло детали нового плана обороны НАТО.

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    6 октября 2026, 11:41 • Новости дня
    В Кении выявили первый случай заражения вирусом Эбола

    Первый случай заражения вирусом Эбола зафиксирован в Кении

    Tекст: Мария Иванова

    В Найроби зафиксирован первый случай заражения вирусом Эбола, пациент скончался.

    Министр здравоохранения Кении Эйден Дуале сообщил о выявлении первого случая заражения вирусом Эбола в столице страны, передает ТАСС со ссылкой на кенийский телеканал KBC. Инфицированный пациент умер.

    Сведения о гражданстве погибшего, источнике инфекции и круге его контактов пока не разглашаются.

    Кения ранее усилила эпидемиологический контроль из-за масштабной вспышки вируса Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК). Власти ввели дополнительные проверки на границах и в аэропортах, а также подготовили изоляторы.

    Вспышка Эболы в ДРК стала крупнейшей в истории этой страны: к началу октября было зафиксировано более 8,5 тыс. подтвержденных случаев заражения и более 4 тыс. летальных исходов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник число случаев заражения Эболой в Конго превысило 8,5 тыс. человек.

    В начале сентября число жертв лихорадки в этой стране достигло 3039 человек.

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    6 октября 2026, 12:34 • Новости дня
    Ростех создал облегчающую ходьбу карбоновую стопу для протезов

    Холдинг Ростеха разработал карбоновую стопу для протезов нижних конечностей

    Tекст: Мария Иванова

    Холдинг «Швабе», входящий в госкорпорацию «Ростех», разработал искусственную карбоновую стопу для протезов нижних конечностей, которая позволяет снизить нагрузку при ходьбе.

    Специалисты инжинирингового центра при Уральском оптико-механическом заводе имени Э. С. Яламова создали искусственную стопу, помогающую пациентам тратить меньше сил при длительных прогулках, сообщает Ростех.

    Карбоновый материал позволяет стопе пружинить во время наступления. Устройство накапливает энергию и возвращает ее при следующем шаге, что существенно снижает нагрузку на здоровую ногу, суставы и позвоночник.

    Кроме того, благодаря использованию карбона протез стал легче, и это дополнительно уменьшает усталость при ходьбе. Разработка ведется совместно с белорусскими инженерами, а впервые перспективную стопу представили на выставке «ИННОПРОМ» в Минске.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Ростех анонсировал серийный выпуск МРТ-совместимого кардиостимулятора.

    В среду госкорпорация заявила о способности новых российских беспилотников заменить крылатые ракеты.

    В прошлом году подразделение Ростеха создало 6 тыс. протезов для ветеранов спецоперации.

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