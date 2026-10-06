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    6 октября 2026, 11:50 • Новости дня

    Метод нобелевских лауреатов помог найти вызывающие депрессию клетки мозга

    В России нашли отвечающие за депрессию клетки мозга

    Tекст: Мария Иванова

    Исследователи Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН определили клетки мозга животных, воздействие на которые вызывает депрессивноподобное поведение.

    Специалисты использовали метод оптогенетики, за который недавно была присуждена Нобелевская премия по медицине. В ходе экспериментов ученые применяли вирусные векторы для доставки светочувствительных элементов в нейроны гиппокампа, пишет ТАСС со ссылкой на издание «Наука в Сибири».

    При активации этих клеток светом животные дольше оставались неподвижными в стрессовых ситуациях, демонстрируя признаки депрессии. Метод позволяет управлять отдельными нейронами и направлен на поиск новых способов лечения заболеваний мозга.

    В издании добавили, что оптогенетические инструменты могут быть полезны в кардиологии, но пока не получили широкого распространения из-за сложности технологии и конкуренции с другими методами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в РАН назвали советских ученых родоначальниками оптогенетики. Российский ученый назвал эту технологию переворотом в науке.

    В понедельник были объявлены нобелевские лауреаты в области медицины за открытия в сфере оптогенетики.

    6 октября 2026, 12:53 • Новости дня
    Названо имя лауреата Нобелевской премии по физике

    Нобелевским лауреатом по физике стал Фрэнсис Халсен

    Названо имя лауреата Нобелевской премии по физике
    @ dpa/Reuters Connect

    Tекст: Ольга Иванова

    В Стокгольме объявили имя лауреата Нобелевской премии 2026 года по физике, им стал американский астрофизик Фрэнсис Халсен.

    Имя нового лауреата Нобелевской премии по физике объявили в Стокгольме, передает ТАСС. Им стал американский астрофизик Фрэнсис Халсен.

    Как уточнил Нобелевский комитет, ученый отмечен за «за решающий вклад в создание нейтринной обсерватории IceCube и открытие нейтрино высоких энергий астрофизического происхождения»,

    Награду присуждает Шведская королевская академия наук. Кандидатов выдвигают ученые разных стран, включая членов академии и лауреатов премии прошлых лет, получивших специальные приглашения.

    В 2025 году премию получили британец Джон Кларк, француз Мишель Деворе и американец Джон Мартинис за открытие макроскопического квантово-механического туннелирования и квантования энергии в электрической цепи.

    Физика является абсолютным лидером по числу Нобелевских премий среди отечественных ученых: среди лауреатов 12 советских и российских исследователей, а также выходцев из СССР. Среди них – Лев Ландау, Жорес Алферов, Андрей Гейм и Константин Новоселов.

    С 1901 года премия по физике присуждалась 119 раз. Средний разрыв между совершением научного открытия и получением за него премии составляет около 20 лет, так как комитет должен быть уверен в практическом подтверждении открытия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник были объявлены нобелевские лауреаты в области медицины.

    В феврале стали известны даты объявления лауреатов Нобелевских премий 2026 года.

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    5 октября 2026, 12:41 • Новости дня
    Объявлены нобелевские лауреаты в области медицины

    Нобелевскими лауреатами в области медицины стали Дейссерот, Нагель и Хегеман

    Объявлены нобелевские лауреаты в области медицины
    @ Steffen Trumpf/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Нобелевскую премию 2026 года по медицине и физиологии получат ученые Карл Дейссерот, Георг Нагель и Петер Хегеман за открытия в области оптогенетики, сообщил Нобелевский комитет в Стокгольме.

    Нобелевская неделя 2026 года открылась в Стокгольме и Осло в понедельник объявлением лауреатов премии в области медицины, передает РИА «Новости».

    Нобелевскую премию 2026 года по медицине и физиологии получат ученые Карл Дейссерот, Георг Нагель и Петер Хегеман за открытия в области оптогенетики.

    Во вторник Нобелевский комитет назовет лауреата по физике, в среду – по химии, а в четверг состоится оглашение имени обладателя премии по литературе. Лауреата Нобелевской премии мира объявят в пятницу в Осло. Эта награда, согласно завещанию Альфреда Нобеля, вручается Норвежским Нобелевским комитетом с 1901 года.

    Через неделю, 12 октября, назовут обладателя премии Государственного банка Швеции по экономическим наукам памяти Нобеля. Эта номинация была учреждена в 1968 году и стала единственным дополнением к первоначальному списку наград.

    Имена номинантов и подробная информация о них держатся в секрете и будут раскрыты только через 50 лет. В этом году размер премии в каждой номинации увеличен до 12 млн шведских крон (1,2 млн долларов).

    Нобелевскую премию по физиологии и медицине присуждает Нобелевская ассамблея (НА) Каролинского института в Стокгольме, одного из крупнейших медицинских центров в Европе.

    Первым этой награды в 1901 году был удостоен немецкий врач, микробиолог и иммунолог Эмиль Адольф фон Беринг, разработавший способ иммунизации против дифтерии. На сегодняшний день в списке лауреатов 232 человека, в том числе 14 женщин. Среди лауреатов премии два лауреата из России: физиолог Иван Павлов (1904 год, за работы в области физиологии пищеварения) и биолог и патолог Илья Мечников (1908 год, за исследование иммунитета).

    Самым молодым лауреатом считается канадец Фредерик Бантинг, получивший награду в возрасте 31 года (1923), самым пожилым –  87-летний американец Фрэнсис Пейтон Роус (1966).

    Согласно официальному сайту Нобелевской премии, одним из наиболее часто предлагаемых кандидатов на получение этой премии (32 номинации) был австрийский психолог и основатель психоанализа Зигмунд Фрейд. В 1929 году Нобелевский комитет Ассамблеи Каролинского института решил, что в дальнейшем Фрейда не следует выдвигать, так как его «работы не имели доказанной научной ценности».

    В 2025 году лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине стали Мэри Брунков, Фред Рамсделл и Симон Сакагучи за работу по иммунной толерантности.

    В пятницу стало известно, что Международный уголовный суд и Международный суд ООН стали фаворитами на получение Нобелевской премии мира.

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    5 октября 2026, 19:17 • Видео
    Прогноз разведки ФРГ: Россия добивает Украину

    Главе германской разведки (БНД) Мартин Егер высказался о планах России на конфликт с Украиной. Параллельно канцлер Германии Фридрих Мерц побывал в Киеве, как бы пытаясь помешать этим планам. А что за планы?

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    4 октября 2026, 11:41 • Новости дня
    Археологи нашли в Ленинградской области средневековый серебряный клад

    В Ленинградской области нашли двухкилограммовый серебряный клад

    Tекст: Вера Басилая

    Археологи обнаружили на территории Ленинградской области крупнейший на Северо-Западе России средневековый клад серебряных изделий весом более двух килограммов.

    Специалисты нашли серебряные украшения X–XIV веков во время работ на памятнике Тиверский городок. Этот тайник стал самым крупным в истории отечественной археологии среди аналогичных находок на Северо-Западе страны, передает РИА «Новости».

    В Минобрнауки сообщили, что в тайнике находились медальоны с зернью, крупная гривна, серебряные цепи, перстень, фибула и кожаное очелье. Также ученые нашли три монеты, среди которых арабский дирхем начала X века и два редких шведских брактеата рубежа XI–XII веков.

    Руководитель экспедиции, старший научный сотрудник отдела археологии Кунсткамеры Станислав Бельский добавил, что в мире теперь известно лишь четыре подобных шведских монеты. Кроме того, внимание специалистов привлек медальон с изображением птиц, вероятно, символизирующих воронов скандинавского бога Одина. Ученых озадачило сочетание языческих мотивов с христианской символикой на других предметах высочайшего качества, изготовленных в Древней Руси и Скандинавии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе археологи нашли в Коломне клад времен внука Дмитрия Донского.

    Российские археологи выявили самые ранние поддельные монеты времен правления Василия Дмитриевича.

    Весной ученые нашли в Торжке крупный клад из 409 царских золотых монет.

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    5 октября 2026, 14:34 • Новости дня
    Ростех представил новую вакцину от коклюша, дифтерии и столбняка

    В России зарегистрировали новую вакцину от коклюша и столбняка для взрослых

    Tекст: Мария Иванова

    Статс-секретарь госкорпорации «Ростех» Сергей Цыб сообщил о презентации нового препарата для ревакцинации взрослых против коклюша, дифтерии и столбняка на форуме «Биопром».

    Госкорпорация «Ростех» продемонстрировала препарат для ревакцинации в рамках проходящего в Геленджике форума, пишет РИА «Новости».

    «Наш холдинг «НацимБио» в этом году впервые на форуме представляет новую вакцину для ревакцинации взрослого населения против трех инфекций: коклюша, дифтерии и столбняка. Эта вакцина в этом году зарегистрирована», – заявил Цыб.

    Он подчеркнул, что производство препарата будет развернуто на предприятии в Перми, что позволит полностью удовлетворить спрос на внутреннем рынке.

    На выставке форума «Биопром» свои передовые технологии продемонстрировали свыше 100 компаний, среди которых «Магнит», «Герофарм», «Арнест», «Сибур» и Фонд «Сколково». Часть представленных разработок уже внедрена в серийное производство, по другим проектам завершены испытания и созданы опытные образцы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в России назвали сроки поступления в медучреждения первой отечественной вакцины от ВПЧ.

    Весной российская вакцина от коклюша снизила зависимость от иностранных препаратов.

    В стране ранее впервые зарегистрировали вакцину от коклюша для взрослых.

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    5 октября 2026, 14:03 • Новости дня
    Ученый назвал получившую Нобелевскую премию технологию переворотом в науке

    Гендиректор центра ФМБА Белоусов: Оптогенетика является переворотом в науке

    Tекст: Вера Басилая

    Технология оптогенетики, удостоенная Нобелевской премии, позволила на совершенно новом уровне изучать работу нервной системы и произвела переворот в науке, заявил генеральный директор Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России Всеволод Белоусов.

    По словам Белоусова, технология оптогенетики, за которую в понедельник была присуждена Нобелевская премия по физиологии и медицине Карлу Дайссероту, Петеру Хегеманну и Георгу Нагелю, произвела переворот в изучении нервной системы, передает ТАСС.

    «Я пять лет предсказывал, что именно за эту технологию в итоге дадут премию. Ее значение трудно переоценить. Технология, созданная нынешними лауреатами, в первую очередь позволила на совершенно новом уровне исследовать работу нервной системы», – заявил член-корреспондент РАН, генеральный директор Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России Всеволод Белоусов.

    По его словам, до появления оптогенетики ученые изучали электрическую активность нейронов в основном с помощью электродов и других классических инструментов. Новая технология дала исследователям генетически кодируемые механизмы для направленной активации клеток.

    Белоусов пояснил, что геномные подходы позволяют внедрять эти инструменты в нужные области мозга. Управление нейронами с помощью света дало возможность собрать колоссальный объем данных о работе мозга экспериментальных животных и экспериментально проверять гипотезы о том, какие нейронные контуры отвечают за конкретное поведение.

    Нобелевскую премию 2026 года по медицине и физиологии получат ученые Карл Дейссерот, Георг Нагель и Петер Хегеман за открытия в области оптогенетики.

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    5 октября 2026, 18:10 • Новости дня
    В Минздраве сообщили о выделении рекордной суммы на медицинскую реабилитацию

    Минздрав: На медицинскую реабилитацию выделят рекордные 100 млрд рублей

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Заместитель министра здравоохранения России Евгений Камкин сообщил, что в 2026 году на развитие медицинской реабилитации граждан за счет средств обязательного медицинского страхования направят около 100 млрд рублей.

    Около 2 млн граждан смогут пройти бесплатную реабилитацию в рамках программ обязательного медицинского страхования (ОМС), передает РИА «Новости».

    «Мы ожидаем, что в этом году на медицинскую реабилитацию будет направлена рекордная сумма из фонда обязательного медицинского страхования. Я думаю, что эта сумма составит около 100 млрд рублей», – заявил Камкин на сессии III Международного форума «Биопром».

    Международный форум «Биопром» проходит в Геленджике с 5 по 6 октября. Ключевой темой мероприятия заявлена «Экосистема высокого качества жизни».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Минздрав сообщил о росте финансирования лечения онкологии по ОМС.

    На прошлой неделе индивидуальные вакцины и клеточная терапия вошли в систему ОМС.

    В прошлом году россиянам гарантировали защиту прав при передаче функций страховщиков фонду ОМС.

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    5 октября 2026, 14:52 • Новости дня
    В РАН назвали советских ученых родоначальниками оптогенетики

    Ученый Белоусов: Советская школа биофизики была родоначальником оптогенетики

    Tекст: Вера Басилая

    Генеральный директор Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России Всеволод Белоусов заявил, что советскую биофизическую школу можно считать родоначальником направления оптогенетики, удостоенного Нобелевской премии за 2026 год.

    По словам Белоусова, советская наука стояла у истоков исследований оптогенетики, за которую была присуждена Нобелевская премия по физиологии и медицине, передает ТАСС.

    «Важный момент, который часто сопровождает присуждение крупнейших научных премий: премию получают несколько человек, хотя круг ученых, внесших фундаментальный вклад в создание технологии, значительно шире», – отметил Белоусов.

    Он подчеркнул, что огромный вклад в развитие направления внесли Эд Бойден и Эрнст Бамберг, однако у истоков стояла именно советская школа. Одним из ключевых исследователей Белоусов назвал Олега Синещекова, который еще с 1970-х годов занимался фототаксисом и первым зарегистрировал электрические ответы водорослей на свет. По словам эксперта, нынешние нобелевские лауреаты сами ссылаются на эти работы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник ученые назвали получившую Нобелевскую премию технологию переворотом в науке.

    В тот же день были объявлены нобелевские лауреаты в области медицины. Премию за 2026 год в области физиологии и медицины получат Карл Дайссерот, Петер Хегеманн и Георг Нагель за открытия, касающиеся светоуправляемых ионных каналов и оптогенетики.

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    5 октября 2026, 23:11 • Новости дня
    Роспотребнадзор назвал санитарную обстановку в Иркутской области спокойной

    Tекст: Антон Антонов

    Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Иркутской области, где у женщины была выявлена пневмония неустановленной этиологии, остается спокойной, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

    «Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Иркутской области, городах Иркутск и Шелехов спокойная», – сказано в сообщении.

    По данным ведомства, исследования у лиц, контактировавших с заболевшей, показали по два случая COVID-19 и риновирусной инфекции. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что других возбудителей инфекционных болезней у контактных лиц не обнаружено, передает ТАСС.

    «В связи с имеющейся информацией, результатами лабораторных тестов и состоянием здоровья медицинское наблюдение в отношении 60% контактных завершено», – отметили в пресс-службе.

    «Завершается комплекс профилактических мероприятий и медицинское наблюдение за контактными лицами», – говорится в сообщении.

    По информации ведомства, уровень заболеваемости ОРВИ в Иркутской области на 12,6% ниже эпидемического порога и соответствует среднемноголетним показателям, отмечается циркуляция респираторных вирусов, характерных для данного периода года, в циркуляции преобладает риновирус, регистрируются и первые случаи гриппа, преимущественно А (H1N1). Еженедельно фиксируется около 16 тыс. случаев ОРВИ без роста показателей в последние две недели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал ориентироваться на заявления Роспотребнадзора по ситуации в Иркутской области.

    В воскресенье у сотрудницы противочумного института в Иркутске врачи выявили пневмонию неустановленной этиологии.

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    5 октября 2026, 02:28 • Новости дня
    Роспотребнадзор заблокировал 48,6 тыс. онлайн-ресурсов с запрещенными БАД

    Tекст: Антон Антонов

    Заблокировано более 48 тыс. интернет-ресурсов, предлагавших к продаже биологически активные добавки, реализация которых запрещена на территории России, сообщил Роспотребнадзор.

    «Специалисты Роспотребнадзора продолжают выявлять и блокировать интернет-ресурсы, распространяющие информацию о розничной продаже БАД, реализация которых запрещена в России. По результатам принятых ведомством решений всего заблокировано 48,6 тыс. подобных площадок», – говорится в сообщении.

    В числе заблокированных приведены страницы с продукцией, не прошедшей государственную регистрацию, такой как «Харидра (Куркума) Шри Ганга, 120 таблеток», с добавками с несоответствующим содержанием нормируемых веществ, например «Витамин D3 (холекальциферол), 250 мкг, 10 тыс. МЕ, 120 капсул», а также с опасной продукцией, включая «Nature's Way, Kidney Bladder, добавка для почек и мочевого пузыря, 100 веганских капсул», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре в России заблокировали около 45 тыс. сайтов с запрещенными БАДами.

    В прошлом году Роспотребнадзор подготовил основания для запрета продажи отдельных видов биологически активных добавок.

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    5 октября 2026, 15:37 • Новости дня
    ФМБА сообщило о сокращении пути создания инновационных разработок

    Скворцова: ФМБА сократило путь создания инновационных разработок почти втрое

    Tекст: Ольга Иванова

    Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) сократило цепочку создания новых разработок в 2,5-3 раза в период с 2023 по 2026 год, сообщила глава агентства Вероника Скворцова.

    «Соединение этих двух принципов позволило нам за короткий период, с 2023 по 2026 год, укоротить инновационную цепочку в 2,5-3 раза», – заявила Скворцова на пленарном заседании форума «Биопром», передает ТАСС.

    По ее словам, за это время специалисты ФМБА создали около 700 результатов интеллектуальной деятельности, получив 322 патента. Также было зарегистрировано 49 инновационных лекарственных препаратов.

    Скворцова отметила, что количество научно-технологических платформ на базе научных центров ФМБА увеличилось с восьми в конце 2022 года до 27. Эти платформы основаны на технологиях генной инженерии, биоинженерии, мультиомиксных технологиях, а также пептидном и олигонуклеотидном синтезе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Скворцова анонсировала появление в России вакцин от денге и глиобластомы.

    На прошлой неделе она сообщила о скором выходе российской вакцины от аллергии.

    В среду глава ФМБА заявила, что вакцина «Аллергарда» снижает проявления аллергии в семь раз.

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    5 октября 2026, 14:48 • Новости дня
    Скворцова анонсировала появление в России вакцин от денге и глиобластомы

    Скворцова сообщила о появлении в России вакцин от лихорадки денге и глиобластомы

    Tекст: Вера Басилая

    В скором времени в России появятся новые вакцины, в том числе от аллергии на амброзию, лихорадки денге и менингококковой инфекции, а также персонализированная онковакцина от глиобластомы, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.

    Скворцова на пленарной сессии III Международного форума «Биопром» заявила, что на прошлой неделе была зарегистрирована первая аллерговакцина против пыльцы березы и перекрестной пищевой аллергии. По ее словам, на подходе вторая вакцина от аллергии на амброзию, передает РИА «Новости».

    Скворцова добавила, что Федеральное медико-биологическое агентство разрабатывает вакцины против менингококковой инфекции и лихорадки денге, а также персонализированные онковакцины. По ее словам, ранее ФМБА представило вакцину для терапии колоректального рака, а сейчас работает над вакциной от глиобластомы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг глава ФМБА Вероника Скворцова сообщила о скором выходе в гражданский оборот вакцины от аллергии.

    В среду Минздрав России зарегистрировал новую отечественную вакцину от аллергического риноконъюнктивита «Аллергарда».

    Скворцова уточнила, что препарат снижает проявления заболевания в семь раз.

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    5 октября 2026, 14:25 • Новости дня
    Ростех анонсировал серийный выпуск МРТ-совместимого кардиостимулятора

    Ростех запланировал выпуск кардиостимуляторов Apollo MRI на 2027 год

    Tекст: Мария Иванова

    Статс-секретарь госкорпорации «Ростех» Сергей Цыб сообщил, что предприятие «Кардиоэлектроника» планирует начать серийное производство нового однокамерного электрокардиостимулятора в 2027 году.

    Производство нового медицинского аппарата, совместимого с проведением магнитно-резонансной томографии, будет развернуто на базе отечественного предприятия. Об этом на полях форума «Биопром» в Геленджике сообщил статс-секретарь госкорпорации «Ростех» Сергей Цыб, передает ТАСС.

    «МРТ-совместимый имплантируемый однокамерный электрокардиостимулятор Apollo MRI также будет выпускать наше предприятие «Кардиоэлектроника“. Серийное производство планируем начать в 2027 году», – заявил он.

    В отличие от двухкамерного электрокардиостимулятора, который стимулирует обе камеры сердца, новая однокамерная модель поддерживает работу только правого предсердия или правого желудочка.

    Линейка кардиологического оборудования Ростеха в настоящий момент уже представлена двухкамерным МРТ-совместимым устройством. В российские клиники было поставлено свыше 200 подобных приборов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае отечественные ученые показали первый российский портативный МРТ.

    В марте Ростех анонсировал запуск производства нового аппарата для ингаляционной анестезии.

    В прошлом году на «Российской неделе здравоохранения» представили МРТ-совместимый кардиостимулятор.

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    5 октября 2026, 20:17 • Новости дня
    Начался прием заявок на конкурс «Лаборатория маленьких открытий»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Открыт прием заявок на Всероссийский конкурс для работников дошкольного образования «Лаборатория маленьких открытий», победители которого поедут на VI Конгресс молодых ученых.

    Прием заявок продлится до 5 ноября, сообщается на сайте Наука.рф. Проект направлен на развитие детской науки и привлечение внимания педагогов к научно-популярной тематике.

    Конкурс включает четыре номинации: «Мир вокруг нас», «Космос для малышей», «Мир с искусственным интеллектом» и «Первооткрыватели: ученые, которыми мы гордимся». Педагоги могут представить работы воспитанников в форматах видео, рисунка и поделки.

    «Конкурс «Лаборатория маленьких открытий» – это пилотный проект Десятилетия науки и технологий. Он позволит не просто выявить и поддержать увлеченных своим делом воспитателей, но и масштабировать лучшие образовательные практики на всю страну», – отметил замминистра науки и высшего образования Денис Секиринский.

    Участие в конкурсе бесплатное. Победители будут приглашены на VI Конгресс молодых ученых в Петербурге, где их работы представят на специальной экспозиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году президент Владимир Путин обсудил тему счастья с участниками мероприятия. Он отметил рекордное число посетителей пятого конгресса.

    На Конгрессе молодых ученых отметили увеличение числа кандидатов наук.

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    5 октября 2026, 20:28 • Новости дня
    Число случаев заражения Эболой в Конго превысило 8,5 тыс. человек

    Tекст: Денис Тельманов

    Количество инфицированных опасным вирусом Эбола в Демократической Республике Конго превысило 8,5 тыс. человек, сообщили в министерстве связи и по делам СМИ страны.

    «Меры реагирования продолжают приниматься в семи провинциях и 64 затронутых районах здравоохранения. По ситуации с Эболой на 3 октября: 8 544 подтвержденных случая, 4 114 умерших, 824 пациента в изоляции или госпитализированы», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.

    В министерстве также уточнили, что показатель летальности заболевания достиг 48,2%. При этом эффективность отслеживания контактов заболевших составляет 73,8%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале октября число жертв эпидемии в Демократической Республике Конго превысило 4 тыс. человек.

    Месяцем ранее Всемирная организация здравоохранения зафиксировала распространение вируса на новые территории страны. Для борьбы с инфекцией местные власти приступили к массовой вакцинации населения.

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    5 октября 2026, 14:12 • Новости дня
    Вторая осенняя магнитная буря завершилась

    ИКИ РАН: Вторая осенняя магнитная буря завершилась

    Tекст: Мария Иванова

    Магнитная буря, ставшая второй в течение этой осени и сопровождавшаяся интенсивными полярными сияниями, завершилась утром в понедельник, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

    На Земле прошла вторая магнитная буря за осень, при этом она началась с опозданием на сутки относительно прогноза, сообщает Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Ее причиной стало продолжающееся воздействие корональной дыры среднего размера, однако пик интенсивности пройден. Сила бури оценивается от слабой до умеренной (G1–G2). Последний всплеск зафиксировали около 8:00 мск.

    Геомагнитная обстановка стабилизировалась, и возобновление активности маловероятно.

    В воскресенье с 15:00 до 19:00 мск на фоне бури наблюдался всплеск полярных сияний интенсивностью 8-9 баллов из 10. В европейской части страны это время пришлось на светлую часть суток, поэтому больше всего наблюдений было из восточных регионов, хотя отдельные снимки получены и на северо-западе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье на Земле зафиксировали слабую магнитную бурю.

    В прошлую среду ученые предупредили о магнитных бурях в выходные.

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