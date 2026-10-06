Метод нобелевских лауреатов помог найти вызывающие депрессию клетки мозга

В России нашли отвечающие за депрессию клетки мозга

Tекст: Мария Иванова

Специалисты использовали метод оптогенетики, за который недавно была присуждена Нобелевская премия по медицине. В ходе экспериментов ученые применяли вирусные векторы для доставки светочувствительных элементов в нейроны гиппокампа, пишет ТАСС со ссылкой на издание «Наука в Сибири».

При активации этих клеток светом животные дольше оставались неподвижными в стрессовых ситуациях, демонстрируя признаки депрессии. Метод позволяет управлять отдельными нейронами и направлен на поиск новых способов лечения заболеваний мозга.

В издании добавили, что оптогенетические инструменты могут быть полезны в кардиологии, но пока не получили широкого распространения из-за сложности технологии и конкуренции с другими методами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в РАН назвали советских ученых родоначальниками оптогенетики. Российский ученый назвал эту технологию переворотом в науке.

В понедельник были объявлены нобелевские лауреаты в области медицины за открытия в сфере оптогенетики.