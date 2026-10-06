В Кении выявили первый случай заражения вирусом Эбола

Первый случай заражения вирусом Эбола зафиксирован в Кении

Tекст: Мария Иванова

Министр здравоохранения Кении Эйден Дуале сообщил о выявлении первого случая заражения вирусом Эбола в столице страны, передает ТАСС со ссылкой на кенийский телеканал KBC. Инфицированный пациент умер.

Сведения о гражданстве погибшего, источнике инфекции и круге его контактов пока не разглашаются.

Кения ранее усилила эпидемиологический контроль из-за масштабной вспышки вируса Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК). Власти ввели дополнительные проверки на границах и в аэропортах, а также подготовили изоляторы.

Вспышка Эболы в ДРК стала крупнейшей в истории этой страны: к началу октября было зафиксировано более 8,5 тыс. подтвержденных случаев заражения и более 4 тыс. летальных исходов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник число случаев заражения Эболой в Конго превысило 8,5 тыс. человек.

В начале сентября число жертв лихорадки в этой стране достигло 3039 человек.