Минздрав зарегистрировал препарат «Элефуза» для лечения агрессивного рака

Минздрав зарегистрировал препарат для лечения рака молочной железы

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Минздрав России зарегистрировал оригинальный препарат «Элефуза» (МНН: фузулопариб) для терапии распространенного эпителиального рака яичников, рака маточной трубы, первичного перитонеального рака и метастатического HER2-негативного рака молочной железы у пациенток с мутациями BRCA1/2», – заявили в пресс-службе компании, передает РИА «Новости».

Там пояснили, что регистрация селективного PARP-ингибитора позволит расширить возможности и доступность таргетной терапии этих агрессивных форм рака.

Заведующая онкологическим отделением НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени В. И. Кулакова Минздрава Светлана Хохлова отметила, что даже после успешного первого этапа лечения около 70% больных раком яичников сталкиваются с рецидивом в течение трех лет. При повторных курсах химиотерапии примерно у 80% пациенток развивается резистентность к препаратам платины.

По ее словам, появление еще одной опции расширяет возможности поддерживающей терапии и дает врачам дополнительный инструмент для длительного контроля заболевания.

Препарат «Элефуза» разработан в сотрудничестве с китайскими партнерами. В рамках развития проекта предусмотрена локализация полного цикла производства на мощностях «Петровакс Фарм».

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