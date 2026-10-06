Рост долга Франции усилил риски нового кризиса еврозоны

Tекст: Игорь Иножарский

Доходность десятилетних гособлигаций Франции почти достигла 5%, а спред к бумагам Германии с середины сентября вырос с 0,55 до 1,45 процентного пункта – максимума с 2012 года, из-за чего участники рынков заговорили о риске полномасштабного долгового кризиса во второй экономике еврозоны, пишет Politico.

Издание отмечает, что Франция не сводила бюджет без дефицита более 30 лет и с 2019 года нарушает лимит ЕС по дефициту из-за расходов на пенсии, перевооружение и «зеленый переход», а глава Банка Франции Эмманюэль Мулен предупредил, что «нужно сделать все», чтобы не допустить долгового кризиса к президентским выборам 2027 года.

Рост премий за риск уже распространился на облигации Италии, Бельгии и Греции, а евро опустился к минимуму за 17 месяцев; при этом более половины долга Франции держат иностранные инвесторы, и выход таких игроков, как Sumitomo Mitsui DS Asset Management, повышает угрозу распродаж и заражения других стран еврозоны.

Politico указывает, что рынки все настойчивее задаются вопросом, готов ли Европейский центробанк запустить инструмент TPI для скупки облигаций или приостановить ужесточение политики, однако экономист Allianz Global Investors Кристиан Шульц подчеркивает, что такая поддержка потребует серьезной бюджетной дисциплины и реформ, а эксперт Брукингского института Робин Брукс допускает, что в крайнем случае защита Франции станет для ЕЦБ ценой сохранения единой валюты, несмотря на сильное недовольство в Северной Европе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник агентство Bloomberg назвало Францию «слабым звеном» Европы из-за накапливающихся экономических проблем. В среду Le Monde сообщила об «историческом» падении покупательной способности французов на фоне инфляции. На прошлой неделе статистика Франции зафиксировала рост госдолга страны до рекордных 119% ВВП.