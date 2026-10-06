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    6 октября 2026, 11:07 • Новости дня

    Рост долга Франции усилил риски нового кризиса еврозоны

    Tекст: Игорь Иножарский

    Глава Банка Франции Эмманюэль Мулен предупредил о необходимости «сделать все» для предотвращения долгового кризиса к выборам 2027 года на фоне скачка доходностей французских облигаций, пишет Politico.

    Доходность десятилетних гособлигаций Франции почти достигла 5%, а спред к бумагам Германии с середины сентября вырос с 0,55 до 1,45 процентного пункта – максимума с 2012 года, из-за чего участники рынков заговорили о риске полномасштабного долгового кризиса во второй экономике еврозоны, пишет Politico.

    Издание отмечает, что Франция не сводила бюджет без дефицита более 30 лет и с 2019 года нарушает лимит ЕС по дефициту из-за расходов на пенсии, перевооружение и «зеленый переход», а глава Банка Франции Эмманюэль Мулен предупредил, что «нужно сделать все», чтобы не допустить долгового кризиса к президентским выборам 2027 года.

    Рост премий за риск уже распространился на облигации Италии, Бельгии и Греции, а евро опустился к минимуму за 17 месяцев; при этом более половины долга Франции держат иностранные инвесторы, и выход таких игроков, как Sumitomo Mitsui DS Asset Management, повышает угрозу распродаж и заражения других стран еврозоны.

    Politico указывает, что рынки все настойчивее задаются вопросом, готов ли Европейский центробанк запустить инструмент TPI для скупки облигаций или приостановить ужесточение политики, однако экономист Allianz Global Investors Кристиан Шульц подчеркивает, что такая поддержка потребует серьезной бюджетной дисциплины и реформ, а эксперт Брукингского института Робин Брукс допускает, что в крайнем случае защита Франции станет для ЕЦБ ценой сохранения единой валюты, несмотря на сильное недовольство в Северной Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник агентство Bloomberg назвало Францию «слабым звеном» Европы из-за накапливающихся экономических проблем. В среду Le Monde сообщила об «историческом» падении покупательной способности французов на фоне инфляции. На прошлой неделе статистика Франции зафиксировала рост госдолга страны до рекордных 119% ВВП.

    6 октября 2026, 14:39 • Новости дня
    Макрон назвал испытание стратегической ракеты M51.3 посланием миру
    Макрон назвал испытание стратегической ракеты M51.3 посланием миру
    @ ariane.group

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Франции Эммануэль Макрон назвал тестовый пуск стратегической баллистической ракеты M51.3 «громким и четким посланием», которое должно внушать страх.

    «Сегодня мы стали сильнее, и я думаю, что послание было услышано повсюду – громко и четко. Оно должно было быть услышано», – приводит слова Макрона РИА «Новости».

    Президент Франции назвал испытание «техническим успехом» и отметил, что подобными технологиями обладают очень немногие государства.

    «Чтобы быть свободными, нужно внушать страх. А чтобы внушать страх, нужно быть сильными», – заявил Макрон.

    Он также пообещал удвоить оборонный бюджет Франции в течение следующих десяти лет. Ранее министерство обороны страны провело пуск ракеты M51.3 без ядерного заряда с подводной лодки Vigilant.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Франция испытала стратегическую баллистическую ракету. В понедельник Bloomberg отметил, что годы правления Эммануэля Макрона превратили Францию в «слабое звено» Европы. В прошлом месяце президент Франции назвал цены на топливо в стране невыносимыми.

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    5 октября 2026, 20:13 • Новости дня
    На единственном атомном авианосце Франции «Шарль де Голль» произошел пожар

    Figaro: Пожар потушили на французском атомном авианосце «Шарль де Голль»

    На единственном атомном авианосце Франции «Шарль де Голль» произошел пожар
    @ Johan Nilsson/TT/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В ходе технического обслуживания на единственном атомном авианосце Франции «Шарль де Голль» произошел пожар, огонь успешно потушили, сообщила газета Figaro со ссылкой на морскую префектуру по Средиземному морю.

    Отмечается, что возгорание произошло в понедельник после «работ по газовой резке», передает РИА «Новости».

    В июле авианосец вернулся в порт Тулон после развертывания на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце на заводе на северо-западе Франции при взрыве и пожаре пострадал один человек.

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    5 октября 2026, 19:17 • Видео
    Прогноз разведки ФРГ: Россия добивает Украину

    Главе германской разведки (БНД) Мартин Егер высказался о планах России на конфликт с Украиной. Параллельно канцлер Германии Фридрих Мерц побывал в Киеве, как бы пытаясь помешать этим планам. А что за планы?

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    5 октября 2026, 19:06 • Новости дня
    Еврокомиссия предупредила Евросоюз о «тяжелой зиме»

    ЕК: Евросоюз ждет суровая зима в условиях высоких цен на энергоресурсы

    Еврокомиссия предупредила Евросоюз о «тяжелой зиме»
    @ Kristian Tuxen Ladegaard Berg/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Евросоюзе ожидается суровая зима на фоне высоких цен на энергоносители, заявила представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.

    «ЕС движется к очень тяжелой зиме с точки зрения цен на энергоресурсы», – заявила Итконен, передает ТАСС. Представитель ЕК поддержала решение стран ЕС и Группы семи о продаже 50 млн баррелей нефти и 50 млн баррелей дизельного топлива из стратегических запасов. По ее словам, это поможет стабилизировать цены для европейских граждан и бизнеса.

    Решение о высвобождении запасов было принято под давлением США, которые требовали выделить до 120 млн баррелей дизеля. Вашингтон угрожал запретом на экспорт американского дизельного топлива, если союзники не примут меры для снижения цен на мировом рынке. Эксперты отмечают, что запрет на экспорт мог бы спровоцировать физический дефицит горючего в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Германия отказалась продавать дизель из запасов ЕС по требованию США.

    В четверг ЕС в ответ на ультиматум США отказался продавать дизель без рекомендации МЭА.

    В прошлом месяце премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о неконкурентоспособности Европы при нынешних ценах на энергоносители.

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    6 октября 2026, 10:55 • Новости дня
    Меланшон призвал усилить школьные протесты во Франции

    Politico: Меланшон призвал к протестам в поддержку школьников по всей Франции

    Меланшон призвал усилить школьные протесты во Франции
    @ Abaca Press/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Лидер партии «Непокоренная Франция» и кандидат в президенты Жан-Люк Меланшон во вторник призвал сторонников выйти на общенациональные акции в поддержку учащихся, блокирующих лицеи по всей стране.

    Массовые студенческие и школьные протесты во Франции, начавшиеся в прошлом месяце из-за требований увеличить финансирование образования и улучшить условия труда, к этой неделе охватили, по оценке властей, от 400 до 500 лицеев, что составляет около 10% учебных заведений страны. Министр образования Эдуар Жеффре сообщил, что на прошлой неделе на 24 акциях фиксировались поджоги и акты вандализма, пишет Politico.

    В опубликованном в понедельник почти двадцатиминутном видео Меланшон отверг обвинения правительства и правых партий в подстрекательстве к насилию и обвинил полицию в жестком разгоне демонстраций. «Наша страна переживает самое мощное движение школьников и студентов с мая 1968 года», – заявил он и добавил, что политика экономии и сокращения бюджетов «привела систему образования почти к коллапсу». Канцелярия премьера Себастьена Лекорню утверждает, что «Непокоренная Франция» и ее союзники способствовали разрастанию протестов.

    Политик назвал обвинения в поощрении насилия «абсурдными», но видит в протестах шанс укрепить поддержку среди молодежи и выйти во второй тур президентских выборов. В своем блоге он написал, что власти «сделали ошибку», объявив его движение «дьяволом во плоти», поскольку это принесло ему «существенный всплеск популярности в лицеях». По данным опроса Cluster17, 47% французов младше 35 лет готовы проголосовать за Меланшона, а агрегатор опросов Politico показывает, что он незначительно опережает центристов в борьбе за выход во второй тур против лидера крайне правых Марин Ле Пен, хотя 73% избирателей в целом исключают для себя голосование за него.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник французская полиция задержала более 6 тыс. участников школьных протестов. В понедельник власти назвали число пострадавших во время столкновений между подростками и полицией. В тот же день сообщалось, что участники акций в ряде городов начали применять «коктейли Молотова».

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    5 октября 2026, 21:00 • Новости дня
    Во Франции украли одну из самых дорогих книг в мире весом более 200 кг

    Ici: Во Франции украли книгу весом 210 кг с обложкой работы Дали

    Tекст: Дарья Григоренко

    Из частного музея в коммуне Иссуар в центральной части Франции украли одну из самых дорогих и тяжелых книг в мире – «Апокалипсис» Жозефа Форе с обложкой работы Сальвадора Дали, сообщило радио Ici.

    Уникальное издание похитили в ночь на понедельник из городского центра современного искусства. Расследование обстоятельств кражи поручено жандармерии Клермон-Феррана, передает ТАСС со ссылкой на радио Ici.

    «Это грандиозное, мастерское произведение, не имеющее аналогов в мире. Этой ночью убили Францию, убили французское культурное наследие», – заявил основатель музея и владелец книги Кристиан Карутзос.

    Книга была создана в период с 1958 по 1961 год галеристом Жозефом Форе по благословению Папы Иоанна XXIII на основе «Откровения Иоанна Богослова». В создании произведения искусства принимали участие известные художники и писатели того времени, включая Сальвадора Дали, Жана Кокто, Бернара Бюффе и Осипа Цадкина.

    Как пишет региональная газета Ouest-France, общий вес книги составляет 210 кг, из которых 150 кг приходится на бронзовую обложку работы Дали. В 2003 году Карутзос приобрел ее на аукционе в Японии за несколько миллионов евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом прокуратура Франции запросила до восьми лет тюрьмы за похищение книг Александра Пушкина.

    В мае грабители французских музеев перешли к нападениям на посетителей.

    В прошлом году у бывшего главы УЕФА Мишеля Платини украли 20 трофеев.

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    5 октября 2026, 17:54 • Новости дня
    Неизвестные попытались сжечь силовые кабели в Берлине

    Полиция Берлина сообщила о попытке поджога силовых кабелей в районе Марцан

    Tекст: Денис Тельманов

    В берлинском районе Марцан ранним утром злоумышленники попытались уничтожить силовые кабели, сообщила местная полиция.

    Правоохранительные органы Берлина зафиксировали инцидент с попыткой уничтожения инфраструктуры в районе Марцан, передает РИА «Новости». Злоумышленники заложили предметы под электрические провода и подожгли их.

    «Сегодня ранним утром неизвестные попытались поджечь силовые кабели в районе Марцан», – отмечается в официальном сообщении ведомства.

    В результате действий нарушителей пострадала лишь внешняя оболочка проводов. Кратковременные перебои в подаче электричества были оперативно устранены.

    Расследованием происшествия занялось специализированное подразделение уголовной полиции столицы Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре экстренные службы обезвредили самодельные ракетные установки на трансформаторной подстанции в Бранденбурге.

    В июле леворадикальная организация Kommando Angry Birds повредила сигнальные кабели железной дороги между Кельном и Дюссельдорфом.

    В начале года анархистская группировка «Вулкан» взяла на себя ответственность за масштабный поджог кабельного моста в Берлине.

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    5 октября 2026, 21:04 • Новости дня
    Мерц и Макрон предложили Евросоюзу создать инструмент для торговых войн

    Handelsblatt: Мерц и Макрон предложили ЕС создать инструмент для торговых войн

    Tекст: Дарья Григоренко

    Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон направили в Еврокомиссию предложение о создании нового экономического инструмента для масштабных ответных мер в случае введения против Евросоюза пошлин или санкций, пишет газета Handelsblatt.

    Как пишет Handelsblatt со ссылкой на письмо Макрона и Мерца на имя главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, инициатива направлена на усиление полномочий Еврокомиссии в условиях возможного экономического давления на объединение. Ответные меры могут включать как исключение отдельных компаний с европейского рынка, так и санкции против целых государств, передает РИА «Новости».

    Источники в немецком правительстве подчеркнули, что механизм должен обеспечить равенство сил. Хотя власти Германии заявляют, что проект не направлен против конкретных стран, речь идет прежде всего о возможности противостоять США и Китаю.

    Авторы идеи указали на торговый дефицит Евросоюза с Китаем в размере миллиарда евро в день и уязвимость Европы перед тактикой введения пошлин, которую применял Дональд Трамп. Кроме того, план предусматривает контроль за поставщиками для снижения зависимости европейской промышленности от китайских редкоземельных металлов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Мерц призвал страны Евросоюза увеличить финансовую поддержку Киева.

    В начале года издание Financial Times спрогнозировало большие потери ЕС и Британии в торговой войне с США.

    В прошлом году Евросоюз предложил Вашингтону взаимно обнулить пошлины.

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    5 октября 2026, 21:21 • Новости дня
    Мерц назвал отсутствие нового бюджета ЕС самым выгодным сценарием для ФРГ

    Мерц: Отсутствие нового бюджета ЕС является самым выгодным сценарием для ФРГ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Канцлер Германии Фридрих Мерц допустил возможность отсутствия соглашения по бюджету Евросоюза на 2028-2034 годы, отметив, что этот вариант стал бы финансово самым выгодным для страны.

    Мерц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Литвы Миндаугасом Синкявичюсом отметил, что ФРГ выступает за то, чтобы завершить переговоры до конца этого года, пишет ТАСС.

    «Отсутствие нового финансового плана было бы для Германии финансово самым выгодным решением с большим отрывом. Но мы этого не хотим, так как это сильно ограничило бы дееспособность Европы. Мы не хотим, чтобы подобный сценарий реализовался – ни на внешнем уровне, ни внутри союза», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Мерц заявил о желании ускорить процесс вступления Украины в ЕС.

    В воскресенье АдГ раскритиковала визит Мерца в Киев на фоне нехватки средств в Германии.

    В тот же день почти половина граждан Германии признала экс-канцлера Ангелу Меркель эффективнее Мерца.

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    5 октября 2026, 21:08 • Новости дня
    Названо число пострадавших во время протестов во Франции школьников

    Глава Минобра Жеффре: В ходе протестов во Франции пострадали около 200 учеников

    Tекст: Дарья Григоренко

    С начала массовых протестных акций старшеклассников во Франции пострадали около 200 учеников, заявил министр национального образования Эдуар Жеффре.

    «С начала (акций) пострадали 190 учеников», – заявил министр, передает РИА «Новости». Основная часть травм, по его словам, связана либо с несчастными случаями в ходе манифестаций, либо с действиями зачинщиков беспорядков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник участники школьных протестов во Франции начали применять «коктейли Молотова».

    В воскресенье французский школьник сжег лицо женщине самодельным огнеметом.

    В пятницу МВД Франции сообщило о задержании более 5 тыс. школьников.

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    6 октября 2026, 11:49 • Новости дня
    Евродепутат Картайзер предложил заменить Кошту на Зеленского

    Депутат ЕП Картайзер предложил заменить главу Евросовета Кошту Зеленским

    Tекст: Ольга Иванова

    Депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер предложил переименовать Европейский совет в «Украинский», а его председателя Антониу Кошту заменить на Владимира Зеленского.

    «Я предлагаю переименовать Европейский совет, собрание наших глав государств и правительств, в Украинский совет, а его председателя господина Кошту заменить Зеленским», – заявил Картайзер на пленарной сессии Европарламента, передает РИА «Новости».

    По его словам, Европейский совет пренебрегает проблемами европейцев, уделяя внимание Владимиру Зеленскому.

    Евродепутат отметил, что в проекте выводов предстоящего саммита ЕС вопросам конкурентоспособности посвящено 12 строк, миграционному кризису – одна, а Украине – 104 строки и еще 64 строки в разделе об обороне.

    «Итого 168 строк безусловной поддержки господина Зеленского и 13 строк повседневным заботам наших граждан», – добавил Картайзер. Он призвал Евросоюз перейти к дипломатическим усилиям по урегулированию конфликта и раскритиковал планы европейских стран сокращать социальные выплаты и пенсии.

    Саммит лидеров Евросоюза пройдет 15 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Европарламенте назвали причину падения поддержки Украины европейцами.

    Евродепутат Любош Блага назвал Владимира Зеленского фашистом.

    Депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер заявил о необходимости восстановления контактов с Россией.

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    6 октября 2026, 10:58 • Новости дня
    Politico: Поражение Санчеса на выборах в Испании грозит дестабилизацией ЕС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Поражение премьер-министра Испании Педро Санчеса на досрочных выборах грозит дестабилизировать Евросоюз, ослабив позиции социалистов и демократов в Брюсселе, сообщает Politico.

    Санчес, единственный левоцентристский лидер крупной страны ЕС, служит противовесом доминирующим в Европейском совете правоцентристам, пишет Politico. Испанские депутаты образуют крупнейшую национальную делегацию в группе социалистов и демократов (S&D) в Европарламенте, что позволяет Санчесу продвигать свои позиции.

    Смена правительства в Мадриде нарушит этот баланс. По данным опросов, на выборах, скорее всего, победит Народная партия, которая может сформировать коалицию с крайне правой партией Vox. Это ослабит неформальный альянс, на который опирается председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен для принятия законов.

    Без Санчеса социалисты могут занять более жесткую позицию в Европарламенте и даже отказаться поддерживать фон дер Ляйен, если она продолжит идти на уступки правым. Кроме того, выборы в Испании могут осложнить и замедлить переговоры по долгосрочному бюджету ЕС до конца года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер Испании назначил внеочередные всеобщие выборы. В конце лета он обвинил Россию и Израиль в создании миграционного кризиса. В июне испанский суд отдал жену премьера под суд по подозрению в коррупции.

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    6 октября 2026, 11:05 • Новости дня
    Фон дер Ляйен анонсировала отказ Евросоюза от российского газа до конца года

    Глава ЕК заявила о планах свести импорт российского газа к нулю до конца года

    Tекст: Мария Иванова

    Доля российского газа в импорте Евросоюза уже сократилась до 12%, Брюссель намерен довести этот показатель до нуля до конца года, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    «Сегодня наш импорт российского газа сократился с 45% до 12%. И мы сократим его до нуля к концу года», – заявила фон дер Ляйен во время выступления в Европарламенте, передает РИА «Новости».

    Она также отметила, что более 70% электроэнергии в странах ЕС сейчас вырабатывается за счет собственных «чистых» источников, к которым глава ЕК отнесла возобновляемую энергетику и атомные электростанции.

    В соответствии с планами Брюсселя, полный запрет на поставки российского сжиженного природного газа будет введен 1 января 2027 года, а импорт трубопроводного газа должен быть полностью прекращен осенью того же года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Еврокомиссия предупредила Евросоюз о предстоящей тяжелой зиме.

    В прошлом месяце отказ от российского газа спровоцировал экономический кризис в Германии.

    Новое правительство Венгрии подготовилось к отказу от российского топлива.

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    6 октября 2026, 12:55 • Новости дня
    Франция испытала стратегическую баллистическую ракету

    Во Франции прошло испытание стратегической баллистической ракеты M51.3

    Tекст: Мария Иванова

    Во Франции проведено испытание стратегической баллистической ракеты M51.3 без ядерного заряда, сообщило министерство вооруженных сил страны.

    Министерство вооруженных сил Франции отчиталось о проведении испытания стратегической баллистической ракеты M51.3 без ядерного заряда, передает РИА «Новости».

    «Первый запуск стратегической баллистической ракеты M51 версии M51.3 был осуществлен во вторник с ракетоносной атомной подводной лодки», – отмечает издание 20 minutes.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Франция испытала зенитно-ракетный комплекс Rampart на вертолетоносце «Мистраль».

    В 2025 году страна успешно испытала новую ракету для исследований SyLEx.

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    6 октября 2026, 12:13 • Новости дня
    Подсчитан срок исчерпания запасов газа в Европе

    Запасов газа в хранилищах Евросоюза оказалось достаточно на два месяца зимы

    Tекст: Мария Иванова

    Запасов газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) при отсутствии новых поставок хватит примерно на 60–70 дней потребления зимой, свидетельствуют расчеты на основе данных европейской платформы Gas Infrastructure Europe (GIE).

    Общая емкость хранилищ ЕС составляет около 104 млрд кубометров, в них находится порядка 75–76 млрд кубометров газа (около 73% заполненности). При зимнем среднем потреблении газа в ЕС порядка 1,1–1,3 млрд кубометров в сутки нынешних запасов хватило бы на два месяца, пишет РИА «Новости».

    Хранилища обычно обеспечивают порядка трети зимнего потребления ЕС. Основными внешними источниками газа для Евросоюза зимой остаются трубопроводные поставки из Норвегии и сжиженный природный газ (СПГ).

    Нынешний уровень запасов заметно ниже показателей последних лет. В октябре 2023 года хранилища были заполнены более чем на 99%, в 2024 году – более чем на 90%, а 1 октября 2025 года – на 83%.

    Накануне официальный представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен заявила: «Мы приближаемся к очень сложной зиме с точки зрения цен на энергию». В ЕК связали риски со «значительной и сохраняющейся напряженностью на мировых рынках нефти и газа».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Еврокомиссия отсрочила введение новых требований к импорту нефти и газа.

    В понедельник Европа ускорила закачку газа в подземные хранилища к зиме.

    На прошлой неделе Еврокомиссия сообщила о резком росте цен на газ и дизель.

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    6 октября 2026, 09:43 • Новости дня
    Еврокомиссия разработала механизм защиты ЕС от новых стран-участниц

    Еврокомиссия подготовила механизм ограничения прав новых членов ЕС

    Tекст: Ольга Иванова

    Европейская комиссия во вторник представит механизм защиты Евросоюза от потенциальных нарушений демократических принципов со стороны будущих стран-участниц.

    Новый юридически обязывающий инструмент предусматривает возможность ограничения прав новых членов после их вступления в ЕС, в том числе права вето и доступа на внутренний рынок, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос презентует инициативу во второй половине дня. Положения планируют включать в договоры о присоединении новых государств. Рассматривается вариант приостановки прав новых членов, в том числе права голоса. Решения будут приниматься квалифицированным большинством стран ЕС.

    В качестве альтернативы новые государства на время возьмут на себя обязательство не блокировать консенсусные решения. По информации Euronews, в договорах могут быть предусмотрены временные защитные меры в сфере сельского хозяйства и свободного перемещения работников. Еврокомиссия также предложила активнее подключать страны-кандидаты к программам ЕС до вступления.

    «Мы должны гарантировать, что не впустим троянских коней. Ни сегодня, ни через 10 или 20 лет», – заявила Кос. В Брюсселе ссылаются на неудачный опыт прошлых расширений и сложности с контролем соблюдения демократических принципов.

    Идею усиления гарантий поддерживают Германия, Франция, Нидерланды, Бельгия и Люксембург. При этом некоторые страны-кандидаты и члены ЕС выступают против, опасаясь появления разных категорий членства. Переговоры идут на фоне вступления в ЕС Черногории, Албании, Украины и Молдавии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Еврокомиссии исключили вступление Украины в ЕС в 2027 году.

    На прошлой неделе Еврокомиссия собралась лишить страны Евросоюза права вето по санкциям и обороне.

    Сообщалось, что Еврокомиссия предложит отменить право вето при расширении Евросоюза.

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