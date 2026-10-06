Страны Адриатического региона допустили создание общего оборонного щита

Шесть государств Адриатического региона рассмотрят возможность создания общего оборонного щита. Об этом говорится в совместном заявлении стран по итогам встречи глав министерств обороны региональной инициативы ADRION, передает РИА «Новости».
Отмечается, что новая континентальная инфраструктура безопасности призвана объединить различные виды войск государств-участников. Щит планируется использовать для защиты критической инфраструктуры, противодействия гибридным угрозам, а также обеспечения подводной безопасности и военной мобильности.
В документе, текст которого опубликовало греческое внешнеполитическое ведомство, подчеркивается намерение развивать инициативу ADRION в качестве стратегической программы. Ее главной целью станет обеспечение стабильности всего Адриатико-Ионического региона.
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