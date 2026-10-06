  • Новость часаПутин открыл комплекс производства электрических батарей в Московской области
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Школьный протест вызвал политический взрыв во Франции
    В армию поступили комплексы защиты от дронов «Зубр» и «Цитадель»
    Рар: Задержание экс-главы разведки Германии Ханнинга – беспрецедентный скандал
    Макрон назвал испытание стратегической ракеты M51.3 посланием миру
    Путин: России нужны собственные современные источники накопления энергии
    Лихачев назвал объемы производства в московском кластере батарей для электромобилей
    Путин пообещал господдержку производителям энергоемких накопителей
    Собянин объявил о скором запуске гигафабрики аккумуляторов в Москве
    На «Госуслугах» анонсировали внедрение «зеленой кнопки»
    6 октября 2026, 11:07 • Новости дня

    Парламент Литвы одобрил отмену запрета на размещение ядерного оружия

    Парламент Литвы в первом чтении одобрил отмену запрета на ядерное оружие

    Tекст: Мария Иванова

    Депутаты парламента Литвы в первом чтении проголосовали за исключение из конституции прибалтийской республики статьи, которая запрещает размещать на территории страны ядерное оружие.

    Инициативу поддержали 106 депутатов, против выступили 18, еще шесть воздержались, передает РИА «Новости».

    Второе, окончательное голосование должно состояться не ранее чем через три месяца. Для окончательного утверждения законопроекта его обязаны поддержать минимум 94 депутата из 141. По словам спикера сейма Юозаса Олекаса, окончательное решение планируется принять 12 января 2027 года.

    В начале июня газета Financial Times сообщала, что США обсуждают возможность размещения самолетов двойного назначения, способных наносить ядерные удары, в дополнительных европейских странах НАТО. В таком размещении заинтересованы Польша и государства Прибалтики.

    Москва неоднократно выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью и наращиванием сил альянса у западных границ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил о нацеливании российских сил на республику в случае появления там подобных вооружений.

    Литва ранее запланировала убрать из конституции запрет на размещение ядерного оружия.

    Летом Вильнюс и Рига согласились разместить ядерный арсенал НАТО на своих территориях.

    5 октября 2026, 21:31 • Новости дня
    Турция и Пакистан решили развернуть войска в Саудовской Аравии
    Турция и Пакистан решили развернуть войска в Саудовской Аравии
    @ REUTERS/Umit Bektas

    Tекст: Валерия Городецкая

    В рамках Мекканского оборонного пакта Турция и Пакистан приняли решение развернуть согласованные военные силы на территории Саудовской Аравии для укрепления коллективной безопасности.

    Экстренное заседание стратегического политического и оборонного комитета Мекканского альянса прошло в понедельник в Эр-Рияде. Стороны договорились немедленно приступить к практической реализации обязательств по коллективной обороне и развернуть войска на саудовской территории, передает РИА «Новости».

    Комитет назначил первым генеральным секретарем организации пакистанского генерал-лейтенанта в отставке Наумана Махмуда. Он займет этот пост сроком на три года.

    В совместном заявлении Турция и Пакистан решительно осудили попытки атак на Мекку и Медину, а также продолжающиеся нападения на экономические и гражданские объекты королевства. Безопасность каждой из трех стран была названа неотъемлемой частью коллективной безопасности альянса, что поможет совместно противостоять любым угрозам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Турция запланировала ратификацию Мекканского соглашения на октябрь.

    В середине сентября МИД Турции допустил военные действия Мекканского альянса против хуситов.

    Летом Саудовская Аравия, Турция и Пакистан договорились о совместной обороне.

    Комментарии (7)
    6 октября 2026, 09:40 • Новости дня
    Премьер Литвы пообещал оплатить расходы постоянной базы США

    Литва заявила о готовности финансировать постоянную военную базу США

    Премьер Литвы пообещал оплатить расходы постоянной базы США
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс заявил, что страна готова взять на себя все расходы по размещению в республике постоянной военной базы США после того, как президент Дональд Трамп допустил создание такого объекта.

    Миндаугас Синкявичюс написал во вторник в Facebook, что Литва готова покрыть все издержки, связанные с размещением на ее территории постоянной военной базы США, отметив, что нужно лишь политическое решение союзников о постоянной дислокации военных. Так он отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о рассмотрении идеи создания в Литве постоянной базы, передает LRT.

    «Партнерам достаточно принять политическое решение о постоянном размещении военных, а Литва готова покрыть связанные с этим финансовые расходы», – написал Синкявичюс. Он добавил, что рад серьезному отношению к идее базы и высоко оценил вклад союзников в безопасность республики, назвав дислоцированные в Литве подразделения США критически важной гарантией сдерживания и безопасности.

    Министр обороны Литвы Робертас Каунас также поблагодарил Дональда Трампа за отношение к Литве и пообещал прилагать усилия для появления постоянной американской базы. «Я действительно хочу поблагодарить президента США господина Трампа за по-настоящему рациональный и объективный взгляд на Литву, на наши усилия обеспечить безопасность не только Литвы, но и региона», – заявил Каунас в эфире радиостанции LRT, назвав слова Трампа позитивным сигналом, хотя решений пока нет.

    Каунас сообщил, что еще в конце сентября предлагал американской стороне создать в Литве постоянную базу и пообещал «приложить все усилия», чтобы эта идея рассматривалась и по ней были приняты решения. По данным агентства BNS, подразделения США с различной численностью ротационно размещаются в Литве с 2014 года, сменяя друг друга каждые девять месяцев; к концу октября в республику ожидается прибытие двух батальонов, что составляет более тысячи военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Дональд Трамп допустил создание постоянной военной базы США в Литве. В пятницу американские власти предварительно выбрали место для военной базы в Польше. В августе бундесвер заказал строительство крупной военной базы в Литве.

    Комментарии (10)
    5 октября 2026, 19:17 • Видео
    Прогноз разведки ФРГ: Россия добивает Украину

    Главе германской разведки (БНД) Мартин Егер высказался о планах России на конфликт с Украиной. Параллельно канцлер Германии Фридрих Мерц побывал в Киеве, как бы пытаясь помешать этим планам. А что за планы?

    Комментарии (2)
    5 октября 2026, 19:26 • Новости дня
    Российские войска поразили в порту Южный сухогруз с обеспечением для ВСУ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вооруженные силы России поразили в порту Южный Одесской области сухогруз, который доставлял обеспечение для Вооруженных сил Украины, сообщило Министерство обороны.

    «Сегодня днем Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по портовой инфраструктуре Украины и морским судам, задействованным в доставке военных грузов на Украину», – говорится в сообщении ведомства в социальной сети Max.

    В результате ударов был поражен сухогруз с грузами для украинской армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Вооруженные силы России поразили четыре перевозивших оружие для ВСУ сухогруза.

    В субботу российские военные поразили сухогруз с военным имуществом для ВСУ в Одессе.

    В пятницу стало известно, что армия России за неделю поразила 17 таких сухогрузов.

    Комментарии (0)
    5 октября 2026, 20:10 • Новости дня
    Польша объявила об увеличении численности войск на востоке страны

    Косиняк-Камыш: Польша начала увеличивать численность войск на востоке страны

    Tекст: Дарья Григоренко

    Власти Польши увеличивают военное присутствие и впервые размещают зенитные ракетные комплексы Patriot в Люблинском воеводстве, сообщил министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш.

    Польша наращивает численность войск на востоке страны в рамках плана по укреплению границы. В Люблинском воеводстве создаются новые подразделения в составе 18-й механизированной дивизии. В городе Билгорай будут дислоцированы мотострелковый батальон и подразделения ПВО, а в Лукуве – сформированы подразделения беспилотных систем с перспективой развертывания профильной бригады, пишет РИА «Новости».

    «Мы увеличиваем присутствие Войска польского в Люблинском воеводстве. Это инвестиция в безопасность жителей приграничных регионов и всей Польши», – заявил Косиняк-Камыш.

    Министр также сообщил о размещении зенитных ракетных комплексов Patriot в районе аэропорта Свидник. По его словам, батареи Patriot впервые появились в регионе для защиты воздушного пространства. Кроме того, власти выделили земли для расширения инфраструктуры Военно-воздушной академии в Демблине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу южнокорейские истребители FA-50GF начали охранять восточную границу Польши.

    В конце прошлого месяца глава МИД России Сергей Лавров напомнил о российской военной доктрине в ответ на планы Польши по ракетам Patriot.

    Летом в Польше сформировали новое военное подразделение для охраны восточной границы.

    Комментарии (0)
    6 октября 2026, 07:31 • Новости дня
    США и Австралия впервые испытали гиперзвуковую крылатую ракету HACM

    Американские ВВС провели первые летные испытания гиперзвуковой ракеты HACM

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военно-воздушные силы США провели совместно с Австралией первые летные испытания американской гиперзвуковой крылатой ракеты HACM, сообщает портал War Zone (TWZ) со ссылкой на представителя ВВС США.

    Военно-воздушные силы США совместно с Австралией провели первые летные испытания американской гиперзвуковой крылатой ракеты HACM, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал War Zone и представителя ВВС США.

    «ВВС США в сотрудничестве с Австралией провели летные испытания гиперзвуковой крылатой ракеты HACM», – заявил представитель американских Военно-воздушных сил.

    Австралийские военные сбросили испытательный экземпляр над определенным полигоном для сбора данных, необходимых для развития программы. Согласно информации Счетной палаты США, ракета состоит из ускорителя и ударной части с гиперзвуковым двигателем. Максимальная скорость изделия, а также точное место и дата испытаний не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон разрабатывает гиперзвуковую крылатую ракету HACM наряду с проектом ARRW. Вашингтон и Канберра заключили соглашение о сотрудничестве по созданию гиперзвукового оружия в 2007 году. Япония договорилась об использовании австралийских полигонов для испытаний собственных гиперзвуковых технологий.

    Комментарии (0)
    6 октября 2026, 06:33 • Новости дня
    Минобороны Турции анонсировало учения НАТО в Черном море

    Противоминные учения НАТО с участием Украины решили провести в Черном море

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Турция примет международные противоминные военные учения НАТО Nusret с 6 по 16 октября в Эгейском и Черном морях, среди наблюдателей будут представители Украины, сообщили в министерстве обороны Турции.

    Министерство обороны Турции сообщило о проведении международных военных маневров Nusret-2026, передает РИА «Новости». «Учения Nusret-2026 пройдут в Измирском заливе и в районе Эрегли на Черном море с 6 по 16 октября при участии Турции и стран-союзников. От Турции в учениях примут участие командование ВМС, ВВС и береговой охраны», – заявили в ведомстве.

    Главная задача тренировок заключается в улучшении навыков планирования и проведения противоминных операций. Военные отработают совместные действия для повышения эффективности многонациональных сил.

    К маневрам привлекут 20 кораблей и пять самолетов. В них задействуют постоянную противоминную группу НАТО, а также специалистов из США, Болгарии, Румынии и других государств. За ходом учений будут следить 32 наблюдателя из 18 стран, включая представителей Азербайджана и Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Румыния, Болгария и Турция договорились совместно обеспечивать безопасность подводной инфраструктуры Черного моря. Российская сторона внимательно отслеживает регулярные военно-морские маневры Североатлантического альянса в регионе. Военные моряки из шести стран НАТО приступили к проведению международных учений с использованием автономных морских беспилотников.

    Комментарии (0)
    6 октября 2026, 13:42 • Новости дня
    Лавров: Путин четко разъяснил, каким будет ответ при нападении на Калининград

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что руководство НАТО отвергло наличие планов конфликта с Москвой сразу после четкого предупреждения президента Владимира Путина об ответе на любую попытку атаковать Калининградскую область.

    Руководство Североатлантического альянса ранее заверило Москву в отсутствии планов нападения на Россию, сообщил глава МИД Сергей Лавров, передает РИА «Новости».

    На пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Восточного Тимора Бендиту Фрейташем российский министр напомнил, что ранее со стороны стран Балтии и других членов НАТО звучали угрозы в адрес Калининградской области. По его словам, президент Владимир Путин предельно четко дал понять, каким будет ответ Москвы в случае атаки на регион.

    «Он сказал, на Калининградскую область, на любую другую область Российской Федерации ответ будет одним», – подчеркнул министр.

    После этого заявления, отметил Лавров, генсек НАТО Марк Рютте и представитель США в Брюсселе при альянсе Уитакер стали уверять, что у блока нет и не может быть планов нападать на Россию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник зарубежная пресса оценила предупреждение России Западу по Калининграду. В четверг Москва назвала угрозой применения силы учения НАТО у границ региона.

    Помощник президента Николай Патрушев пообещал альянсу быстрый ответ при атаке на область.

    Комментарии (0)
    6 октября 2026, 11:22 • Новости дня
    Уралвагонзавод провел испытания защищенной от дронов машины БРЭМ-80

    Уралвагонзавод завершил испытания модернизированной бронемашины БРЭМ-80

    Tекст: Мария Иванова

    Концерн «Уралвагонзавод» успешно завершил испытания модернизированной бронированной ремонтно-эвакуационной машины БРЭМ-80, оснащенной усиленной защитой от беспилотников и новой системой сцепки.

    Обновленная БРЭМ-80 прошла полный цикл испытаний, получив защиту от кумулятивных снарядов, осколков и дронов, а также радиосредства шестого поколения, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Уралвагонзавода.

    Ключевым новшеством стала механизированная сцепка, позволяющая эвакуировать поврежденную технику без выхода экипажа наружу. Ранее военнослужащим приходилось закреплять буксирные тросы под огнем противника, что создавало высокий риск для их жизней.

    Кроме того, машина оборудована сошником-бульдозером для расчистки проходов. Тяговые характеристики БРЭМ-80 позволяют буксировать несколько танков одновременно, включая тяжелые западные образцы бронетехники.

    «Опыт СВО показал, что эвакуация поврежденных машин – одна из самых опасных задач на передовой», – заявили в Уралвагонзаводе. Серийное производство обновленных машин уже началось, и они поставляются в войска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале «Уралвагонзавод» отправил войскам модернизированные БРЭМ-80.

    Ранее глава предприятия заявил о подъеме танкостроения в России.

    Комментарии (0)
    6 октября 2026, 12:55 • Новости дня
    Франция испытала стратегическую баллистическую ракету

    Во Франции прошло испытание стратегической баллистической ракеты M51.3

    Tекст: Мария Иванова

    Во Франции проведено испытание стратегической баллистической ракеты M51.3 без ядерного заряда, сообщило министерство вооруженных сил страны.

    Министерство вооруженных сил Франции отчиталось о проведении испытания стратегической баллистической ракеты M51.3 без ядерного заряда, передает РИА «Новости».

    «Первый запуск стратегической баллистической ракеты M51 версии M51.3 был осуществлен во вторник с ракетоносной атомной подводной лодки», – отмечает издание 20 minutes.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Франция испытала зенитно-ракетный комплекс Rampart на вертолетоносце «Мистраль».

    В 2025 году страна успешно испытала новую ракету для исследований SyLEx.

    Комментарии (0)
    6 октября 2026, 08:05 • Новости дня
    Румыния подняла испанские F-16 из-за дронов на границе

    Румыния подняла испанские F-18 из-за беспилотников у границы с Украиной

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Румыния в ночь на вторник подняла истребители F-18 из-за воздушной тревоги, связанной с группой дронов у румыно-украинской границы, сообщила пресс-служба Министерства обороны страны.

    Министерство обороны Румынии сообщило, что ночью радиолокационные системы зафиксировали две воздушные цели в украинском воздушном пространстве недалеко от речной границы. В связи с этим в небо были подняты два истребителя F-18 ВВС Испании, передает РИА «Новости».

    «В ночь с 5 на 6 октября радиолокационная система наблюдения Министерства национальной обороны обнаружила две воздушные цели, перемещавшиеся в украинском воздушном пространстве, вблизи речной границы с Румынией. С 57-й авиабазы имени Михаила Когэлничану взлетели два истребителя F-18 Воздушно-космических сил Испании, входящие в состав усиленной боевой службы воздушной полиции», – говорится в сообщении ведомства.

    Из-за инцидента в румынском уезде Тулча на час объявлялась воздушная тревога. В министерстве уточнили, что обнаруженные беспилотники не пересекали государственную границу Румынии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Бухарест поднимал в воздух четыре истребителя из-за воздушной цели в районе украинского города Вилково.

    Румынские военные задействовали самолеты F-16 и F-18 для мониторинга обстановки над дельтой Дуная.

    На приграничной территории страны нашли обломки беспилотников со взрывчаткой.

    Комментарии (0)
    6 октября 2026, 14:21 • Новости дня
    Лавров: Подопечные НАТО отбились от рук и как хвост виляют собакой

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    НАТО отреагировало на жесткие заявления России и опровергло слова представителей стран Прибалтики об угрозах в адрес Калининградской области, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    После заявлений России, последовавших после угроз ряда членов Североатлантического альянса в адрес Калининградской области, НАТО отреагировало и опровергло высказывания своих отбившихся от рук подопечных, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    «Когда мы сделали очень четкое заявление в связи с угрозами со стороны балтийских и прочих членов НАТО, отбившихся от рук, напасть на Калининградскую область, когда мы сделали заявления в ответ на эти неприемлемые высказывания, тут же нас стали уверять, это делал и Марк Рютте – генеральный секретарь НАТО, и господин [Мэттью] Уитэкер – представитель США в Брюсселе при Североатлантическом альянсе, стали заверять, что никаких планов у НАТО нападать на Россию нет и быть не может. С одной стороны, хорошо, что отреагировали и опровергли своих подопечных, которые у них от рук отбились и уже начинают, как хвост вилять собакой», – заявил Лавров на пресс-конференции, передает ТАСС.

    При этом Лавров напомнил, что утверждения об оборонительном характере Североатлантического альянса «не спасли Югославию, Афганистан и Ливию», и сейчас натовцы пытаются распространить свое присутствие на Азию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Лавров сообщил, что президент Владимир Путин четко разъяснил последствия при нападении на Калининград.

    В этот же день итальянское издание оценило предупреждение России Западу. Ранее первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал учения НАТО у Калининградской области угрозой применения силы.

    Комментарии (0)
    6 октября 2026, 12:04 • Новости дня
    В НАТО заявили о необходимости готовиться к биологической войне

    В НАТО призвали разработать методы защиты от биологического оружия

    Tекст: Ольга Иванова

    Председатель Комитета начальников военно-медицинских служб НАТО бригадный генерал Петтер Иверсен заявил о необходимости подготовки альянса к ведению возможной биологической войны и милитаризации системы здравоохранения.

    «Здоровье населения и система здравоохранения могут стать новым полем боя для противника, не соблюдающего международные конвенции», – заявил Иверсен порталу Rapporteur.

    По его словам, удар может быть нанесен через кибератаки или подрыв доверия к системам здравоохранения. Генерал отметил, что Западу необходимо разрабатывать методы защиты населения от потенциального использования биологического оружия, передает ТАСС.

    Иверсен подчеркнул, что готовиться нужно к тяжелой пандемии в условиях сложной ситуации в сфере безопасности, а также указал на важность достижения Европой стратегической независимости в фармацевтике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший сотрудник СБУ сообщил о проектах Пентагона в биолабораториях на Украине.

    Разведка США стала союзником России в разоблачениях лабораторий Пентагона.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о доказательствах производства биологического оружия на украинской территории.

    Комментарии (0)
    6 октября 2026, 13:55 • Новости дня
    Лавров философски отнесся к планам обороны НАТО на восточном фланге

    Глава МИД Лавров философски оценил сообщения о новом плане обороны НАТО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что философски относится к информации о разработке Североатлантическим альянсом оборонительного плана на восточном фланге.

    Министр иностранных дел России прокомментировал сообщения о подготовке нового плана Североатлантического альянса, передает ТАСС.

    «Знаете, я как-то за этим слежу философски. Потому что сегодня они говорят одно, завтра другое», – сказал Лавров на пресс-конференции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник агентство Bloomberg раскрыло детали нового плана обороны НАТО.

    Комментарии (0)
    6 октября 2026, 15:40 • Новости дня
    Польша изучила возможность оснащения корейских истребителей европейским оружием

    Tекст: Дарья Григоренко

    Агентство по вооружению Польши проводит анализ возможности установки вооружения европейского производства на корейские боевые самолеты FA-50PL, сообщил портал Defence24.pl.

    Польское Агентство по вооружению проводит анализ возможности установки вооружения европейского производства на корейские самолеты FA-50PL, передает РИА «Новости».

    «В ответ на вопросы Defence24.pl Агентство по вооружению подтвердило, что проводит анализ относительно приобретения оружия европейского производства для польских боевых самолетов, в том числе будущего FA-50PL. Это не означает, однако, что решение о закупке конкретного типа или типа вооружения уже принято или включено в планы», – отмечает Defence24.pl.

    Ранее президент компании KAI Ким Чен Чхоль подтвердил, что легкий боевой самолет FA-50PL будет интегрирован с радарами AESA и современным вооружением класса «воздух-воздух». Ожидается, что это будут ракеты малой дальности AIM-9X Sidewinder, а также ракеты средней дальности AIM-120 AMRAAM.

    Польша закупила 48 самолетов FA-50 в двух модификациях: 12 FA-50GF и 36 FA-50PL.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Польша заказала 100 тыс. снарядов для истребителей FA-50.

    В марте прошлого года ВВС Филиппин сообщили о гибели экипажа истребителя FA-50.

    Комментарии (0)
    6 октября 2026, 13:43 • Новости дня
    Артиллерия сорвала попытки прорыва малых групп ВСУ у водохранилища в ДНР

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские военнослужащие успешно пресекают попытки украинских формирований прорвать оборону в районе Краснооскольского водохранилища в ДНР, сообщил заместитель командира дивизиона 236-й гвардейской артиллерийской бригады 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Запад» с позывным Золотой.

    «Артиллерия в очередной раз доказывает свою стопроцентную эффективность. Мы работаем на системах 2С19 «Мста-С». Противник заходит малыми группами, но мы это все прекрасно видим с помощью наших «глаз», которые находятся в небе. Все попытки прорвать нашу оборону мы пресекаем», – заявил Золотой, передает ТАСС.

    Боец отметил, что артиллерия, беспилотные системы и перехватчики работают активно, не оставляя противнику шансов. Дивизион часто использует высокоточные боеприпасы, уничтожая бронетехнику с первого выстрела.

    Кроме того, группировка «Запад» наносит удары по местам дислокации ВСУ и пунктам управления беспилотниками. Несколько дней назад они уничтожили пункт управления БПЛА и склад боеприпасов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава ДНР Денис Пушилин сообщил об ожесточенных боях за Красный Лиман.

    В воскресенье российские войска разгромили украинский центр управления беспилотниками в республике.

    Комментарии (0)
    Главное
    Израиль был готов сбить лайнер Flydubai
    Польша изучила возможность оснащения корейских истребителей европейским оружием
    Украинский беспилотник атаковал рейсовый автобус в ЛНР
    Французская полиция применила слезоточивый газ против протестующих школьников
    В Петербурге ограбили курьера, несшую мошенникам деньги пенсионерки
    Названо имя лауреата Нобелевской премии по физике
    Индия впервые решила побороться за право провести Олимпиаду