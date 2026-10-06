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    6 октября 2026, 10:57 • Новости дня

    Еврокомиссия отсрочила введение новых требований к импорту нефти и газа

    ЕК отложила на год требования по выбросам метана при импорте нефти и газа

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении предоставить экспортерам дополнительный год для выполнения требований ЕС по выбросам метана при импорте топлива на фоне энергетического кризиса.

    «Мы предоставим экспортерам еще один год гибкости в отношении метана. Это позволит избежать дополнительных расходов в условиях нынешнего кризиса», – заявила фон дер Ляйен, передает РИА «Новости».

    С 1 января 2027 года импортеры нефти, природного газа и угля должны были подтверждать соответствие поставок требованиям по мониторингу и проверке выбросов, однако теперь эти сроки будут скорректированы.

    Кроме того, Еврокомиссия запустит стратегический диалог с европейскими нефтеперерабатывающими предприятиями. Цель инициативы заключается в снижении издержек и обеспечении поставок в оборонный сектор Евросоюза.

    Также фон дер Ляйен выступила против всеобщих компенсаций населению из-за высоких цен на энергию. По ее словам, поддержка должна быть адресной, так как массовые выплаты разгоняют спрос и выгодны гражданам с высокими доходами. В качестве успешного примера она назвала энергетические ваучеры для малообеспеченных семей во Франции и Румынии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Еврокомиссия предупредила Евросоюз о тяжелой зиме.

    В четверг Италия потребовала смягчить правила из-за высоких цен на энергию.

    В прошлом месяце Еврокомиссия провалила большинство обещаний Урсулы фон дер Ляйен.

    5 октября 2026, 01:07 • Новости дня
    Стало известно о разногласиях Мерца с Зеленским

    Politico: Визит Мерца в Киев омрачили разногласия с Украиной о членстве в ЕС

    Стало известно о разногласиях Мерца с Зеленским
    @ dpa/Reuters

    Tекст: Антон Антонов

    Визит канцлера Германии Фридриха Мерца в Киев оказался омрачен разногласиями с Владимиром Зеленским по вопросу перспектив вступления Украины в Европейский союз, пишет Politico.

    «Визит был омрачен массированными атаками России на Киев, а также напряженностью вокруг перспектив членства Украины в ЕС», – пишет Politico.

    Как отмечает издание, между Мерцем и Зеленским есть разногласия из-за стремления Киева максимально быстро присоединиться к Евросоюзу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц в ходе визита в Киев пообещал продолжить поставки оружия на Украину.

    Германия предоставила Киеву новый пакет военной помощи на 1,3 млрд евро.

    Немецкий канцлер также заявил о несогласии с мнением жителей своей страны по поводу необходимости поддержки украинской стороны.

    Ранее Мерц исключил возможность немедленного вступления страны в Евросоюз.

    В апреле Владимир Зеленский потребовал назвать конкретную дату вступления Украины в Евросоюз. Позже Зеленский отверг инициативу канцлера Германии по ассоциированному членству.

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    5 октября 2026, 19:06 • Новости дня
    Еврокомиссия предупредила Евросоюз о «тяжелой зиме»

    ЕК: Евросоюз ждет суровая зима в условиях высоких цен на энергоресурсы

    Еврокомиссия предупредила Евросоюз о «тяжелой зиме»
    @ Kristian Tuxen Ladegaard Berg/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Евросоюзе ожидается суровая зима на фоне высоких цен на энергоносители, заявила представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.

    «ЕС движется к очень тяжелой зиме с точки зрения цен на энергоресурсы», – заявила Итконен, передает ТАСС. Представитель ЕК поддержала решение стран ЕС и Группы семи о продаже 50 млн баррелей нефти и 50 млн баррелей дизельного топлива из стратегических запасов. По ее словам, это поможет стабилизировать цены для европейских граждан и бизнеса.

    Решение о высвобождении запасов было принято под давлением США, которые требовали выделить до 120 млн баррелей дизеля. Вашингтон угрожал запретом на экспорт американского дизельного топлива, если союзники не примут меры для снижения цен на мировом рынке. Эксперты отмечают, что запрет на экспорт мог бы спровоцировать физический дефицит горючего в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Германия отказалась продавать дизель из запасов ЕС по требованию США.

    В четверг ЕС в ответ на ультиматум США отказался продавать дизель без рекомендации МЭА.

    В прошлом месяце премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о неконкурентоспособности Европы при нынешних ценах на энергоносители.

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    5 октября 2026, 19:17 • Видео
    Прогноз разведки ФРГ: Россия добивает Украину

    Главе германской разведки (БНД) Мартин Егер высказался о планах России на конфликт с Украиной. Параллельно канцлер Германии Фридрих Мерц побывал в Киеве, как бы пытаясь помешать этим планам. А что за планы?

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    3 октября 2026, 17:27 • Новости дня
    В Париже прошла демонстрация против помощи Украине

    Несколько сотен человек вышли на протест в Париже против поддержки Киева

    Tекст: Мария Иванова

    В центре Парижа состоялась демонстрация против помощи Украине и за выход Франции из Евросоюза и НАТО.

    Акция прошла на площади Пале-Рояль по инициативе лидера партии «Патриоты» Флориана Филиппо, который планирует баллотироваться в президенты, передает РИА «Новости».

    Протестующие вышли с плакатами, призывающими отказаться от отправки французов на Украину и требующими отставки президента Эммануэля Макрона, а также выхода страны из ЕС.

    «Нужно выйти из Европейского союза, нужно выйти из НАТО, нужно прекратить финансировать войну на Украине, а также ее вооружение», – заявил Филиппо.

    Он подчеркнул, что средства, выделяемые Киеву, следует направить на снижение налогов на бензин, так как «все больше французов уже не живут, а выживают». Акция носила мирный характер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине сентября тысячи полицейских вышли на улицы Парижа с требованием повысить оклады.

    Ранее фермеры на тракторах заблокировали центр Парижа из-за сделки с МЕРСОКУР.

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    4 октября 2026, 11:26 • Новости дня
    Депутаты Европарламента предложили передать ЕК замороженные активы России

    Депутаты ЕП предложили передать Еврокомиссии замороженные активы России

    Tекст: Вера Басилая

    Депутаты Европарламента выступили с инициативой передать замороженные активы России на сумму более 200 млрд евро под контроль Еврокомиссии для последующей передачи Украине, сообщило издание Les Echos.

    Издание Les Echos пишет, что письмо с предложением подписали 122 евродепутата. В статье отмечается: «Перед лицом острой ситуации на Украине дискуссия о российских активах вновь выходит на первый план».

    Депутаты предлагают перевести средства из депозитария Euroclear в механизм, контролируемый напрямую Еврокомиссией, передают «Вести».

    Проект предполагает распределение юридических и финансовых рисков между всеми странами ЕС. Евросоюз обязуется возмещать потери и издержки государствам или депозитариям в случае ответных мер со стороны Москвы.

    В публикации также подчеркивается, что Бельгия, где находится основная часть замороженных активов, сохраняет сдержанную позицию по этому вопросу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин обвинил Европу в грубом изъятии активов российских компаний.

    В тот же день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Брюссель понимает все последствия попытки изъятия активов России.

    Летом Euroclear решил подать иск в Бельгии против решения суда России.

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    3 октября 2026, 20:09 • Новости дня
    Участники митинга в Париже разорвали флаг Евросоюза

    Демонстранты в Париже разорвали флаг Евросоюза на акции против поддержки Киева

    Tекст: Мария Иванова

    В Париже участники акции протеста против членства Франции в Евросоюзе и политики властей разорвали флаг ЕС.

    В центре Парижа на площади Пале-Рояль сотни людей вышли на акцию против членства Франции в Евросоюзе, в ходе которой разорвали флаг объединения, передает ТАСС.

    Инициатором манифестации выступил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. «Именно ЕС продолжает финансировать коррупционный украинский режим», – подчеркнул политик.

    Участники митинга развернули плакаты с требованиями к президенту Эмманюэлю Макрону остановить финансовую поддержку Киева. Собравшиеся скандировали лозунги против поставок оружия и самолетов, отказывались участвовать в чужом конфликте и призывали Владимира Зеленского вернуть деньги.

    Российские власти ранее неоднократно отмечали, что накачивание украинской армии вооружениями не повлияет на решимость Москвы и не изменит ход спецоперации на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Париже прошла демонстрация против помощи Украине.

    В августе лидер французских «Патриотов» Флориан Филиппо возмутился подсветкой Эйфелевой башни в цвета флага Украины.

    В июле он обвинил власти Франции в спонсировании Киева.

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    5 октября 2026, 01:47 • Новости дня
    Мерц заявил о желании ускорить процесс вступления Украины в ЕС
    Мерц заявил о желании ускорить процесс вступления Украины в ЕС
    @ Tobias Koch/German Federal Government/dpa/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве заявил о намерении добиваться ускорения вступления Украины в Евросоюз.

    «Мы хотим ускорить вступление Украины в Европейский союз. Мы стремимся придать этому процессу темп и работаем над этим в Брюсселе», – сказал Мерц на пресс-конференции в Киеве, трансляцию которой вел телеканал Phoenix.

    Мерц сообщил, что на встрече с Зеленским обсуждались европейские перспективы Украины и его инициатива об ассоциированном членстве страны в Евросоюзе, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц прибыл с необъявленным визитом в Киев.

    В понедельник издание Politico сообщило о разногласиях между Мерцем и Киевом по вопросу членства Украины в ЕС.

    Ранее Зеленский потребовал назвать конкретную дату вступления Украины в Евросоюз и отверг инициативу канцлера Германии по ассоциированному членству.

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    4 октября 2026, 11:29 • Новости дня
    Экс-депутат Росликов заявил о победе сторонников жестких санкций в Латвии

    Бывший депутат Сейма Латвии Росликов заявил о победе сторонников агрессии

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший депутат Сейма Латвии Алексей Росликов на фоне предварительных результатов парламентских выборов заявил, что в стране одержали верх политики жестких санкций и агрессии против соседей.

    На парламентских выборах в Латвии победили политические силы, выступающие за жесткие антироссийские меры, считает бывший депутат национального парламента Алексей Росликов.

    «Политики жестких санкций и агрессии против соседей одержали верх! Это факт, и его нужно признать», – написал он в своем Telegram-канале, передает РИА «Новости».

    Он указал на исторически низкую явку граждан с момента восстановления независимости государства. По его мнению, проголосовать пришли только те избиратели, которых устраивает актуальный курс страны. Росликов призвал принять результаты выборов и молиться за будущее Латвии.

     Всего в голосовании приняли участие 14 партий, претендующих на 100 мест в Сейме, явка составила 51,22%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье на парламентских выборах в Латвии победила партия премьер-министра Андриса Кулбергса. Выступающая за нормализацию отношений с Россией политическая сила стала по итогам голосования третьей. В субботу явка избирателей на выборах в латвийский Сейм составила 50,59%.

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    5 октября 2026, 08:35 • Новости дня
    Еврокомиссия запланировала ограничить доступ Украины к аграрным рынкам ЕС

    FT: Брюссель решил ограничить доступ Украины к аграрным субсидиям ЕС

    Tекст: Мария Иванова

    Евросоюз может серьезно ограничить доступ Киева к своим сельскохозяйственным рынкам и субсидиям, если Украина вступит в объединение, сообщила газета Financial Times.

    Согласно внутреннему документу Еврокомиссии, в случае присоединения Украины к Евросоюзу Брюссель «значительно ограничит» доступ Киева к аграрным рынкам ЕС и выгодным субсидиям для сельского хозяйства, пишет Financial Times.

    Как отмечает издание, такие меры обсуждаются из-за опасений нынешних членов ЕС, в том числе Польши, Франции и Италии, что украинская продукция может наводнить европейские рынки.

    Ранее Владимир Зеленский потребовал от Евросоюза принять Украину в объединение в 2027 году. Однако европейские лидеры неоднократно подчеркивали, что украинское законодательство не соответствует стандартам ЕС, и для рассмотрения вопроса о членстве Киеву необходимо провести масштабные реформы, отмечает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу депутат Верховной рады сообщил об отсутствии у Киева шансов на присоединение к объединению.

    В пятницу в Еврокомиссии исключили вступление Украины в ЕС в 2027 году.

    В прошлом месяце министр по делам Европы Венгрии Янош Бока объяснил неготовность Украины к членству в Евросоюзе ее состоянием.

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    4 октября 2026, 11:11 • Новости дня
    Партия за нормализацию отношений с Россией стала третьей на выборах в Латвии

    Tекст: Вера Басилая

    Партия «Суверенная власть»/«Объединение младолатышей», выступающая за нормализацию отношений с Россией и Белоруссией, занимает третье место по предварительным итогам обработки бюллетеней на выборах в сейм Латвии.

    Партия «Суверенная власть»/«Объединение младолатышей» набрала 11,73% голосов на выборах в сейм Латвии, сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики.

    На первом месте находится партия «Объединенный список» премьер-министра Андриса Кулбергса, набирающая 35,44% голосов. Второе место занимает «Латвия на первом месте», выступающая за традиционные ценности, с 13,1% голосов, передает РИА «Новости».

    Кроме того, в парламент проходят националистическое «Национальное объединение» (8,8%), в котором состоит глава МВД Янис Домбрава, ориентированная на либеральную молодежь партия «Прогрессивные» (7,8%) и «Новое единство» (6,32%). Остальные партии не смогли преодолеть 5-процентный барьер.

    Выборы в сейм Латвии состоялись 3 октября. По данным ЦИК, в голосовании приняли участие 797 тыс. избирателей, что составляет 51,22% от общего числа имеющих право голоса. В выборах участвовали 14 партий, претендующих на 100 депутатских мандатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс после выборов запросил у Европы деньги на защиту от России. В этот же день на парламентских выборах победила партия Кулбергса. В субботу явка на выборах в сейм Латвии составила 50,59%.

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    5 октября 2026, 17:54 • Новости дня
    Неизвестные попытались сжечь силовые кабели в Берлине

    Полиция Берлина сообщила о попытке поджога силовых кабелей в районе Марцан

    Tекст: Денис Тельманов

    В берлинском районе Марцан ранним утром злоумышленники попытались уничтожить силовые кабели, сообщила местная полиция.

    Правоохранительные органы Берлина зафиксировали инцидент с попыткой уничтожения инфраструктуры в районе Марцан, передает РИА «Новости». Злоумышленники заложили предметы под электрические провода и подожгли их.

    «Сегодня ранним утром неизвестные попытались поджечь силовые кабели в районе Марцан», – отмечается в официальном сообщении ведомства.

    В результате действий нарушителей пострадала лишь внешняя оболочка проводов. Кратковременные перебои в подаче электричества были оперативно устранены.

    Расследованием происшествия занялось специализированное подразделение уголовной полиции столицы Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре экстренные службы обезвредили самодельные ракетные установки на трансформаторной подстанции в Бранденбурге.

    В июле леворадикальная организация Kommando Angry Birds повредила сигнальные кабели железной дороги между Кельном и Дюссельдорфом.

    В начале года анархистская группировка «Вулкан» взяла на себя ответственность за масштабный поджог кабельного моста в Берлине.

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    5 октября 2026, 21:04 • Новости дня
    Мерц и Макрон предложили Евросоюзу создать инструмент для торговых войн

    Handelsblatt: Мерц и Макрон предложили ЕС создать инструмент для торговых войн

    Tекст: Дарья Григоренко

    Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон направили в Еврокомиссию предложение о создании нового экономического инструмента для масштабных ответных мер в случае введения против Евросоюза пошлин или санкций, пишет газета Handelsblatt.

    Как пишет Handelsblatt со ссылкой на письмо Макрона и Мерца на имя главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, инициатива направлена на усиление полномочий Еврокомиссии в условиях возможного экономического давления на объединение. Ответные меры могут включать как исключение отдельных компаний с европейского рынка, так и санкции против целых государств, передает РИА «Новости».

    Источники в немецком правительстве подчеркнули, что механизм должен обеспечить равенство сил. Хотя власти Германии заявляют, что проект не направлен против конкретных стран, речь идет прежде всего о возможности противостоять США и Китаю.

    Авторы идеи указали на торговый дефицит Евросоюза с Китаем в размере миллиарда евро в день и уязвимость Европы перед тактикой введения пошлин, которую применял Дональд Трамп. Кроме того, план предусматривает контроль за поставщиками для снижения зависимости европейской промышленности от китайских редкоземельных металлов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Мерц призвал страны Евросоюза увеличить финансовую поддержку Киева.

    В начале года издание Financial Times спрогнозировало большие потери ЕС и Британии в торговой войне с США.

    В прошлом году Евросоюз предложил Вашингтону взаимно обнулить пошлины.

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    5 октября 2026, 15:09 • Новости дня
    Pais: Еврокомиссия рассматривает ограничение права голоса новых членов ЕС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Европейская комиссия обсуждает возможность ограничения и приостановки права голоса новых государств-членов при несоблюдении ими правил и стандартов объединения, сообщает газета Pais со ссылкой на проект документа.

    Европейская комиссия планирует постепенно интегрировать страны-кандидаты в свои структуры до их официального вступления, передает РИА «Новости». «Документ предлагает меры, которые позволят интегрировать страны-кандидаты в структуры ЕС еще до получения ими статуса полноправных членов. Одновременно предлагается ограничивать их право голоса в первые годы членства и даже временно приостанавливать его, если новые государства не будут соблюдать правила и стандарты Евросоюза», – цитирует проект документа испанская газета El Pais.

    Новая стратегия нацелена на ускорение процесса вступления в Евросоюз Украины, Молдавии и стран Западных Балкан. Успешно проводящие реформы государства смогут постепенно получать доступ к отдельным направлениям европейской политики, включая энергетику, транспорт и оборону. Компаниям из этих стран также могут открыть доступ к некоторым сегментам единого рынка.

    Для новых членов могут временно сохранить ограничения в сфере свободного передвижения работников и сельского хозяйства, чтобы избежать резких изменений на чувствительных рынках. Расширение Евросоюза более чем до 30 государств потребует реформы его институтов, включая возможное сокращение числа еврокомиссаров и введение системы их ротации. Окончательный вариант стратегии планируется представить в ближайшие дни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия подготовила проект отмены права национального вето по вопросам санкций.

    В Брюсселе разработали масштабную реформу политики расширения европейского объединения.

    Европейские чиновники рассматривали вариант ускоренного приема Украины с сохранением ограниченных полномочий на начальном этапе.

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    5 октября 2026, 21:21 • Новости дня
    Мерц назвал отсутствие нового бюджета ЕС самым выгодным сценарием для ФРГ

    Мерц: Отсутствие нового бюджета ЕС является самым выгодным сценарием для ФРГ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Канцлер Германии Фридрих Мерц допустил возможность отсутствия соглашения по бюджету Евросоюза на 2028-2034 годы, отметив, что этот вариант стал бы финансово самым выгодным для страны.

    Мерц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Литвы Миндаугасом Синкявичюсом отметил, что ФРГ выступает за то, чтобы завершить переговоры до конца этого года, пишет ТАСС.

    «Отсутствие нового финансового плана было бы для Германии финансово самым выгодным решением с большим отрывом. Но мы этого не хотим, так как это сильно ограничило бы дееспособность Европы. Мы не хотим, чтобы подобный сценарий реализовался – ни на внешнем уровне, ни внутри союза», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Мерц заявил о желании ускорить процесс вступления Украины в ЕС.

    В воскресенье АдГ раскритиковала визит Мерца в Киев на фоне нехватки средств в Германии.

    В тот же день почти половина граждан Германии признала экс-канцлера Ангелу Меркель эффективнее Мерца.

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    5 октября 2026, 14:23 • Новости дня
    Возвращение в Евросоюз назвали причиной возможного роста миграции в Британию

    Tекст: Ольга Иванова

    Возвращение Великобритании в Евросоюз к 2030 году может привести к увеличению чистой миграции на 214 тыс. человек в год по сравнению со сценарием, при котором страна остается вне объединения.

    Возвращение Великобритании в Евросоюз может увеличить приток мигрантов на 214 тыс. в год к 2030 году, пишет РИА «Новости» со ссылкой на The Telegraph.

    По данным исследования партии Reform UK, возврат в ЕС в 2028 году и восстановление миграционных потоков за три года приведут к значительному увеличению чистой миграции по сравнению с сохранением статуса вне объединения.

    Аналитики с помощью моделирования рассчитали потенциальный прирост разницы между въехавшими и выехавшими людьми в 2021–2025 годах, если бы страна не покинула ЕС. Учитывался повышенный приток из европейских государств и пониженный из других стран. Согласно расчетам, к 2025 году чистый прирост мигрантов оказался бы на 204 тыс. человек больше реального показателя. Затем эту модель применили к периоду до 2030 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Евросоюз принял к сведению намерение Кипра начать обсуждение статуса британских баз на острове.

    Франция потребовала от Британии максимальных вложений в европейские контракты для Украины.

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    5 октября 2026, 06:09 • Новости дня
    Британия собралась ввести пошлины на китайские электромобили

    Times: Британия собралась обложить пошлинами китайские электромобили

    Tекст: Антон Антонов

    Британский министр по делам бизнеса и торговли Джонатан Рейнольдс занялся подготовкой введения импортных пошлин на китайские электромобили на фоне давления Евросоюза и опасений демпинга со стороны китайских автопроизводителей, пишет Times.

    «Великобритания готовится последовать примеру ЕС и ввести импортные пошлины на китайские электромобили», – говорится в публикации Times.

    Разработкой параметров возможных пошлин занимается Рейнольдс. Обсуждение идет на фоне опасений Лондона, что китайские автомобили продаются на британском рынке по искусственно заниженным ценам, передает РИА «Новости».

    Ранее Европейский союз призвал Лондон повысить тарифы на китайские автомобили, пригрозив торговыми барьерами в отношении Британии, писала Financial Times.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году страны ЕС ввели пошлины на импорт китайских электромобилей.

    Позже концерны Mercedes-Benz и BMW объявили о том, что они против пошлин на китайские электрокары, которые одобрили в Европейской комиссии.

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