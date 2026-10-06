Еврокомиссия отсрочила введение новых требований к импорту нефти и газа

ЕК отложила на год требования по выбросам метана при импорте нефти и газа

Tекст: Ольга Иванова

«Мы предоставим экспортерам еще один год гибкости в отношении метана. Это позволит избежать дополнительных расходов в условиях нынешнего кризиса», – заявила фон дер Ляйен, передает РИА «Новости».

С 1 января 2027 года импортеры нефти, природного газа и угля должны были подтверждать соответствие поставок требованиям по мониторингу и проверке выбросов, однако теперь эти сроки будут скорректированы.

Кроме того, Еврокомиссия запустит стратегический диалог с европейскими нефтеперерабатывающими предприятиями. Цель инициативы заключается в снижении издержек и обеспечении поставок в оборонный сектор Евросоюза.

Также фон дер Ляйен выступила против всеобщих компенсаций населению из-за высоких цен на энергию. По ее словам, поддержка должна быть адресной, так как массовые выплаты разгоняют спрос и выгодны гражданам с высокими доходами. В качестве успешного примера она назвала энергетические ваучеры для малообеспеченных семей во Франции и Румынии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Еврокомиссия предупредила Евросоюз о тяжелой зиме.

В четверг Италия потребовала смягчить правила из-за высоких цен на энергию.

В прошлом месяце Еврокомиссия провалила большинство обещаний Урсулы фон дер Ляйен.