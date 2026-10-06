В программу госгарантий включили новые исследования

Минздрав включил в программу госгарантий новые тесты для выявления рака

Tекст: Мария Иванова

«В программу государственных гарантий сегодня включены новые виды исследований, в частности, очень важное направление – это для диагностики атеросклеротических поражений сосудов. Сегодня каждый может пройти в рамках диспансеризации», – заявил Мурашко.

Министр добавил, что в России у детей шести и десяти лет определяют уровень холестерина для выявления врожденных дислипидемических состояний, вызывающих ранние инфаркты и инсульты, передает РИА «Новости».

Кроме того, в программу государственных гарантий введены новые тесты, позволяющие выявлять рак, а в программу неонатального скрининга в этом году добавили два заболевания.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Минздрав сообщил о росте финансирования лечения онкологии по ОМС.

В конце прошлого месяца Мурашко назвал число россиян, прошедших репродуктивную диспансеризацию.

В сентябре ведомство внесло изменения в порядок диспансеризации.